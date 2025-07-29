Акинфеев приблизился к топ-10 игроков в истории по матчам за один клуб

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вчера, 10:01

Голкипер ЦСКА сейчас занимает 14-е место по матчам за одну команду в истории футбола.

10-е место занимает английский полузащитник Стив Перриман, который с 1969-го по 1986 год сыграл 824 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Таким образом, Акинфеев может превзойти его результат и войти в топ‑10 уже в нынешнем сезоне. Рекорд всех времён принадлежит бразильскому вратарю Рожерио Сени, который провёл 1105 игр в составе «Сан‑Паулу».

Напомним, что свой 800-й матч Акинфеев сыграл против «Ахмата» (2:1) во втором туре Российской Премьер-Лиги.