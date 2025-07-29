Салиба — о переходе Дьёкереша: «Он хорош, против него было страшно играть»

Защитник «Арсенала» прокомментировал переход форварда в лондонский клуб.

Мы знаем, насколько он хорош, против него было страшно играть. Конечно, я очень рад, что он теперь в нашем клубе. Уверен, что Дьёкереш поможет нам побеждать и выигрывать трофеи. Когда играешь против форварда, так хорошо умеющего забивать голы, нужно быть максимально сосредоточенным! Но теперь Виктор в нашей команде и будет забивать за нас. Мы хотим выиграть Премьер-Лигу и отдадим все силы с самого первого матча.