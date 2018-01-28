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Лучший фокус ЦСКА. Полезное возвращение Мусы

28 января 2018, 09:00

Ахмед возвращается в Москву, и «Соккер.ру» понимает, что армейцы ждут того же футбольного эффекта, что и от возвращения Вагнера Лава в прошлом.

Первый плюс. Ганчаренко получил новогодний подарок

Харьковский Дед Мороз работает с опозданием, зато не кивает головой с саркастической ухмылкой, как умеет, а действует. Тренер ЦСКА мечтал о форварде в новогоднем видео – он его получил. Пусть такого же не центрального, не рослого и не мощного, как и до отъезда Мусы из России, зато с опытом работы в качестве ударной силы именно ЦСКА. Ахмед, если на дорогие варианты нет средств – оптимальный вариант. Лучшим стал бы только Вагнер Лав, будь он на лет пять моложе.

Второй плюс. Новичок полностью адаптирован в ЦСКА

Бразильца вспоминать правильно каждый раз, когда Гинер включает знакомую шарманку. Руководитель ЦСКА технично обозначил, что деньги есть, но держаться за дорогие покупки никто не собирается. Даже если эти слова - неправда, даже если Бабаев и Гинер будут допускать ошибки в непростые для армейцев времена, не стоит забывать о том, что держит ЦСКА вместе. Критика не значит, что никто не замечает плюсов московского клуба, а один из главных – семейность. Братец Ахмед даже на телефоне держит эмблему ЦСКА, не прикипел душой к «Лестеру» и вернется в родной дом. Чужак так не сможет.

Третий плюс. Муса соскучился по футболу

Тут все проще пареной репы. В последнем сезоне за ЦСКА Муса сыграл 32 поединка во всех турнирах и забил 18 мячей, добавив 5 ассистов. Именно поэтому «Лестер» заплатил за него большие деньги. Но Ахмед не справился с адаптацией в Великобритании и АПЛ, не получилось у нигерийца. Чтобы отвлечься от неудачи, которая завела его в 25 лет после Лиги чемпионов во второй состав «Лестера», Мусе нужно поиграть красиво, результативно и полезно. В РФПЛ это можно сделать, ведь в ЦСКА найдется место в основе для форварда. Или Вернблум вытеснит Ахмеда на скамейку? Это вряд ли.

Четвертый плюс. Ахмед – радиоуправляемый футболист

В этом пункте заключена причина, почему ни у Раньери, ни у других тренеров «Лестера» дорогой новичок, который мог сыграть на фланге и в центре, так и не смог себя проявить и раскрыться. Помните, с чего все начиналось? Муса приехал из Голландии в режиме «Бэмби». Такой себе олененок, допускающий дикие детские ошибки на фланге, не управляющий ни своим телом, ни собственной скоростью. Даже на соперников влиять не умел, обманывая. Но могучие подсказки Леонида Слуцкого превратили бестолкового вингера в толкового ложного форварда. Муса окреп на глазах, стал «орлом» не только в сборной Нигерии. Ганчаренко получит выгоду, если начнет приказывать Ахмеду, как это делал Слуцкий. Муса не вольный воин, он солдат, а солдату нужны поручения.

Пятый плюс. У форварда есть дополнительная мотивация

Успешно выступить на мундиале – мечта любого футболиста. Сборная Нигерии сыграет в России в невероятно сложной группе. Для африканцев попадание на Аргентину не новость – часто играют в одном квартете, а вот Хорватия и Исландия – крайне неудобные европейские соперники. И хотя в Краснодаре Нигерия показала сборной Сампаоли без Месси, где раки зимуют, официальная борьба будет сложнее. Самому Мусе надо показать себя весной в ЦСКА, чтобы оказаться в основе сборной в Калининграде, Волгограде и Санкт-Петербурге, где пройдут матчи «орлов» на ЧМ-18. Очевидно, что из второго состава «Лестера» в сборной нападающий Муса был бы незваным гостем. Хватит и Ихеаначо, оказавшегося в похожих условиях.

Шестой плюс. Козыри Мусы не потеряли актуальность

В РФПЛ по-прежнему ценятся резкие, быстрые и мгновенно принимающие решения на передовой игроки группы атаки. Чтобы не быть голословным, можно вспомнить список самых результативных футболистов после двадцати туров – Кокорин, Смолов, Промес, Марков, Фарфан и Алексей Миранчук. В этом списке один центральный форвард, хотя Федор тоже ныряет вглубь поля, пускай и собирает много ударов. Зато остальные или с флангов пришли, или из второй волны атаки. Муса, переученный в центрфорварда, может поймать ритм РФПЛ, как раньше. Времени для подготовки хватит, если вернуться на следующей неделе.

Седьмой плюс. Контракт выкупать не нужно

Уверены, что отсутствие пункта о выкупе – минус? А что, если Муса не заиграет? «Лестер» мог повесить на ЦСКА пункт о выкупе, но не стал этого делать. Англичане надеются, что нападающий наберет форму или потом удачно сыграет на ЧМ-18. Армейцы вроде бы и не собирались покупать Ахмеда за большие деньги прямо сейчас, но само возвращение Мусы является идеей ровно с одним минусом. Ошибка заключается в том, что Ахмеда надо было вернуть в заявку ЦСКА еще летом. Ведь не играл в АПЛ, простаивал. Но и так неплохо получилось, ведь на фоне любых бесплатных или дешевых нападающих нигериец выигрывает. Он знает армейскую команду и поймет, чего хочет Ганчаренко.

Не заиграл в «Лестере»? Для ЦСКА провал Мусы наоборот локальное преимущество. В случае успеха его возвращение в стиле Вагнера Лава не могло бы состояться. А так и мотивация, и повод вернуться в Москву появились. Мусу ждут, ведь он один из тех, кто помогал армейцам выигрывать чемпионские звания. Головин, Витиньо, Дзагоев и Муса – четверка, способная навести шороху даже без помощи форварда Вернблума. Причем в схеме Ганчаренко «3-5-2» Мусе может быть даже удобнее, чем при тактике Слуцкого в четыре защитника. Нигерийскому нападающему всего двадцать пять лет, его временное возвращение – огромная удача.  

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
02 февраля в 16:39
Борьба за 4 место обещает быть нешуточной, если Краснодар возьмет Шатова. Но, я поставил бы все-же на коней. У них тренер не такой уж дурковатый, как у Краснодара, да и итоговое 4 место им хорошо знакомо по ЛЧ.
pomor45
pomor45
01 февраля в 19:40
Ещё один несостоявшийся за бугром из числа лучших в России и это жирный минус перекрывает все тощие плюсы, собранные Гориным.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Евгений Перфильев
01 февраля в 02:36
ФОТО ОТПАД. НАСТОЯЩИЙ КОНЬ.
А фото ваших игроков - это настоящие......, ну сам знаешь!!!
KURUM
KURUM
31 января в 09:45
Бесполезный ластоногий..
Суеверный
Суеверный
30 января в 16:04
Гадание на кофейной гуще. "Заиграет, не заиграет, гол забьет, на мяч пошлет...". Будем просто посмотреть.
Багров-брат
Багров-брат ответил Евгений Перфильев
30 января в 01:36
ФОТО ОТПАД. НАСТОЯЩИЙ КОНЬ.
Таки, настоящий свин звучит более гордо?...)))
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
29 января в 21:00
ФОТО ОТПАД. НАСТОЯЩИЙ КОНЬ.
Багров-брат
Багров-брат ответил vka1970
29 января в 17:42
Ну что у вас, красно-бледных за манеры. Постоянно завидуете и от страха трясётесь...)))
Lu4nik
Lu4nik
29 января в 11:58
интересно было бы посмотреть на связку Муса - Вернблум, именно как на сдвоенный центр атаки
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил vka1970
29 января в 11:25
Британский портал Leicester mercury сообщает, что в течение 24-х часов нигерийский форвард «Лестер Сити» Ахмед Муса очутится в московском ЦСКА.

Источник, со сылкой на агента Тони Хариса сообщает, что «Лестер» и ЦСКА уже договорились по условиям аренды. 29-го января Муса пройдёт медосмотр. Напоминается также, что трансфер Мусы из ЦСКА стал рекордным для «Лестера».
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил obana777
29 января в 11:21
Пока что фокус не удался!18.54. "Лестер" заблокировал переход Мусы в ЦСКА на правах аренды. "Лисы" требуют полноценный трансфер. Придется Гинеру почесать репу.
Информация нигерийского сайта scorenigeria.com.ng о том, что «Лестер»заблокировал переход нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА, не соответствует действительности.

Сделка между английским и московским клубами может завершиться на будущей неделе и остаток сезона 25-летний футболист проведет в составе армейцев на правах аренды.
drive45
drive45
29 января в 11:17
Это из серии "Кручу верчу всех перехитрю"- а почему бы и нет.
cska plus
cska plus
29 января в 07:53
Хрюшки переживают, что негр не к ним пришёл.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
29 января в 06:35
Кони пустились в галоп, радостно ржа и лишь пыль поднимался из под копыт, поднимая пыль..но вдруг кони встали в ступор. В глазах их было удивление, а где-то испуг.. Что случилось?
Продолжение следует..)
Ver
Ver
29 января в 04:58
Вроде, фокус не удался? Хотя, если продадут дешевле, чем купили, то тоже фокус. а дешевле должно быть, ведь покупали играющего бегунка, а продают кота в мешке со скамейки...
obana777
obana777 ответил ЦСКА Самый титулованный
28 января в 22:54
Лучший фокус ЦСКА.
Пока что фокус не удался!18.54.
"Лестер" заблокировал переход Мусы в ЦСКА на правах аренды. "Лисы" требуют полноценный трансфер. Придется Гинеру почесать репу.
UrAn54
UrAn54
28 января в 20:36
А мне, почему-то, не нравится этот ход.
sir-5
sir-5
28 января в 19:28
Почему Ахмеду должно быть удобнее при схеме "3-5-2",не знает и сам Горин...А заиграть Мусе может помешать длительный простой,утрата уверенности в своих силах и способностях,да и упёртый Гончаренко.Что сбудется,а что -нет,вот это и посмотрим.
Воин666
Воин666
28 января в 19:05
Мне нравится, мы продаем игрока, а он всё равно играет за нас. Гинер всё таки лучший в своём деле. Ну, а Мусе как можно больше забить за ЦСКА!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
28 января в 18:13
Лучший фокус ЦСКА.
Promes37
Promes37
28 января в 18:10
прям фирменный стиль цска - негр продан в топ клуб. там не заиграл , и обратно в аренду . Вагнер ,Думбия, теперь Мусса
Великолепный
Великолепный
28 января в 17:41
Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев он провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, завоевать национальный кубок и два Суперкубка страны.
КАМЮ
КАМЮ ответил obana777
28 января в 17:01
Да заходите, мы нищим не откажем, накормим, что-же у нас сердца нет. Плохо только одно, вы где едите, там и гадите, но приходится с этим мириться.
Да как-то не по кайфу нам, из помойного корыта со свиньями хлебать.
Так что, спасибо за приглашение, но просим извинить.
Гусь(как и конь) - свинье не товарищ )))
"Ты лучше голодай,
чем что попало ешь,
И лучше будь один,
чем вместе с кем попало"(с)
cska-78
cska-78 ответил EvgenyS
28 января в 16:59
Детский сад, труселя на лямках.
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    28 января в 15:02
    Йиссс!!!!
    Faustello
    Faustello
    28 января в 14:47
    Всё таки Гинер это фокусник по продажам одного и того же продукта ))))
    Кстати в связи с популярностью поста Мяучело:
    попробуйте попереставлять буквы в фамилии Гинера ))))
    obana777
    obana777 ответил КАМЮ
    28 января в 14:08
    мы туда поржать ходим. Нигде так больше не удаётся
    Да заходите, мы нищим не откажем, накормим, что-же у нас сердца нет. Плохо только одно, вы где едите, там и гадите, но приходится с этим мириться.
    Parovoznic
    Parovoznic
    28 января в 13:40
    Хороший болг. Разумный.
    От возвращения Мусы цска получит только плюсы.
    Фата лист
    Фата лист
    28 января в 13:30
    Лучшим стал бы только Вагнер Лав, будь он на лет пять моложе.
    ____________________________________________________________
    Вагнер Лав лучшим стал бы даже будь на пять лет старше!
    КАМЮ
    КАМЮ ответил obana777
    28 января в 13:25
    Все правильно. На спартаковских ветках "армейцы" не бывают. Они, как им и положено, бывают только на свинских ветках, где чувствуют себя в родной стихии.
    мы туда поржать ходим. Нигде так больше не удаётся
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