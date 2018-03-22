РФПЛ: игра в наперстки

Управление РФПЛ и ее календарем осуществляется вручную и вслепую. «Соккер.ру» рассказывает об очередном примере «оптимальной» работы лиги.

Можно много поговорок перефразировать, чтобы они были про Премьер-Лигу и ее руководство. Последняя история вокруг «Амкара» уже даже не смешная, поэтому впору сказать: «Кто видел РФПЛ, тот в цирке не смеется». В самом деле, картина вырисовывается очень неприятная для любого нейтрального наблюдателя, который рассчитывает, что все команды находятся в равных условиях.

И вот в самый острый разгар битвы за чемпионство текущему лидеру лиги прилетает славный подарок в виде дополнительного домашнего матча. Бонус. Акция. Видимо, Юрий Семин и Илья Геркус ввели промо-код, где нужно. Здесь нет никаких совершенно болельщицких мотивов и подоплек. Просто согласитесь, что картина, при которой после окончания чемпионата у команд различное количество домашних и гостевых матчей, выглядит как минимум забавно и сюрреалистично.

Что доказывает ситуация вокруг «Амкара»? Она, к сожалению, снова и снова иллюстрирует, насколько бесхозяйственно ведутся дела в отечественном футболе, где календарь составляется абы как и в случайном порядке, где матчи переносятся и переставляются таким образом, чтобы болельщикам максимально неудобно было планировать свою жизнь. Какая там бронь гостиниц и авиабилетов? Вы попробуйте угадать город, в котором состоится следующий матч вашей команды. Расписание? Регламент?

На это наплевать, потому что в РФПЛ всегда есть некие дополнительные факторы, известные только представителям лиги, которые не особо переживают за тот продукт и те условия, которые предоставляются потребителям. Зато готовы вести дискуссии на тему нехватки денег, выплачиваемых тем же телевидением за права на трансляцию этих невероятно захватывающих морозно-снежных травмоопасных заруб.

Даже такой простой пункт, как условия, при которых матч должен состояться или не может проводиться, оказался почему-то дискуссионным. Почему-то потребовались дополнительные разъяснения, чтобы все поняли, что эта самая граница – минус 15 градусов по Цельсию. Как и во всем регламенте, ситуация такова: это так, но всегда можно договориться – ручное наперсточное управление.

Возвращаясь к теме «Амкара», следует заметить, что не очень ясны критерии, по которым стадион в Перми был лишен права проводить матчи. Ведь это арена с искусственным покрытием. Да если такое случилось, что команда высшего дивизиона по каким-то причинам не смогла подготовить стадион, то в нормальных условиях руководство клуба и делегации из РФПЛ не вылезали бы с этой арены, пока в кратчайшие сроки не привели бы ее в надлежащий вид.

Ведь тут не нужно траву выталкивать из почвы – травы вообще нет – вопрос чисто технический. Но создается ощущение, что в лиге и в самом клубе уже не до команды, в ней заинтересована лишь горстка болельщиков, в РФПЛ следят за ситуацией со стороны с выжидающим видом а-ля «когда же умрет», в руководстве «Амкара» все уже на низком старте, чтобы разбежаться из Перми, как только клуб рухнет в ФНЛ.

А тут это никому не нужное дитя еще и проблему лишнюю создало. Словно бы отмахиваясь от нее, предлагали варианты, кроме наиболее очевидного – провести матч в Уфе. Ведь продуманный регламент наверняка имеет какие-то правила на случай, когда дома провести игру та или иная команда не может. Конечно, такой пункт есть. И он гласит, что нужно проводить матч на резервном стадионе. Это арена в Уфе.

Последняя домашняя встреча с «Арсеналом» там и проходила. Может быть, «Уфа» против или ее стадион не справится? Давайте узнаем у тех, кто компетентен в этом вопросе – у генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова:

«Мы готовы предоставить „Амкару“ поле. Наше искусственное поле выдержит два матча подряд. Никаких проблем с этим нет. Предварительно у нас есть договорённость с „Амкаром“, что им будет предоставлен наш стадион. Но окончательного решения со стороны пермского клуба ещё нет. Наш стадион в Уфе готов принять матч „Амкар“ — „Локомотив“ 31 марта».

Более четкого ответа не придумать. Если уж по каким-то загадочным причинам вы никак не можете свой искусственный газон за уйму времени привести в порядок, то вот вам регламентированный вариант замены. Но нет. Нужно изобретать велосипеды и принимать загадочные решения. Ведь до того был еще более экзотический вариант – в «Амкаре» предлагали провести встречу с «Локомотивом» в Хабаровске, дескать чтобы не переезжать лишний раз, потому что следующая игра у пермяков со СКА как раз. Тут весьма метко высказался мастер этого дела Василий Уткин:

«А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше в последнее время. Наконец, до игры еще десять дней. За эти десять дней при желании президент клуба „Амкар“ (неважно, как его зовут) может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега, если это требуется, а его жена с парой подружек может высушить поле (если оно вдруг сырое) силами пары-тройки бытовых фенов. А что, это даже интересно. Тем более что в клубе, в котором нет денег, боссу все равно нечем заняться. Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то еще должен разместить ведь там команду.

Совершенно очевидно, что а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы и б) это происходит при полном попустительстве администрации Премьер-Лиги. Десять дней до игры. Десять!»

Любопытно, что и представители РФПЛ на свою голову успели отреагировать на это заявление «Амкара», которое выглядело даже как шантаж. Конечно, в «Локомотиве» смело заявили, что готовы играть хоть в Хабаровске. Но боссы пермяков наверняка рассматривали этот вариант как шантаж в условиях нехватки финансирования. В РФПЛ подчеркнули, что в Хабаровске играть не получится, нельзя.

И если «Амкар» не успеет все же подготовить поле, то есть там допускали, что может и успеть, то следующим вариантом должна быть Уфа. Другие варианты – только с аргументированным обоснованием. Это слова представителя РФПЛ. Где аргументы против Уфы? Где попытки «Амкара» привести свое поле в надлежащий вид? Зато в сообщении о переносе встречи в Москву сквозит истинная мотивация:

«Мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. „Локомотив“ берет на себя все расходы по проведению игры, а „Амкар“ получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для „Амкара“».

Разумеется, существенно для «Амкара». И все сочувствуют финансовым трудностям клуба. Но при чем тут тогда спорт вообще? Если клуб торгует, по сути, потенциальным результатом. Если бы раньше условному «Зениту» или «Спартаку» рассказали, что так можно было, те, наверное, не отказались бы приобрести лишний домашний поединок.

Только этот финансовый фактор имеет значение во всей этой истории. И угрозы провести игру в Хабаровске давали прозрачный намек «Локомотиву», чтобы тот как-то проявил инициативу в переговорах в свою пользу, предложил что-нибудь, скажем так. А заявления РФПЛ в очередной раз оказались пустым звуком. Повторимся, тут нет никаких болельщицких мотивов, нет никаких иллюзий по поводу того, как могла бы завершиться игра «Амкар» - «Локомотив» в Перми, в Уфе, в Хабаровске, в Москве. Дело не в этом. А в том, насколько примитивно и безалаберно все устроено в Премьер-Лиге, где никто ни с кого не спрашивает, никто никому ничего не объясняет и не аргументирует, правая рука не знает, что делает рука левая, а страдает здравый смысл и болельщики «Амкара», которые наверняка поняли, что на их клуб всем, включая руководителей этого клуба, плевать.