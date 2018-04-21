Как футбол уничтожил Венгера

Арсен не сдержал обещание, его одержимость «Арсеналом» стоила французу семейного счастья и работы мечты. «Соккер.ру» - о личной трагедии.

Француза уволили из «Арсенала»

Не нужно быть Кронке и Усмановым, чтобы понять секрет «добровольного ухода». Венгер заявлял, что доработает контракт до 2019 года до конца. А месяц назад сказал о «возрастной дискриминации». Странная фраза, но многие поняли – руководители «Арсенала» выдвинули ультиматум. Или уход «по собственному желанию», или увольнение в конце сезона.

Арсен оказался дезориентированным, как старик, забывший, как оказался посреди людной улицы, где вокруг молодежь с плакатами «Венгер – аут». Француз ведь странный дядька, человек старой школы. У него есть высшее экономическое образование, что редко для футболиста и тренера. Все по точной бухгалтерии, по расписанию, и только с замками на куртках годами не складывалось.

Зато умел быть непосредственным и трогательным. Например, написал «любовное» письмо 91-летней поклоннице «Арсенала». И во время летнего отдыха Венгера фотографы привозят массу забавных пляжных фото – готовых мемов. Вряд ли о таком публичном образе мечтают главные тренеры топ-уровня, но Арсен и не топ. Начал копировать наработки Гвардиолы, применял чужие идеи – как с тремя центральными, и потерял тренерское лицо.

Не верил, что «Арсенал» может пройти «Баварию», вот они и не проходили. Сенсации в футболе рождаются от дикого настроя и железобетонной веры. А когда вы видели последний раз «Арсенал» стабильным и мотивированным от августа по май? Так что это увольнение, а не уход на пенсию.

Клуб жестоко поступил с Арсеном

Возможно, Венгера подкосило расставание с женой. Пока боссы «канониров» пытались выкупить друг у друга «Арсенал», не заметили, что бухгалтер сломался. Арсен – легенда АПЛ, оказался в личной передряге, из которой в его возрасте выйти новым и молодым сложно. Три года назад ушла жена Анни, с которой встречался и жил много десятилетий.

Хотя желтая британская пресса приписывала Венгеру короткий роман с молодой дамой, ее имя нигде не всплыло. Вряд ли супруга отказалась жить с Арсеном из-за выдуманной СМИ измены. Во-первых, не похож на ловеласа. Во-вторых, даже если была связь, вряд ли молодой даме от старика нужно что-то, кроме денег. Так что сейчас тренер одинок, что страшно в его возрасте.

Для деда резкая смена обстановки – стресс, а реальной причиной расставания с женой может быть измена, которую не простить. Измена с «Арсеналом». Венгер десять лет назад сказал, что условился с родными – в 2013-м году завершает карьеру главного тренера. И не смог, ведь за два девятилетия не пропустил ни одной тренировки «Арсенала» ни по болезни, ни по любой другой причине, вроде рождения единственной дочери.

Похоже, жена не простила Венгеру, что не сдержал слово. Оказался один в четырех стенах и начал цепляться за единственное, что раньше вдохновляло – футбол. Цеплялся неумело, но отчаянно. И в этом жестокость «Арсенала»: Не нашлось благородного палача, который смог бы вовремя прекратить мучения. Клуб проявил неуважение к легенде, не отправив его в отставку, не дав новому тренеру сезон 2015/16, чтобы сделать «канониров» чемпионами Англии в борьбе с «Лестером». Это была бы перезагрузка, о которой сейчас можно только мечтать!

«Канониры» тогда лидировали в таблице после 21-го тура даже с Венгером. Никто не мешал оторваться от нестабильного «Манчестер Сити» и сенсационного «Лестера». Никто, кроме тренера – после ухода жены француз не был готов удивить мир еще раз, как в знаменитом сезоне без поражений.

Венгеру нельзя продолжать карьеру?

Ни в коем случае. Арсен зря думает о новых вызовах. Венгер не привык жить вне «Арсенала», а мир жесток. Сэр Алекс понял, что уходить надо вовремя, и шотландец навсегда останется легендой МЮ, ведь ушел чемпионом. В октябре прошлого года даже одержимый футболом Харри Реднапп сделал самый большой подарок жене, тете Лэмпарда – завершил карьеру тренера не ногами вперед, как в шутку планировал много лет.

Теперь пришла очередь Венгера выжить. Если история с «Арсеналом» завершится победой в ЛЕ, то Арсену нужно купить дорогущий подарок жене – широкий жест для футбольного скряги, и выбрать между игрой и старостью с теми, кто его любил не за победы, именно второе. Венгер дал футболу не меньше, чем футбол дал ему. Но у Арсена есть должок перед родными. Его дочери всего двадцать два, но Лия росла без отца, который всегда был в разъездах.

Разница в возрасте такая, что мог быть дедушкой, не обязательно Арсен понимает дочь и ее проблемы. Поэтому Венгеру важно найти время для общения с близкими. Девушка выросла умной, закончила Кембридж, может понять, как папа попал в западню: представлял себя значимым тренером, который приносит клубу прибыль, а может в итоге оказаться тем, кто сдерживал «Арсенал» от рывка в самых успешных сезонах из последних четырнадцати. Ведь стоит признать, что тренерских поражений у Венгера слишком много.

Он сейчас как Капелло последних лет – врагу не пожелаешь такого наставника. Поэтому когда говорят, что «Зенит» мечтает заполучить Арсена, становится понятно, как в России оказался Манчини. Французу нельзя работать с клубами, ведь неудачу с «Арсеналом» важно перекрыть, а не усугублять.

«Арсенал» теперь выиграет Лигу Европы?

Зная Венгера и его паникующую команду – не выиграет. Но если футболисты «Арсенала» не попытаются чудом выбить из Лиги Европы однозначного фаворита «Атлетико», и потом не умрут ради победы в финале, то они – бездушные роботы. Венгер нуждался в отставке. А дошло до того, что Арсен уходит, ведь «Арсенал» превратился в середняка АПЛ, который мечтает об удачном сезоне в Лиге Европы и путевке в ЛЧ в обход чемпионата.

Плохо, что все так завершается, но замечательно, что остается возможность для красивого расставания. Фанаты «Арсенала» благодарят Венгера за прошлое, но проклинают за настоящее. Перед нами печальный старик – даже после побед смешной французский акцент не добавляет дежурным и унылым фразам веселья. Арсен посвятил почти всю жизнь футболу, но рискует уйти побежденным.

Жалость не относится к чувствам, в которых нуждаются мужчины. Но понимание, что решение не завершать карьеру в 64 года и маниакальная привязанность к «Арсеналу» стоили Венгеру личной жизни, заставляют иначе взглянуть на историю его тренерской неудачи. И пожелать побед в ближайших еврокубковых матчах против фатального неудачника решающих поединков Симеоне.

Венгеру не стоит отдавать кубок УЕФА за былые заслуги. Но если команда, которая с боями прошла ЦСКА, заслужит трофей – это будет началом новой страницы в жизни француза и самого «Арсенала», но уже без Арсена.

Венгер может спасти репутацию и себя?

В суде Страсбурга лежит документ, в котором сказано, что жена официально не живет с Арсеном, но формально это не развод. Так что Венгеру пора или вообще стать комментатором-экспертом, или подписать контракт с ПСЖ, став спортивным директором у тренера Тухеля. Убедить пока еще жену Анни перебраться в Париж и вернуть репутацию проницательного селекционера, коим был много лет назад. К тренерскому ремеслу – слишком интенсивному и давящему на психику, Арсену вряд ли стоит возвращаться.

Чем большего добьется как директор – тем быстрее забудутся последние годы. И возродится в памяти золотая эпоха. Нет лицемерия, что сейчас Венгера хвалят и называют великим, а вчера ругали, поскольку было минимум два Арсена. Один ставил на чемпионства, будучи главным другом-врагом Фергюсона, а второй засиделся в «Арсенале», чем и вызвал гнев болельщиков. Но если судьба уготовала Венгеру в качестве подарка первую в жизни победу в еврокубке – надо уходить с благодарностью и без обид.

Никакой «Зенит», никаких китайцев, важен переход на должность, где можно отдыхать чаще и не принимать решения в первую же секунду после возникновения задачи. Пока же можно пожалеть, что Арсен отказался от работы мечты - сборной Франции, которую возглавляет «бухгалтер» Дешам, а позже подхватит Зидан. Венгер мог их опередить, оказаться французским Дель Боске – и тогда финал Евро-2016, возможно, сложился бы не в пользу команды Роналду. Но Венгер оказался слишком упрямым, и за это поплатился.

На данный момент нет семьи, увольняют из «Арсенала» и, хотя предложений масса, удачные не связаны с работой главным тренером. У Венгера осталось три патрона и три игры – две с «Атлетико», и возможный финал Лиги Европы. Француз сейчас разбитый и, не исключено, очень одинокий и тихий старик, которого легко критиковать в футболе, поскольку есть за что. Но помним – очень давно был очень хорош. Правда, до монументального величия не хватило мудрого шага Фергюсона – умения покинуть бровку и оказаться повыше, на трибуне.

Жесткая история титулованного миллионера, которому не нужны деньги, но зачем-то их зарабатывал сотнями миллионов для команды, которая скорее остро нуждается в больших вызовах, чтобы обложка и наполнение совпадали. Видать, вправду привычка к власти испепеляют даже глыб. «Арсенал» исторически - дерзкий клуб новаторов и романтиков, Арсен сейчас ни первый, ни второй. Да, сам виноват, но это не значит, что французу нельзя посочувствовать.