Брейдо прокомментировал возможный уход Виллиана из ЦСКА

1753773857

вчера, 10:24

Директор по коммуникациям ЦСКА в своём телеграм-канале прокомментировал слухи насчёт трансфера защитника в клуб из ОАЭ «Аль-Джазира».

Финансовые возможности многих арабских команд, конечно, могут привлекать игроков, такова очевидная тенденция последних лет. Но пока рано говорить о чём‑либо предметном по поводу перехода.

В минувшем сезоне Виллиан сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Ранее представители футболиста подтвердили факт обращения «Аль-Джазиры» к руководству «армейцев».