Фэнтези бывают разные

вчера, 19:46

Пока лучший защитник мая играет в «СПАЛе», а самый популярный - Ван Дейк. Рассказываем про нововведения «Фэнтези».

С момента последних обновлений в конкурсе «Фэнтези» прошло чуть более месяца, и теперь спешим сообщить о других нововведениях, а также подвести итоги апрельских конкурсов.

1) Самое свежее обновление достали из печки прямо сегодня - появился рейтинг футболистов. В нем можно отсортировать всех задействованных в конкурсе игроков сразу по двум параметрам. С первым все просто - это количество очков, набранное за месяц. А вот второй параметр любопытный и полезный для тех, кто пока не уверен в выборе игроков - а именно количество команд конкурса, которые в данный момент этих игроков задействуют. Например, во время написания этой заметки, самым популярным игроком является, конечно же, непроходимый (до полуфинала Лиги чемпионов) и, что важнее для текущих правил, забивной защитник Вирджил ван Дейк, который и в апреле стал самым популярным. АПЛ на все это посмотрела, да и признала его лучшим игроком года. А Эден Азар, который тоже боролся за эту награду, и в «Фэнтези» мая пока на втором месте по популярности.

Самые популярные ребята из российской Премьер-Лиги, ну вы поняли, - Азмун и Ракицкий, тут вообще без интриг.

Что же касается набранных очков, то в мае пока лидирует другой защитник, но не такой непроходимый - 34-летний Фелипе из скромного «СПАЛа». На пару очков от него отстает Санти Мина из «Валенсии». Найдется даже и пять игроков с отрицательным балансом очков, среди них есть Гиголаев из «Анжи», а также... Кавани, которому в данный момент еще доверяет пара команд конкурса.

2) Другим важным обновлением апреля стала детализация достижений игроков - теперь можно посмотреть, за какие именно действия ваш футболист получил так много очков. Это будет особенно полезно для новичков.

3) В «колокольчик» приходят оповещения о новом доступном трансфере, чтобы не забыть. Кстати, да, если кто еще в танках, то у нас теперь тоже появился колокольчик со счетчиком оповещений!

4) Как и планировали, появилась мобильная версия fantasy - пока в меню кнопки нет, но все страницы доступны по адресу, что и в полной версии, только с «m.» в начале - m.soccer.ru/fantasy.

5) С мая в тестовом режиме убрали начисления денег за достижения игроков, а с июня планируем ограничить стоимость команды ста миллионами, разрешив на переходный период побольше трансферов.

6) При равном количестве очков в рейтинге выше теперь тот, чья команда стоит меньше денег. Коммунизм наступил.

7) Ну и как обычно, различные косметические правки и работа над устранением багов, которая на самом деле занимает больше времени, чем все остальное :(

Также некоторые пользователи просили скрыть свои составы от других игроков, но все же решено пока этого не делать, т.к. надо с кого-то брать пример и новичкам.

А вот команды, с которых стоит брать пример по итогам апреля: Ладога, ФК Берлога, Gahi Март 2019, MonoliT, anji, 43РЕГИОН, Рамси ФК , Newham Generals, ННН - поздравляем! В придачу всем вип-статусы и футболочка первому месту.

Заодно еще раз поздравим победителей конкурса прогнозов апреля - Zlatan35, Sаshа, ЦCКА навсегда, drug01, Литейный 4, Звезда по имени Солнце, ДСА, Узбагоеный, Байкал-38, вячеслав остапенко, Ангел неБесГрешен, Владимир Петрухин, Димoн, Питермен, kust07, Brutalny, kotmyshka, cska plus, Leha-ha50, Рональду мой кумир. Там тоже есть небольшое нововведение - рейтинг по количеству угаданных ставок. Пользователь shlomo второй месяц вне конкуренции, и, видимо, это не предел.

Ну и присоединяйтесь к майскому конкурсу «Фэнтези», пока не закончились европейские турниры.