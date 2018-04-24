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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
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18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

«Волки» в «красном»

сегодня, 10:30
«Волки» в «красном»

Довольно неожиданное и интригующее противостояние третьих команд Англии и Италии. «Соккер.ру» предвкушает битву «Ливерпуля» с «Ромой».

Исходя из четвертьфинальных пар и раскладов, ожидалось, конечно, многими иное противостояние в полуфинале. Что-то вроде «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы против его же бывшей «Барселоны». Шикарная вывеска. Но «Ливерпуль» и «Рома» стали творцами главного прорыва в нынешнем плей-офф Лиги чемпионов. 

В разных стилях, но совершенно блестящим образом они прошли фаворитов в своих парах и заслуженно сойдутся в полуфинале, который вносит определенную свежесть в этот турнир. Поскольку некоторые болельщики уже устали от одних и тех же имен с редкими вкраплениями новенького. 

Предыдущие встречи

«Ливерпуль» и «Рома» встречались довольно редко друг с другом. Оба клуба переживали разные времена в последние годы, поэтому не было такого регулярного повода для встреч. Конечно, у них свидания происходят раз в два года: в 2016, 2014 и 2012, но это все были товарищеские поединки, которые, кстати, выигрывала «Рома» неизменно. Их в расчет брать не будем. 

В официальных матчах в последний раз соперники сходились в Лиге чемпионов 2001/02. Тогда в Италии случилась нулевая ничья, а в Англии победили «красные» со счетом 2:0. За сезон до того они сходились в Кубке УЕФА на стадии 1/8 финала. И тогда произошел обмен гостевыми победами. Но если «Рома» выиграла со счетом 1:0, то «Ливерпуль» был успешнее – 2:0. Собственно, это все встречи в 21-м веке. Была еще пятая, датированная 1984 годом, и там «Ливерпуль» сыграл с «Ромой» в финале Кубка чемпионов. 

Встреча закончилась со счетом 1:1, а в серии пенальти «красные» оказались успешнее – 4:2. И все игры. Негусто. А отсутствие встреч недавних за исключением товарищеских не позволяет говорить о какой-то традиции в этом противостоянии. Как нет ее и у противостояния наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа с тренером «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Для римлян это, кстати, первый еврокубковый полуфинал с сезона 1990/91, когда они в Кубке УЕФА встречались с «Брондбю».

Текущая форма

Тут еще нужно отметить, что клубы занимают третьи места в своих чемпионатах, то есть это наглядное сравнение третьей команды Англии с третьей командой Италии. Причем на внутренней арене тоже ведется упорная борьба, хоть и с нюансами. «Ливерпуль» может настигнуть «Манчестер Юнайтед», который занимает второе место, и немного опережает четвертый «Тоттенхэм». 

А вот «Рома» «Наполи» не догонит, зато сзади очень плотно подпирают «Лацио» и «Интер», грозящие выдавить из зоны Лиги чемпионов вовсе. Но форму обе команды показывают неплохую. «Рома» после победы над «Барселоной» сыграла вничью с «Лацио» (0:0), а потом победила «Дженоа» (2:1) и СПАЛ (3:0). А «Ливерпуль», который выбил «Манчестер Сити», обыграв его в двух матчах, после этого разгромил «Борнмут» (3:0) и сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (2:2), видимо, уже держа в голове противостояние с римлянами.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Кариус – Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер – Салах, Фирмино, Мане.

«Рома»: Алиссон – Коларов, Жезус, Манолас, Фацио, Флоренци – Наингголан, Де Росси, Стротман – Шик, Джеко.

Особых серьезных потерь в составах нет. У «Ромы» травмированы Карсдорп и Дефрель, а Перотти должен вернуться в строй, но вряд ли выйдет с первых минут. Как маловероятно появление и Клайна у «Ливерпуля» - тот тоже только восстановился. А вне игры остаются Матип, Лаллана и Джан.

Ключевое противостояние

Салах против Джеко

Это главные звезды атаки обеих клубов. Салаха вообще можно считать одной из главных звезд европейского сезона, уж самым прогрессирующим футболистом его назвать точно следует. В Англии он был лучшим, затмив массу сильных и достойных конкурентов. Да и в Лиге чемпионов он забивал в четырех подряд последних матчах. А пять раз подряд удавалось забивать только Стивену Джеррарду в период с октября 2007 по февраль 2008 года. 

Шансы отличиться с «Ромой» у Салаха немалые, поскольку римляне в последних 26 играх на выезде в Лиге чемпионов пропускают. Только «Селтик» имел худшую статистику с 30 такими матчами. Но у римлян есть свое оружие – Джеко, который в атаке неудержим и в каждой встрече приносит пользу. Он участвовал в шести из восьми последних голов «Ромы» в гостях в Лиге чемпионов (5 голов, 1 ассист). Да и как забивать на «Энфилде» он знает, поскольку делал это в двух из трех матчей на выезде с «Ливерпулем» в составе «Манчестер Сити» (в 2012 и 2015 годах).
Полуфиналы ЛЧ: европейская классика и Салах против «Ромы»

Ошибки защиты

Многие предвкушают результативные матчи в этом противостоянии. И не без основания. Поскольку ни «Ливерпуль», ни «Рома» не могут похвастаться надежной игрой в обороне. Каждый из игроков линии обороны что одних, что других способен в любой момент допустить осечку и сделать жизнь веселее. Тем более героическими кажутся победы этих клубов над «Манчестер Сити» и «Барселоной» с их-то могучими атаками. 

Значит, когда соберутся, оборонцы «красных» и «волков» способны работать эффективно. Но все равно не поворачивается язык назвать их защитные ряды неприступной стеной, а положиться там спокойно не на кого. Посему напряжение в матчах гарантировано. Вопрос лишь в том, кто меньше ошибется.

Отдельно стоит отметить тактическое противостояние, борьбу идей и схем Ди Франческо и Клоппа. Оба, например, активно используют мощный кулак в центре поля, но он по-разному сформирован. Как отличаются и фланговые акценты. У «Ливерпуля» они смещены высоко за счет агрессивной игры Мане и Салаха на краях в режиме вингеров. У «Ромы» фланговая агрессия обеспечивается латералями Коларовым и Флоренци. Оба фланговых сочетания выглядят очень опасными и перспективными. В их противоборстве многое решится.

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Все комментарии
van pedro
van pedro
сегодня в 16:09
А я хочу, чтобы кучерявый выиграл Золотую Бутсу, выиграл ЛЧ и в итоге получил ЗМ...
yudin_duda
yudin_duda ответил Ptaha91
сегодня в 14:26
Соглашусь, но все-таки с обороной у ромы полный порядок, полузащитп тоже очень хороша, будет интересно)
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:26
Раньше редакция оставляла прогноз, а какой счет будет в этот раз ?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Tott_Hot
сегодня в 12:40
Не волнуйся, Реала не будет в финале.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 12:35
Удачи Клоппу, хотелось бы увидеть его в финале против Реала.
Ptaha91
Ptaha91 ответил yudin_duda
сегодня в 12:24
yudin_duda:
Римляне на классе. Защита и кипер у них на голову выше, центр довольно-таки неплох, а в нвпадении всех раскидает Джеко
знаешь как это бывает) Юнайтед тоже был на 2 головы выше чем Севилья)
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 12:09
Рома должна мстить за проигранный финал '84. В любом случае в нынешнем финале болеть буду против Реала, кто бы здесь не вышел) Жду борьбы не на жизнь а на смерть!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил yudin_duda
сегодня в 11:59
Ахахаха
ильфат татарин
ильфат татарин
сегодня в 11:51
а Я просто за красиваю игру))
Liver1892
Liver1892
сегодня в 11:21
хочется разгрома, но сердце чует будет лишь 3-2 в пользу Ливера
El Dassory
El Dassory
сегодня в 11:20
Скорее всего ничейка в Ливерпуле, и победа Ливерпуля на нервах в Риме.
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 11:12
Попробую предсказать: 1-1 в Риме, и 2-1 в Ливерпуле.
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 10:57
Римляне на классе.
Защита и кипер у них на голову выше, центр довольно-таки неплох, а в нвпадении всех раскидает Джеко
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