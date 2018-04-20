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«Реал» - второй или четвертый

20 апреля 2018, 10:15
«Реал» - второй или четвертый

Увлекательной бывает не только чемпионская гонка. «Соккер.ру» предвкушает разборку среди лидеров чемпионата Испании, где «Реал» рискует стать не вторым и даже не третьим.

Многие смотрят футбол ради интриги, когда судьбы решаются в прямом эфире, когда идет плотная борьба и ничего не ясно. Конечно, есть разные мотивации. Кому-то просто нравится следить за определенной командой, другим – за тем, как одна из команд укатывает соперников без особого сопротивления. Но интрига, конечно, определяет интерес многих. 

В конце сезона зритель жадно бегает глазами по таблицам, пытаясь отыскать интригу, когда во многих чемпионатах уже все решено в плане розыгрыша первого места. Приходится обращаться за интригами второго ряда и так далее. Проведя тур в середине недели, чемпионат Испании вышел на финишную прямую – осталось провести пять туров всего. 

Поэтому уже можно прогнозировать то, как те или иные команды финишируют. И тут-то интрига как раз есть. О ее живости нам напомнили сами лидеры, которые синхронно потеряли очки. И если «Барселона» и «Реал» в своих матчах набрали по баллу, то «Валенсия» и «Атлетико» получили довольно болезненные поражения. «Летучие мыши» дома уступили «Хетафе» (1:2), а «матрасники» были разгромлены «Реалом Сосьедад» (0:3). 

Так что интрига есть, она заключается в распределении мест за спиной «Барселоны», которую уже вряд ли кто-то догонит. Нам привычно видеть если не на первом, то на втором месте «Реал», однако сейчас «сливочные» третьи, в трех очках позади «Атлетико» и всего на три очка опережают «Валенсию». В последний раз «Реал» не был в первой двойке в 2014 году, когда чемпионат выиграл «Атлетико», а «Барселона» была второй. 

Но вообще это довольно редкое явление, потому интересно, сможет ли «Реал» выбраться на вторую позицию или вовсе упадет на четвертую? Кстати, с точки зрения перспектив в Лиге чемпионов теперь это не имеет значения, поскольку вся первая четверка попадает напрямую в группу. Но понятно, что с точки зрения репутации для «Реала» важен каждый нюанс. И стать второй или третьей командой в стране – это важно, как и то, стать первой или второй командой в городе. 

«Атлетико» - 71 очко

34 тур – «Бетис» (д), 35 тур – «Депортиво» (г), 36 тур – «Эспаньол» (д), 37 тур – «Хетафе» (г), 38 тур – «Эйбар» (д).

У «Атлетико» календарь на оставшиеся пять туров весьма благоприятный. Самым серьезным соперником будет только «Бетис», который, конечно, впечатляет в последнее время своей победной серией, позволившей ему подняться уже на пятое место. Так что недооценивать севильцев не стоит, но «Атлетико» будет принимать их дома, что дает много очков преимущества мадридцам. Остальные противники более чем по силам. Пытавшийся восстать из пепла «Депортиво» остается в зоне вылета, другие же ничего, по сути, не решают и зависли в центре таблицы. Разве что «Хетафе» может захотеть помочь «Реалу», как он это любит делать и заявлять.

«Реал» - 68 очков

34 тур – «Севилья» (г), 35 тур – «Леганес» (д), 36 тур – «Барселона» (г), 37 тур – «Сельта» (д), 38 тур – «Вильярреал» (г).

А вот у «Реала» концовка сезона получится горячей. Из пяти туров мадридцы три проведут на выезде. Что это будут за поездки?! Визиты к «Севилье», «Барселоне» и «Вильярреалу». Такому финишу не позавидуешь. «Севилья» известна тем, что может валять дурака в матчах с середняками, а на топ-команды всегда настраивается очень боевито, может собраться на отдельный поединок. О том, что сулит встреча с «Барселоной» на «Камп Ноу» говорить лишний раз не приходится. Да и «Вильярреал» не лыком шит, ведет борьбу за место в Лиге Европы, периодически показывает очень хороший футбол, способен в теории дать бой любому оппоненту. Собственно, поэтому он не так давно обыграл «Атлетико». Из более-менее расслабляющих соперников можно назвать только «Леганес» и «Сельту», которых «Реал» примет дома. Да и то, помним, как «Сельта» показывает свои зубы с топ-клубами, ведь не проиграла той же «Барселоне» в этом сезоне ни разу. 

«Валенсия» - 65 очков

34 тур – «Сельта» (г), 35 тур – «Эйбар» (д), 36 тур – «Вильярреал» (г), 37 тур – «Жирона» (г), 38 тур – «Депортиво» (д).

«Валенсия» до недавнего времени имела прекрасную серию из девяти туров, в восьми из которых одерживала победы и допустила всего одну ничью. Однако при встрече с «Барселоной» темп «летучих мышей» сбился, они проиграли в Каталонии, потом сенсационно уступили дома «Хетафе», чем осложнили задачу борьбы за второе место. Но на каком-то отрезке превосходили «Реал» и в целом доказали, что могут выдавать мощные отрезки стабильной и эффективной игры. Календарь, кстати, у «Валенсии» более благоприятный, чем у «Реала», но менее «травоядный», чем у «Атлетико». 

Тут есть визит к злой «Сельте», которая способна дать бой любому, кто посильнее, а также гостевой поединок с таким же неуступчивым «Вильярреалом». Да и «Жирону» в гостях не назвать подарком. Приятнее выглядят приемы дома «Эйбара» и «Депортиво». Но стоит учитывать еще одно небольшое конкурентное преимущество «Валенсии». Она в отличие от «Атлетико» и «Реала» не участвует в еврокубковых битвах. А «матрасники» в полуфинале Лиги Европы сражаются с «Арсеналом», тогда как «Реал» решил сделать акцент на Лиге чемпионов, где в полуфинале ждет «Бавария». Это отвлечение может сыграть на руку «Валенсии».

Относительно простой график оставшихся матчей для «Атлетико» укрепляет «матрасников» в роли фаворита в гонке за второе место. Только какое-то полное разгильдяйство должно помешать подопечным Диего Симеоне финишировать вторыми, а эта команда умеет собираться в нужный момент и играть прагматично. Тут скорее стоит говорить об интриге в борьбе за третью позицию. Сложный календарь «Реала» и необходимость делать акцент на Лиге чемпионов дают «Валенсии» шанс выскочить из-за спины и оставить «сливочных» четвертыми. Вот где будет очень интересно.
Команда, способная выбить «Реал»

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 21:00
Вечно вторые :)
Artak78
Artak78
20 апреля в 19:51
1 - Барселона
2 - Атлетико
3 - Реал
4 - Валенсия
Потому что Реалу уже не интересна Ла лига. Реалу нужна победа в Лиге Чемпионов.
Hala Мадрид!
lobstersss
lobstersss ответил cevin cigan
20 апреля в 18:40
Обычный деревянный барсук. Не удивляйся)
lobstersss
lobstersss ответил AmIIIeR89
20 апреля в 18:38
Тебе откуда знать, что важно, а что нет в футбольных странах, болельщик цыыска?!)))
cevin cigan
cevin cigan ответил Ismadiyar
20 апреля в 18:34
Ismadiyar:
Следующую игру надо оформить чемпионство, и в встрече с Реалом обыграть их, тем самым переместив их на 4 место, на 3 заберется Валенсия, пусть Реал в след году через квалификацию постарается попасть в ЛЧ, после игр с Баварией и сезоном без титула!
Ты хоть до конца научись статью читать,чтобы не выглядеть глупо. Там черным по белому написано,что все четыре команды на прямую попадают в групповой этап ЛЧ!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
20 апреля в 15:23
В топ5 чемпионатах это не важно. Если ты не первый, то ты никто. Главное занять еврокубковое (ЛЧ) место, если первым быть уже не получается
bublikyo
bublikyo
20 апреля в 15:15
Надо выиграть у Барселоны в личной встрече и лишить их сезона без поражений в чемпионате, кто если не Реал
NOVA
NOVA ответил Ismadiyar
20 апреля в 13:28
Ismadiyar:
Следующую игру надо оформить чемпионство, и в встрече с Реалом обыграть их, тем самым переместив их на 4 место, на 3 заберется Валенсия, пусть Реал в след году через квалификацию постарается попасть в ЛЧ, после игр с Баварией и сезоном без титула!
    NOVA
    NOVA
    20 апреля в 13:27
    какая разница уже вторые или четвертые для Реала, главное третий подряд ЛЧ!!! удачи Лучшему клубу!!!
    Ismadiyar
    Ismadiyar
    20 апреля в 12:19
    Следующую игру надо оформить чемпионство, и в встрече с Реалом обыграть их, тем самым переместив их на 4 место, на 3 заберется Валенсия, пусть Реал в след году через квалификацию постарается попасть в ЛЧ, после игр с Баварией и сезоном без титула!
    Munutd
    Munutd
    20 апреля в 11:38
    Если Реал выиграет ЛЧ, им думаю будет плевать на каком они месте закончат чемпионат... Хоть на 5...
    dimagas1
    dimagas1 ответил kind pennywise
    20 апреля в 11:36
    kind pennywise:
    Месси лоx
    Он не 8,столько бабла крутит с барсуков)))
    Никто так не может и наверно не сможет.Летом снова повышение з\п Иньеста все таки уходит в Китай)))
    Liver1892
    Liver1892
    20 апреля в 11:31
    Барселона Реал 0-3, Роналду покер оформит, ахах
    Footlife
    Footlife ответил kind pennywise
    20 апреля в 11:16
    kind pennywise:
    Месси лоx
    ахахахахаха, лучший коммент:))
    kind pennywise
    kind pennywise
    20 апреля в 10:33
    Месси лоx
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