Лучшие форварды России за 25 лет

Эмануэль Маммана назвал Кокорина лучшим нападающим России, а блогер «Соккер.ру» Артем Славнов ухватился за мысль и решил вспомнить всех лучших форвардов страны за четверть века.

1992 год: Сергей Кирьяков

В первом чемпионате России два десятка мячей забил нападающий «Уралмаша» Юрий Матвеев, правда, он в основном колотил голы в турнире за 9-20 места, в группе сильнейших лучше всех себя проявил азербайджанец Вели Касумов. Тем временем, Кирьяков лихо играл в Бундеслиге за «Карлсруэ» (вошел в десятку лучших снайперов сезона) и стал главным бомбардиром национальной сборной в 1992 году с четырьмя голами.

1993 год: Сергей Кирьяков

И снова Кирьяков, продолжавший терроризировать Бундеслигу и вновь забивший четыре гола за сборную России за календарный год – больше всех. Причем все мячи пришлись на отборочные игры ЧМ-1994.

1994 год: Олег Саленко

Это год Олега Саленко. После отличного сезона в составе испанского «Логроньеса», за который российский форвард забил 16 голов в Примере, он поехал на чемпионат мира, чтобы стать там звездой, в отличие от своей команды. Саленко забил пять мячей в игре с Камеруном – это достижение никому до сих пор не удалось повторить, еще один гол провел в ворота шведов, что позволило стать лучшим снайпером мундиаля наравне с Христо Стоичковым. После чемпионата мира Олег перебрался в «Валенсию».

1995 год: Владимир Бесчастных

Лучшим бомбардиром чемпионата России с 25 голами стал Олег Веретенников, но тогда сильнейшие российские футболисты выступали в зарубежных чемпионатах. В 1995-м выделяем Бесчастных. 21-летний форвард в дебютном сезоне в Бундеслиге забил 10 мячей, а его «Вердеру» не хватило всего очка, чтобы стать чемпионом Германии. Трижды Владимир отличился и в футболке сборной России, которой помог пробиться в финальную часть Евро-1996.

1996 год: Игорь Колыванов

В этом году самыми результативными игроками сборной России стали Карпин, Колыванов и Бесчастных. Карпин не нападающий, а Бесчастных накрыл сезон второго сезона в Германии, в то время как Колыванов удачно перешел из «Фоджи» в «Болонью» и помог своей новой команде забраться на седьмую строчку в Серии A, забив 11 мячей. По меркам итальянского чемпионата 90-х – это очень достойный результат.

1997 год: Олег Веретенников

Сборная России не смогла пробиться на мундиаль, поэтому выделим героя из внутреннего чемпионата, чей талант никто так и не сумел раскрыть на уровне национальной команды. Но в составе «Ротора» Веретенников был крут. Сам Олег во второй раз стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а волгоградская команда вела борьбу со «Спартаком» за чемпионство.

1998 год: Олег Веретенников

Олег Веретенников защитил свой титул лучшего снайпера российской лиги, пока сборная России кувыркалась под руководством Анатолия Бышовца, потерпев шесть поражений подряд. При всем этом форвард «Ротора» ни разу не сыграл за национальную команду, которая столкнулась с серьезными проблемами, в том числе, потому что все наконечники атак вдруг оказались затупленными.

1999 год: Александр Панов

Сборная России под руководством Романцева едва не совершила подвиг после провала на старте отбора. Была знаменитая победа над французами на «Стад де Франс», но осенью состоялась игра с Украиной, ошибка Филимонова, слезы и горечь от непопадания на Евро-2000. Больше всех за сборную в тот год забил Валерий Карпин (6 голов), в чемпионате России бомбардирскую гонку выиграл грузин Деметрадзе, а вторым был левый полузащитник Тихонов. Александр Панов забивал не так стабильно, зато притягивал к себе внимание в ключевые моменты: форвард «Зенита» сделал дубль в финале Кубка России, а через несколько дней забил дважды в ворота действующих чемпионов мира французов в их логове.

2000 год: Дмитрий Кириченко

Бесчастных забил три мяча за сборную, но в «Расинге» разучился попадать по воротам и сел на скамейку. Панов перебрался в «Сент-Этьен» и растворился на французских просторах. Одни постарели, другие не выросли, в общем, образовался своеобразный вакуум. Остается только выделить Дмитрия Кириченко, забившего за «Ростсельмаш» 14 голов в чемпионате России, но даже этого ему не хватило, чтобы обойти лидера снайперской гонки – хавбека Лоськова.

2001 год: Владимир Бесчастных

Возвращение в «Спартак» пошло на пользу Бесчастных: форвард сходу стал забивать, помог «красно-белым» завоевать золотые медали чемпионата России. На счету Владимира также есть голы в Лиге чемпионов и шесть точных попаданий в футболке сборной России. Победный гол Бесчастных в Белграде в ворота Югославии и хет-трик в домашней игре со Швейцарией помогли команде Олега Романцева сделать решающие шаги в отборочном турнире ЧМ-2002.

2002 год: Александр Кержаков

Промах Владимира Бесчастных в матче против Японии до сих пор встает перед глазами у тех, кто болел за сборную России в 2002 году. Появление в команде молодых Сычева и Кержакова казалось глотком свежего воздуха. Дмитрий начал тот год ярче, но потом оказался в центре интриг, и ему стало не до футбола. Александр же вошел в тройку лучших бомбардиров РФПЛ, а осенью забил в двух матчах отбора Евро-2004 за сборную под руководством Газзаева.

2003 год: Дмитрий Булыкин

Кержаков продолжил забивать за «Зенит» и в 2003-м, но чашу весов в свою пользу склонил форвард «Динамо» Булыкин. В решающей схватке отбора Евро-2004 с Швейцарией нам нужна была только победа, Георгий Ярцев доверился Дмитрию, и тот не подкачал, сыграв свой лучший матч за национальную команду. Булыкин оформил хет-трик и стал героем футбольного года в России.

2004 год: Дмитрий Сычёв

Кержаков стал лучшим снайпером РФПЛ с 18 голами, но его «Зенит» занял четвертое место, а чемпионом стал «Локомотив» с Сычевым, который несильно отстал от коллеги – 15 забитых мячей. «Фаталити» от Дмитрия – это 7 мячей за сборную России в 2004 году, в то время как Кержаков не отметился ни разу, хотя тоже вызывался и играл регулярно.

2005 год: Дмитрий Кириченко

Теперь Сычев ушел в тень в сборной, а Кержаков забил 4 мяча, правда, все в матчах с Лихтенштейном и Люксембургом. Кириченко тоже избивал только «карликов» в сборной, зато больше всех забил в РФПЛ, где Кержаков после сезона с 18 голами сумел отличиться только 7 раз за год.

2006 год: Роман Павлюченко

Вышел на сцену новый серьезный игрок. Павлюченко в трех предыдущих сезонах преодолевал отметку в 10 забитых мячей в РФПЛ, а теперь разразился 18-ю и добыл лавры лучшего стрелка лиги вместе со вторым подряд «серебром».

2007 год: Александр Кержаков

Павлюченко снова забил больше всех в чемпионате России (наравне с Романом Адамовым), но, во-первых, это всего лишь 14 голов, во-вторых, у конкурентов титулы и больше удачных матчей за сборную. Погребняк стал чемпионом России с «Зенитом», а Кержаков завоевал Кубок УЕФА с «Севильей» и забил 6 раз за национальную команду, которой помог выбраться на Евро-2008, где не сыграет.

2008 год: Роман Павлюченко

Во избежание расспросов договоримся, что Аршавин не форвард. Речь о страйкерах. Все шансы стать лучшим форвардом в России в самый успешный год для российского футбола были у Погребняка – обладателя и одного из лучших бомбардиров Кубка УЕФА. Но Павел получил травму перед Евро-2008, и на полях Австрии и Швейцарии зажигал Павлюченко. Роман 6 раз забил за сборную в 2008-м, трижды – на чемпионате Европы, где поразил ворота Испании, Швеции и Нидерландов, за что получил «Бронзовую бутсу» третьему бомбардиру Евро. Летом того же года Павлюченко перебрался в «Тоттенхэм», где начал весьма недурно.

2009 год: Роман Павлюченко

Роман остается главной ударной силой сборной России в атаке – 5 забитых мячей, и хотя за клуб играет не так результативно, как хотелось бы, обузой в составе серьезного «Тоттенхэма» не выглядит, в то время как коллеги-конкуренты и в России-то не зажигают.

2010 год: Александр Кержаков

Вернувшийся в «Зенит» Кержаков выигрывает Кубок России и завоевывает чемпионский титул с родной командой. Александр забил в тот год в РФПЛ больше всех из россиян. Кроме того, Кержаков при Адвокате полноценно возвращается в сборную и забивает важные голы в отборочных матчах против Ирландии и Македонии.

2011 год: Роман Павлюченко

Кержаков результативно играет за «Зенит», но и Павлюченко выдал лучший сезон в АПЛ, отличившись 10 раз. При этом у Романа 5 мячей за сборную России, в то время как у Александра – 0. Этот год остается за Павлюченко.

2012 год: Александр Кержаков

Следующий – снова за Кержаковым. Переходной чемпионат России форвард завершил с титулом и 23 забитыми мячами, чаще отличался только Сейду Думбия. Забивает Александр и за сборную, в том числе победный мяч в ворота Португалии на старте отбора ЧМ-2014. Определенно, Павлюченко и Кержаков – два лучших форварда России начала XXI века.

2013 год: Александр Кокорин

Самый яркий нападающий сборной России периода правления Фабио Капелло. В РФПЛ никто из россиян в 2013 году не забивал чаще Кокорина. В тот момент Александр демонстрировал лучший футбол в своей карьере.

2014 год: Артём Дзюба

Из-за провала на чемпионате мира велик соблазн сказать, что в этот год лучших не было. Кокорин уже сбавил, Кержаков отвоевывал игровые минуты в «Зените». А что Дзюба? Артем выиграл Кубок России с «Ростовом», забив 19 голов в сезоне 2013/14, в первых матчах после возвращения в «Спартак» расстреливал соперников дублями, забивал и за сборную России в матчах отбора Евро-2016.

2015 год: Артём Дзюба

После перехода в «Зенит» Дзюба включил голевой конвейер и плодотворно сотрудничал с Халком не только в матчах чемпионата России, но и в Лиге чемпионов, где забил шесть голов. Но решающее значение имеют другие шесть мячей – забитые Артемом за сборную России на финише отбора Евро-2016, когда Слуцкий уже сменил Капелло. Без мячей Дзюбы в ворота Швеции, Молдовы и Лихтенштейна сборная России не поехала бы во Францию.

2016 год: Фёдор Смолов

Прервал почти десятилетнюю гегемонию легионеров на посту лучшего снайпера РФПЛ. Федор забил 24 мяча за «Краснодар» в дебютном сезоне и сразу же пошел на второй круг.

2017 год: Фёдор Смолов

Безальтернативно лучший форвард России в последнее время во второй раз подряд выиграл бомбардирский забег и сейчас имеет хорошие позиции для третьей победы подряд. Пошли и голы в составе сборной, за которую Федор отличился пять раз в прошедшем году, в том числе забил Новой Зеландии на Кубке Конфедераций и оформил дубль в матче с Испанией. Зимой мог покинуть «Краснодар», но принял решение остаться в команде, как минимум, до лета.

2018 год: ?

Эмануэль Маммана считает лучшим нападающим России Кокорина. Подбодрить партнера – хорошее дело, объективность здесь искать не стоит. Лучший форвард России прямо сейчас – Федор Смолов, но, пожалуй, можно согласиться с тем, что только Кокорин может отобрать это звание у своего товарища в 2018 году. Александр может забить больше в РФПЛ – форварды выходят на финишную дистанцию с одинаковым голевым багажом, может выстрелить на чемпионате мира, чего ему, конечно же, желаем. Впрочем, как и Смолову.