Алиссон покинул «Ливерпуль» во время турне по Азии

Бразильский вратарь Алиссон покинул расположение «Ливерпуля» во время турне чемпионов Англии по Азии.
Причина – личные обстоятельства. Клуб предоставил Алиссону специальное разрешение, чтобы покинуть Токио, где «красные» готовятся к спаррингу против японского клуба «Йокогама Ф-Маринос». Эта игра состоится в среду, 30 июля.
Бразильский голкипер вновь присоединится к команде Арне Слота уже после возвращения «Ливерпуля» в Англию.
Во время турне игроки так же усердно тренируется. Полным ходом идет предсезонная подготовка. Какая разница где пахать - в Англии или Японии?Товарищеские матчи в серьез не воспринимаются.
Команда одновременно путешествует, тренируется и отдыхает в свое удовольствие. Круто же!
Во время турне игроки так же усердно тренируется. Полным ходом идет предсезонная подготовка. Какая разница где пахать - в Англии или Японии?Товарищеские матчи в серьез не воспринимаются.
Команда одновременно путешествует, тренируется и отдыхает в свое удовольствие. Круто же!