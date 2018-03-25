Венгер покидает «Арсенал». И это здорово

Тухель отказал «Баварии», мотивировав предварительным соглашением с «канонирами». «Соккер.ру» приветствует попытку «Арсенала» найти футбольные вызовы.

Информацию о замене Арсена не опровергли

Переговоры Тухеля и «канониров» подтвердил Лотар Маттеус, который знает о них из первых рук. О предварительном контракте написало самое авторитетное футбольное издание в Германии, а не бульварное. Более того, в «Арсенале» британскому журналисту на запрос о Тухеле ответили показательно: «У нас уже есть тренер». Когда так по-детски уходят от ответа на простой вопрос, а не выступают с гневным опровержением, то дают намек.

Лучше поздно, чем никогда – четырех слов достаточно, чтобы отреагировать на уход Венгера из «Арсенала», поскольку шоком подобный шаг не станет ни для кого в мире футбола. Пускай многие шутники и не верят, что такое в 21-м веке вообще возможно, ведь Арсен - вечен. Но до двадцать второго столетия ждать долго, пора действовать и выбирать нового тренера. Пускай ничего официально не подтверждено – и не может быть до конца сезона, похоже, что в команде уже знают о решении руководства. И наставник догадался, что с ним расстанутся.

Венгер пожаловался на «возрастную дискриминацию»

Ближайшие матчи «канониры» могут провести в некой эйфории. Отдать дань уважения Арсену, сыграв победно и классно. Венгер заслужил право уйти красиво, а не так бездарно, как вылетал из Лиги чемпионов в последние годы. Конечно, финишировать на классическом четвертом месте в АПЛ сейчас не сможет, даже на пятое вряд ли претендует. Зато есть лазейка попасть в главный турнир Европы с помощью еврокубков.

И есть понимание – если француз уходит, то «Арсенал» на пороге новых вызовов, что особенно понравится скептически настроенным фанатам. Более того, если Венгер знает об отставке, то может раскрепоститься и стукнуть дверью. Но не исключен обратный эффект. Похоже, француз осведомлен о Тухеле, ведь сегодня же задвинул лекцию в интервью о «возрастной дискриминации» - словно намекнул, что его меняют именно на молодого, разница в возрасте между тренерами – 24 года.

Но при этом Венгер употребил слово «кризис» и даже признал, что должен принимать ответственность. При этом француз в своем стиле заявил, что для него «хэппи энд» не важен, ему куда важнее, чтобы оценили его вклад и идеи. Одним словом, тренер включил философа, на хитрый вопрос журналиста о «счастливом конце» ответил после странной улыбки. Венгер может притвориться дедушкой, которого обижают из-за возраста, но прекрасно знает, сколько команда тратила в последних сезонах.

Тухель легко может провалиться в «Арсенале»

Томас не кажется правильной кандидатурой. Тем более, в «Арсенале» работает его бывший враг по «Боруссии» Мислинтат, новый глава селекционной службы англичан. В Дортмунде они рассорились из-за политики расставания с лидерами. Сейчас пишут, что Тухель и его давний знакомый готовы помириться и работать вместе в Лондоне. Но даже если не будет проблем с адаптацией тренера, есть более интересная фигура.

Жардим еще ближе к концепции игры и правилам «канониров». Но «Арсенал» ведь не отличается умением распознавать тренеров и ставить только на действующих чемпионов. У лондонцев не было опыта выбора наставника и ошибок трудных, связанных с его первыми шагами, так что будет сложно. Но с Венгером было бы просто, а это не всегда здорово. Арсен испортил себе репутацию, команда устала от него и его методов, мотивировать неплохих игроков – уровня финала Евро или победы на чемпионате мира, француз не смог.

Так что у Тухеля – или другого, если вдруг «Арсенал» передумает, будет очень много работы. Но понятно, что единственным выходом из застоя является смена бледного диктатора. Венгер ведь очень постарел в последнее время, начал заговариваться на пресс-конференциях и в интервью, перестал быть искрометным и у него редко хорошее настроение после матчей. Французу нужно отдохнуть и подумать о собственном будущем после двух десятилетий в Лондоне.

Лондонцам нужно сделать ставку на результат

«Арсенал» заждался перемен, так что такая развязка полезна всем. Тем более, у «канониров», пускай они не лучшая команда в Лиге Европы, есть шанс выйти в финал турнира, и, раз кубковый опыт имеется, будет возможность попрощаться с Венгером, выиграв еврокубок. Это будет идеальное прощание, пусть Арсен сейчас уходит от прямых вопросов о будущем и раздражается из-за пронырливых немцев, которые узнали причину отказа Тухеля от «Баварии».

Но в Англии узнали, что Чемберлен уходит, осталось правильно выбрать своего Черчилля. Наверное, им мог бы стать Карло Анчелотти, но тут двоякая ситуация. Венгера ведь точно спросили, кого бы он хотел видеть у руля команды после себя? Выбирая между молодыми, которые могут дать «Арсеналу» новую жизнь, француз мог остановиться на Жардиме и Тухеле, поскольку у этих наставников есть видение футбола, стиль, что сейчас очень важно.

Но рискнуть прийти в большой клуб после многолетнего наставника не каждый решится. Возможно, Тухель смелее португальца, не исключено также, что станет лондонским Мойесом. С другой стороны, можно попробовать сыграть на результат. Если его подход мгновенно приживется, «Арсенал» перестанет быть безвольным и безынициативным. Расставание с Венгером - риск, но риск, оправданный ставкой на будущее. При этом если Арсену нашли замену, то усложняется и без того непростая задача ЦСКА в Лиге Европы – «канониры» не позволят себе унизить Арсена, зная что он уходит в конце сезона.

Слухи о Тухеле скажутся на играх против ЦСКА

В теории Венгер должен уходить красиво – с финалом Лиги Европы, с победами весной в АПЛ. Но на практике, судя по его первой реакции на слухи о Тухеле – странное заявление о «возрастной дискриминации» и «наивности», которая ставит «идеологию» выше «результата», собраться ради трофейного расставания опытный француз не сможет. Слишком привык за годы жаловаться, чтобы сейчас включить режим прошлогоднего Моуриньо в Лиге Европы.

Такой поворот сюжета в «Арсенале» - лучший шанс ЦСКА и Ганчаренко из возможных. Футболисты «канониров» намного сильнее, они будут знать, что играют ради одобрения следующего наставника, постараются пройти дальше. Но если параллельно сам Венгер затаит обиду на руководителей «канониров», фаворит может неприятно удивить публику, ведь приказы отдает генерал. Хотелось бы, чтобы весьма вероятная перестановка сыграла на руку «армейцам».

Впрочем, возможен и обратный эффект, неприятный для Акинфеева и его обороны – Обамеянг, Мхитарян, Мустафи, Колашинац и Озил могут сыграть ярко, чтобы напомнить молодому Томасу Тухелю, который их всех давно знает по Бундеслиге, о подлинном классе этих игроков. Очевидно ведь, что у «канониров» после всех закупок состав не для шестого места в АПЛ с солидным отставанием от лидеров. Как бы то ни было, ситуация не самая рядовая, двадцать два года «Арсенал» тренеров не менял и давно не был настолько близок к подобному волевому решению руководства.