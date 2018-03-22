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РФПЛ: игра в наперстки

22 марта 2018, 22:30
РФПЛ: игра в наперстки

Управление РФПЛ и ее календарем осуществляется вручную и вслепую. «Соккер.ру» рассказывает об очередном примере «оптимальной» работы лиги.

Можно много поговорок перефразировать, чтобы они были про Премьер-Лигу и ее руководство. Последняя история вокруг «Амкара» уже даже не смешная, поэтому впору сказать: «Кто видел РФПЛ, тот в цирке не смеется». В самом деле, картина вырисовывается очень неприятная для любого нейтрального наблюдателя, который рассчитывает, что все команды находятся в равных условиях.

И вот в самый острый разгар битвы за чемпионство текущему лидеру лиги прилетает славный подарок в виде дополнительного домашнего матча. Бонус. Акция. Видимо, Юрий Семин и Илья Геркус ввели промо-код, где нужно. Здесь нет никаких совершенно болельщицких мотивов и подоплек. Просто согласитесь, что картина, при которой после окончания чемпионата у команд различное количество домашних и гостевых матчей, выглядит как минимум забавно и сюрреалистично.

Что доказывает ситуация вокруг «Амкара»? Она, к сожалению, снова и снова иллюстрирует, насколько бесхозяйственно ведутся дела в отечественном футболе, где календарь составляется абы как и в случайном порядке, где матчи переносятся и переставляются таким образом, чтобы болельщикам максимально неудобно было планировать свою жизнь. Какая там бронь гостиниц и авиабилетов? Вы попробуйте угадать город, в котором состоится следующий матч вашей команды. Расписание? Регламент?

На это наплевать, потому что в РФПЛ всегда есть некие дополнительные факторы, известные только представителям лиги, которые не особо переживают за тот продукт и те условия, которые предоставляются потребителям. Зато готовы вести дискуссии на тему нехватки денег, выплачиваемых тем же телевидением за права на трансляцию этих невероятно захватывающих морозно-снежных травмоопасных заруб.

Даже такой простой пункт, как условия, при которых матч должен состояться или не может проводиться, оказался почему-то дискуссионным. Почему-то потребовались дополнительные разъяснения, чтобы все поняли, что эта самая граница – минус 15 градусов по Цельсию. Как и во всем регламенте, ситуация такова: это так, но всегда можно договориться – ручное наперсточное управление.

Возвращаясь к теме «Амкара», следует заметить, что не очень ясны критерии, по которым стадион в Перми был лишен права проводить матчи. Ведь это арена с искусственным покрытием. Да если такое случилось, что команда высшего дивизиона по каким-то причинам не смогла подготовить стадион, то в нормальных условиях руководство клуба и делегации из РФПЛ не вылезали бы с этой арены, пока в кратчайшие сроки не привели бы ее в надлежащий вид.

Ведь тут не нужно траву выталкивать из почвы – травы вообще нет – вопрос чисто технический. Но создается ощущение, что в лиге и в самом клубе уже не до команды, в ней заинтересована лишь горстка болельщиков, в РФПЛ следят за ситуацией со стороны с выжидающим видом а-ля «когда же умрет», в руководстве «Амкара» все уже на низком старте, чтобы разбежаться из Перми, как только клуб рухнет в ФНЛ.

А тут это никому не нужное дитя еще и проблему лишнюю создало. Словно бы отмахиваясь от нее, предлагали варианты, кроме наиболее очевидного – провести матч в Уфе. Ведь продуманный регламент наверняка имеет какие-то правила на случай, когда дома провести игру та или иная команда не может. Конечно, такой пункт есть. И он гласит, что нужно проводить матч на резервном стадионе. Это арена в Уфе.

Последняя домашняя встреча с «Арсеналом» там и проходила. Может быть, «Уфа» против или ее стадион не справится? Давайте узнаем у тех, кто компетентен в этом вопросе – у генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова:

«Мы готовы предоставить „Амкару“ поле. Наше искусственное поле выдержит два матча подряд. Никаких проблем с этим нет. Предварительно у нас есть договорённость с „Амкаром“, что им будет предоставлен наш стадион. Но окончательного решения со стороны пермского клуба ещё нет. Наш стадион в Уфе готов принять матч „Амкар“ — „Локомотив“ 31 марта».

Более четкого ответа не придумать. Если уж по каким-то загадочным причинам вы никак не можете свой искусственный газон за уйму времени привести в порядок, то вот вам регламентированный вариант замены. Но нет. Нужно изобретать велосипеды и принимать загадочные решения. Ведь до того был еще более экзотический вариант – в «Амкаре» предлагали провести встречу с «Локомотивом» в Хабаровске, дескать чтобы не переезжать лишний раз, потому что следующая игра у пермяков со СКА как раз. Тут весьма метко высказался мастер этого дела Василий Уткин:

«А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше в последнее время. Наконец, до игры еще десять дней. За эти десять дней при желании президент клуба „Амкар“ (неважно, как его зовут) может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега, если это требуется, а его жена с парой подружек может высушить поле (если оно вдруг сырое) силами пары-тройки бытовых фенов. А что, это даже интересно. Тем более что в клубе, в котором нет денег, боссу все равно нечем заняться. Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то еще должен разместить ведь там команду.

Совершенно очевидно, что а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы и б) это происходит при полном попустительстве администрации Премьер-Лиги. Десять дней до игры. Десять!»

Любопытно, что и представители РФПЛ на свою голову успели отреагировать на это заявление «Амкара», которое выглядело даже как шантаж. Конечно, в «Локомотиве» смело заявили, что готовы играть хоть в Хабаровске. Но боссы пермяков наверняка рассматривали этот вариант как шантаж в условиях нехватки финансирования. В РФПЛ подчеркнули, что в Хабаровске играть не получится, нельзя.

И если «Амкар» не успеет все же подготовить поле, то есть там допускали, что может и успеть, то следующим вариантом должна быть Уфа. Другие варианты – только с аргументированным обоснованием. Это слова представителя РФПЛ. Где аргументы против Уфы? Где попытки «Амкара» привести свое поле в надлежащий вид? Зато в сообщении о переносе встречи в Москву сквозит истинная мотивация:

«Мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. „Локомотив“ берет на себя все расходы по проведению игры, а „Амкар“ получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для „Амкара“».

Разумеется, существенно для «Амкара». И все сочувствуют финансовым трудностям клуба. Но при чем тут тогда спорт вообще? Если клуб торгует, по сути, потенциальным результатом. Если бы раньше условному «Зениту» или «Спартаку» рассказали, что так можно было, те, наверное, не отказались бы приобрести лишний домашний поединок.

Только этот финансовый фактор имеет значение во всей этой истории. И угрозы провести игру в Хабаровске давали прозрачный намек «Локомотиву», чтобы тот как-то проявил инициативу в переговорах в свою пользу, предложил что-нибудь, скажем так. А заявления РФПЛ в очередной раз оказались пустым звуком. Повторимся, тут нет никаких болельщицких мотивов, нет никаких иллюзий по поводу того, как могла бы завершиться игра «Амкар» - «Локомотив» в Перми, в Уфе, в Хабаровске, в Москве. Дело не в этом. А в том, насколько примитивно и безалаберно все устроено в Премьер-Лиге, где никто ни с кого не спрашивает, никто никому ничего не объясняет и не аргументирует, правая рука не знает, что делает рука левая, а страдает здравый смысл и болельщики «Амкара», которые наверняка поняли, что на их клуб всем, включая руководителей этого клуба, плевать.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил mikysss
25 марта в 01:26
А кто все расходы на проведение матча будет оплачивать,условный Спартак???
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил tims
25 марта в 01:23
Ты сам то понимаешь что несёшь???
tims
tims
24 марта в 03:13
Автор не владеет информацией. Инициатором переноса места матча и получения дополнительной домашней игры был как раз "Локо". А точнее - некий гражданин Геркус. По неподтверждённым сведениям, с подачи Сёмина. И сделано всё так, как многие века по всему миру делают соплеменники Геркуса. Всё намутят, подкупят, пригрозят, подстроят какую-нибудь гадость - добьются своего. Но при этом они как бы не причём... Вот в чём автор почти прав, так это в том, что нищему "Амкару" трудно было отказаться от заманчивого предложения. И понять пермяков по человечески можно. Именно поэтому подобные сговоры должен жёстко пресекать РФС. Пару раз дисквалифицируют оба клуба, с нулями обоим, другим будет неповадно. Но полагаю, Геркус не остался равнодушен и к потребностям Мутко и другим честным деятелям из РФС. Думаю, что и "Амкару" (точнее, его руководству) обещана не только выручка от билетов на матч... В общем, ситуация не удивляет, и мы имеем то, что имеем... процветающих Мутко и Ко с выжившими из ума старпёрами типа Симоняна и загнивающий российский футбол. Игра с бразильцами продемонстрировала это. Россияне, вроде, и бегали активно, но совершенно не знали, что делать у ворот соперника. А действия тренера, вообще, не поддаются никакому объяснению. Ни плана на игру, ни осмысленного рисунка или изменения тактики по ходу встречи не просматривалось. Черчесов хотел посмотреть игроков в деле? Так это надо делать прежде всего на тренировках. А на товарищеских матчах проверять результаты сыгранности, закреплять тактические схемы. Ну, как минимум, тренировать стандарты... Не знаю, зачем мы так боролись за ЧМ-2018? А впрочем, понятно: со времени принятия решения о проведении чемпионата в России долларовых миллиардеров у нас прибавилось. Шутка ли, на одном питерском стадионе своровано больше 30 миллиардов рублей. Это - минимум... Кстати, думаете, все эти "Локо - Амкаровские" безобразия оплатит Геркус? Нет, - мы с вами (и болельщики "Локо" тоже). Через повышение РЖД цен на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки...
Ed_Magic
Ed_Magic
24 марта в 01:49
ЛОКО - ЧЕМПИОН !!!!!!
Shagrath82
Shagrath82 ответил Nikola45
24 марта в 01:43
Nikola45:
Ой беда! Нет играл но для того что бы более менее удачно сыграл до игр в еврокубках Спартак уже сыграл со всеми основными соперниками в ЧР! Не понять?
И что это меняет? Все играли так же, отдыхали так же. Какие претензии, я не могу понять.
Nikola45
Nikola45 ответил Shagrath82
23 марта в 20:29
Shagrath82:
То есть Спартак не играл в еврокубках осенью? Я все правильно понял?
Ой беда! Нет играл но для того что бы более менее удачно сыграл до игр в еврокубках Спартак уже сыграл со всеми основными соперниками в ЧР! Не понять?
Shagrath82
Shagrath82 ответил Nikola45
23 марта в 16:27
Nikola45:
)) Я понять что для вас ничего! Только для других иной подход! Играть на 3-2 день после еврокубков с основным конкурентом совсем другой расклад! Поэтому и подогнали график игр так что бы с основными Семерочка сыграла од еврокубков
То есть Спартак не играл в еврокубках осенью? Я все правильно понял?
ekliziast
ekliziast ответил Nikola45
23 марта в 15:59
Nikola45:
А вы зря смеетесь! Спартак сыграл все значимые игры перед играми в ЛЧ! В ЛЕ! Я Это еще сказа в начале сезона прошлого года! И Червиченко 100 % прав! И он знает это не по наслышке!
    kingoffam
    kingoffam ответил mikysss
    23 марта в 14:53
    mikysss:
    да бог с ней с уфой, ну перенесли в москву, но почему на стадион паровозов? в Москве и области полян мало?
    Паровозы просят самую маленькую аренду?)))
    kingoffam
    kingoffam ответил Nikola45
    23 марта в 14:28
    Nikola45:
    )) Я понять что для вас ничего! Только для других иной подход! Играть на 3-2 день после еврокубков с основным конкурентом совсем другой расклад! Поэтому и подогнали график игр так что бы с основными Семерочка сыграла од еврокубков
    Во дела...А с бакланского на русский можно перевести?
    mikysss
    mikysss
    23 марта в 13:41
    да бог с ней с уфой, ну перенесли в москву, но почему на стадион паровозов? в Москве и области полян мало?
    Nikola45
    Nikola45 ответил AmG1991
    23 марта в 13:30
    AmG1991:
    А, собсна, какая разница когда Спартак сыграл?Т.е. ЦСКА,зенит,Краснодар не сыграли со Спартаком значимую игру?Или они не сыграли так же перед ЛЧ,ЛЕ?А то что сейчас только ЦСКА обременен ЛЕ,а остальные свободны и от кубка России и от ЛЧ, ЛЕ,это ничего,да? Кстати Спартак ------------------------------------ Вспомни математику начальной школы:От перестановки мест слагаемых сумма не меняется!
    В Футболе еще как меняется!
    Nikola45
    Nikola45 ответил Shagrath82
    23 марта в 13:28
    Shagrath82:
    То есть по твоей логике играл один Спартак, а остальные не играли? Так же и остальные играли с Спартаком. Так что никто дивидендов из этого не вынес. Не надо передергивать
    Вы подумайте прежде чем писать! Спартак сыграл со всеми основными конкурентами! Остальные нет
    Nikola45
    Nikola45 ответил kingoffam
    23 марта в 13:27
    kingoffam:
    И что это меняет?Чем отличаются игры,сыгранные осенью от весенних?За них что,больше очков дают?Что за паранойя? https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
    )) Я понять что для вас ничего! Только для других иной подход! Играть на 3-2 день после еврокубков с основным конкурентом совсем другой расклад! Поэтому и подогнали график игр так что бы с основными Семерочка сыграла од еврокубков
    борька
    борька ответил Так Себе Аналитик
    23 марта в 10:48
    Так Себе Аналитик:
    А, мне кажется, у них и задача, чтобы он не прошел. Перед самым ЧМ руководство РФС умилительно смотрит на очевидный договорняк. Да в той же Англии покажут, они даже не поверят, что такой беспредел возможен.
    Начинается самое интересное, распил денежных средств местными властями и мин, спорта .это деньги заложенные в 2018 году
    Воин666
    Воин666 ответил Roman73
    23 марта в 10:41
    Roman73:
    Какая-то неприятная шумиха. Обсуждается всё кроме футбола Неинтересно. В России футбол --летний вид спорта и играть в футбол надо летом ! И для себя и для болельщиков и для качественного прогресса. Март в России зимний месяц !
    А сейчас типа летом не играем? Играем столько летом, сколько возможно. Нельзя играть во время чемпионата мира и Европы! А перед этими турнирами нужно тоже делать паузы на подготовку игроков и на небольшой отдых после турнира. Когда вы уже это поймёте????
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил борька
    23 марта в 10:37
    борька:
    Нового в статье нет ничего. Коррупция на всех уровнях,серьезная клоунада продолжается. Задача N1, это провести ЧМ,,что бы его не отменили!
    А, мне кажется, у них и задача, чтобы он не прошел. Перед самым ЧМ руководство РФС умилительно смотрит на очевидный договорняк. Да в той же Англии покажут, они даже не поверят, что такой беспредел возможен.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    23 марта в 10:35
    Опять мутят. Так, теперь всем Клубам кто играет в Перми надо платить им и играть у себя дома с ними.
    борька
    борька
    23 марта в 10:31
    Нового в статье нет ничего. Коррупция на всех уровнях,серьезная клоунада продолжается.
    Задача N1, это провести ЧМ,,что бы его не отменили!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    23 марта в 10:23
    Смешно читать такой длинный анализ очередного договорняка.

    Впрочем, этого никто и не скрывает, Прядкин - владелец самой большой агентской компании в России (впрочем, она числится как немецкая с его сыном во главе, конечно). Изначально на бабло шел.
    Saang
    Saang ответил dargo
    23 марта в 10:14
    dargo:
    Вот и ещё одно подтверждение. что чиновники РФПЛ стараются любой ценой чемпионство оставить за москвичами. Никто даже не среагировал на замечание Червиченко по составлению календаря под Спартак - последние 9 туров народная команда проводит с командами, которые не претендуют на чемпионство и ни одной игры с основными конкурентами, ещё в начале чемпионата ясно было, что за титул будут бороться ЦСКА, Зенит, Спартак, Локо и Краснодар, а сеичас все кроме Спартака будут рубиться друг с другом и терять очки, а Спартак на лихом коне будет нестись как минимум на 2 место - это же абсурд и нонсенс, а тут ещё и подарок Локо. Зато все с пеной у рта несут на Зенит - такой сякой, всё купил, всякий бред и чушь, а где честная борьба и объективность????
    Лучше вспомни матч-открытие на Крестовском, домашние игры других клубов на поле Зенита, потыренные на клуб бюджетные деньги, срез зарплат и жилищных программ ради ваше хваленой арены, вменяемых игроков которых загубила скамейка Зенита, дорожайшие не окупающиеся трансферы, Мешкова и прочие няшности, прежде чем кивать на других.
    Saang
    Saang
    23 марта в 10:11
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      23 марта в 09:01
      Одна грязь опять и коррупция.Достало настолько, что почти плевать уже.Жаль лишь простых ребят из Перми, которые теперь не смогут посетить матч.
      DVoxNN
      DVoxNN ответил dargo
      23 марта в 08:50
      dargo:
      Вот и ещё одно подтверждение. что чиновники РФПЛ стараются любой ценой чемпионство оставить за москвичами. Никто даже не среагировал на замечание Червиченко по составлению календаря под Спартак - последние 9 туров народная команда проводит с командами, которые не претендуют на чемпионство и ни одной игры с основными конкурентами, ещё в начале чемпионата ясно было, что за титул будут бороться ЦСКА, Зенит, Спартак, Локо и Краснодар, а сеичас все кроме Спартака будут рубиться друг с другом и терять очки, а Спартак на лихом коне будет нестись как минимум на 2 место - это же абсурд и нонсенс, а тут ещё и подарок Локо. Зато все с пеной у рта несут на Зенит - такой сякой, всё купил, всякий бред и чушь, а где честная борьба и объективность????
      А подряд играть несколько матчей с командами из топ 5 плюс еврокубки - это тоже для Спартака сделано? Почему то только сейчас вой подняли, когда Спартак обыграл всех в чемпе. Если бы теряли очки, никто бы сейчас рот не открывал.
      ivany4
      ivany4
      23 марта в 07:31
      А чему удивляться. Если по каждому поводу делать исключения и передергивать регламент, то это будет продолжаться бесконечно. А если учесть, что самодостаточных клубов раз, два и обчелся, то подковерные игры будут идти параллельно с ЧР.
      Примечательно другое, если за столько лет не научиться на своих ошибках, то это наталкивает на мысль о никчемности руководства РФС, РФПЛ, судейским корпусом и далее со всеми остановками.
      denmig
      denmig
      23 марта в 07:08
      да бросьте! - зато команда пермяков бесплатно в поездах покатается пару лет1
      maldalik
      maldalik
      23 марта в 06:45
      РФПЛ в очередной раз обо76ась, ну и что. Привыкли мы уже к этому...
      AmG1991
      AmG1991 ответил Nikola45
      23 марта в 04:12
      Nikola45:
      А вы зря смеетесь! Спартак сыграл все значимые игры перед играми в ЛЧ! В ЛЕ! Я Это еще сказа в начале сезона прошлого года! И Червиченко 100 % прав! И он знает это не по наслышке!
      А, собсна, какая разница когда Спартак сыграл?Т.е. ЦСКА,зенит,Краснодар не сыграли со Спартаком значимую игру?Или они не сыграли так же перед ЛЧ,ЛЕ?А то что сейчас только ЦСКА обременен ЛЕ,а остальные свободны и от кубка России и от ЛЧ, ЛЕ,это ничего,да?
      Кстати Спартак
      ------------------------------------
      Вспомни математику начальной школы:От перестановки мест слагаемых сумма не меняется!
      Roman73
      Roman73
      23 марта в 03:05
      Какая-то неприятная шумиха.
      Обсуждается всё кроме футбола Неинтересно.
      В России футбол --летний вид спорта и играть в футбол надо летом !
      И для себя и для болельщиков и для качественного прогресса.
      Март в России зимний месяц !
      Shagrath82
      Shagrath82 ответил Nikola45
      23 марта в 02:45
      Nikola45:
      А вы зря смеетесь! Спартак сыграл все значимые игры перед играми в ЛЧ! В ЛЕ! Я Это еще сказа в начале сезона прошлого года! И Червиченко 100 % прав! И он знает это не по наслышке!
      То есть по твоей логике играл один Спартак, а остальные не играли? Так же и остальные играли с Спартаком. Так что никто дивидендов из этого не вынес. Не надо передергивать
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