Раков — о переходе в «Крылья Советов»: «Этот сезон многое для меня решит»

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вчера, 12:21

Нападающий «Крыльев Советов» , недавно перешедший из «Локомотива» на правах аренды, оценил свои первые матчи в самарском клубе.

Я уже ехал в «Крылья» с мыслью, что этот сезон будет очень многое решать, настраивался на это. Очень хочется себя показать на уровне РПЛ , постоянно играть и приносить пользу своей команде. Хорошо, что такое начало, но расслабляться не стоит. Позади только два тура, а впереди целый сезон. Надеюсь, дальше будет не хуже.

Напомним, что Раков уже отличился двумя забитыми мячами. Его первый гол принёс ничью в матче первого тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» (1:1), а второй — победу над «Пари НН» во втором туре (2:0).