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Топ-7 бразильских талантов, не ставших великими

вчера, 19:10

Их хвалили в юности, некоторые даже играли за великие клубы. Блогер «Соккер.ру» tyronn вспоминает бразильцев, которым различные причины помешали раскрыть свой потенциал.

Денилсон де Оливейра (40 лет, полузащитник)

Помните некогда самого дорогого футболиста мира? Денилсон – воспитанник «Сан-Паулу», дебютировал за клуб в семнадцать лет. Но хавбеку всю жизнь было суждено играть за команды, которые ходили в нижней половине таблицы. Или даже вылетали, как «Бетис». Странно, что клуб из Севильи умудрился найти 23 миллиона фунтов (32 млн евро в пересчете), чтобы перехватить игрока у «Арсенала» и «Интера». Но не странно, что Денилсону было скучно в испанском середняке. Пусть он стал чемпионом мира в 2002 году, но лидером большого клуба и «селесао» не стал. Зато создал семью с актрисой, есть дочь, играет в выставочных матчах вместе с Неймаром и широко улыбается:

Кейррисон (29 лет, нападающий)

В «Барселоне» не заиграл не только португалец Рикардо Куарежма, но и бразилец Рошембак. Но Фабио позже хотя бы в финалах Кубка УЕФА со «Спортингом» и «Мидлсбро» играл и проигрывал. А вот Кейррисон ни в «Барселоне» себя не показал – один из трансферных провалов команды, ни в других европейских клубах – в «Бенфике» и «Фиорентине». Форвард не заиграл нигде, не стал «новым Пеле», как ему было предначертано в авансах. А вот справился бы с давлением, то провел бы почти всю карьеру рядом с Месси в атаке очень титулованного клуба.

Денилсон Перейра Невес (30 лет, центральный хавбек)

Еще один Денилсон – какое-то проклятое имя для бразильского футбола. Или это сам хавбек виноват, что согласился на предложение «Арсенала» двенадцать лет тому назад? Но ведь в 2006-м году «канониры» играли в финале Лиги чемпионов, как мог молодой игрок отказаться? Полузащитник быстро рос, провел даже один сильный сезон, но еще одним Жилберту Силвой точно не стал. Ни тебе титула чемпиона мира, ни стабильности, ни значимых трофеев в «Арсенале». Недавно в ОАЭ обитал, играл за «Аль-Вахду», в аренду в «Крузейро» ездил. Травмы, нестабильность – ничего хорошего. Великая карьера прошла стороной.

Керлон (30 лет, атакующий хавбек)

Помните парня, который шел по полю, чеканя на голове мяч? Вот это и есть Керлон, бразильский Фредди Аду. На руках этого парня, как мелкого американца, Пеле не носил. Но воспитанник «Крузейро» рано и успешно дебютировал за родной клуб, а затем оказался в «Интере». Единственный плюс сделки – достался итальянцам бесплатно. Затем ни в Милане, ни в Амстердаме в составе «Аякса» его во взрослого зрелого мастера не превратили. Талант был, но сплыл. Потом играл в Японии, США и Словакии. Всюду плохо, ведь мешали травмы…

Алешандре Пато (28 лет, нападающий)

«Утенок» хорошо стартовал, выиграл с «Интернасьоналом» Кубок Либертадорес, потом зажег на клубном ЧМ, где его команда обыграла «Барселону». Так Пато попал в «Милан», но заиграть не смог. 22 млн евро «россонери» выбросили зря, ведь Алешандре провел несколько неплохих сезонов, но не рос и не становился крепче. Сейчас ему всего двадцать восемь лет, а уже сменил пять клубов после миланского, в «Челси» надолго не остался. На данный момент в Китае. Играется ему там легко, голы забивал в прошлом году в команде Акселя Витселя исправно. Но в сборную не зовут, карьера Пато на высоком уровне завершена

 

Публикация от Pato (@pato)

Робиньо (34 года)

От парня ждали многого, как минимум стабильной и успешной игры в «Реале». Но в результате получился неплохой форвард, который не перешел в разряд легенд, как Ривалдо или Роналдо. Играя ближе к позиции Роналдиньо, чем в центре атаки, Неймар своего времени не стал удачным наследником Пеле. В «Манчестер Сити» уехал – открыл эпоху шейхов, но через семь лет подписал контракт с «Сиваспором» из Турции, будет играть вместе с Дьяковым. Как и бывший напарник по «Сантосу» Диего, Робиньо вроде бы провел неплохую карьеру, что-то забил, где-то играл. Даже трофеи есть. Но если помнить о потенциале – не заиграл. Зато выходил на одно поле с легендами, и не пережил такие неприятности, как лидер рейтинга. Впрочем, итальянские власти грозятся упрятать Робиньо на девять лет за групповое изнасилование – суд даже вынес приговор, осталось пройти апелляции.

 

Публикация от Robinho (@robinho)

Адриано (36 лет, центральный нападающий)

Сегодня у Адриано Лейте Рибейро день рождения. И хотя в конце прошлого года даже грозился вернуться в футбол, в тридцать шесть лет карьеру не восстанавливают. Свой шанс шустрый парень, склонный к полноте и обладающий пушечным ударом, давно не использовал. А ведь в «Интере» молодой Адриано, хоть и отличался скверным характером, играл мощно.

Но потом начал пить, гулять, а когда зарабатывал деньги во Франции, чуть было не загремел на 15 лет в тюрьму на родине. Адриано любил не только вечеринки с Роналдиньо, но и захаживать в фавелы. Купил кому-то мопед, а этот человек развозил на нем наркотики и был пойман. Транспорт оказался зарегистрирован на Адриано – пришлось объяснять, что бразилец хоть и пил сильно, наркотики обходил стороной. Недавно занялся собой, даже пришел в порядок физически:

Посмотрим, чем продолжится история «завязки». Но шанс стать легендой мощный форвард точно потерял. Одна из самых обидных осечек в бразильском и даже мировом футболе, ведь центральный форвард «селесао» после ухода Роналдо был очень нужен. Занять место «Зубастика» в сборной Адриано на много лет и столь же успешно не сумел. Прозвище «Император» не приобрело пафосные нотки, осталось немного саркастичным.

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Gigante Buono
Gigante Buono
сегодня в 03:09
Добавил бы Диего, в свое время блиставшего в "Вердере". Очень толковый был хав.
Gigante Buono
Gigante Buono ответил Великий Князь
сегодня в 03:04
Великий Князь:
Адриано выбрал не тот клуб. Интор это зло.
Ну так именно в "Интере" Адриано и заявил о себе. Всему виной депрессия, вызванная смертью отца, которую он глушил алкоголем.
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:14
Карвальо из ЦСКА в список нужно добавить, 1 сезон он провел на топ-уровне!
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 20:48
Адриано выбрал не тот клуб. Интор это зло.
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