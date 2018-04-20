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Проявите уважение, «канониры»! Все трофеи Венгера в «Арсенале»

20 апреля 2018, 15:45
Проявите уважение, «канониры»! Все трофеи Венгера в «Арсенале»

Пока Арсен мешал «Арсеналу» начать новую главу в истории, можно было кричать: «Венгер аут!» Но после объявления об уходе «Соккер.ру» напоминает, за что нужно уважать Арсена.

За свою 132-летнюю историю «Арсенал» завоевал 45 различных трофеев, а 17 из них пришлись на эпоху правления Арсена Венгера. Под руководством французского наставника, который сегодня объявил о своем уходе с поста главного тренера «канониров» по окончании сезона, лондонский клуб провел лучший отрезок в своей истории. Это нужно обязательно помнить и посылать Венгеру респекты. Хотя бы вот за эти самые 17 титулов, завоеванные при его непосредственном участии. Давайте вспомним каждый из них!

1-й титул (3 мая 1998 года). Чемпион Англии 1997/1998  

В свой первый сезон в АПЛ Арсен Венгер занял с «Арсеналом» третье место, отстав на семь баллов от «Манчестер Юнайтед» и, согласно дополнительным показателям, оказавшись между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем», которые набрали одинаковое количество очков с лондонцами. А вот в сезоне 1997/98 «Арсенал» замахнулся уже на «золото», титул был оформлен за тур до финиша чемпионата, когда «канониры» со счетом 4:0 разгромили «Эвертон» и сохранили преимущество в четыре очка перед МЮ накануне последнего раунда.

                                                2-й титул (16 мая 1998 года). Кубок Англии 1997/1998  
 
Но чемпионство не осталось единственным поводом для радости в том сезоне. Спустя две недели после завоевания титула в АПЛ «Арсенал» сразился в финале Кубка Англии с «Ньюкаслом» и выиграл 2:0 благодаря голам Анелька и Овермарса в середине обоих таймов. Таким образом, Арсен Венгер сотворил «золотой дубль», чего с «канонирами» не случалось с 1971 года.

3-й титул (9 августа 1998 года). Суперкубок Англии 1998  

В матче за Суперкубок Англии «Арсенал» как чемпион и обладатель кубка встретился с вице-чемпионом, и команда Венгера разбила дружину Фергюсона с крупным счетом 3:0. Голы на счету Овермарса, Вре и Анелька. Таким образом, в 1998-м Арсен Венгер выиграл три из четырех английских трофеев, а вот Кубок Лиги ему так и не покорился: «Арсенал» трижды проигрывал в финалах, в последний раз – в этом году.

4-й титул (1 августа 1999 года). Суперкубок Англии 1999  

На следующий год уже «Арсенал» попал в матч за Суперкубок по так называемой вице-чемпионской квоте, ведь в 1999-м МЮ собрал богатую коллекцию трофеев: АПЛ, Кубок чемпионов и Кубок Англии. А вот Суперкубок манкунианцам не достался, потому что упрямая дружина Венгера аргументированно протестовала. Пропустив в первом тайме от Дуайта Йорка, «канониры» ответили мячами Кану и Парлора во второй половине. Волевая победа и трофей.

5-й титул (27 апреля 2002 года). Чемпионат Англии 2001/2002

Следующего титула лондонцам пришлось ждать почти три года. Как вы знаете, это далеко не самый долгий бестрофейный период на смене Венгера. В 2002-м «Арсенал» стал чемпионом Англии, как и четырьмя годами ранее, за тур до финиша, а помогли «канонирам» досрочно оформить титул их любимые соседи из «Тоттенхэма». Ближайший преследователь команды Венгера – «Ливерпуль», проиграл на «Уайт Харт Лейн», так что лондонцы на игру с «Болтоном» два дня спустя вышли уже в ранге чемпионов. 

6-й титул (4 мая 2002 года). Кубок Англии 2001/2002

Через неделю «Арсенал» встретился на кардиффском стадионе «Миллениум» с «Челси», лондонские команды оспаривали Кубок Англии, а здесь сильнее оказались «гуннеры», забившие голы на 70-й и 80-й минутах, отличились Парлор и Юнгберг. Арсен Венгер снова побаловал болельщиков «Арсенала» «Золотым дублем».

7-й титул (11 августа 2002 года). Суперкубок Англии 2002

Суперкубок прилагается. В ранге обладателя двух главных трофеев сезона «Арсенал» сразился с «Ливерпулем», занявшим в АПЛ второе место. Единственный мяч в середине второго тайма забил чемпион мира того года и новичок «Арсенала» Жилберто Силва.

8-й титул (17 мая 2003 года). Кубок Англии 2002/2003

С 2002-го по 2005-й не было сезона, когда бы «Арсенал» оставался без трофеев. На этот раз музей пополнился Кубком Англии, в рамках старейшего футбольного турнира планеты «канониры» защитили свое звание, завоеванное годом раньше. В финальном матче Робер Пирес принес команде Венгера победу над «Саутгемптоном».

9-й титул (25 апреля 2004 года). Чемпионат Англии 2003/2004

Вне всяких сомнений, это главный трофей, завоеванный Венгером с «Арсеналом». Да что там, чемпионство 2004-го, этот сезон «неуязвимых» на первом месте среди величайших эпизодов в истории клуба. Нужно еще напомнить, как «канониры», не проигравшие ни одного матча в том розыгрыше АПЛ, оформили свой титул: за три тура до финиша в логове своего самого принципиального соперника «Тоттенхэма». 

10-й титул (8 августа 2004 года). Суперкубок Англии 2004

Юбилейный десятый трофей у руля «Арсенала» Арсен Венгер добыл в поединке за Суперкубок Англии, где ему противостоял «Манчестер Юнайтед» и его главный личный оппонент на Туманном Альбионе – сэр Алекс Фергюсон. В ту пору очные споры нередко заканчивались в пользу француза, вот и на этот раз «Арсенал» выиграл 3:1 с голами Жилберто Силвы и Рейеса, а также автоголом «дьявола» Сильвестра.

11-й титул (21 мая 2005 года). Кубок Англии 2004/2005

Защитить свое безупречное чемпионство «Арсенал» не сумел – пришел Моуриньо и сходу усадил на трон «Челси». Да и вообще та победа в АПЛ стала третьей и последней для Арсена Венгера, хотя тогда в это было трудно поверить. Как и в то, что Кубок Англии сезона 2004/05, завоеванный в серии пенальти финального матча с МЮ, станет последним трофеем «Арсенала» на следующие девять лет. 

12-й титул (17 мая 2014 года). Кубок Англии 2013/2014

Бестрофейное проклятие, во время действия которого Арсен Венгер перестал быть «Богом» для многих болельщиков «Арсенала», было снято победой в Кубке Англии. В финале «канонирам» пришлось приложить героические усилия, ведь «Халл Сити» повел со счетом 2:0 к восьмой минуте матча, но дальше забивали только подопечные Венгера, а решающий мяч в ворота «тигров» отправил Аарон Рэмзи на 110-й минуте игры.

13-й титул (10 августа 2014 года). Суперкубок Англии 2014

Довольно неожиданно в схватке за Суперкубок Англии «Арсенал» с крупным счетом разделал действующих победителей АПЛ – «Манчестер Сити». 3:0, и никаких гвоздей! Касорла, Рэмзи и Жиру забили по голу.

14-й титул (30 мая 2015 года). Кубок Англии 2014/2015

На следующий год «Арсенал» повторил трюк с Кубком Англии, причем по пути к финалу лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а уж на «Уэмбли» просто смели «Астон Виллу» - 4:0. 

15-й титул (2 августа 2015 года). Суперкубок Англии 2015

Действующему чемпиону, на этот раз «Челси», снова пришлось уступить «Арсеналу» в схватке за «Комьюнити Шилд». Эта победа особенная для Арсена Венгера, ведь впервые в тренерской карьере ему удалось обыграть Жозе Моуриньо.

16-й титул (27 мая 2017 года). Кубок Англии 2016/2017

В 2016 году «Арсенал» взял паузу, но в 2017-м снова выдал связку из трофеев «Кубок + Суперкубок Англии». В финале Кубка Англии «канониры» играли с «Челси», у которых был прекрасный шанс оформить «золотой дубль», но команда Венгера прибрала трофей к своим рукам.

17-й титул (7 августа 2017 года). Суперкубок Англии 2017

Как и эту награду, тоже завоеванную по итогам матча с «Челси». На этот раз потребовалось прибегать к серии пенальти, где дрогнули подопечные Антонио Конте, а «канониры» четко выполняли свои удары. 

18-й титул? Как Арсену Венгеру уйти красиво

Французский специалист принес много праздников на улицы «пушкарей», но ни разу ему не удавалось устроить праздник с завоеванием международного трофея. «Арсенал» Венгера проиграл в 2000 году «Галатасараю» в финале Кубка УЕФА, а в 2006-м не сдюжил с «Барселоной» в решающей схватке Лиги чемпионов. Но у мсье Арсена есть шанс уйти красиво – выиграв Лигу Европы! Осталось всего три матча до мечты, а определяющим станет, конечно же, соперничество с «Атлетико» в полуфинале. Сможет ли Венгер завоевать 18-й трофей с «Арсеналом» перед самым своим уходом, как вы считаете? 

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 12:45
Жаль, но всему приходит конец.
Deville
Deville
21 апреля в 14:15
Еще одна эпоха покидает нас. Мне лично давно уже не хватает его матчей, против Фергюсона и МЮ. вот тогда был настоящий замес за АПЛ и трофеи.

Респект Арсену!!!
Betman
Betman
21 апреля в 11:43
Игроки Арсенала теперь должны костьми лечь, но выиграть ЛЕ!
zayrchik
zayrchik
21 апреля в 06:55
Арсен топ
Islam0500
Islam0500
21 апреля в 01:13
Даже не верится в это, ведь уходит целая эпоха! Венгер в свое время действительно, был одним из лучших тренеров мира. Особенно умел раскрывать молодых игроков. Ведь тренерскому мастерству Профессора обязаны своим становлением многие яркие звезды, на которых тренер обращал внимание далеко не в самые очевидные моменты. Будущие иконы "Арсенала" Анри (21 год) и Виейра (19 лет) прибыли в Лондон из Италии: первый не прижился в "Ювентусе", второй – полировал скамейку в "Милане". 16-летний Сеск Фабрегас перебрался к Венгеру из академии "Барселоны" и был бережно подведен к стартовому составу. К характерному и себялюбивому 20-летнему Робину ван Перси был найден грамотный подход: голландец был хорош, еще находясь в тени Анри, и расцвел после ухода француза. Фредди Юнгберга обнаружили в шведском "Хальмстаде", а еще можно назвать Алекса Окслейда-Чемберлена, Аарона Рэмси, Тео Уолкотта, Кирана Гиббса, Джека Уилшира, Начо Монреаля, Эктора Бельерина и других…Также при Венгере «Арсенал» до текущего сезона неизменно принимал участие в Лиге чемпионов. Более того, 14 раз подряд обязательно выходил в плей-офф. Выиграть турнир ему не удалось, но подобная стабильность на фоне непростой финансовой ситуации не может не вызывать уважения. Думаю если бы "пушкари" не жили в условиях жесткой экономии и регулярно выделяли бы солидные средства на большие трансферы, то Венгер завоевал бы куда больше титулов и не пришлось бы пережить эту девятилетнюю бестрофейную засуху.Теперь в ЛЕ я буду болеть за "Арсенал", чисто ради Венгера, чтобы смог уйти достойно!
youtomee
youtomee ответил BESTjuventus10
20 апреля в 23:23
BESTjuventus10:
если учитывать попадание в лч за результат, то да, он был. но все же когда 9 лет нет никаких побед, это чудо что тренер продолжает работать. как написали ниже верно, сделал себе имя и оно на него работало.
ну для руководства клуба попадание в лч и выход как минимум в 1/8 каждый год - это еще какой результат, это же хороший доход
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
20 апреля в 22:45
Теперь Арсенал должен просто рвать и метать в ЛЕ
Динамо с Невы
Динамо с Невы
20 апреля в 21:32
В последние годы Венгер был днищем. Наконец-то ушел и хорошо
sparxx2
sparxx2
20 апреля в 20:07
Оставить мужика !!!!
С 2005-го он реально начал работать на перспективу дырявых....хахахаха
spartach n1
spartach n1
20 апреля в 18:51
DVL
DVL
20 апреля в 18:21
Уважение Венгеру. Четырежды +
anyway
anyway
20 апреля в 18:11
Венгер - тренер который не смотрит на соперника и играет все время от себя. Это его и сильная сторона и недостаток. Если в мадриде задумают менять тренера, то почему бы не пригласить венгера? Мне кажется состав реала идеально подошел бы Арсену.
Roger Young
Roger Young
20 апреля в 17:34
Как-то странно писать, что не знал о 10 годах без побед с 2005 по 2014, когда инет был доступен в России с 2007 в любом уголке и в любом количестве.
А результаты лиги Англии можно было узнать даже из любой печатной газеты. Хотя бы на уровне, кто стал чемпионом.

Тут две причины:
1. Или не следишь за Англией
2. Или следишь после 2014.
drimmer
drimmer
20 апреля в 17:12
Сможет ли Венгер завоевать 18-й трофей с «Арсеналом» перед самым своим уходом, как вы считаете?
Нонешний Арс против нонешних атлетов? Шансы есть всегда. Хотя в этом случае я, лично, оптимизма не питаю. Вот при любом другом жребии в полуфинале то было бы вполне реально, ибо 1 матч-финал против атлетов, то совсем другой расклад. Хотя и до него еще надо было бы дойти
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 апреля в 17:11
Лигу Европы выиграть, будет вишенкой на торте для эпохи Венгеровского Арсенала
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Shineheart
20 апреля в 17:01
Shineheart:
А почему его должны были увольнять? Трофеев не было, но был стабильный результат при минимальном трансферном финансировании (стадион тот же строили).
если учитывать попадание в лч за результат, то да, он был. но все же когда 9 лет нет никаких побед, это чудо что тренер продолжает работать. как написали ниже верно, сделал себе имя и оно на него работало.
lobstersss
lobstersss ответил DXTK
20 апреля в 17:00
И блоги этого аффтора нам впаривают на соккере. Смех
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Roger Young
20 апреля в 16:59
Roger Young:
Значит ты слишком мало следишь за футболом. Для тех, кто смотрит игры больше 10 лет такое положение было нормальным. Я лично застал только золото Арсенала 2004 и уже привык видеть канониров в качестве неудачников.
я с 2000го активно увлекаться стал но тогда не было таких возможностей как сейчас, в любом месте достать смарт, открыть инет и смотреть италию, апл, лалигу и что угодно другое. мы ели то что нам давало тв. а тв нам давало частенько не то чего хотелось. конкретно за арсеналом не было возможности наблюдать.
lobstersss
lobstersss
20 апреля в 16:59
Да уж. Не богато. Ни одного международного трофея)
Shineheart
Shineheart ответил BESTjuventus10
20 апреля в 16:57
BESTjuventus10:
почти каждый год трофей. определенная стабильность присутствовала) сильный тренер, был когда то. удивил другой факт о котором не знал. с 2005 по 2014 9 лет человек был без трофеев и его не увольняли)) сюр какой то)
А почему его должны были увольнять? Трофеев не было, но был стабильный результат при минимальном трансферном финансировании (стадион тот же строили).
drimmer
drimmer
20 апреля в 16:57
Тогда было много счастья
ozdo
ozdo ответил DXTK
20 апреля в 16:49
DXTK:
проявите увлажнение канониры...... всплакните напоследок. 20 лет у вас была стабильность - дальше будет темнота. PS Арсенал летит вниз и это не вина Арсена. Все фанаты рады, что Венгер уходит, (говоря - он тянет клуб вниз). Ничего еще не раз вспомните деда, когда и следующий сезон займете 6 или 7 место, а через 5 лет даже КА не возьмете. И будете жить мечтой об попадании в ТОП 4. Теперь канонирам уготовлено место рядом с Эвертономи, Бернли и Лесторами.
    Roger Young
    Roger Young ответил BESTjuventus10
    20 апреля в 16:49
    BESTjuventus10:
    почти каждый год трофей. определенная стабильность присутствовала) сильный тренер, был когда то. удивил другой факт о котором не знал. с 2005 по 2014 9 лет человек был без трофеев и его не увольняли)) сюр какой то)
    Значит ты слишком мало следишь за футболом. Для тех, кто смотрит игры больше 10 лет такое положение было нормальным. Я лично застал только золото Арсенала 2004 и уже привык видеть канониров в качестве неудачников.
    DXTK
    DXTK
    20 апреля в 16:47
    проявите увлажнение канониры...... всплакните напоследок. 20 лет у вас была стабильность - дальше будет темнота.

    PS Арсенал летит вниз и это не вина Арсена. Все фанаты рады, что Венгер уходит, (говоря - он тянет клуб вниз). Ничего еще не раз вспомните деда, когда и следующий сезон займете 6 или 7 место, а через 5 лет даже КА не возьмете. И будете жить мечтой об попадании в ТОП 4. Теперь канонирам уготовлено место рядом с Эвертономи, Бернли и Лесторами.
    Roman73
    Roman73
    20 апреля в 16:44
    Арсенал Венгера был вторым по зрелищности клубом из десятки сильнейших !
    А сам Арсен был единственным тренером, у которого не заиграть мог только абсолютный мертвец !
    bublikyo
    bublikyo ответил BESTjuventus10
    20 апреля в 16:40
    Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя
    dimagas1
    dimagas1
    20 апреля в 16:27
    Котлеты дайте деду взять ЛЕ!
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
    20 апреля в 16:15
    Последний из могикан, последний динозавр английского футбола. Удачи, Сеня!)
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    20 апреля в 16:15
    почти каждый год трофей. определенная стабильность присутствовала) сильный тренер, был когда то. удивил другой факт о котором не знал. с 2005 по 2014 9 лет человек был без трофеев и его не увольняли)) сюр какой то)
    mad-alexs
    mad-alexs
    20 апреля в 15:53
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