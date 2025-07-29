Булыкин — о переходе Жедсона в «Спартак»: «Меня терзают смутные сомнения»

Бывший нападающий сборной России высказался насчёт возможного перехода полузащитника «Бешикташа» в московский «Спартак».

Если Жедсон будет забивать-отдавать, а команда станет чемпионом, то я похвалю менеджмент «красно-белых». Но меня терзают смутные сомнения. 80% трансферов «Спартака» себя не оправдали. Манфред Угальде, Ливай Гарсия — яркие примеры последних трансферов. Прошлой осенью Угальде забивал, потом весной пропал, сейчас пока не видим результативности. Из-за того, что он плохо весной играл, клуб даже в тройке не оказался. Сейчас платить за футболистов большие деньги в условиях отсутствия еврокубков – неправильная стратегия. В Лиге чемпионов хоть можно как-то отбить сумму за трансфер.