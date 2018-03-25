Стартует «Фэнтези-футбол» и «Соккермания»!

До чемпионата мира в России еще почти три месяца, но уже сейчас вы можете прогнозировать итоговое расположение команд в конкурсе «Соккермания», а также сборную лучших игроков мундиаля и других турниров в конкурсе «Фэнтези-футбол». Отдельно регистрироваться нигде не нужно, достаточно аккаунта на soccer.ru.

Победителям достанутся ценные призы - следите за новостями конкурсов. В комментариях к новости вы можете предложить и свои варианты призов, мы обязательно их рассмотрим.

Также в тестовом режиме запущена «Соккермания» по Лиге чемпионов и Лиге Европы - с четвертьфинала по финал. Это будут два отдельных конкурса, не влияющие на общий зачет по чемпионату мира.

Подробные правила «Фэнтези» здесь, а «Мании» тут.

А для любителей классических прогнозов, как и всегда, доступен конкурс прогнозов, где каждый месяц разыгрываются 20 футболок и вип-статусы.