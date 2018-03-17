«Краснодар»: игра есть – результата нет

Шалимов снова не выиграл, и «Соккер.ру» анализирует действия мастеровитых футболистов, которые работают на статистику, но не умеют выгрызать очки.

«Быки» - мастера точных передач

«Быки» на заснеженном поле в гостевой игре против «Динамо» отдали 656 пасов с точностью в 84 %. Против «Уфы» собрали 700, а меткость была еще выше – 87 %. Но понятно, что смотреть надо на завершение атак, а не их ведение. «Краснодар» за счет комбинаций создал против динамовцев всего четыре момента, по одному от четверки атакующих игроков команды, за исключением лучшего ассистента – Перейры.

Против «Уфы» аналогичная история, только Маурисио на поле не было. Собрали семь точных ударов, но считанные оказались острыми. Беленов четырежды парировал мяч, вратарь сыграл надежно, но не творил чудеса. Нет четких моментов, хотя во всей РФПЛ попросту нет равных «быкам», когда говорим о комбинационной командной игре. ЦСКА отдает в среднем 506 передач за матч, «Зенит» - 504, «Краснодар» - 570. Но также важно смотреть, где именно команды собирают эти пасы.

«Армейцев» выручают центральные защитники и Натхо – у них свыше 55 передач в среднем за игру. В «Зените», кроме защитников, на владение работают Паредес – первый по количеству передач за игру в команде, и Кришито – явный акцент на левый фланг. А вот у «Краснодара», у которого по 570 передач за поединок в среднем, пасы собирают центральные хавбеки – Газинский и Каборе. Конечно, центральные защитники тоже включаются, но о роли Гранквиста еще будет сказано, а здесь важнее поговорить о Шатове.

Зимой Шалимов прикупил футболиста, который в первых матчах нового года отдал 250 передач – невероятно много. Получается, что даже самый высокий процент контроля мяча не устраивал «Краснодар». С Олегом подняли линию давления еще выше. Работали на уровне Газинского и Каборе, а теперь увеличили атакующую группу и поставили на Шатова в роли плеймейкера и заодно человека, у которого по 83 паса за игру в среднем.

У Шалимова классные центрбеки

То, как Гранквист подключается к атакам, заслуживает отдельного разговора. Причем швед так шикарно работает с мячом, что встречается с ним чаще, чем вроде как плеймейкер «Зенита» Паредес. В РФПЛ только один защитник может позволить себе похожую игру – Иванович. Класс обоих не обсуждается, но игрок года в Швеции рубится еще лучше, чем его коллега.

Например, у Андреаса еще выше точность дальних передач. Кроме того, Гранквист умудрился создать за сезон почти столько же моментов, как хавбек Газинский. Более того, Андреас так удачно подключается к атакам «Краснодара», что у него было больше явных моментов, чем у атакующего хавбека Маурисио Перейры! Странно видеть такую картину, но Мамаев, Жоаозиньо, Вандерсон, Петров и Каборе, оказывается, уступают одному центральному защитнику Гранквисту по xА – показателю опасности созданных для команды возможностей.

При этом швед еще и в защите великолепен, как и его напарник Мартынович. С учетом проблем центральных защитников «Зенита» и «Спартака», только у Кверквелии из «Локомотива» есть шанс потягаться с Гранквистом и Мартыновичем по средним оценкам за сезон. Конечно, на личные успехи центрбеков «Краснодара» влияет структура игры – Александр и Андреас лидируют по перехватам в команде. Линия мяча так высоко, что образуется разрыв и центрбекам приходится читать игру и держать удар. Но к ним не может быть вопросов – прекрасно смотрятся.

Команда с эффективной атакой

После матча против «Уфы» может показаться, что это бред. Какая эффективность, если 24 удара всего, 7 – в створ, и ни одного гола? У Перейры и Классона больше сотни созданных моментов, но всего 12 ассистов на двоих. Партнеры не используют удобные передачи. Даже у Смолова было 26 пасов под чужие удары, но у форварда только два ассиста (КПД – 7.7 %). Как видите, далеко не все атаки «Краснодар» может завершить опасными моментами.

И вот это уже вывод под «Уфу». У Смолова в среднем по 4.7 удара каждые девяносто минут, и хотя форвард забил двенадцать раз, на деле Федору создали моментов всего на семь мячей. Для сравнения, у Кокорина xG равен 9.35 – почти 10, как и голов. У Промеса – 8.35, но и этот показатель выше, чем у Смолова. Получается, центральный нападающий «Краснодара», коллекционируя дальние удары сомнительной силы и опасности, эффективен, когда доходит дело до реально опасных подходов.

В РФПЛ нет команды, которая сумела бы забить настолько больше голов, чем создала по-настоящему верных шансов. Конечно, «Краснодар» уступает «Спартаку» и ЦСКА по общему количеству ударов, но по голам выше всех, кроме «красно-белых». Отрыв после 22 матчей составляет всего два мяча, правда, до матча «Спартака» в Казани. А вот разница между xG и голами у «быков» самая большая в РФПЛ. Даже «Уфа», умеющая забить из ничего – в чем убедились сегодня, уступала в этом «быкам» до очного матча.

Вот и получается, что у «Краснодара» хватает нереализованных моментов, но при этом верные шансы щелкают, как Смолов свои моменты. 9 из 10 голов с игры Федор забил из пределов штрафной площади. При этом промахов из пределов штрафной всего двенадцать. Добавьте 7 заблокированных и 9 отраженных ударов и получите, что если Смолову дали пробить из пределов штрафной, то каждый третий удар будет голом. И количество промахов низкое для форварда, в районе 34 %.

Коллектив без тонкой наладки

Спишете неудачи «Краснодара» на «средний» индивидуальный класс исполнителей, как Шалимов в прошлом году? Но почему тогда «Уфа» обыграла «быков», неужели у Семака уровень мастерства игроков выше? Нет, но одна команда правильно собрана и может положиться даже на неосязаемое понятие «везение». А вот «Краснодар» даже после выхода Смолова на ворота Беленова не смог схватить домашнюю ничью.

Конечно, все цифры в пользу «быков». И в отдельно взятом матче, и глобально, поскольку южане играют на уровне со «Спартаком» и «Зенитом» в атаке. Странно получается. Есть опытные центральные защитники. К фланговым бекам больше вопросов, но они подвижные, пускай и не умеют защищаться. Есть центральные хавбеки с культурой паса. Присутствует резерв в атаке, основные игроки впереди создают меньше, чем забивают – класс присутствует.

Чего или кого не хватает команде, у которой есть оборона, атака и мастерство? Догадайтесь сами, ведь выбор небольшой. Преступно играть наравне с лидерами РФПЛ, а по многим показателям даже лучше, но так часто терять очки с середняками и прямыми конкурентами. Строго вопрос мотивации и психологической работы тренера. У «Краснодара» правильная тактика – предсказуемая, но современная («4-1-4-1» или «4-2-3-1»). У «быков» моменты, удары, все числа говорят в их пользу.

«Краснодар» боится соседей

Соединить выбранную атакующую модель с закрытостью соперников по РФПЛ и победами не получается. «Краснодару» можно посочувствовать, ведь когда команда готова доминировать, но проигрывает дома симпатичной «Уфе» Семака – закрытой, но контратакующей, нельзя не задумываться о том, чего не хватает? «Краснодар» - команда парадоксов, к чему не хочется привыкать, поскольку несоответствие между возможностями и результатами бьет в глаза. Даже против «Уфы» не наиграли на поражение в стиле «Спартака» или «Зенита», когда те не могут забить и пропускают контратаку.

Тут сюжет аналогичный, но смысл другой. «Краснодар» показывает хороший футбол, но поскольку Шалимов невероятно предсказуемый тренер, его команда сливает матчи всем из первой шестерки. С аутсайдерами статистика лучше, там и замены могут спасти, и класс игроков выручит. «Краснодар» - команда замечательная, исполнители толковые, манера игры зрелищная и смелая – контроль мяча и атака. Но тренерское исполнение хромает. Цифры это подтверждают, ведь наставник не знает, куда направить энергию команды.

Поражение от Семака, который такими темпами вернется в «Зенит» (по аналогии с выбором Ганчаренко для ЦСКА), прекрасно ложится на вывод, что у «Краснодара» почти все есть для успехов. Нет только тренера, который удивит прямых конкурентов и перестанет проигрывать, что лидеру Семину, что шестому в таблице Семаку. Впрочем, Божовичу тоже уступили, а из первой восьмерки победили только «Урал» - ужасная статистика, но показательная. Не хватает Шалимову тренерского класса, чтобы обыгрывать тех, кто рядом в таблице, хотя команда у него мощная.