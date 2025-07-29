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Акинфеев приблизился к топ-10 игроков в истории по матчам за один клуб

вчера, 10:01

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сейчас занимает 14-е место по матчам за одну команду в истории футбола.

Акинфеев приблизился к топ-10 игроков в истории по матчам за один клуб

10-е место занимает английский полузащитник Стив Перриман, который с 1969-го по 1986 год сыграл 824 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Таким образом, Акинфеев может превзойти его результат и войти в топ‑10 уже в нынешнем сезоне. Рекорд всех времён принадлежит бразильскому вратарю Рожерио Сени, который провёл 1105 игр в составе «Сан‑Паулу».

Напомним, что свой 800-й матч Акинфеев сыграл против «Ахмата» (2:1) во втором туре Российской Премьер-Лиги.

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cska1948
cska1948
вчера в 14:27
Бразильский футболист Пеле провёл 1363 матча за клубы «Сантос», «Нью-Йорк Космос» и национальную сборную (эта статистика включает официальные и товарищеские игры). Наверняка за Сантос Пеле сыграл не менее 1000 матчей. Но почему-то его в этом списке нет.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:06
Удачи! В 10ку обязан войти!
Сп62
Сп62
вчера в 13:59
Надо начинать играть за клуб с 7 лет. Тогда все рекорды будут биты.
альсато
альсато
вчера в 12:28
Все те ребята, кто сыграли больше матчей (чем Игорь) за один клуб-из ПРОШЛОЙ жизни!..На сегодня-такие результаты НЕВОЗМОЖНЫ!
LOpp
LOpp
вчера в 12:22
самые преданные футболисты это бразильцы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:12, ред.
В этом году Игорь может войти в 10-ку. Удачи ему.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:53
В прошлом году уже какой то рекорд был....
Как и тогда, предполагаю, что со временем будут обнародоваться заманчивые перспективы рекордов - иначе как удержать в воротах, действительно, легендарного вратаря?
Гость
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