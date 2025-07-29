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Раков — о переходе в «Крылья Советов»: «Этот сезон многое для меня решит»

вчера, 12:21

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков, недавно перешедший из «Локомотива» на правах аренды, оценил свои первые матчи в самарском клубе.

Я уже ехал в «Крылья» с мыслью, что этот сезон будет очень многое решать, настраивался на это. Очень хочется себя показать на уровне РПЛ, постоянно играть и приносить пользу своей команде. Хорошо, что такое начало, но расслабляться не стоит. Позади только два тура, а впереди целый сезон. Надеюсь, дальше будет не хуже.

Напомним, что Раков уже отличился двумя забитыми мячами. Его первый гол принёс ничью в матче первого тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» (1:1), а второй — победу над «Пари НН» во втором туре (2:0).

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:24
У Локо очень хорошая академия, одна из лучших в стране. Раков очень хороший игрок и он мотивирован показать себя в аренде. Хочется, чтобы Вадим не пошел по пути большинства молодых игроков, а занялся своей карьерой, своей игрой. Если сейчас не проявит себя, то из пердива не выберется до конца карьеры
Zilert
Zilert
вчера в 12:37
Игрок хороший, везде себя найдет.
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