Любимая стадия Жозе? Моуриньо в 1/8 Лиги чемпионов

Моуриньо признался, что в ЛЧ мечты о победе приходят в четвертьфинале. Блогер «Соккер.ру» Duran Duran подготовил отчет для болельщиков МЮ: как их тренер выступал в 1/8 финала?

Сезон 2001/2002 («Порту»)

Год знакомства Моуриньо с Лигой чемпионов. В конце января он возглавил «Порту», который набрал одно очко в трех стартовых турах второго группового этапа. Жозе исправить ситуацию не смог, «драконы» заняли последнее место в квартете и закончили борьбу. Любимые игры Моуриньо навылет на стадии 1/8 финала еще не появились в регламенте Лиги чемпионов.

Сезон 2002/2003 («Порту»)

В чемпионате Португалии «Порту» занял только третье место, поэтому следующую еврокубковую кампанию «драконы» под руководством Моуриньо провели в Кубке УЕФА, который благополучно завоевали. В финале забивали Дерлей и Дмитрий Аленичев, а Жозе начал путь к тренерской славе.

Сезон 2003/2004 («Порту»): победа над МЮ в 1/8 финала ЛЧ

Именно с сезона 2003/04 в Лиге чемпионов отменен второй групповой этап, зато введена 1/8-я финала по системе плей-офф. И этот розыгрыш «Порту» под руководством Моуриньо сенсационно выигрывает. Сказка португальского клуба и тогда еще тренера-выскочки начинается именно на этом этапе, ведь «Порту» умудряется по сумме двух матчей обставить «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Команда Моуриньо выигрывает домашний матч 2:1, почти час уступает на выезде со счетом, который устраивает соперника, однако на 90-й минуте Коштинья хоронит манкунианцев и выводит «Порту» в четвертьфинал своим голом. Любопытно закольцевалась история: 14 лет назад Жозе познакомился с плей-офф ЛЧ и конкретно стадией 1/8-й, выбив МЮ, а сегодня хочет побеждать уже вместе с «Юнайтед».

Сезон 2004/2005 («Челси»): победа над «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ

После победы с «Порту» в Лиге чемпионов Жозе переезжает в столицу Англии, чтобы стать первым лицом набирающего силу «Челси». Путевку в Лигу чемпионов добыл предшественник – Клаудио Раньери, а Моуриньо спокойно выигрывает группу, чтобы уже в первом раунде плей-офф попасть на «Барселону» с Роналдиньо. Впрочем, «Челси» не смущает даже поражение на «Камп Ноу» 1:2, дома «синие» выигрывают крупнее и выходят в четвертьфинал.

Сезон 2005/2006 («Челси»): поражение от «Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ

Год спустя жребий снова сводит «Барселону» и «Челси» вместе в первом раунде сражений навылет. Многие окрестили это противостояние «досрочным финалом». Так, по сути, и получается, ведь «Барселона» впоследствии выигрывает Лигу чемпионов.

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Сезон 2006/2007 («Челси»): победа над «Порту» в 1/8 финала ЛЧ

«Челси» под руководством Моуриньо встретился с бывшей командой своего тренера. В обеих встречах «Порту» открывал счет. На «Драгау» в дебюте обменялись забитыми мячами Рауль Мейрелеш и Андрей Шевченко, а на «Стэмфорд Бридж» на ранний гол Рикардо Куарежмы во втором тайме ответили Арьен Роббен и Михаэль Баллак. Примечательно, что оба автора голов в составе «драконов» впоследствии примерят на себя форму «Челси».

Сезон 2007/2008 (свободен)

После увольнения из «Челси» Моуриньо взял творческую паузу и за 1/8 финала Лиги чемпионов, которую выиграл в московском финале его нынешний клуб «Манчестер Юнайтед», наблюдал со стороны.

Сезон 2008/2009 («Интер»): поражение от МЮ в 1/8 финала ЛЧ

В первом же сезоне у руля «Интера» Моуриньо столкнулся на старте плей-офф Лиги чемпионов с действующим победителем турнира – «Манчестер Юнайтед». «Нерадзурри», еще не до конца сроднившиеся с философией португальского тренера, отстояли нулевую ничью дома, но на «Олд Траффорд» проиграли 0:2, пропустив от Видича и Роналду.

Сезон 2009/2010 («Интер»): победа над «Челси» в 1/8 финала ЛЧ

С «Челси» Моуриньо переигрывал «Порту» в 1/8 финала, а у руля «Интера» одолел уже «Челси» - беспощадное отношение к бывшим клубам! «Нерадзурри» взяли верх над лондонцами в обоих матчах – 2:1 и 1:0, а эту Лигу чемпионов «Интер» впоследствии выиграл.

Сезон 2010/2011 («Реал»): победа над «Лионом» в 1/8 финала ЛЧ

Приход мастера побед в 1/8 финала Лиги чемпионов в «Реал» особенно символичен из-за того, что «Королевский клуб» во второй половине «нулевых» познал истинное проклятие этой стадии. Шесть лет подряд «сливочные» сходили с дистанции именно на этой стадии, просто катастрофа для клуба с такими амбициями! Но Моуриньо сумел снять проклятие, именно Жозе вернул «Мадрид» на орбиту в Лиге чемпионов, а важнейшим шагом стала победа над «Лионом» в первом раунде плей-офф. На выезде команда Моуриньо добыла ничью 1:1, а дома разгромила «ткачей» 3:0 с голами Марсело, Бензема и Ди Марии. А ведь годом раннее именно «Лион» выбил «Реал» из 1/8-й. Месть удалась.

Сезон 2011/2012 («Реал»): победа над ЦСКА в 1/8 финала ЛЧ

Криштиану Роналду забил в «Лужниках», но армейцы отыгрались в самой концовке благодаря голу Вернблума, который проводил свой первый матч за ЦСКА. Впрочем, на «Сантьяго Бернабеу» Моуриньо разгромил команду под руководством тренера, которого будут называть «русским Моуриньо» - 4:1.

Сезон 2012/2013 («Реал»): победа над МЮ в 1/8 финала ЛЧ

Сегодня Жозе стремится к победе с МЮ, но он собственноручно дважды выбивал «красных дьяволов» из Лиги чемпионов на столь ранней стадии. Вот и в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона постарался. В этом противостоянии был автогол Рамоса, турецкий судья Чакыр и голы Роналду в обоих матчах в ворота бывшей команды.

Сезон 2013/2014 («Челси»): победа над «Галатасараем» в 1/8 финала ЛЧ

После трех сезонов в «Реале» Жозе вернулся в «Челси» и сходу добрался до полуфинала Лиги чемпионов, не заметив в 1/8-й сопротивления со стороны «Галатасарая». В Стамбуле задача-минимум была выполнена в дебюте – забил Торрес, потом хозяева сравняли счет, однако на «Стэмфорд Бридж» хозяева спокойно выиграли 2:0 и пробились в четвертьфинал.

Сезон 2014/2015 («Челси»): поражение от ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ

Глупый вылет, совсем не в стиле Моуриньо. «Челси» привез из Парижа приемлемый результат – ничью 1:1, в Лондоне французская команда рано осталась вдесятером после удаления Ибрагимовича, а в концовке Гари Кэйхилл еще и забил для верности. А потом началось безумие: человек, которого из «Челси» вытеснил Моуриньо, Давид Луис, перевел игру в овертайм, там произошел еще один размен голами, который оказался в пользу ПСЖ.

Сезон 2015/2016 («Челси»)

Под руководством Моуриньо «Челси» выиграл группу, а в первом раунде плей-офф «синие» снова уступили ПСЖ, но уже под руководством Гуса Хиддинка, который пришел на смену уволенному Жозе.

Сезон 2016/2017 («Манчестер Юнайтед»)

В предыдущем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал пятым в АПЛ и остался без путевки в Лигу чемпионов. Моуриньо не растерялся и выиграл Лигу Европы. Может быть, повторяется сценарий, который уже был разыгран с «Порту»? Фанаты МЮ точно не станут возражать.

Сезон 2017/2018 («Манчестер Юнайтед»): соперничество с «Севильей» в 1/8 финала ЛЧ

Моуриньо возвращается в плей-офф Лиги чемпионов три года спустя, наверняка соскучился. Это будет двенадцатый заход Жозе в 1/8 финала. Из одиннадцати предыдущих восемь завершились удачно – выходами в четвертьфинал, в трех случаях команды португальского тренера капитулировали.

С кем Моуриньо побеждал в 1/8 ЛЧ: «Порту», «Челси» (3), «Интер», «Реал» (3).

С кем Моуриньо проигрывал в 1/8 ЛЧ: «Челси» (2), «Интер».

Кого Моуриньо обыгрывал в 1/8 ЛЧ: МЮ (2), «Барселона», «Порту», «Челси», «Лион», ЦСКА, «Галатасарай».

Кому Моуриньо проигрывал в 1/8 ЛЧ: «Барселона», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ.

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