«Волки» в «красном»

Довольно неожиданное и интригующее противостояние третьих команд Англии и Италии. «Соккер.ру» предвкушает битву «Ливерпуля» с «Ромой».

Исходя из четвертьфинальных пар и раскладов, ожидалось, конечно, многими иное противостояние в полуфинале. Что-то вроде «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы против его же бывшей «Барселоны». Шикарная вывеска. Но «Ливерпуль» и «Рома» стали творцами главного прорыва в нынешнем плей-офф Лиги чемпионов.

В разных стилях, но совершенно блестящим образом они прошли фаворитов в своих парах и заслуженно сойдутся в полуфинале, который вносит определенную свежесть в этот турнир. Поскольку некоторые болельщики уже устали от одних и тех же имен с редкими вкраплениями новенького.

Предыдущие встречи

«Ливерпуль» и «Рома» встречались довольно редко друг с другом. Оба клуба переживали разные времена в последние годы, поэтому не было такого регулярного повода для встреч. Конечно, у них свидания происходят раз в два года: в 2016, 2014 и 2012, но это все были товарищеские поединки, которые, кстати, выигрывала «Рома» неизменно. Их в расчет брать не будем.

В официальных матчах в последний раз соперники сходились в Лиге чемпионов 2001/02. Тогда в Италии случилась нулевая ничья, а в Англии победили «красные» со счетом 2:0. За сезон до того они сходились в Кубке УЕФА на стадии 1/8 финала. И тогда произошел обмен гостевыми победами. Но если «Рома» выиграла со счетом 1:0, то «Ливерпуль» был успешнее – 2:0. Собственно, это все встречи в 21-м веке. Была еще пятая, датированная 1984 годом, и там «Ливерпуль» сыграл с «Ромой» в финале Кубка чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 1:1, а в серии пенальти «красные» оказались успешнее – 4:2. И все игры. Негусто. А отсутствие встреч недавних за исключением товарищеских не позволяет говорить о какой-то традиции в этом противостоянии. Как нет ее и у противостояния наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа с тренером «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Для римлян это, кстати, первый еврокубковый полуфинал с сезона 1990/91, когда они в Кубке УЕФА встречались с «Брондбю».

Текущая форма

Тут еще нужно отметить, что клубы занимают третьи места в своих чемпионатах, то есть это наглядное сравнение третьей команды Англии с третьей командой Италии. Причем на внутренней арене тоже ведется упорная борьба, хоть и с нюансами. «Ливерпуль» может настигнуть «Манчестер Юнайтед», который занимает второе место, и немного опережает четвертый «Тоттенхэм».

А вот «Рома» «Наполи» не догонит, зато сзади очень плотно подпирают «Лацио» и «Интер», грозящие выдавить из зоны Лиги чемпионов вовсе. Но форму обе команды показывают неплохую. «Рома» после победы над «Барселоной» сыграла вничью с «Лацио» (0:0), а потом победила «Дженоа» (2:1) и СПАЛ (3:0). А «Ливерпуль», который выбил «Манчестер Сити», обыграв его в двух матчах, после этого разгромил «Борнмут» (3:0) и сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (2:2), видимо, уже держа в голове противостояние с римлянами.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Кариус – Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер – Салах, Фирмино, Мане.

«Рома»: Алиссон – Коларов, Жезус, Манолас, Фацио, Флоренци – Наингголан, Де Росси, Стротман – Шик, Джеко.

Особых серьезных потерь в составах нет. У «Ромы» травмированы Карсдорп и Дефрель, а Перотти должен вернуться в строй, но вряд ли выйдет с первых минут. Как маловероятно появление и Клайна у «Ливерпуля» - тот тоже только восстановился. А вне игры остаются Матип, Лаллана и Джан.

Ключевое противостояние

Салах против Джеко

Это главные звезды атаки обеих клубов. Салаха вообще можно считать одной из главных звезд европейского сезона, уж самым прогрессирующим футболистом его назвать точно следует. В Англии он был лучшим, затмив массу сильных и достойных конкурентов. Да и в Лиге чемпионов он забивал в четырех подряд последних матчах. А пять раз подряд удавалось забивать только Стивену Джеррарду в период с октября 2007 по февраль 2008 года.

Шансы отличиться с «Ромой» у Салаха немалые, поскольку римляне в последних 26 играх на выезде в Лиге чемпионов пропускают. Только «Селтик» имел худшую статистику с 30 такими матчами. Но у римлян есть свое оружие – Джеко, который в атаке неудержим и в каждой встрече приносит пользу. Он участвовал в шести из восьми последних голов «Ромы» в гостях в Лиге чемпионов (5 голов, 1 ассист). Да и как забивать на «Энфилде» он знает, поскольку делал это в двух из трех матчей на выезде с «Ливерпулем» в составе «Манчестер Сити» (в 2012 и 2015 годах).

Полуфиналы ЛЧ: европейская классика и Салах против «Ромы»

Ошибки защиты

Многие предвкушают результативные матчи в этом противостоянии. И не без основания. Поскольку ни «Ливерпуль», ни «Рома» не могут похвастаться надежной игрой в обороне. Каждый из игроков линии обороны что одних, что других способен в любой момент допустить осечку и сделать жизнь веселее. Тем более героическими кажутся победы этих клубов над «Манчестер Сити» и «Барселоной» с их-то могучими атаками.

Значит, когда соберутся, оборонцы «красных» и «волков» способны работать эффективно. Но все равно не поворачивается язык назвать их защитные ряды неприступной стеной, а положиться там спокойно не на кого. Посему напряжение в матчах гарантировано. Вопрос лишь в том, кто меньше ошибется.

Отдельно стоит отметить тактическое противостояние, борьбу идей и схем Ди Франческо и Клоппа. Оба, например, активно используют мощный кулак в центре поля, но он по-разному сформирован. Как отличаются и фланговые акценты. У «Ливерпуля» они смещены высоко за счет агрессивной игры Мане и Салаха на краях в режиме вингеров. У «Ромы» фланговая агрессия обеспечивается латералями Коларовым и Флоренци. Оба фланговых сочетания выглядят очень опасными и перспективными. В их противоборстве многое решится.