Алиссон покинул «Ливерпуль» во время турне по Азии

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вчера, 10:35

Бразильский вратарь покинул расположение «Ливерпуля» во время турне чемпионов Англии по Азии.

Причина – личные обстоятельства. Клуб предоставил Алиссону специальное разрешение, чтобы покинуть Токио, где «красные» готовятся к спаррингу против японского клуба «Йокогама Ф-Маринос». Эта игра состоится в среду, 30 июля.

Бразильский голкипер вновь присоединится к команде уже после возвращения «Ливерпуля» в Англию.