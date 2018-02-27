Лучшие дриблеры Европы

27 февраля 2018, 10:35

В России дриблинг почти не используется. Это бросается в глаза в манере игры российских и зарубежных команд. «Соккер.ру» называет лучших игроков Европы в этом компоненте.

Любители разного рода статистики из CIES Football Observatory на этот раз решили собрать в топ-5 чемпионатах Европы лучших дриблеров. Сделали свой индекс, который должен выявить лучших в этой важной и зрелищной части футбола. Формула вычисления индекса довольно проста. Он зависит всего от двух факторов: от среднего количества обводок во время игры и от процента успешных обводок в матчах чемпионата страны. Данные получились довольно интересными.

1 место – Эден Азар («Челси»)

Под руководством Антонио Конте Азар буквально расцвел, снова став одним из лидеров команды и чуть ли не главным создателем остроты. Тут важна и манера игры лондонцев, которые действуют чаще из глубины, используют контратаки. В таких условиях очень важна роль каждого отдельного игрока в атаке, ответственность всех исполнителей впереди возрастает, им нужно брать на себя игру, вести команду вперед, в том числе и с помощью дриблинга. Азар набрал 100 баллов в этом индексе. У него в каждой игре в среднем 6,4 успешных обводки, а удачными оказываются три из четырех попыток. Очень хорошее значение, как увидим далее.

2 место – Неймар (ПСЖ)

По абсолютному числу успешных обводок в чемпионате Неймар вообще занимает первое место, однако есть один нюанс, который заключается в том, что бразилец пытается показывать дриблинг гораздо чаще, чем Азар, а процент успешности составляет всего 62, что куда ниже, чем у Азара. То есть пробует чаще, больше получается, но Азар действует более точечно и уместно. В целом это отражает и манеру игры футболистов. Неймар очень многое берет на себя, порой слишком много. Особенно в чемпионате Франции, где имеет место недооценка соперников, а Неймар прет напролом. Зачастую действительно его класса хватает, чтобы легко уделывать оппонентов, но в 38 процентах случаев его дриблинг останавливает оборона.

3 место – Лионель Месси («Барселона»)

Замыкает почетную тройку Месси, который точно свой дриблинг использует только к месту. Но против него всегда действуют особенно жестко и внимательно, поэтому процент успешности составляет те же 62, что и у Неймара, а общее количество удачных обводок в среднем за матч составляет 5,5. Это меньше, чем у Азара и Неймара, но все же первая тройка значительно оторвалась от всех остальных. В дальнейшем списке вообще есть большие сюрпризы, показывающие, что сами по себе обводки ничего не доказывают, если речь не идет о каких-то выдающихся цифрах, которые показали первые три футболиста в этом рейтинге.

4 и 5 места – Танги Ндомбеле («Лион») и Мусса Дембеле («Тоттенхэм»)

У этих двух персонажей индекс равен 56, но Ндомбеле берет количеством, делая 3,7 обводки в среднем за матч, а Дембеле – качеством. У него всего три обводки, зато самый высокий процент успешности – 88. Почти девять из десяти попыток Дембеле оказываются удачными. Это очень важно, если учесть позицию хавбека – потеря в центре поля, осечка может дорого обойтись его команде, грозит острой контратакой. Поэтому идти в дриблинг нужно только при полной уверенности в себе. А высокая позиция Ндомбеле показывает, что в «Лионе» снова воспитывают даровитого парня. У них там настоящий конвейер, так что удивляться не стоит. Через пару сезонов будут сватать в условный «Арсенал».

6 место – Алехандро Гомес («Аталанта»)

7 место – Артур Масуаку («Вест Хэм»)

8 место – Софьян Буфаль («Саутгемптон»)

У этих ребят количество успешных обводок в среднем за матч крутится около четырех. Гомес берет за себя игру чуть реже, совершая 3,7 обводки, зато меньше ошибается – 71 процент успеха. Тогда как Масуаку и Буфаль берут в основном количеством попыток. Да, у них около 4,5 обводки в среднем за матч, но это лишь 59 и 53 процента успешности соответственно. То есть примерно в половине случаев они теряют мяч, идя в обводку. Да, часто обостряют с помощью дриблинга, но важно понимать, в каком количестве случаев потери губят перспективные атаки и создают опасность у своих ворот.

9 и 10 место – Марио Лемина («Саутгемптон») и Набиль Фекир («Лион»)

Еще один представитель «Лиона» и «Саутгемптона» присутствуют в первой десятке. Фекир созрел в «Лионе» до настоящего лидера, особенно это ощущается после ухода Александра Ляказетта, так что его стремление брать на себя игру зачастую эффективно. Он играет не на острие, а чуть глубже, так что приходится чаще вытаскивать мяч на острую позицию – 70 процентов обводок Фекира успешны, а в среднем за игру он их делает 3,4. У Лемина всего три в среднем за матч, но успешность высока – 79 процентов. И позиция в центре поля диктует необходимость действовать более аккуратно.

11 место – Аллен Сен-Максимен («Ницца»)

А этого парня все как минимум запомнили по матчам с «Локомотивом», где он как раз показывал свою принадлежность к числу наиболее часто использующих дриблинг. Алан постоянно тащил мяч в обводку, шел напролом и пытался обострять, создавая мощную головную боль противнику. Примерно тем же он занимается и в чемпионате Франции, совершая 4,1 обводки за матч. Однако процент успеха невысок – 55 всего. В общем-то и это тоже «Локомотив» показал, научившись быстро прикрывать этого рьяного парня на фланге.

Короткой строкой далее в списке стоит отметить Флориана Товена из «Марселя», который руководит в этом сезоне атакой команды. Также в список попал Кингсли Коман из «Баварии», Иско из «Реала», Поль Погба из «Манчестер Юнайтед», у которого три обводки в среднем за матч успешны, а процент удачных составляет 73.

Как видим, прямая связь добычи результата и успешности обводок наблюдается далеко не во всех случаях. Иногда обводка совершается ради обводки, без перевода в какую-то пользу для команды, для результата. Это в первую очередь зависит от организации игры самой команды, насколько тренеры правильно используют умение футболистов совершать дриблинг. Ну и от самих дриблеров многое зависит. Одно дело обвести финтами оппонента вокруг пальца, а другое – довести это до голевой атаки. Тут не только ноги, но и мозги нужны.