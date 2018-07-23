Поздравляем призеров «Соккер-Мании» и «Фэнтези-футбол»!

Первые призеры конкурсов «Соккер-Мании» и «Фэнтези-футбол» получили призы! На фото пользователь «Соккер.Ру» Егор897 с PS4 + Fifa 18 за первое место. Поздравляем! И напоминаем, что с августа стартуют новые конкурсы, присоединяйтесь!
Подробнее про итоги конкурсов читайте тут.
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Если говорить о том, что можно исправить, то в первую очередь приходит на ум главная страница в новой версии. Например, заголовки статей не дают анонса, а лишь имеют название статьи и первое фото. Зачастую, статью хочется прочесть после краткой затравки, лично меня цепляла именно она. В новой версии ты видишь только набор фотографий, которые не вызывают никаких желаний. Более того, непонятно из какой области будет статья (Чемпионат Испании, России или вообще Лига Чемпионов) и поэтому ты не можешь визуально отфильтровать что тебе интересно или нет на этапе просмотра.
Также не очень удачна мне видится линейка статей. В старом списке ты легко мог увидеть, какая статья была написана недавно, а какая давно. Ты мог сразу промотать вниз страницы и хотя бы поверхностно ознакомится со всеми "главными" материалами.
Сейчас есть возможность посмотреть первые девять картинок, которые вообще ничего не говорят, а затем перейти во "все блоги", но это мало кому интересно. Тем более слово "блог" вызывает ассоциации с любительскими статьями, нежели главным жаренным блюдом ресурса.
Исходя из перечисленного, будет здорово, если фронт сайта будет изменен.
Если говорить о том, что можно исправить, то в первую очередь приходит на ум главная страница в новой версии. Например, заголовки статей не дают анонса, а лишь имеют название статьи и первое фото. Зачастую, статью хочется прочесть после краткой затравки, лично меня цепляла именно она. В новой версии ты видишь только набор фотографий, которые не вызывают никаких желаний. Более того, непонятно из какой области будет статья (Чемпионат Испании, России или вообще Лига Чемпионов) и поэтому ты не можешь визуально отфильтровать что тебе интересно или нет на этапе просмотра.
Также не очень удачна мне видится линейка статей. В старом списке ты легко мог увидеть, какая статья была написана недавно, а какая давно. Ты мог сразу промотать вниз страницы и хотя бы поверхностно ознакомится со всеми "главными" материалами.
Сейчас есть возможность посмотреть первые девять картинок, которые вообще ничего не говорят, а затем перейти во "все блоги", но это мало кому интересно. Тем более слово "блог" вызывает ассоциации с любительскими статьями, нежели главным жаренным блюдом ресурса.
Исходя из перечисленного, будет здорово, если фронт сайта будет изменен.