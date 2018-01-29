Тяжёлая РЕАЛьность

«Сливочные»

На данный момент, традиционное прозвище, как можно лучше характеризует результаты и игру Реала в этом сезоне. Вылет из кубка Испании, 4-е место в чемпионате, без шанса на первое место. Слабая игра и слабые результаты, для великого клуба. Особенно больно это должно бить по самолюбию Переса и по главному тренеру. На самом деле, Зидана больше жалко в данной ситуации. Триумфальное возвышение, единственный тренер завоевавший 2 года подряд ЛЧ, да и быстрый рекорд по набранным трофеям и тутулам. А что сейчас, уверенность тренера в своих игроков и не сильная трансферная кампания приводит к таким результатам. Сам клуб надеется только на ЛЧ, да и то, не думаю, что надеется на победу.

Лига Чемпионов

Почему не надеются на победу в Лиге Чемпионов? Вроде бы состав тот же, да и опыта не занимать. Но давайте смотреть на результаты, проигранный матч Тоттенхэму, еле обыгранная в последнем туре Боруссия. Но главное это выход на ПСЖ. Сейчас ПСЖ на подъёме, да и больно ударил по Реалу, подписав и Неймара и Мбаппе, которого хотели видеть у себя. Кроме того, ещё в первый год победы Зидана в ЛЧ, ему приписывали слабую тактическую игру, очень похожую на стиль самого ЗиЗу, когда он играл в футбол. Возможно за несколько лет, научились понимать и обыгрывать такой Реал. Хотя Эмери конечно не слыл супертренером...

Флорентино Перес

А что же эксцентричный руководитель Реала? Почему ЗиЗу уже не уволен, раньше ведь не смотрели ни на что, а в основном на результаты. Кроме того, можно сказать, что матч с Валенсией, который возможно был решающим для главного тренера прошёл как нельзя скзать удачно. А как насчёт количества пунктов набранных в рамках определённого количества туров, ведь даже Бенитес набрал больше чем ЗиЗу, но был уволен. Странновато всё это. Совсем не похоже на прагматичного Переса. Возможно Перес помнит летние оплеухи, полученные им и руководством клуба от ПСЖ и остальных и теперь боиться уволить тренера, чтобы всё не посыпалось на него самого?

Тайный план

Что за такой план и в чём его тайна? А вот аргументы - Обамеянг сейчас свободен, Боруссии нужны деньги, можно было легко переплюнуть Арсенал и увести игрока к себе, а Карима спокойно отправить куда подальше. Также, хотели продать Бэйла, вроде бы на место МЮ, который получил Санчеса, заступил Ливерпуль. Но тоже, вероятнее всего продажа не состоится. А слухи всё больше и больше связывают Реал с Кейном, Алли и Де Хеа. Но, зимой никто не куплен, летом никто не куплен, почему? Вера в слова Зидана, который вам любой аналитик развеет? Не думаю. А к чему тогда такой план, чтобы не траить деньги на клуб, стать вторым Арсеналом? Возможно. Ведь сейчас МЮ переплюнул Реал, Барселона купила двух игроков за 100 миллионов и больше. Возможно это тревожный звоночек для клубов, без поддержки шейхов.

Выводы:

Аналитики считают, что чем больше денег задейстовал клуб, тем больше кредитов взял. Значит, больше кредитов придётся отдавать, а кто вам сказал, что сейчас продадут Роналду за 100 миллионов и больше, или же Бэйла. Вот именно никто. Значит кредиты покрыть не смогут и могут создать резонанс с банкротством такого большого клуба. Если Перес не начнёт бешенные покупки летом, то фанаты Реала могут готовится к тяжелой реальности, где ЗиЗу может стать ещё одним «Венгером», а из команды могут уходить ключевые игроки. Зато Реал останется в профиците и в дальнейшим сможет бороться ещё сильнее за ЛЧ и ЛаЛигу. Кроме того, на подходе у Реала талантливая молодёжь, которую можно развить в следующую когорту чемпионов и при этом оставить клуб на плаву, в усложняющейся трансферной политке в мире.