Лучший фокус ЦСКА. Полезное возвращение Мусы

28 января 2018, 09:00

Ахмед возвращается в Москву, и «Соккер.ру» понимает, что армейцы ждут того же футбольного эффекта, что и от возвращения Вагнера Лава в прошлом.

Первый плюс. Ганчаренко получил новогодний подарок

Харьковский Дед Мороз работает с опозданием, зато не кивает головой с саркастической ухмылкой, как умеет, а действует. Тренер ЦСКА мечтал о форварде в новогоднем видео – он его получил. Пусть такого же не центрального, не рослого и не мощного, как и до отъезда Мусы из России, зато с опытом работы в качестве ударной силы именно ЦСКА. Ахмед, если на дорогие варианты нет средств – оптимальный вариант. Лучшим стал бы только Вагнер Лав, будь он на лет пять моложе.

Второй плюс. Новичок полностью адаптирован в ЦСКА

Бразильца вспоминать правильно каждый раз, когда Гинер включает знакомую шарманку. Руководитель ЦСКА технично обозначил, что деньги есть, но держаться за дорогие покупки никто не собирается. Даже если эти слова - неправда, даже если Бабаев и Гинер будут допускать ошибки в непростые для армейцев времена, не стоит забывать о том, что держит ЦСКА вместе. Критика не значит, что никто не замечает плюсов московского клуба, а один из главных – семейность. Братец Ахмед даже на телефоне держит эмблему ЦСКА, не прикипел душой к «Лестеру» и вернется в родной дом. Чужак так не сможет.

Третий плюс. Муса соскучился по футболу

Тут все проще пареной репы. В последнем сезоне за ЦСКА Муса сыграл 32 поединка во всех турнирах и забил 18 мячей, добавив 5 ассистов. Именно поэтому «Лестер» заплатил за него большие деньги. Но Ахмед не справился с адаптацией в Великобритании и АПЛ, не получилось у нигерийца. Чтобы отвлечься от неудачи, которая завела его в 25 лет после Лиги чемпионов во второй состав «Лестера», Мусе нужно поиграть красиво, результативно и полезно. В РФПЛ это можно сделать, ведь в ЦСКА найдется место в основе для форварда. Или Вернблум вытеснит Ахмеда на скамейку? Это вряд ли.

Четвертый плюс. Ахмед – радиоуправляемый футболист

В этом пункте заключена причина, почему ни у Раньери, ни у других тренеров «Лестера» дорогой новичок, который мог сыграть на фланге и в центре, так и не смог себя проявить и раскрыться. Помните, с чего все начиналось? Муса приехал из Голландии в режиме «Бэмби». Такой себе олененок, допускающий дикие детские ошибки на фланге, не управляющий ни своим телом, ни собственной скоростью. Даже на соперников влиять не умел, обманывая. Но могучие подсказки Леонида Слуцкого превратили бестолкового вингера в толкового ложного форварда. Муса окреп на глазах, стал «орлом» не только в сборной Нигерии. Ганчаренко получит выгоду, если начнет приказывать Ахмеду, как это делал Слуцкий. Муса не вольный воин, он солдат, а солдату нужны поручения.

Пятый плюс. У форварда есть дополнительная мотивация

Успешно выступить на мундиале – мечта любого футболиста. Сборная Нигерии сыграет в России в невероятно сложной группе. Для африканцев попадание на Аргентину не новость – часто играют в одном квартете, а вот Хорватия и Исландия – крайне неудобные европейские соперники. И хотя в Краснодаре Нигерия показала сборной Сампаоли без Месси, где раки зимуют, официальная борьба будет сложнее. Самому Мусе надо показать себя весной в ЦСКА, чтобы оказаться в основе сборной в Калининграде, Волгограде и Санкт-Петербурге, где пройдут матчи «орлов» на ЧМ-18. Очевидно, что из второго состава «Лестера» в сборной нападающий Муса был бы незваным гостем. Хватит и Ихеаначо, оказавшегося в похожих условиях.

Шестой плюс. Козыри Мусы не потеряли актуальность

В РФПЛ по-прежнему ценятся резкие, быстрые и мгновенно принимающие решения на передовой игроки группы атаки. Чтобы не быть голословным, можно вспомнить список самых результативных футболистов после двадцати туров – Кокорин, Смолов, Промес, Марков, Фарфан и Алексей Миранчук. В этом списке один центральный форвард, хотя Федор тоже ныряет вглубь поля, пускай и собирает много ударов. Зато остальные или с флангов пришли, или из второй волны атаки. Муса, переученный в центрфорварда, может поймать ритм РФПЛ, как раньше. Времени для подготовки хватит, если вернуться на следующей неделе.

Седьмой плюс. Контракт выкупать не нужно

Уверены, что отсутствие пункта о выкупе – минус? А что, если Муса не заиграет? «Лестер» мог повесить на ЦСКА пункт о выкупе, но не стал этого делать. Англичане надеются, что нападающий наберет форму или потом удачно сыграет на ЧМ-18. Армейцы вроде бы и не собирались покупать Ахмеда за большие деньги прямо сейчас, но само возвращение Мусы является идеей ровно с одним минусом. Ошибка заключается в том, что Ахмеда надо было вернуть в заявку ЦСКА еще летом. Ведь не играл в АПЛ, простаивал. Но и так неплохо получилось, ведь на фоне любых бесплатных или дешевых нападающих нигериец выигрывает. Он знает армейскую команду и поймет, чего хочет Ганчаренко.

Не заиграл в «Лестере»? Для ЦСКА провал Мусы наоборот локальное преимущество. В случае успеха его возвращение в стиле Вагнера Лава не могло бы состояться. А так и мотивация, и повод вернуться в Москву появились. Мусу ждут, ведь он один из тех, кто помогал армейцам выигрывать чемпионские звания. Головин, Витиньо, Дзагоев и Муса – четверка, способная навести шороху даже без помощи форварда Вернблума. Причем в схеме Ганчаренко «3-5-2» Мусе может быть даже удобнее, чем при тактике Слуцкого в четыре защитника. Нигерийскому нападающему всего двадцать пять лет, его временное возвращение – огромная удача.