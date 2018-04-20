Проявите уважение, «канониры»! Все трофеи Венгера в «Арсенале»

Пока Арсен мешал «Арсеналу» начать новую главу в истории, можно было кричать: «Венгер аут!» Но после объявления об уходе «Соккер.ру» напоминает, за что нужно уважать Арсена.

За свою 132-летнюю историю «Арсенал» завоевал 45 различных трофеев, а 17 из них пришлись на эпоху правления Арсена Венгера. Под руководством французского наставника, который сегодня объявил о своем уходе с поста главного тренера «канониров» по окончании сезона, лондонский клуб провел лучший отрезок в своей истории. Это нужно обязательно помнить и посылать Венгеру респекты. Хотя бы вот за эти самые 17 титулов, завоеванные при его непосредственном участии. Давайте вспомним каждый из них!

1-й титул (3 мая 1998 года). Чемпион Англии 1997/1998

В свой первый сезон в АПЛ Арсен Венгер занял с «Арсеналом» третье место, отстав на семь баллов от «Манчестер Юнайтед» и, согласно дополнительным показателям, оказавшись между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем», которые набрали одинаковое количество очков с лондонцами. А вот в сезоне 1997/98 «Арсенал» замахнулся уже на «золото», титул был оформлен за тур до финиша чемпионата, когда «канониры» со счетом 4:0 разгромили «Эвертон» и сохранили преимущество в четыре очка перед МЮ накануне последнего раунда.

2-й титул (16 мая 1998 года). Кубок Англии 1997/1998



Но чемпионство не осталось единственным поводом для радости в том сезоне. Спустя две недели после завоевания титула в АПЛ «Арсенал» сразился в финале Кубка Англии с «Ньюкаслом» и выиграл 2:0 благодаря голам Анелька и Овермарса в середине обоих таймов. Таким образом, Арсен Венгер сотворил «золотой дубль», чего с «канонирами» не случалось с 1971 года.

3-й титул (9 августа 1998 года). Суперкубок Англии 1998

В матче за Суперкубок Англии «Арсенал» как чемпион и обладатель кубка встретился с вице-чемпионом, и команда Венгера разбила дружину Фергюсона с крупным счетом 3:0. Голы на счету Овермарса, Вре и Анелька. Таким образом, в 1998-м Арсен Венгер выиграл три из четырех английских трофеев, а вот Кубок Лиги ему так и не покорился: «Арсенал» трижды проигрывал в финалах, в последний раз – в этом году.

4-й титул (1 августа 1999 года). Суперкубок Англии 1999

На следующий год уже «Арсенал» попал в матч за Суперкубок по так называемой вице-чемпионской квоте, ведь в 1999-м МЮ собрал богатую коллекцию трофеев: АПЛ, Кубок чемпионов и Кубок Англии. А вот Суперкубок манкунианцам не достался, потому что упрямая дружина Венгера аргументированно протестовала. Пропустив в первом тайме от Дуайта Йорка, «канониры» ответили мячами Кану и Парлора во второй половине. Волевая победа и трофей.

5-й титул (27 апреля 2002 года). Чемпионат Англии 2001/2002

Следующего титула лондонцам пришлось ждать почти три года. Как вы знаете, это далеко не самый долгий бестрофейный период на смене Венгера. В 2002-м «Арсенал» стал чемпионом Англии, как и четырьмя годами ранее, за тур до финиша, а помогли «канонирам» досрочно оформить титул их любимые соседи из «Тоттенхэма». Ближайший преследователь команды Венгера – «Ливерпуль», проиграл на «Уайт Харт Лейн», так что лондонцы на игру с «Болтоном» два дня спустя вышли уже в ранге чемпионов.

6-й титул (4 мая 2002 года). Кубок Англии 2001/2002

Через неделю «Арсенал» встретился на кардиффском стадионе «Миллениум» с «Челси», лондонские команды оспаривали Кубок Англии, а здесь сильнее оказались «гуннеры», забившие голы на 70-й и 80-й минутах, отличились Парлор и Юнгберг. Арсен Венгер снова побаловал болельщиков «Арсенала» «Золотым дублем».

7-й титул (11 августа 2002 года). Суперкубок Англии 2002

Суперкубок прилагается. В ранге обладателя двух главных трофеев сезона «Арсенал» сразился с «Ливерпулем», занявшим в АПЛ второе место. Единственный мяч в середине второго тайма забил чемпион мира того года и новичок «Арсенала» Жилберто Силва.

8-й титул (17 мая 2003 года). Кубок Англии 2002/2003

С 2002-го по 2005-й не было сезона, когда бы «Арсенал» оставался без трофеев. На этот раз музей пополнился Кубком Англии, в рамках старейшего футбольного турнира планеты «канониры» защитили свое звание, завоеванное годом раньше. В финальном матче Робер Пирес принес команде Венгера победу над «Саутгемптоном».

9-й титул (25 апреля 2004 года). Чемпионат Англии 2003/2004

Вне всяких сомнений, это главный трофей, завоеванный Венгером с «Арсеналом». Да что там, чемпионство 2004-го, этот сезон «неуязвимых» на первом месте среди величайших эпизодов в истории клуба. Нужно еще напомнить, как «канониры», не проигравшие ни одного матча в том розыгрыше АПЛ, оформили свой титул: за три тура до финиша в логове своего самого принципиального соперника «Тоттенхэма».

10-й титул (8 августа 2004 года). Суперкубок Англии 2004

Юбилейный десятый трофей у руля «Арсенала» Арсен Венгер добыл в поединке за Суперкубок Англии, где ему противостоял «Манчестер Юнайтед» и его главный личный оппонент на Туманном Альбионе – сэр Алекс Фергюсон. В ту пору очные споры нередко заканчивались в пользу француза, вот и на этот раз «Арсенал» выиграл 3:1 с голами Жилберто Силвы и Рейеса, а также автоголом «дьявола» Сильвестра.

11-й титул (21 мая 2005 года). Кубок Англии 2004/2005

Защитить свое безупречное чемпионство «Арсенал» не сумел – пришел Моуриньо и сходу усадил на трон «Челси». Да и вообще та победа в АПЛ стала третьей и последней для Арсена Венгера, хотя тогда в это было трудно поверить. Как и в то, что Кубок Англии сезона 2004/05, завоеванный в серии пенальти финального матча с МЮ, станет последним трофеем «Арсенала» на следующие девять лет.

12-й титул (17 мая 2014 года). Кубок Англии 2013/2014

Бестрофейное проклятие, во время действия которого Арсен Венгер перестал быть «Богом» для многих болельщиков «Арсенала», было снято победой в Кубке Англии. В финале «канонирам» пришлось приложить героические усилия, ведь «Халл Сити» повел со счетом 2:0 к восьмой минуте матча, но дальше забивали только подопечные Венгера, а решающий мяч в ворота «тигров» отправил Аарон Рэмзи на 110-й минуте игры.

13-й титул (10 августа 2014 года). Суперкубок Англии 2014

Довольно неожиданно в схватке за Суперкубок Англии «Арсенал» с крупным счетом разделал действующих победителей АПЛ – «Манчестер Сити». 3:0, и никаких гвоздей! Касорла, Рэмзи и Жиру забили по голу.

14-й титул (30 мая 2015 года). Кубок Англии 2014/2015

На следующий год «Арсенал» повторил трюк с Кубком Англии, причем по пути к финалу лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а уж на «Уэмбли» просто смели «Астон Виллу» - 4:0.

15-й титул (2 августа 2015 года). Суперкубок Англии 2015

Действующему чемпиону, на этот раз «Челси», снова пришлось уступить «Арсеналу» в схватке за «Комьюнити Шилд». Эта победа особенная для Арсена Венгера, ведь впервые в тренерской карьере ему удалось обыграть Жозе Моуриньо.

16-й титул (27 мая 2017 года). Кубок Англии 2016/2017

В 2016 году «Арсенал» взял паузу, но в 2017-м снова выдал связку из трофеев «Кубок + Суперкубок Англии». В финале Кубка Англии «канониры» играли с «Челси», у которых был прекрасный шанс оформить «золотой дубль», но команда Венгера прибрала трофей к своим рукам.

17-й титул (7 августа 2017 года). Суперкубок Англии 2017

Как и эту награду, тоже завоеванную по итогам матча с «Челси». На этот раз потребовалось прибегать к серии пенальти, где дрогнули подопечные Антонио Конте, а «канониры» четко выполняли свои удары.

18-й титул? Как Арсену Венгеру уйти красиво

Французский специалист принес много праздников на улицы «пушкарей», но ни разу ему не удавалось устроить праздник с завоеванием международного трофея. «Арсенал» Венгера проиграл в 2000 году «Галатасараю» в финале Кубка УЕФА, а в 2006-м не сдюжил с «Барселоной» в решающей схватке Лиги чемпионов. Но у мсье Арсена есть шанс уйти красиво – выиграв Лигу Европы! Осталось всего три матча до мечты, а определяющим станет, конечно же, соперничество с «Атлетико» в полуфинале. Сможет ли Венгер завоевать 18-й трофей с «Арсеналом» перед самым своим уходом, как вы считаете?