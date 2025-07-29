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Салиба — о переходе Дьёкереша: «Он хорош, против него было страшно играть»

вчера, 11:28

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал переход форварда Виктора Дьёкереша в лондонский клуб.

Мы знаем, насколько он хорош, против него было страшно играть. Конечно, я очень рад, что он теперь в нашем клубе. Уверен, что Дьёкереш поможет нам побеждать и выигрывать трофеи. Когда играешь против форварда, так хорошо умеющего забивать голы, нужно быть максимально сосредоточенным! Но теперь Виктор в нашей команде и будет забивать за нас. Мы хотим выиграть Премьер-Лигу и отдадим все силы с самого первого матча.

В прошедшем сезоне Дьёкереш сыграл 52 матча во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 13 голевых передач.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:04
Салиба ещё тот привозчик, его никакой Витя не спасёт.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:40
Поглядим, может и заиграет в АПЛ
Гость
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