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Венгер покидает «Арсенал». И это здорово

25 марта 2018, 22:08
Венгер покидает «Арсенал». И это здорово

Тухель отказал «Баварии», мотивировав предварительным соглашением с «канонирами». «Соккер.ру» приветствует попытку «Арсенала» найти футбольные вызовы.

Информацию о замене Арсена не опровергли

Переговоры Тухеля и «канониров» подтвердил Лотар Маттеус, который знает о них из первых рук. О предварительном контракте написало самое авторитетное футбольное издание в Германии, а не бульварное. Более того, в «Арсенале» британскому журналисту на запрос о Тухеле ответили показательно: «У нас уже есть тренер». Когда так по-детски уходят от ответа на простой вопрос, а не выступают с гневным опровержением, то дают намек.

Лучше поздно, чем никогда – четырех слов достаточно, чтобы отреагировать на уход Венгера из «Арсенала», поскольку шоком подобный шаг не станет ни для кого в мире футбола. Пускай многие шутники и не верят, что такое в 21-м веке вообще возможно, ведь Арсен - вечен. Но до двадцать второго столетия ждать долго, пора действовать и выбирать нового тренера. Пускай ничего официально не подтверждено – и не может быть до конца сезона, похоже, что в команде уже знают о решении руководства. И наставник догадался, что с ним расстанутся.

Венгер пожаловался на «возрастную дискриминацию»

Ближайшие матчи «канониры» могут провести в некой эйфории. Отдать дань уважения Арсену, сыграв победно и классно. Венгер заслужил право уйти красиво, а не так бездарно, как вылетал из Лиги чемпионов в последние годы. Конечно, финишировать на классическом четвертом месте в АПЛ сейчас не сможет, даже на пятое вряд ли претендует. Зато есть лазейка попасть в главный турнир Европы с помощью еврокубков.

И есть понимание – если француз уходит, то «Арсенал» на пороге новых вызовов, что особенно понравится скептически настроенным фанатам. Более того, если Венгер знает об отставке, то может раскрепоститься и стукнуть дверью. Но не исключен обратный эффект. Похоже, француз осведомлен о Тухеле, ведь сегодня же задвинул лекцию в интервью о «возрастной дискриминации» - словно намекнул, что его меняют именно на молодого, разница в возрасте между тренерами – 24 года.

Но при этом Венгер употребил слово «кризис» и даже признал, что должен принимать ответственность. При этом француз в своем стиле заявил, что для него «хэппи энд» не важен, ему куда важнее, чтобы оценили его вклад и идеи. Одним словом, тренер включил философа, на хитрый вопрос журналиста о «счастливом конце» ответил после странной улыбки. Венгер может притвориться дедушкой, которого обижают из-за возраста, но прекрасно знает, сколько команда тратила в последних сезонах.

Тухель легко может провалиться в «Арсенале»

Томас не кажется правильной кандидатурой. Тем более, в «Арсенале» работает его бывший враг по «Боруссии» Мислинтат, новый глава селекционной службы англичан. В Дортмунде они рассорились из-за политики расставания с лидерами. Сейчас пишут, что Тухель и его давний знакомый готовы помириться и работать вместе в Лондоне. Но даже если не будет проблем с адаптацией тренера, есть более интересная фигура.

Жардим еще ближе к концепции игры и правилам «канониров». Но «Арсенал» ведь не отличается умением распознавать тренеров и ставить только на действующих чемпионов. У лондонцев не было опыта выбора наставника и ошибок трудных, связанных с его первыми шагами, так что будет сложно. Но с Венгером было бы просто, а это не всегда здорово. Арсен испортил себе репутацию, команда устала от него и его методов, мотивировать неплохих игроков – уровня финала Евро или победы на чемпионате мира, француз не смог.

Так что у Тухеля – или другого, если вдруг «Арсенал» передумает, будет очень много работы. Но понятно, что единственным выходом из застоя является смена бледного диктатора. Венгер ведь очень постарел в последнее время, начал заговариваться на пресс-конференциях и в интервью, перестал быть искрометным и у него редко хорошее настроение после матчей. Французу нужно отдохнуть и подумать о собственном будущем после двух десятилетий в Лондоне.

Лондонцам нужно сделать ставку на результат

«Арсенал» заждался перемен, так что такая развязка полезна всем. Тем более, у «канониров», пускай они не лучшая команда в Лиге Европы, есть шанс выйти в финал турнира, и, раз кубковый опыт имеется, будет возможность попрощаться с Венгером, выиграв еврокубок. Это будет идеальное прощание, пусть Арсен сейчас уходит от прямых вопросов о будущем и раздражается из-за пронырливых немцев, которые узнали причину отказа Тухеля от «Баварии».

Но в Англии узнали, что Чемберлен уходит, осталось правильно выбрать своего Черчилля. Наверное, им мог бы стать Карло Анчелотти, но тут двоякая ситуация. Венгера ведь точно спросили, кого бы он хотел видеть у руля команды после себя? Выбирая между молодыми, которые могут дать «Арсеналу» новую жизнь, француз мог остановиться на Жардиме и Тухеле, поскольку у этих наставников есть видение футбола, стиль, что сейчас очень важно.

Но рискнуть прийти в большой клуб после многолетнего наставника не каждый решится. Возможно, Тухель смелее португальца, не исключено также, что станет лондонским Мойесом. С другой стороны, можно попробовать сыграть на результат. Если его подход мгновенно приживется, «Арсенал» перестанет быть безвольным и безынициативным. Расставание с Венгером - риск, но риск, оправданный ставкой на будущее. При этом если Арсену нашли замену, то усложняется и без того непростая задача ЦСКА в Лиге Европы – «канониры» не позволят себе унизить Арсена, зная что он уходит в конце сезона.

Слухи о Тухеле скажутся на играх против ЦСКА

В теории Венгер должен уходить красиво – с финалом Лиги Европы, с победами весной в АПЛ. Но на практике, судя по его первой реакции на слухи о Тухеле – странное заявление о «возрастной дискриминации» и «наивности», которая ставит «идеологию» выше «результата», собраться ради трофейного расставания опытный француз не сможет. Слишком привык за годы жаловаться, чтобы сейчас включить режим прошлогоднего Моуриньо в Лиге Европы.

Такой поворот сюжета в «Арсенале» - лучший шанс ЦСКА и Ганчаренко из возможных. Футболисты «канониров» намного сильнее, они будут знать, что играют ради одобрения следующего наставника, постараются пройти дальше. Но если параллельно сам Венгер затаит обиду на руководителей «канониров», фаворит может неприятно удивить публику, ведь приказы отдает генерал. Хотелось бы, чтобы весьма вероятная перестановка сыграла на руку «армейцам».

Впрочем, возможен и обратный эффект, неприятный для Акинфеева и его обороны – Обамеянг, Мхитарян, Мустафи, Колашинац и Озил могут сыграть ярко, чтобы напомнить молодому Томасу Тухелю, который их всех давно знает по Бундеслиге, о подлинном классе этих игроков. Очевидно ведь, что у «канониров» после всех закупок состав не для шестого места в АПЛ с солидным отставанием от лидеров. Как бы то ни было, ситуация не самая рядовая, двадцать два года «Арсенал» тренеров не менял и давно не был настолько близок к подобному волевому решению руководства.

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Все комментарии
Zametka
Zametka
09 апреля в 11:37
Венгер словно зомби. Его крутой Арсенал с Анри, Бергампом, Виера, Пиресом умер в середине нулевых, но его дух, словно кентервильское приведение бродит по просторам АПЛ, изредка гремя цепями.

P.s. искренне уважаю Арсена.
ZaZizu
ZaZizu
02 апреля в 23:08
Очень большие сомнения по Тухелю, уверен, что он отправится в Париж. Что касается нас, то ясно как белый день, что такие люди как Симеоне и Анчи не для нашего руководства, а вот на Жардима надежда есть....через год
ОлегаТэ
ОлегаТэ
28 марта в 11:36
Очень не хочется, чтобы тренеры и футболисты ЦСКА готовились к игре с "канонирами", исходя из слухов о кадровых изменениях у соперника. Арсенал силён, и только исходя из этого посыла нужно готовиться к противостоянию с ним...
Удачи ЦСКА и Победы! Мы - ЦСКА, мы победим!!!
Fits Fits
Fits Fits
27 марта в 21:24
Ничего хорошего это не предвещает... как тут озаглавлено...
Болтаться Арсеналу в середняках... а может, и того хуже...
Посмотрите на МЮ... после ухода Алекса как болтало его...
И с Арсеналом будет что-то похожее...
Deville
Deville
26 марта в 18:45
да бы выбор Тухеля стал бы правильным, в арсенале нет таких игроков, которые при плохом тренере мог ли бы хоть как то затащить.

Венгер возможно еще и не покинет арсенал, ничего толком не ясно, скажем выиграл ЛЕ и попадет в ЛЧ.....задача решаемая удачи!!!

Да их битва с Фергюсоном это классика АПЛ, на данный момент таких батлов в АПЛ нет и не скоро еще будет, потому что у обоих клубов МЮ и Арсенала есть свои недостатки с игрой и игроками.
Ben Saada
Ben Saada
26 марта в 11:26
Обамеянг не может играть в Лиге Европы
cevin cigan
cevin cigan
26 марта в 10:29
Всегда нужно уходить вовремя, (Как сэр Алекс)чтобы тебя не просили "подвинутся",а ещё и упрашивали остаться! Вообщем у меня нет к Арсену ни сожаления,ни радости от его ухода. Случилось то,что должно было случится ещё раньше..........
lobsterdam
lobsterdam
26 марта в 09:41
автор излишне оптимистичен, еще неизвестно, что получится
Спагетти
Спагетти ответил NGY
26 марта в 08:01
Представляю как Венгер в Лондоне в Шершавина твоего вискарь заливает и заставляет кальян курить:)))
Александр Мирошников
Александр Мирошников
26 марта в 07:48
Подумаешь, новость.... Вот сообщили бы, что таракана снимают..... вот это бы здорово было!
Кьянти
Кьянти ответил rubin kazzzan
26 марта в 06:12
Какие две легенды, ты про что? Арсен и САФ в клубах провели по 20 с лишним лет. Что выиграл за это время Арсенал, а что МЮ? Да, Венгер умел растить молодежь, умел раскрывать потенциал, но не в этом главная задача тренера, некогда бывшей почти топ-команды. Знаю, как говориться из первых рук, от знакомого, который с Венгером лично общался, когда по приглашению гостил пару дней на базе Арсенала. Арсен, с его слов очень хороший человек, но в футболе нужен результат.
112910415
112910415
26 марта в 05:37
пора
давно пора
при всём уважении
Арсений Андреевич
Арсений Андреевич ответил NGY
26 марта в 05:17
Загубил легенду 😂😂😂
rubin kazzzan
rubin kazzzan
26 марта в 02:21
венгер и фергюссон _две легенды арсенала и МЮ
Kuprin
Kuprin
26 марта в 01:37
Надеюсь сольют нам ..
d_fincher
d_fincher
26 марта в 01:14
Соккер, мы вам припомним спустя время ваши слова о том, как правильно было уволить Венгера. Увидим, куда это приведет Арсенал.
hohoл
hohoл ответил вoлгoдoн
26 марта в 00:15
вoлгoдoн:
Заголовок нехороший. Надо бы поуважительнее к Венгеру. Тренер-эпоха. Хорошо бы фильм о нем снять.А может и есть уже что на ютубе.
А это что?
NGY
NGY
25 марта в 23:37
До сих пор не могу простить этому тренеру того, что он сделал с Аршавиным (и не надо говорить, что Андрей сам себя испортил).
За несколько косяков, которые случаются у любого игрока, взял и усадил на скамейку. Испортил такого игрока.

Надеюсь и даже уверен, что Арсенал расцветет без него.
DXTK
DXTK
25 марта в 23:30
с Венгером Арсенал мог рассчитывать хотя бы на тухлый кубок Англии с Тухелем и того не видать...........

PS хотите перемен? вы их получите, потом как в Баварии придется деда возвращать чтобы навести порядок.
ARMENIAN
ARMENIAN
25 марта в 23:15
Сделали как я и просил, взяли Тухеля, а если потом Венгера сделают директором академии Арсенала, я решу что к моему мнению в Арсенале прислушиваются))
Сантус
Сантус
25 марта в 23:09
Да,нужно поуважительнее к Венгеру.В аэропорт,только на лафете.Канонир форэвэ....
вoлгoдoн
вoлгoдoн
25 марта в 22:21
Заголовок нехороший. Надо бы поуважительнее к Венгеру. Тренер-эпоха.
Хорошо бы фильм о нем снять.А может и есть уже что на ютубе.
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