Размагниченный «Краснодар» и Лига чемпионов

07 апреля 2018, 10:00

Грех не попытаться – девиз «быков» весной. «Соккер.ру» оценивает шансы «Краснодара» на Лигу чемпионов накануне битвы с «Зенитом».

Тренер Мусаев точно выведет «Краснодар» в Лигу Европы, поскольку если «Спартак» выиграет Кубок России, то даже шестая команда РФПЛ окажется в еврокубках. Пятый в таблице «Краснодар» опережает «Уфу» на семь пунктов, так что остается единственная задача для исполняющего обязанности главного тренера. Надо предложить команде выиграть все оставшиеся матчи.

Не безумие, коллектив готов прибавить, не случайно форвард сборной Исландии и «Ростова» Сигурдарсон сравнил скорости в свежем матче с «Краснодаром» со стандартами АПЛ. Проблема Шалимова скрывалась не в физике или технике. Мусаев должен использовать козыри своих футболистов, иначе незачем было отказываться от работы с молодежью, где постоянный прогресс важнее результата. Тем более расписание у «Краснодара» отличное.

За ЛЧ. Идеальный календарь

«Зенит» опережает «Краснодар» всего на один пункт, но имеет матч в запасе. Это игра против московского «Динамо» дома - принципиального соперника. Но даже если Манчини наберет три пункта, отрыв от «Краснодара» составит четыре очка, три из которых «быки» могут отыграть сегодня. Дальше у них домашняя игра против «Арсенала», потом выезд в гости к ЦСКА.

Затем матч с «Локомотивом» на родной земле - определяющая битва для чемпионской борьбы. Как видите, календарь подталкивает узнать разницу между «Краснодарами» Мусаева и Шалимова. Вторые слили бы всем конкурентам по привычке, а новый тренер должен подчеркнуть разницу. Если набрать пунктов с «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом», то автоматически окажешься у пьедестала, откуда идут в ЛЧ.

Против ЛЧ. Ужасные концовки

Мусаев должен поставить на тактическую наладку и моральную накачку, поскольку отношения между Шалимовым и футболистами явно были не такими, как у Зидана и звезд «Реала». Но тренер не маг, чтобы сразу сделать «Краснодар» командой, побеждающей равных соперников. При этом обратите внимание, как «быки» обычно заканчивают сезон – безвольно и вяло.

В прошлом году «Краснодар» не смог обыграть «Анжи», уступил «Оренбургу» в один мяч. Не забил на гол больше «Уралу», которому влетел в полуфинале Кубка России – 3:3 и поражение в серии пенальти. Затем не показал себя в атаке против «Зенита», только в последнем туре грохнул «Томь», хотя в ЛЕ попал благодаря осечке главного конкурента. В этот раз календарь сложнее, вероятность поражения больше. Могут потерять мотивацию, если увидят, что встрепенуться не получилось.

За ЛЧ. Поддержка на стадионе

Шалимов в долгу не перед Галицким – доверие на фоне справедливой критики ошибок наставника было добровольным решением создателя «Краснодара», а перед болельщиками клуба. Обратите внимание на коллизию. Целый сезон вся футбольная Россия по делу хвалит фанатов «Краснодара» за поддержку, они даже на товарищеский матч первой и второй команд приходят. А какое место «быки» занимают в таблице домашних поединков?

Седьмое. «Зенит» сыграл 10 матчей дома и набрал 20 очков – результат не фонтан, но «Краснодар» провел 12 поединков, семь раз терял очки и завоевал всего 18 пунктов из 36 возможных. Добавив ожидаемые домашние победы над «Анжи», «Уфой», «Уралом» и «Амкаром», получите плюс шесть пунктов и увидите «Краснодар» рядом со «Спартаком» прямо сейчас. Никто не требует рвать богачей, хватило бы побед над теми, кто точно слабее. Теперь Мусаев должен отдать долги фанатам. Тем более его в юношеской ЛЧ тоже поддержали.

Против ЛЧ. Продвинутая статистика

Показатели «Краснодара» работают против команды, шикарные цифры ярко диссонируют с результатами, что намекает на недостаточную подготовку. При этом слова Шалимова о средних футболистах – полнейший бред. «Краснодар» ни за кого более 7 миллионов не платил? «Локомотив» тоже не платил за людей из нынешней основы большие деньги. Для РФПЛ у «Краснодара» мощный состав. Классон, Гранквист, Смолов, Перейра, Шатов и Каборе – уровень квалификации ЛЧ. Приведем яркий пример. Многие по инерции ругают Газинского.

А ведь Юрий лучше Тарасова и Краневиттера разрушает – игроков клубов, претендующих на ЛЧ. И намного лучше работает с мячом. У человека по 4.5 удачных дальних передачи за игру при точности всех пасов 84.3%. В налаженной тактической системе Юрий может быть полезен. Но в этом парадокс «Краснодара» - все игроки на цифры сильные. Вторые по голам и ударам, первые по владению и точности паса. Но восьмые, когда говорим о xG в защите. «Краснодар» играет «и своим, и чужим», но нет никакого «невезения». В системе ожидаемых очков они пятые, как и в таблице. Вместо отговорок нужен был наставник.

За ЛЧ. Эффект от замены тренера

Все, кто считают тренера Шалимова специалистом, чей класс не отвечает текущему уровню и потенциальным амбициям «Краснодара», попросту не разбираются в футболе. Ведь так хорошо, как этот наставник, тренировать «быков» никто не смог бы. Разве можно требовать от «Краснодара» домашней победы над «Анжи» - командой, стоящей на вылет? Нельзя.

А если серьезно, то «Краснодар» намного лучше, чем о нем думал Шалимов. И это уже причина доверить команду тренеру, который не умеет играть в футбол, зато может объяснить, как это делается. Мурад Мусаев тренирует с 22 лет, двенадцать сезонов. Но поскольку у него нет категории А, то формально главным будет Олег Фоменко. И если наставник без авторитета в команде докажет звездам «Краснодара», что за ним нужно идти в огонь, воду и даже впечатлять бакланов – заслужит постоянную работу в первой команде редкого для РФПЛ частного клуба.

Мнение читателей. «Краснодар» поборется за Лигу чемпионов?

«Быки» стали модными в Краснодаре, для будущего это важно. Народ идет поддерживать после поражений, а обструкцию устраивает только в крайнем случае, когда накипело. Когда говорим о живой аудитории, то стендапы Шалимова были популярнее, чем представления Ганчаренко в Москве. Осталось только понять с Мусаевым, что веселить можно не только атаками, но и атаками с победами.

«Никто не умер – жизнь продолжается», - слова Галицкого после продажи «Магнита» подходят для оценки отставки Шалимова. Но жить лучше здорово и долго. Великие люди, вроде хирурга Амосова – военный врач, спасший жизни тысяч солдат, гениальный кардиолог, говорил, что долгожителю важно быть в движении и избегать стрессов. При этом сам пережил тысячи стрессовых ситуаций и добрался до 89 лет в трезвой памяти. Значит, важнее быть выносливым к нагрузкам, а не избегать их.

«Краснодару» для превращения в долгожителя-фаворита пора определиться с местом в иерархии российского футбола. Они любят двигаться, но панически боятся стрессовых матчей. Пора играть на победу со всеми подряд. Ведь какой смысл из частного кармана платить слабакам? Шатов профи - пусть грохнет «Зенит». Смолов хочет доказать краснодарским свистунам, что взрослый форвард, а не мальчик из эскорта старушек, коим себя зачем-то назвал – пусть докажет голами в ворота Лунева, Акинфеева и Гильерме.

Инфантильность «Краснодара» не очаровательная, хотя и напоминает повадки лондонского «Арсенала». Но там клуб был чемпионом, обладателем кубков, заколачивает для руководства сотни миллионов фунтов и позволяет проводить различные финансовые манипуляции, выгодные американскому и российскому капиталам. «Быки» же не делают Галицкого богаче, значит, должны делать его счастливее. Не только его, количество болельщиков растет, а ранить их чувства Мусаев права не имеет.

Поскольку человек новый, то ошибки допустит, но лучше не использовать оправдания Шалимова – это путь в никуда. «Краснодар» достаточно хорош, чтобы бороться за третье место в сезоне, когда первым идет «Локомотив». Это доказывают игровые показатели, на это указывает характер потерянных очков – глупейшие осечки. «Зенит» Манчини из того же теста, тоже контроль мяча и тоже атака, но при лучшей игре в защите. Идеальный соперник для «Краснодара», поскольку зеркальный, опасный и неудобный.

Шалимов не смог научить своих футболистов всегда играть до конца и на победу. Но пора вспомнить победный гол Окриашвили в падении через себя на 95-й минуте матча с «Зенитом». Волевой «Краснодар» выгрызет победу и до последнего тура будет рядом с третьим местом и мечтой о ЛЧ. Если атакующая команда не мечтательная по природе своей, то она мертворожденная. Романтики должны верить в невозможное, прагматичные романтики – совершать невозможное.

«Зенит» сегодня является фаворитом, но фаворитом спорным и не готовым победить без помощи «Краснодара». «Быкам» незачем эту помощь оказывать, у них свои задачи на концовку сезона.