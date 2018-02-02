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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Народное мнение. Россия выйдет из группы на ЧМ-2018!

вчера, 17:30

Мнения могут меняться, но зафиксированные в опросах «Соккер.ру» навсегда остаются частью футбольной картины, частную модель которой мы формируем из ваших голосов.

Охватываем опросы на «Соккер.ру» за последние пару месяцев и на их основании рисуем карту мнений и ожиданий целого сообщества. Позитивно или негативно мыслит большая часть аудитории? Можете ли вы давать коллективные прогнозы, или правота расчетливого меньшинства чаще подтверждается? Сейчас узнаем!

Судьба сборной России

Переносимся в последние дни, предшествующие жеребьевке чемпионата мира. Тогда мы спрашивали у вас, какие команды из второй, третьей и четвертой корзин предпочтительнее всего получить в соперники по групповой стадии ЧМ-2018 сборной России. Голоса распределились таким образом:

Корзина 2: Перу/Мексика – 41%; Швейцария/Хорватия – 24%; Испания/Англия – 22%; Колумбия/Уругвай – 10%.

Корзина 3: Тунис/Египет – 27%; Иран – 24%; Дания/Исландия/Швеция – 19%; Сенегал – 17%; Коста-Рика – 9%.

Корзина 4: Панама – 51%; Япония/Южная Корея/Саудовская Аравия – 18%; Австралия – 14%; Сербия – 9%; Марокко/Нигерия – 6%.

Таким образом, основываясь на вашем мнении, из второй корзины команде Черчесова достался наименее желанный противник в лице Уругвая, зато повезло с третьим лукошком, откуда вытащили Египет, который вместе с Салахом и Тунисом просили «завернуть» во время голосования. Из четвертой корзины абсолютное большинство хотело Панаму, но выпала Саудовская Аравия – вторая наравне с еще двумя азиатскими командами в списке приоритетов.

После того как жеребьевка состоялась, логично было узнать, что же ждет сборную России на чемпионате мира? В опросе приняло участие почти 5000 человек, и большинство (43%) пророчат команде Черчесова успешную борьбу за выход в плей-офф. 7% считают, что в группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией нам гарантировано первое место, то есть в сумме 50% проголосовавших видят сборную России в плей-офф мундиаля. Но есть и противоположный лагерь: 22% считают, что наша команда поборется за выход в 1/8-ю, но из группы все же не выйдет, а 23% прочат дружине Черчесова крах, провал и катастрофу.

Россия узнала не только своих соперников на ЧМ-2018, определился состав группы в Лиге Наций – новом турнире УЕФА. Там мы сыграем со Швецией и Турцией. Первое место позволит выйти в Дивизион A, третье – отбросит в Дивизион C. А что вы думаете об этом? 30% оптимистично полагают, что сборная России опередит и турок, и шведов. 22% - за вторую строчку, 23% отправляют россиян в третий дивизион, а еще 22%, что характерно, интересуются, а что за зверь такой вообще – Лига Наций? Почитайте обязательно,  если вы из этих 22%.

Важной темой января применительно к сборной России стала травма Георгия Джикии в контрольном матче «Спартака». Мы попросили вас оценить тяжесть этой потери именно для национальной команды. 41% указал на невосполнимость потери. 26% считают травму Георгия серьезным ударом, но видят пути решения, в то время как 30% вообще не видят, как отсутствие Джикии может отрицательным образом сказаться на сборной России.

Лучшие игроки РФПЛ

Традиционно в конце осенней части сезона вы выбирали символическую сборную лучших футболистов РФПЛ. И вот что из этого получилось.

Лучшим вратарем стал Игорь Акинфеев – 34% процента опрошенных за голкипера ЦСКА. Конкуренцию ему составлял Андрей Лунев – 30%.

Левый защитник – Доменико Кришито (37%), ближе всех к нему подобрался Дмитрий Комбаров (28%) и Георгий Щенников (19%).

Справа никому не оставил шансов Марио Фернандес, несмотря на определенный спад в игре. За армейца отдали голоса 40% опрошенных. Андрей Ещенко набрал 23%.

В центре обороны грузинская связка, пусть футболисты и представляют разные национальные сборные: Соломон Кверквелия (38%) и Георгий Джикия (48%).

Игорь Денисов оказался лучшим, по вашему мнению, центральным полузащитником – 30% голосов. Но здесь была настоящая борьба с Фернандо (28%) и Александром Головиным (22%).

Компанию Денисову составляет Денис Глушаков, который в другом опросе набрал те же самые 30% голосов, обойдя Далера Кузяева, Антона Миранчука и Алана Дзагоева.

Лучшим левым полузащитником стал Квинси Промес, причем с подавляющим преимуществом над своими конкурентами – 67%, а справа в символической сборной по версии читателей «Соккер.ру» Алексей Миранчук, тоже набравший абсолютное большинство голосов, 52%.

Линию атаки составляют Джефферсон Фарфан (34%), совсем на чуть-чуть опередивший Александра Кокорина, и Федор Смолов, выигравший борьбу у Луиса Адриано с результатом 47%.

Лучшим тренером стал Юрий Семин (45%), набравший вдвое больше голосов, чем ближайший преследователь, Массимо Каррера (22%).

Таким образом, полностью состав символической сборной выглядит следующим образом: Акинфеев – Фернандес, Кверквелия, Джикия, Кришито – Игорь Денисов, Глушаков, Алексей Миранчук, Промес – Фарфан, Смолов.

Сборная первой части сезона РФПЛ. Версия читателей!

Главное событие 2017 года

В конце года любопытно было узнать у читателей, какое событие запомнилось им больше всего. Например, в 2016-м вы выбрали чемпионство «Лестера», в 2017-м определиться было сложнее. Основная борьба развернулась между вторым кряду Кубком чемпионов «Реала» и первым чемпионством «Спартака» с 2001 года. 34% на 26% в пользу успеха «Королевского клуба».

Российский футбол

Постоянно узнаем мнение читателей о событиях отечественного футбола. Так, просили вас предсказать, какой клуб проведет самую яркую зимнюю трансферную кампанию. Лидеры те же, что и в таблице РФПЛ, только в другом порядке: «Зенит» (29%), «Спартак» (27%) и «Локомотив» (23%).

Взбудоражила новость о подозрительных допинг-пробах российских футболистов. Но большинство (40%) не попалось на эту удочку и предположило, что дело постепенно замнут. А вот варианты «дисквалификация нескольких причастных игроков», «серьезное наказание для игроков, РФС и сборной», а также «начало конца всей российской системы футбола» набрали примерно одинаковое число сторонников в районе 18-19%.

Постоянно появляются слухи, отправляющие Роберто Манчини на другое место работы. 49% опрошенных считают, что итальянский тренер покинет «Зенит» летом, 26% видят Манчини тренером «сине-бело-голубых» в ближайшие 2-3 года, а 17% думают, что Роберто будет уволен по ходу весенней части сезона. А еще 5% настаивают, что итальянец покинет «Зенит» до возобновления сезона в РФПЛ.

Связанная с Манчини фигура – Дзюба, которого итальянец вышвырнул из своей команды. Опрос проводился до перехода Артема в тульский «Арсенал», так что уже можно проверить правоту опрошенных пользователей. Большинство в размере 49% оказались правы, проголосовав за вариант «Дзюба продолжит карьеру в одном из клубов РФПЛ».

«Реал» и «Барселона»

В заключение пара опросов по испанским грандам. Во-первых, кризис «Реала» заставил задуматься о целесообразности пребывания на тренерском мостике «Королевского клуба» Зинедина Зидана. Аудитория «Соккер.ру» большинством голосов высказалась в поддержку французского наставника – за него 59% респондентов, однако 35% ратовали за оргвыводы.

Провокационный опрос «Кому больше судьи помогают в чемпионате Испании?» показал, что большинство читателей «Соккер.ру» верят в лояльность судейского корпуса по отношению к «Барселоне». 47% высказались за этот вариант, 26% считают, что «Реал» получает больше подарков, а 20% не видят особой разницы в отношении судей к грандам.

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Все комментарии
борька
борька
вчера в 21:00
С божьей помошью,но выйдут! ФИФА, и та заинтересована, что бы Россия продолжила чемпионат.
juchok
juchok
вчера в 19:34
Народное мнение. Россия выйдет из группы на ЧМ-2018!
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а почему не было народного мнения на счет дизайна сайта?
RDeanW
RDeanW
вчера в 18:41
Акинфеев – Фернандес, Кверквелия, Джикия, Кришито – Игорь Денисов, Глушаков, Алексей Миранчук, Промес – Фарфан, Смолов.

вот так вот. тратишь по 100 млн за трансферное окно, а по-настоящему в твоей команде играет только один человек, и тот в рабстве уже с десяток лет
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