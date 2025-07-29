Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Булыкин — о переходе Жедсона в «Спартак»: «Меня терзают смутные сомнения»

вчера, 10:37

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался насчёт возможного перехода полузащитника «Бешикташа» Жедсона в московский «Спартак».

Если Жедсон будет забивать-отдавать, а команда станет чемпионом, то я похвалю менеджмент «красно-белых». Но меня терзают смутные сомнения. 80% трансферов «Спартака» себя не оправдали. Манфред Угальде, Ливай Гарсия — яркие примеры последних трансферов. Прошлой осенью Угальде забивал, потом весной пропал, сейчас пока не видим результативности. Из-за того, что он плохо весной играл, клуб даже в тройке не оказался. Сейчас платить за футболистов большие деньги в условиях отсутствия еврокубков – неправильная стратегия. В Лиге чемпионов хоть можно как-то отбить сумму за трансфер.

В прошедшем сезоне Жедсон сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Брейдо прокомментировал возможный уход Виллиана из ЦСКА
Вчера, 10:24
Слухи«Банфилд» готов продать своего защитника в ЦСКА
Вчера, 08:55
СлухиКарраскаль отправится в Бразилию, чтобы подписать контракт с «Фламенго»
Вчера, 08:32
Агент Самошникова: «Интерес к Илье есть не только от „Спартака“»
Вчера, 00:44
Слухи«Зенит» не продаст Вендела в «Палмейрас» дешевле 16 млн евро
Вчера, 00:42
СлухиЗащитник сборной Бразилии Арана может перейти в «Спартак»
28 июля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:07
Ну, что сказать- как всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👌👌👌👌👌👌👌
Futurista
Futurista
вчера в 11:40
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:15
Точно, Бунша, поспешил👍
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:09
Если Булыку терзают смутные сомнения ...то читай Отче наш...А угальде в этом сезоне еще практически и не играл , как и Гарсия....время покажет...
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 11:00
Он цитирует Яковлева.)))
Vilar
Vilar
вчера в 10:57
Молодец Дима, цитирует А.С. Шпака из советской киноклассики. Ну, а дальше "если, да, кабы...", кто может угадать, как заиграет Жедсон?
Только И.В. Грозный, пардон, Д. Станкович, если плохо будет играть, голову отру..., т.е. места потеряют: один в основном составе, другой у руля команды.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:55
Надо, по любому, брать этого товарища!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 