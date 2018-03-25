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Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 24 тур1X2
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Стартует «Фэнтези-футбол» и «Соккермания»!

25 марта 2018, 17:54
Стартует «Фэнтези-футбол» и «Соккермания»!

До чемпионата мира в России еще почти три месяца, но уже сейчас вы можете прогнозировать итоговое расположение команд в конкурсе «Соккермания», а также сборную лучших игроков мундиаля и других турниров в конкурсе «Фэнтези-футбол». Отдельно регистрироваться нигде не нужно, достаточно аккаунта на soccer.ru.

Победителям достанутся ценные призы - следите за новостями конкурсов. В комментариях к новости вы можете предложить и свои варианты призов, мы обязательно их рассмотрим.

Также в тестовом режиме запущена «Соккермания» по Лиге чемпионов и Лиге Европы - с четвертьфинала по финал. Это будут два отдельных конкурса, не влияющие на общий зачет по чемпионату мира.

Подробные правила «Фэнтези» здесь, а «Мании» тут.

А для любителей классических прогнозов, как и всегда, доступен конкурс прогнозов, где каждый месяц разыгрываются 20 футболок и вип-статусы.

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Все комментарии
Kuprin
Kuprin ответил Казанский
26 марта в 00:22
Казанский:
Мангост,хватит ныть,будь мужчиной
тебе уже везде манго мерещится)) Здорово он тебя достал видать)) хватить ныть уже)
60spartak na cska
60spartak na cska
25 марта в 19:08
всем удачи в прогнозах!
вхсо 111
вхсо 111
25 марта в 17:31
Что-то зависла эта тема в главных, пропихивают не иначе)) И Казанский уже третий день тут "блещет".))
Footlife
Footlife ответил barc-f.
25 марта в 17:13
barc-f.:
Какие бы прогнозы не оставляли в конкурсах пользователи соккера, результат всегда будет только один - Барселона будет брать требл за треблом, заставляя всё больше завидовать Великой Барселоне поклонников других клубов и в отчаянии неминуемом проводить остаток жизни без надежды на какой-либо положительный исход для своего клуба в ближайшем будущем и навсегда. Вклиниться в победную поступь Барселоны можно лишь задействовав чемоданы с коврижками, чем с успехом пользовался последние годы президент Реала Флорентино Перес!
смотрю ты подсдал, уже не так много лайков получаешь за свои комментарии:)
pinturicchio86
pinturicchio86 ответил Footlife
25 марта в 17:10
Footlife:
https://www.soccer.ru/?new_design=0
от души бро
Footlife
Footlife ответил pinturicchio86
25 марта в 17:06
pinturicchio86:
пацаны, кому не в 57, скиньте ссылку на старый сайт
https://www.soccer.ru/?new_design=0
sir-5
sir-5
25 марта в 16:50
15:24: Зобнин покидает расположение сборной России из-за повреждения внутреннего мениска
xеxе
xеxе ответил Казанский
25 марта в 16:42
Казанский:
Мангост,хватит ныть,будь мужчиной
Так стань им кто ж тебе мешает ))
pinturicchio86
pinturicchio86
25 марта в 16:40
пацаны, кому не в 57, скиньте ссылку на старый сайт
Просто Мутко
Просто Мутко ответил unoejk
25 марта в 15:47
unoejk:
Здравствуйте. Для вопросов по модерированию существует эта лига: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtmlНе стоит обсуждать действия модераторов в других темах: за это предусмотрен бан.
Дело в том, что в лиге Вы квалифицируете это как флуд, так выразился Плюмбер , и кроме того, это касается работы по улучшению сайта , но Ваша реакция понятна
Казанский
Казанский ответил Просто Мутко
25 марта в 15:43
Манго,ты с 10-го акка уже жалуешься.Пытаешься создать видимость общественного недовольства?))
unoejk
unoejk ответил Просто Мутко
25 марта в 15:40
Здравствуйте. Для вопросов по модерированию существует эта лига: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml

Не стоит обсуждать действия модераторов в других темах: за это предусмотрен бан.
Казанский
Казанский ответил Kuprin
25 марта в 15:31
Kuprin:
Хорошее начинание , но все же руководителям сайта стоит обратит; внимание на модераторство в первую очередь
Мангост,хватит ныть,будь мужчиной
Nohcho Busulb
Nohcho Busulb ответил soccer_admin
25 марта в 14:29
soccer_admin:
В рабочем порядке изучим все жалобы и недоработки. И решим проблему. Спасибо за обращение.
Благодарю, сегодня получилось. А когда матч будет? С составом определился..
LOpp
LOpp ответил sir-5
25 марта в 13:40
Будут))
sir-5
sir-5 ответил barc-f.
25 марта в 13:05
barc-f.:
Какие бы прогнозы не оставляли в конкурсах пользователи соккера, результат всегда будет только один - Барселона будет брать требл за треблом, заставляя всё больше завидовать Великой Барселоне поклонников других клубов и в отчаянии неминуемом проводить остаток жизни без надежды на какой-либо положительный исход для своего клуба в ближайшем будущем и навсегда. Вклиниться в победную поступь Барселоны можно лишь задействовав чемоданы с коврижками, чем с успехом пользовался последние годы президент Реала Флорентино Перес!
    sir-5
    sir-5 ответил LOpp
    25 марта в 13:04
    LOpp:
    Соккер постоянно придумывает новые фишки. Респект.
    Блин,одни фишки...А орденов и медалей нет.
    sir-5
    sir-5
    25 марта в 13:03
    Стартуют??? А когда они финишируют? Может тогда коллектив соккера делом займётся,а то третьи сутки это в "главных" висит.
    Kuprin
    Kuprin
    25 марта в 12:25
    Хорошее начинание , но все же руководителям сайта стоит обратит; внимание на модераторство в первую очередь
    barc-f.
    barc-f.
    25 марта в 11:15
    Какие бы прогнозы не оставляли в конкурсах пользователи соккера, результат всегда будет только один - Барселона будет брать требл за треблом, заставляя всё больше завидовать Великой Барселоне поклонников других клубов и в отчаянии неминуемом проводить остаток жизни без надежды на какой-либо положительный исход для своего клуба в ближайшем будущем и навсегда. Вклиниться в победную поступь Барселоны можно лишь задействовав чемоданы с коврижками, чем с успехом пользовался последние годы президент Реала Флорентино Перес!
    LOpp
    LOpp
    25 марта в 10:59
    Соккер постоянно придумывает новые фишки. Респект.
    MIKITA463295
    MIKITA463295 ответил soccer_admin
    25 марта в 08:06
    soccer_admin:
    Все верно - это не есть хорошо. Вероятнее всего поменяем. Проверим на ЛЧ/ЛЕ к ЧМ думаю сделаем правки - а может раньше.
    Надеюсь так и будет,спасибо за понимание...
    andre_can
    andre_can
    25 марта в 08:06
    ура!
    MIKITA463295
    MIKITA463295 ответил soccer_admin
    25 марта в 08:05
    soccer_admin:
    Вы получаете 3 очка если угадали число готов точно, 2 очка - если ошиблись на один гол, 1 очка - если ошиблись на 2 гола. И так для каждой команды. Те чем точнее вы угадали тем больше очков получаете. Те как в примере - думал 0:0 - реально 1:2. Ошибся на 1 гол и на 2 гола = 2 очка + 1 очко = 3 очка.
    По формуле более понятно,чем то что описано в правилах по крайней мере для меня...
    Казанский
    Казанский ответил mangoх12
    25 марта в 07:46
    mangoх12:
    Да судьи ошибаются , к сожалению модераторы тоже. Но у каждой из команд на поле есть капитан, который может поговорить с судьей , понять в чем проблема нарушения. Я думаю если бы был диалог одного представителя от каждого клуба, который бы излагал пожелания болельщиков с руководством сайта хотя бы в режиме встреч, ну скажем раз в месяц , то многие бы от этого только выиграли . Как организовать это уже Ваша инициатива.
    Коней,надо понимать,ты будешь представлять?)))
    ATG
    ATG ответил Богиня Соккера
    25 марта в 02:43
    Богиня Соккера:
    А конкурс "Мисс Соккер" когда будет? Давно не было, хочу корону!!!!!
    Корону слепи СЕБЕ из бумаги ))
    Клон Казанского
    Клон Казанского ответил mangoх12
    25 марта в 02:33
    mangoх12:
    Да судьи ошибаются , к сожалению модераторы тоже. Но у каждой из команд на поле есть капитан, который может поговорить с судьей , понять в чем проблема нарушения. Я думаю если бы был диалог одного представителя от каждого клуба, который бы излагал пожелания болельщиков с руководством сайта хотя бы в режиме встреч, ну скажем раз в месяц , то многие бы от этого только выиграли . Как организовать это уже Ваша инициатива.
      mangoх12
      mangoх12 ответил soccer_admin
      25 марта в 02:29
      soccer_admin:
      Я не могу сказать ничего конкретного по работе модераторов, считаю что он достаточно компоненты и беспристрастны - но как и судья на поле могут ошибаться. У вас есть средство воздействия - можете писать жалобы - их реально рассматривают. Других механизмов я не знаю. Если есть предложение как сделать лучше - предлагайте.
      Да судьи ошибаются , к сожалению модераторы тоже. Но у каждой из команд на поле есть капитан, который может поговорить с судьей , понять в чем проблема нарушения. Я думаю если бы был диалог одного представителя от каждого клуба, который бы излагал пожелания болельщиков с руководством сайта хотя бы в режиме встреч, ну скажем раз в месяц , то многие бы от этого только выиграли . Как организовать это уже Ваша инициатива.
      soccer_admin
      soccer_admin ответил mangoх12
      25 марта в 02:07
      mangoх12:
      soccer_admin Все таки эта тема не менее актуальна mangoх12 Сегодня 16:07 Меня допустим в большей мере напрягает работа модераторов
      Я не могу сказать ничего конкретного по работе модераторов, считаю что он достаточно компоненты и беспристрастны - но как и судья на поле могут ошибаться. У вас есть средство воздействия - можете писать жалобы - их реально рассматривают. Других механизмов я не знаю. Если есть предложение как сделать лучше - предлагайте.
      soccer_admin
      soccer_admin ответил MIKITA463295
      25 марта в 02:03
      MIKITA463295:
      Добрый,спасибо за ответы... То что отсутствует кнопка сохранить это ни есть хорошо,объясню почему,тут все просто с учетом того что счет сохраняется автоматически и нет возможности изменить счет до начала матча,велика вероятность того что пользователь может в поле по ошибке нажать не на ту цифру на клавиатуре которую хотел изначально,было бы правильно чтобы хотя бы под каждым этапом стояла кнопка сохранить,чтобы пользователь выставив счета мог еще раз взглянуть на матчи убедится что все правильно ,что ни где с его точки зрения не допущены ошибки,мог спокойной нажать на кнопку сохранить не переживая ,что сделано что то не так,на одном сайте ( не буду указывать название,но кто там бывает и так поймет ) где также есть конкурс есть возможность и редактировать счет до начала матча и есть возможность сохранить под каждым матчем,это удобно потому что до начала матча частенько бывает что игроки травмируются,бывает и топовые получают травму,дождь пошел,снег и много других факторов,а это в корне меняет ситуацию,поэтому сделайте хотя бы для начала кнопку сохранить пусть одну под всем этапом и на том спасибо,а в будущем в новых конкурсах добавьте возможность смены счета до начала матча... Про топовые чемпы это как пример,можно и по отдельности это даже лучше,много хороших конкурсов это только плюс,майечки уже по большому счету многим надоели,хотя конкурс нравится и я бы и в нем продолжил бы участвовать если бы с призами поменялась ситуация,а так и этот конкурс интересный...
      Все верно - это не есть хорошо. Вероятнее всего поменяем. Проверим на ЛЧ/ЛЕ к ЧМ думаю сделаем правки - а может раньше.
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