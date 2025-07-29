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Брейдо прокомментировал возможный уход Виллиана из ЦСКА

вчера, 10:24

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале прокомментировал слухи насчёт трансфера защитника Виллиана в клуб из ОАЭ «Аль-Джазира».

Финансовые возможности многих арабских команд, конечно, могут привлекать игроков, такова очевидная тенденция последних лет. Но пока рано говорить о чём‑либо предметном по поводу перехода.

В минувшем сезоне Виллиан сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Ранее представители футболиста подтвердили факт обращения «Аль-Джазиры» к руководству «армейцев».

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Все комментарии
Русский Моуриньо
Русский Моуриньо
вчера в 13:14
Надо было бананами кормить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:25
Многое теперь зависит от самого Роши. Если он сильно захочет, а к деньгам бразильцы очень неравнодушны, то придется продавать, т.к. играть он толком не будет. Игра с Ахматом это подтвердила. Но его продажа не смертельна. Есть два прекрасных парня Лукин и Абдукадыров - свои воспитанники , и в сборную РФ вызывались. Переживем!!
Шуня771
Шуня771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 11:10
Дарова Григорьевич!
Хорошего тебе дня!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:08
Пока ясно одно -- Роша продолжит играть в ЦСКА. Удачных игр ему.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:58
"Армейцы" умеют торговать...
Кто же не мечтает продать "звезду" бедуинам?)
Гость
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