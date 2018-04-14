Чего не хватило «Зениту» для титула?

После матча против «Анжи» у вратарей «Зенита» пятнадцатый «сухарь». Пропускают реже всех, и «Соккер.ру» изучает феноменов из Санкт-Петербурга.

Сегодня между собой сыграли команды, пропустившие меньше – у «Зенита» 16 результативных для соперников ошибок в защите, и больше всех – оборона «Анжи» подставляла команду в 48 случаях. Интересно выяснить, вправду ли надежна защита Манчини или за показателями «Зенита» скрывается подвох?

Против кого «Зенит» не пропускал?

«Анжи», «СКА-Хабаровск», «Динамо», «Уфа», «Краснодар», ЦСКА и «Рубин» провели по одному матчу без забитых в ворота Лунева или Лодыгина мячей. А вот «Ахмат», «Тосно», «Амкар» и «Ростов» потратили по две попытки в чемпионате против «Зенита», но за 12 игровых часов ни разу не пробили голкиперов Манчини. В этом сезоне пока только у «Урала» и «Спартака» голы в двух матчах против «Зенита», но первый матч чемпион не захочет вспоминать.

«Локомотив» и «Арсенал» могут пополнить короткий список, но минимум 11 из 15 соперников уже дарили «Зениту» «сухарь», а для четырех неудачно завершились обе попытки. Можно смело предположить, что защита у Манчини имеется. Откровенно не срабатывала схема только против двух лидеров и одного дерзкого претендента на Лигу Европы – «Арсенала». С остальными справлялись.

Целых 15 сухарей после 25 матчей, и этот показатель смотрится достойно. У «Локомотива» 13 таких поединков без ошибок, у «Спартака» пока всего 11, а у ЦСКА – 12, но у них есть один матч в запасе, чтобы улучшить статистику. А вот добраться до «Зенита» в ближайшее время никто не сможет, слишком сложный календарь для подобного и много шансов пропустить в ближайших турах.

«Зенит» обожает беззубые матчи?

Оборона – одна сторона, но есть другая - атака. Если Данни и Халк следят за матчами «Зенита» из Чехии и Китая, им становится не по себе. Из девяти ничьих Манчини в чемпионате семь – нулевые. Один из секретов прекрасной статистики: «Зенит» соглашается на матчи без голов чаще всех. У «Урала» 12 ничьих, но из них только одна нулевая, и даже с «Зенитом» сыграли 1:1 в первом круге, а не 0:0.

У Манчини не получается поставить футбол, который можно назвать лидерским, ведь по забитым мячам «Зенит» всего четвертый, и еще может упасть на пятое место, если завтра ЦСКА забьет хотя бы один мяч. При этом общий показатель «Зенита» более чем скромный – 35 голов в 25 матчах. У «Анжи» в 26-ти турах всего на шесть голов меньше, у «Рубина» - на пять, пусть тут есть отговорка о шести голах «Анжи».

Но если убрать три аномально результативных матча «Зенита» - со «Спартаком», «Ахматом» и «Тосно», когда забили 14 раз, получите 21 гол в 22 матчах. Получается, дорогие аргентинцы и российские нападающие для сборной – Полоз, Дзюба, Кокорин и Заболотный, провели почти весь сезон (осталось пять туров), но пока не вышли на среднюю результативность гол за матч в играх, где соперник не разваливался в защите.

Кто чаще всех подставлял команду?

С Роберто все и давно ясно. Но на поле профессионалы, и если рассмотрите пропущенные «Зенитом» голы в чемпионате, то сможете выделить не только тех, кто чаще всего допускал персональные решающие ошибки, но и увидите общий характер пропущенных мячей, выделите тактические изъяны команды.

Казанский Жемалетдинов забил после персональной ошибки Нету – португалец позже ушел в аренду. «Спартак» забил Луневу с пенальти, который заработал Маммана. Уральский Бикфалви воспользовался ляпом Терентьева. «Анжи» забил дважды – из-за очередной грубой ошибки Мамманы и отсутствия подстраховки от Мевли. А второй мяч привезли Эмануэль и Паредес.

«Арсенал» отличился в контратаке, грубо ошиблась вся линия – Кришито, затем Мевля, Иванович и Смольников. С «Локомотивом» похожая история – были выпады соперника, на которые никто не реагировал. Ошибка Мамманы и неудачная подстраховка Мевли – первый, плохая игра Ивановича – второй, еще один «привоз» Эмануэля – третий гол.

Самедова со «Спартаком» снова упустил аргентинец, гол Адриано – вина Паредеса и Краневиттера, открывших опорную зону для атаки, а за Пашаличем не успел снова… Маммана. Только не смейтесь, но следующий гол «Зенит» допустил тоже из-за Эмануэля – защитник забил Лодыгину против «Урала» в свои ворота. И только последние голы обошлись без главного героя, поскольку Маммана получил травму.

Так что «Уфа» забила после ошибок Мевли и Ивановича, а «Краснодар» праздновал голы, поскольку ошибались центральные хавбеки, Иванович и Мевля. Получается, было 16 ошибок «Зенита» в защите, которые привели к голам, и в 8 случаях речь о персональных и грубых ляпах одного человека – Мамманы. Хорошо Манчини подготовил молодого бека к соперникам, просто замечательно.

Аргентинцы чудно защищаются - всего из 16 голов 11 забили при прямом безучастии аргентинцев. Иванович и Мевля тоже чудили, но забавно, что «Зенит» редко ошибался как команда, все больше персональные осечки. Большинство голов пропускают, когда перестраиваются и часто не добегают за соперниками. Ужасная физическая подготовка сказывается и в защите – «Зенит» часто ползает полем, и особенно усердствовал бедняга Маммана, порвавший «кресты».

В неудачах сезона виноват Дзюба?

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Артем Дзюба персонально виноват, что «Зенит» не будет чемпионом России 2018. А если без шуток, то виноват Манчини, у которого только Кокорин, пока мог, стабильно выручал голами. Итальянцу вряд ли стоит носить корону из-за «сухарей» команды в РФПЛ – не все так просто с успешной статистикой. Зато есть доля истины в допущении, что центрального нападающего уровня Джеко команде остро не хватило.

С обороной, которая 15 из 25 матчей завершила вообще без пропущенных голов, достаточно всего 11 мячей – причем всегда по одному в каждой отдельно взятой игре, чтобы набрать дополнительно 20 пунктов в таблицу, что равно 65 очкам прямо сейчас и чистейшему первому месту. Чтобы вы понимали, насколько глупой является неудача «Зенита», достаточно напомнить, что у Дзюбы в «Ростове» за сезон было 17 голов. Манчини выжал из него 1 гол за половину чемпионата, а для титула могло хватить 7-8 мячей к этому времени.

«Зенит» мог лидировать в сезоне?

Манчини говорит, что не хватило Месси и Роналду, и он издевается. Но найдите людей, способных забить шесть голов в шести ничейных матчах - получите 57 пунктов после 25 туров, а это первое место! У «Зенита» настолько надежная по меркам РФПЛ оборона, что для лидерства хватило бы всего шести голов от кого угодно, не обязательно от форвардов. Например, в ворота «Ростова», «Ахмата», «Амкара», «Рубина», «Анжи» и «Урала». Команд, которые до сих пор могут или вылететь, или пройти испытание стыками.

Глупейшая ситуация, даже конкурентов не нужно было побеждать. Лунева и Лодыгина редко пробивали, невзирая на мелкие ошибки защиты в каждом матче. Но тренерский коллектив Манчини ужасно подготовил команду физически – даже сегодня против «Анжи» играли на очень низкой скорости, медлили и суетились. Плюс атакующая группа «Зенита» настолько беззубая, что даже огромное количество «сухарей» не помогает. Оборона по меркам РФПЛ имеется, атаки нет – получите и распишитесь, даже «Анжи» пропустил в гостях однажды.

Играли против обороны, которая придумывает в среднем 1.85 гола за игру и по общему объему допущенных моментов опережает только хабаровчан, которых тянет вниз статистика двух встреч со «Спартаком». Но даже против слабой защиты «Анжи» Заболотный не забил и продлил свою серию без голов в новой команде до 610-й минуты, что равно семи матчам. Фанатам «Зенита» и поклонникам их конкурентов полезно будет знать, что без голов Кокорина получите всего 25 командных мячей «Зенита» в 25 турах.

Но при этом от чистого первого места Манчини отделяют шесть минимальных побед над середняками вместо унылых мировых. Стоит ли напоминать, что у Дзюбы без Халка, но с Луческу было 13 голов в чемпионате? Повторяется история Шалимова и «Краснодара» - если тренер не подходит и не работает грамотно, то даже класс исполнителей, склонность к частым атакам – «Зенит» по ударам делит второе место с ЦСКА и «Краснодаром», или надежность обороны не спасет. Нет тренерской наладки – нет результатов. Зато есть мучения без голов Кокорина. Глобально стоит винить не защиту, пропустившую меньше всех в РФПЛ, а атаку, сыгравшую уныло в 20 матчах из 25.