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«Бешикташ» намерен арендовать бразильского защитника «Зенита» Ренана

вчера, 11:09

Защитник «Зенита» Роберт Ренан интересен «Бешикташу».

По информации источника, турки хотят арендовать 21-летнего футболиста с правом выкупа. При этом «сине-бело-голубые» намерены окончательно продать игрока и требуют за него 15 млн евро. Переговоры между сторонами продолжаются.

В прошедшем сезоне Ренан выступал за команду из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» на правах аренды. Там он сыграл 35 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил о том, что Ренан покинет клуб.

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adekvat
adekvat
вчера в 13:21
Не дадут за него столько, но с багривать надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:16
Деньги на 6очку, излишки у Зенита имеются...
Гость
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