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Лига чемпионов 2018/2019, 2-й отборочный раунд1X2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 2:1 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд---
19:00 45’ Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 0:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме---
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб БазельБазель---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ---
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф---
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува---
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр---

Поздравляем призеров «Соккер-Мании» и «Фэнтези-футбол»!

вчера, 12:59

Первые призеры конкурсов «Соккер-Мании» и «Фэнтези-футбол» получили призы! На фото пользователь «Соккер.Ру» Егор897 с PS4 + Fifa 18 за первое место. Поздравляем! И напоминаем, что с августа стартуют новые конкурсы, присоединяйтесь! 

Подробнее про итоги конкурсов читайте тут.

Поздравляем призеров «Соккер-Мании» и «Фэнтези-футбол»!

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Все комментарии
Mikki
Mikki ответил Roger Young
сегодня в 16:10
Roger Young:
Микки, приветствую. Хоть вопрос был задан не мне, но позволю внести свои пять копеек. Если говорить о том, что можно исправить, то в первую очередь приходит на ум главная страница в новой версии. Например, заголовки статей не дают анонса, а лишь имеют название статьи и первое фото. Зачастую, статью хочется прочесть после краткой затравки, лично меня цепляла именно она. В новой версии ты видишь только набор фотографий, которые не вызывают никаких желаний. Более того, непонятно из какой области будет статья (Чемпионат Испании, России или вообще Лига Чемпионов) и поэтому ты не можешь визуально отфильтровать что тебе интересно или нет на этапе просмотра. Также не очень удачна мне видится линейка статей. В старом списке ты легко мог увидеть, какая статья была написана недавно, а какая давно. Ты мог сразу промотать вниз страницы и хотя бы поверхностно ознакомится со всеми "главными" материалами. Сейчас есть возможность посмотреть первые девять картинок, которые вообще ничего не говорят, а затем перейти во "все блоги", но это мало кому интересно. Тем более слово "блог" вызывает ассоциации с любительскими статьями, нежели главным жаренным блюдом ресурса. Исходя из перечисленного, будет здорово, если фронт сайта будет изменен.
Привет! Спасибо за отзыв, ближе к ночи вдумчиво ознакомлюсь и покопаю тикеты, что и как.

Пиши еще)
Roger Young
Roger Young ответил Mikki
сегодня в 14:48
Mikki:
Пишите, что конкретно улучшить.
Микки, приветствую. Хоть вопрос был задан не мне, но позволю внести свои пять копеек.

Если говорить о том, что можно исправить, то в первую очередь приходит на ум главная страница в новой версии. Например, заголовки статей не дают анонса, а лишь имеют название статьи и первое фото. Зачастую, статью хочется прочесть после краткой затравки, лично меня цепляла именно она. В новой версии ты видишь только набор фотографий, которые не вызывают никаких желаний. Более того, непонятно из какой области будет статья (Чемпионат Испании, России или вообще Лига Чемпионов) и поэтому ты не можешь визуально отфильтровать что тебе интересно или нет на этапе просмотра.

Также не очень удачна мне видится линейка статей. В старом списке ты легко мог увидеть, какая статья была написана недавно, а какая давно. Ты мог сразу промотать вниз страницы и хотя бы поверхностно ознакомится со всеми "главными" материалами.

Сейчас есть возможность посмотреть первые девять картинок, которые вообще ничего не говорят, а затем перейти во "все блоги", но это мало кому интересно. Тем более слово "блог" вызывает ассоциации с любительскими статьями, нежели главным жаренным блюдом ресурса.

Исходя из перечисленного, будет здорово, если фронт сайта будет изменен.
Mikki
Mikki ответил juchok
сегодня в 13:18
Пишите, что конкретно улучшить.
Mikki
Mikki ответил juchok
сегодня в 10:52
Соккер-мания показала, что не все) А если серьезно, то, к сожалению, как бы там не было уютней, но старый диз морально устарел. Лучше идти вперёд и работать над новым.
juchok
juchok ответил Mikki
вчера в 23:07
Mikki:
Старый давно не поддерживается.
только все с него сидят!)
Mikki
Mikki ответил juchok
вчера в 22:09
Старый давно не поддерживается.
juchok
juchok
вчера в 19:12
давайте конкурсы под старый дизайн сайта, будет больше участников!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:48
Темы хорошие, поздравляю победителей! Удачи, до скорых встреч!!!
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