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Алиссон покинул «Ливерпуль» во время турне по Азии

вчера, 10:35

Бразильский вратарь Алиссон покинул расположение «Ливерпуля» во время турне чемпионов Англии по Азии.

Причина – личные обстоятельства. Клуб предоставил Алиссону специальное разрешение, чтобы покинуть Токио, где «красные» готовятся к спаррингу против японского клуба «Йокогама Ф-Маринос». Эта игра состоится в среду, 30 июля.

Бразильский голкипер вновь присоединится к команде Арне Слота уже после возвращения «Ливерпуля» в Англию.

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Все комментарии
lk_483777
lk_483777 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 15:31
На счет кчм соглашусь, а вот турне полезная штука. Команда развеется, сменит привычную обстановку.
Во время турне игроки так же усердно тренируется. Полным ходом идет предсезонная подготовка. Какая разница где пахать - в Англии или Японии?Товарищеские матчи в серьез не воспринимаются.

Команда одновременно путешествует, тренируется и отдыхает в свое удовольствие. Круто же!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:35
все эти турне, разные кчм только отнимают время и силы для полноценной подготовки к сезону...
lk_483777
lk_483777
вчера в 13:07
Надеюсь, ничего серьезного.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:17
А я подумал, что пришло время грузина...
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