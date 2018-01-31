Набить цену или прыгнуть в уходящий поезд

Вовремя уйти – большое искусство. Не всем это удается сделать, а потом начинаются странные агентские игры. «Соккер.ру» верит не всем слухам.

Когда очень хочется пристроить того или иного игрока, агенту порой достаточно создать повышенный ажиотаж вокруг него. С учетом страсти нынешних СМИ к разного рода слухам, причем чем они более дикие, тем больший резонанс получают, эта схема работает очень эффективно. Как известно, январское трансферное окно для всех тяжело.

Договариваться сложно, времени на маневр мало. Поэтому и без того не самые изящные способы накрутки интереса к игрокам становятся совсем уж топорными. Ничем иным не объяснить захлестнувший британские СМИ вал слухов про полузащитника «Лестера» Рияда Мареза и интерес к нему со стороны «Манчестер Сити». Источники «инсайдерской» информации словно стремятся час от часу перещеголять друг друга.

Сначала заявляется, что «горожане» предлагают за Мареза 68 миллионов евро. Потом появились сведения о том, что Рияд уже сам просит продать его. Теперь всплывают слухи о желании «Лестера» получить 80 миллионов евро за алжирца. В такие суммы можно было бы поверить сразу после чемпионского сезона «лис», когда Марез стал одной из главных европейских звезд.

Однако тогда Рияд все-таки не поддался искушению и остался в клубе, хотя очень предметный интерес был со стороны многих «топов»: от «Арсенала» до «Барселоны». Неизвестно, насколько продвинулись претенденты на него в переговорах. Но алжирец был главной целью для многих. Сейчас есть ощущение, что поезд ушел, чтобы рассматривать Мареза в таком статусе. Да, в последнее время он прибавил снова. Но назвать выдающимися его выступления нельзя. Пусть статистика не так и плоха: 8 голов и 7 голевых передач.

Вы всерьез полагаете, что это футболист для «Манчестер Сити» за 80 миллионов евро? Давайте посмотрим, какие могут быть мотивы у «горожан». Усиление атаки? Футбол «Сити» сейчас выглядит чуть ли не наиболее органичным в Европе. Состав в передней линии – максимально сбалансирован. Об этом говорит и статистика: от наибольшего числа точных пасов во всей Европе до количества голов и уверенного лидерства в Премьер-Лиге.

Может, Мареза берут как игрока замены? Но платить за человека, которого вы собираетесь точно посадить на скамейку, такие суммы, выглядит чем-то безумным даже для шейхов, которые в нынешнем сезоне установили рекорд трат за все время обладания «Сити». Да и футболист это не такой молодой, чтобы говорить о приобретении на перспективу. Как в случае с тем же недавним новичком Эмериком Ляпортом. Или это замена травмированному Лерою Сане? Тоже слишком дорогая замена, да и не такая нужная, учитывая, какой состав имеется у «Сити».

Да, Сане играет очень важную роль в «Манчестере», и его вылет на несколько недель выглядит очень неприятно для команды. Но не настолько, чтобы «Сити» пошел на столь щедрую выплату за Мареза. Важно также отметить, что «горожане», как кажется, весьма близки к лимиту финансового фейр-плей. Ведь тот же Ляпорт был приобретен по хитрой схеме: ему выдали 65 миллионов евро, а он сам выкупил контракт у «Атлетика».

Шаг сделан явно для простого обхода фейр-плей. Если «Сити» понадобилось идти на такие ухищрения, особенно на фоне многочисленных трат ранее в нынешнем сезоне, значит, предпосылки для проблем существовали. Поэтому нелогичной будет выглядеть сейчас же покупка Мареза за 70-80 миллионов евро. Зачем тогда было городить в ситуации с Ляпортом? Интересно и то, что слухи про Рияда и «Сити» появились словно бы из ниоткуда, внезапно, на самом флажке трансферного окна.

Такого с «горожанами» практически не бывает. Всех, кто туда переходил, пресса перемывала очень долго, разговоры шли неделями и месяцами. А нынешняя ситуация похожа на откровенный вброс. И если последить за тем, какая информация окружала положение Мареза в «Лестере», то можно догадаться, какова истинная цель всех этих слухов. Они создаются всего для одного потребителя – «Ливерпуля».

Да, именно «красные» относительно давно следят за Марезом. У них есть и потребность, и деньги. Необходимость в игроке такого типа возникла особенно остро после продажи Филиппе Коутиньо в «Барселону». Деньги появились после той же самой сделки. Но «Лестер» хочет сорвать куш побольше, понимая, что у клуба остается не так много ликвидных активов, футболистов, которых можно пристроить за какие-то приличные средства.

Даже того же Ахмеда Мусу в ЦСКА отправили бесплатно. И тут появляется мнущийся у порога, но очень желающий купить Мареза «Ливерпуль». Нужно подтолкнуть «красных», у которых из карманов торчат свеженькие купюры после продажи Коутиньо, к решительным действиям и сговорчивости. Как это сделать? Довести переговоры до дедлайна, до конца января, а потом дать вброс о том, что есть грозный конкурент, готовый заплатить сумасшедшие деньги.

В «Ливерпуле» должны схватиться за голову от страха и выложить все требуемые «Лестером» средства. Довольно простая форма шантажа, которая тоже имеет место в футболе. Чего только в нем не насмотришься. Но весьма интересно, как в такой ситуации поступит «Ливерпуль». А вдруг цель вообще какой-то другой потенциальный покупатель? Или все же верите, что «Манчестер Сити» готов на такую покупку в самом деле?