Брейдо прокомментировал возможный уход Виллиана из ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале прокомментировал слухи насчёт трансфера защитника Виллиана в клуб из ОАЭ «Аль-Джазира».
Финансовые возможности многих арабских команд, конечно, могут привлекать игроков, такова очевидная тенденция последних лет. Но пока рано говорить о чём‑либо предметном по поводу перехода.
В минувшем сезоне Виллиан сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Ранее представители футболиста подтвердили факт обращения «Аль-Джазиры» к руководству «армейцев».
Хорошего тебе дня!
Хорошего тебе дня!
Кто же не мечтает продать "звезду" бедуинам?)
Кто же не мечтает продать "звезду" бедуинам?)