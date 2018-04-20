«Реал» - второй или четвертый

Увлекательной бывает не только чемпионская гонка. «Соккер.ру» предвкушает разборку среди лидеров чемпионата Испании, где «Реал» рискует стать не вторым и даже не третьим.

Многие смотрят футбол ради интриги, когда судьбы решаются в прямом эфире, когда идет плотная борьба и ничего не ясно. Конечно, есть разные мотивации. Кому-то просто нравится следить за определенной командой, другим – за тем, как одна из команд укатывает соперников без особого сопротивления. Но интрига, конечно, определяет интерес многих.

В конце сезона зритель жадно бегает глазами по таблицам, пытаясь отыскать интригу, когда во многих чемпионатах уже все решено в плане розыгрыша первого места. Приходится обращаться за интригами второго ряда и так далее. Проведя тур в середине недели, чемпионат Испании вышел на финишную прямую – осталось провести пять туров всего.

Поэтому уже можно прогнозировать то, как те или иные команды финишируют. И тут-то интрига как раз есть. О ее живости нам напомнили сами лидеры, которые синхронно потеряли очки. И если «Барселона» и «Реал» в своих матчах набрали по баллу, то «Валенсия» и «Атлетико» получили довольно болезненные поражения. «Летучие мыши» дома уступили «Хетафе» (1:2), а «матрасники» были разгромлены «Реалом Сосьедад» (0:3).

Так что интрига есть, она заключается в распределении мест за спиной «Барселоны», которую уже вряд ли кто-то догонит. Нам привычно видеть если не на первом, то на втором месте «Реал», однако сейчас «сливочные» третьи, в трех очках позади «Атлетико» и всего на три очка опережают «Валенсию». В последний раз «Реал» не был в первой двойке в 2014 году, когда чемпионат выиграл «Атлетико», а «Барселона» была второй.

Но вообще это довольно редкое явление, потому интересно, сможет ли «Реал» выбраться на вторую позицию или вовсе упадет на четвертую? Кстати, с точки зрения перспектив в Лиге чемпионов теперь это не имеет значения, поскольку вся первая четверка попадает напрямую в группу. Но понятно, что с точки зрения репутации для «Реала» важен каждый нюанс. И стать второй или третьей командой в стране – это важно, как и то, стать первой или второй командой в городе.

«Атлетико» - 71 очко

34 тур – «Бетис» (д), 35 тур – «Депортиво» (г), 36 тур – «Эспаньол» (д), 37 тур – «Хетафе» (г), 38 тур – «Эйбар» (д).

У «Атлетико» календарь на оставшиеся пять туров весьма благоприятный. Самым серьезным соперником будет только «Бетис», который, конечно, впечатляет в последнее время своей победной серией, позволившей ему подняться уже на пятое место. Так что недооценивать севильцев не стоит, но «Атлетико» будет принимать их дома, что дает много очков преимущества мадридцам. Остальные противники более чем по силам. Пытавшийся восстать из пепла «Депортиво» остается в зоне вылета, другие же ничего, по сути, не решают и зависли в центре таблицы. Разве что «Хетафе» может захотеть помочь «Реалу», как он это любит делать и заявлять.

«Реал» - 68 очков

34 тур – «Севилья» (г), 35 тур – «Леганес» (д), 36 тур – «Барселона» (г), 37 тур – «Сельта» (д), 38 тур – «Вильярреал» (г).

А вот у «Реала» концовка сезона получится горячей. Из пяти туров мадридцы три проведут на выезде. Что это будут за поездки?! Визиты к «Севилье», «Барселоне» и «Вильярреалу». Такому финишу не позавидуешь. «Севилья» известна тем, что может валять дурака в матчах с середняками, а на топ-команды всегда настраивается очень боевито, может собраться на отдельный поединок. О том, что сулит встреча с «Барселоной» на «Камп Ноу» говорить лишний раз не приходится. Да и «Вильярреал» не лыком шит, ведет борьбу за место в Лиге Европы, периодически показывает очень хороший футбол, способен в теории дать бой любому оппоненту. Собственно, поэтому он не так давно обыграл «Атлетико». Из более-менее расслабляющих соперников можно назвать только «Леганес» и «Сельту», которых «Реал» примет дома. Да и то, помним, как «Сельта» показывает свои зубы с топ-клубами, ведь не проиграла той же «Барселоне» в этом сезоне ни разу.

«Валенсия» - 65 очков

34 тур – «Сельта» (г), 35 тур – «Эйбар» (д), 36 тур – «Вильярреал» (г), 37 тур – «Жирона» (г), 38 тур – «Депортиво» (д).

«Валенсия» до недавнего времени имела прекрасную серию из девяти туров, в восьми из которых одерживала победы и допустила всего одну ничью. Однако при встрече с «Барселоной» темп «летучих мышей» сбился, они проиграли в Каталонии, потом сенсационно уступили дома «Хетафе», чем осложнили задачу борьбы за второе место. Но на каком-то отрезке превосходили «Реал» и в целом доказали, что могут выдавать мощные отрезки стабильной и эффективной игры. Календарь, кстати, у «Валенсии» более благоприятный, чем у «Реала», но менее «травоядный», чем у «Атлетико».

Тут есть визит к злой «Сельте», которая способна дать бой любому, кто посильнее, а также гостевой поединок с таким же неуступчивым «Вильярреалом». Да и «Жирону» в гостях не назвать подарком. Приятнее выглядят приемы дома «Эйбара» и «Депортиво». Но стоит учитывать еще одно небольшое конкурентное преимущество «Валенсии». Она в отличие от «Атлетико» и «Реала» не участвует в еврокубковых битвах. А «матрасники» в полуфинале Лиги Европы сражаются с «Арсеналом», тогда как «Реал» решил сделать акцент на Лиге чемпионов, где в полуфинале ждет «Бавария». Это отвлечение может сыграть на руку «Валенсии».

Относительно простой график оставшихся матчей для «Атлетико» укрепляет «матрасников» в роли фаворита в гонке за второе место. Только какое-то полное разгильдяйство должно помешать подопечным Диего Симеоне финишировать вторыми, а эта команда умеет собираться в нужный момент и играть прагматично. Тут скорее стоит говорить об интриге в борьбе за третью позицию. Сложный календарь «Реала» и необходимость делать акцент на Лиге чемпионов дают «Валенсии» шанс выскочить из-за спины и оставить «сливочных» четвертыми. Вот где будет очень интересно.

Команда, способная выбить «Реал»