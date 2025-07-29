«Бешикташ» намерен арендовать бразильского защитника «Зенита» Ренана

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вчера, 11:09

Защитник «Зенита» интересен «Бешикташу».

По информации источника, турки хотят арендовать 21-летнего футболиста с правом выкупа. При этом «сине-бело-голубые» намерены окончательно продать игрока и требуют за него 15 млн евро. Переговоры между сторонами продолжаются.

В прошедшем сезоне Ренан выступал за команду из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» на правах аренды. Там он сыграл 35 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил о том, что Ренан покинет клуб.