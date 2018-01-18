Bienvenue, Кавани! Лучшие бомбардиры больших клубов

Говорят, что раньше забивать было проще, но клубные рекорды часто бьются в наше время. Вот и Кавани догнал Златана. Блогер «Соккер.ру» Duran Duran расскажет о лучших стрелках.

ПСЖ. Златан Ибрагимович (Швеция) и Эдинсон Кавани (Уругвай) – по 156 голов

Всего четыре футболиста забили 100 или больше голов за ПСЖ. Доминик Рошто отличился ровно 100 раз в 80-е годы прошлого века, Паулета в 2008 году установил планку на числе «109», а Ибрагимович побил это достижение осенью 2015-го и завершил выступления за ПСЖ со 156 голами в футболке парижского клуба. И вот, после гола в ворота «Дижона» Эдинсон Кавани сравнялся со Златаном, а мог бы стать единоличным рекордсменом, поделись Неймар с ним пенальти. Бразилец получил свист трибун, а уругваец скоро станет самым результативным игроком в истории ПСЖ. Это неизбежно.

«Реал». Криштиану Роналду (Португалия) – 422 гола

Летом Роналду может оказаться в Париже, но даже если это случится, на рекорд Кавани он вряд ли покусится – времени может не хватить, Роналду в этом году исполнится 33 года. Зато в историю «Реала» португалец себя вписал чуть ли не навеки. Когда еще появится такой же стабильный и результативный игрок? Криштиану за восемь с половиной лет забил 422 гола за «сливочных», предыдущее достижение Рауля перебито на 100 мячей!

«Барселона». Лионель Месси (Аргентина) – 530 голов

Занятно, что предыдущий рекордсмен «Барселоны» - Сесар, удерживал лидирующую позицию более полувека, но сейчас он со своими 232 голами, кажется, проигрывает Месси целую вечность.

Самые крутые рекорды Лионеля Месси

«Атлетико». Луис Арагонес (Испания) – 173 гола

Не подошел «Реалу», после чего стал легендой «Атлетико». У «матрасников» было много сильных форвардов в составе в 21 веке, но они не задерживались на достаточный срок, чтобы побить рекорд Арагонеса.

«Манчестер Юнайтед». Уэйн Руни (Англия) – 253 гола

Уэйн Руни сумел-таки стать лучшим бомбардиром в истории МЮ в своем последнем сезоне на «Олд Траффорд». В итоге, английский форвард на четыре гола превзошел достижение легендарного сэра Бобби Чарльтона.

«Манчестер Сити». Серхио Агуэро (Аргентина) – 188 голов

У «Манчестер Сити» лучший клубный бомбардир всех времен тоже из XXI века. Серхио Агуэро, как и Уэйн Руни, добился первой строчки в списке снайперов в 2017 году, причем аргентинцу пришлось превзойти достижение Эрика Брука, забивавшего свои голы за «горожан» еще в довоенную эпоху.

«Челси». Фрэнк Лэмпард (Англия) – 211 голов

И здесь знакомое лицо. Фрэнку Лэмпарду потребовалось 13 сезонов, чтобы превзойти достижение Бобби Тамблинга, на счету которого было 202 гола. Если помнить, что Фрэнки не является по своему амплуа ни нападающим, ни даже вингером, а провел всю карьеру на позиции центрального полузащитника, то его рекорд выглядит по-настоящему выдающимся.

«Арсенал». Тьерри Анри (Франция) – 228 голов

Анри стал лучшим бомбардиром «канониров» в 2005 году, после чего еще пару лет поработал над своими окончательными цифрами. На данный момент смельчаков, готовых бросить вызов Тьерри, в «Арсенале» не видно.

«Ливерпуль». Иан Раш (Уэльс) – 346 голов

Рекорд Иана Раша смахивает на «вечный». Ни Оуэн, ни Фаулер, ни Джеррард не смогли приблизиться к валлийцу, а Луису Суаресу нужно было отыграть 11 сезонов в своем лучшем голевом темпе на «Энфилде», чтобы встать вровень с Рашем.

«Тоттенхэм». Джимми Гривз (Англия) – 266 голов

Недавно Харри Кейн стал лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в эпоху АПЛ, однако в клубной ведомости звездный форвард современности занимает только девятую строчку со 127 голами. Лидирует Джимми Гривз, но в данном случае все зависит от Кейна: если останется в «Тоттенхэме» и продолжит держать темп последних четырех сезонов, то уже в 2020 году сможет потеснить старину Джимми.

«Бавария». Герд Мюллер (Германия) – 542 гола

Сложно поверить, что когда-нибудь в рядах «Баварии» найдется смельчак, который замахнется на рекорд Герда Мюллера. А если это случится, то парень станет легендой мюнхенского клуба и лучшим игроком «Баварии» в истории. Кстати, второй в списке следом за Мюллером – Карл-Хайнц Румменигге, забил «всего лишь» 218 мячей. Вот это более адекватный ориентир для тех же Томаса Мюллера и Левандовски.

«Боруссия» (Дортмунд). Альфред Прайсслер (Германия) – 174 гола

Куда скромнее цифры у лучшего снайпера «Боруссии», зато держится на своем посту Прайсслер с середины XX века. Его мог бы свергнуть в ближайшее время Пьер-Эмерик Обамеянг (135 голов), однако не похоже, что габонец намерен задерживаться в Дортмунде.

«Ювентус». Алессандро Дель Пьеро (Италия) – 290 голов

В обозримом будущем некому составить конкуренцию Алессандро Дель Пьеро, да и в необозримом сделать это будет крайне непросто.

«Милан». Гуннар Нордаль (Швеция) – 221 гол

Если бы Андрей Шевченко не уходил в «Челси», то точно сейчас красовался бы на первом месте в списке самых результативных игроков «Милана». А так наверху великий шведский бомбардир из середины XX века, а Шевченко идет вторым со 175 голами.

«Интер». Джузеппе Меацца (Италия) – 284 гола

Никто до сих пор не смог потеснить с первого места человека, чьим именем назван стадион. Современный претендент – Мауро Икарди. До Джузеппе ему еще очень далеко, но аргентинец уже входит в топ-10 и является лучшим стрелком «Интера» в XXI веке.

«Рома». Франческо Тотти (Италия) – 307 голов

Император величественно восседает на самой вершине, между ним и остальными – пропасть чуть ли не в 200 голов.

«Наполи». Марек Гамшик (Словакия) – 116 голов

В конце декабря Марек Гамшик забил 116-й гол за «Наполи» и опередил самого Диего Марадону, у которого так и осталось 115 взятий ворот в футболке «партенопейцев». Цифры, впрочем, более чем скромные. Задержись Кавани или Игуаин еще хотя бы на сезон, сейчас могли бы быть в лидерах, есть такая возможность и у Мертенса, уже наколотившего 80 мячей.

А как у наших?

«Спартак». Никита Симонян (СССР/Россия) – 160 голов

Из современных спартаковцев много забивает Промес – 58 мячей в 115 матчах, но Квинси придется задержаться в «Спартаке» до конца карьеры, чтобы сдвинуть Симоняна с первой строчки.

«Зенит». Александр Кержаков (Россия) – 163 голов

Лучший бомбардир «Зенита» только-только завершил карьеру. У «Зенита» тоже самый результативный игрок в истории клуба – из XXI века, как у многих европейских команд. Этот момент кажется парадоксальным, ведь результативность падает, забивать становится вроде бы сложнее, плюс игроки с легкостью переходят из команды в команду, но то тут, то там бьются старые рекорды по числу голов.

ЦСКА. Григорий Федотов (СССР/Россия) – 161 гол

Ближе всех к результату легендарного армейца подобрался бразилец Вагнер Лав (124 гола). Задержись форвард в Москве еще на пару сезонов, мог бы оказаться во главе щедрой на голы процессии.

«Локомотив». Дмитрий Лоськов (Россия) – 128 голов

Дмитрию Лоськову принадлежит большинство рекордов «Локомотива»: он и главный гвардеец, и самый результативный игрок, и чемпион по голевым передачам.

«Краснодар». Фёдор Смолов (Россия) – 59 голов

«Краснодар» - молодой клуб, существует всего 10 лет, поэтому исторические достижения случаются на каждом шагу. Так, Федор Смолов после двух с половиной успешных сезонов – уже лучший бомбардир «быков» за время их существования.

«Динамо». Сергей Соловьев (СССР/Россия) – 134 гола

Сергей Соловьев забил свои голы за «Динамо» с 1940 по 1952 годы. Если бы не вынужденный перерыв из-за войны, трижды чемпион СССР мог добраться и до 200 взятий ворот.