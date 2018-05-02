«Рома» - «Ливерпуль»: волчий камбэк или волчий билет

По ходу матча в Ливерпуле «Рома» уступала 0:5, но смогла создать интригу. Вдруг удастся повторить трюк из дуэли с «Барсой»? «Соккер.ру» не верит в чудо, но держит его в уме.

Что произошло в Ливерпуле?

По большому счету, причиной итогового крупного поражения «Ромы» стал тот факт, что команда Эусебио Ди Франческо сыграла на «Энфилде» слишком наивно. На этот раз не оправдала себя схема с тремя центральными защитниками, а именно – выбранная модификация 3-4-3, предполагавшая комбинационную и осмысленную игру впереди. С точки зрения максимально выгодного результата на выезде «Роме» нужно было играть строго от обороны и не давать «Ливерпулю» пространства для разгона молниеносных контратак. Понятно, почему под мерсисайдские лезвия подставился «Манчестер Сити» - у Гвардиолы свой стиль, он ему следует, но «Роме», которая забралась в полуфинал Лиги чемпионов на правах андердога можно и нужно было играть проще, надежнее и с оглядкой на свои ворота. А так «волки» продержались полчаса и в концовке первого тайма дважды пропустили от Салаха, но это было только начало.

Тот же Мохамед отметился двумя результативными передачами после перерыва, а еще один гол товарищи соорудили без его участия. В итоге 5:0 к середине второго тайма. На этом соревнование за выход в финал можно было заканчивать и отдавать путевку «Ливерпулю» - победа с явным преимуществом, однако после 80-й минуты Джеко и Перотти забили по голу. Теперь «Роме» хватит для выхода в финал того же счета 3:0, которого никто не ждал в их ответной игре против «Барселоны». Команда Юргена Клоппа в концовке домашнего матча подсела физически – следствие энергозатратной игры с рывками и прессингом, да и концентрация почти всегда уступает место расслабленности, когда ведешь 5:0. Так или иначе, у «Ливерпуля» грандиозный задел перед ответной игрой, а также урок «Барселоны» в голове.

В чём «Ливерпуль» превзошёл «Рому»?

В первую очередь, в качестве созданных моментов и их реализации. «Ливерпуль» даже чуть меньше владел мячом – 49% на 51%, но при этом нанес в полтора раза больше ударов по воротам (21–14) и в два раза чаще попадал в створ (12–6). Точность передач у обеих команд в районе 75%, что не является высоким показателем, но нужно учитывать стилистику: неделю назад на «Энфилде» гости и хозяева стремились играть в быстрый футбол, было много вертикальных передач, во время исполнения которых риск допустить ошибку выше. «Волки» лучше проявили себя в верховых единоборствах (30-17), отборах (18-15) и даже дриблинге (13-7), но в конечном итоге снова приходится констатировать, что итальянцы поплатились за то, что пытались переиграть «Ливерпуль» в его футбол, хотя должны были мешать команде Клоппа и всеми способами выбивать соперника из зоны комфорта. В открытом, даже в условно открытом футболе против «красных» шансов нет, их даже не будет, нужны свежие тактические решения и хитроумные ловушки для Салаха и Ко.

Расклады

«Рому» устроит любая победа крупнее чем в три мяча, а также результаты 3:0 и 4:1. Если «волкам» удастся выиграть в основное время 5:2, то будет назначен овертайм. Любой другой результат – в пользу «Ливерпуля». «Рома» уже отыгрывалась после поражения 1:4 от «Барселоны», сейчас ситуация даже чуточку лучше, ведь на выезде забиты два мяча, но возможно ли такое чудо в исполнении одной команды в двух раундах Лиги чемпионов кряду? Сейчас кажется, что даже у молнии больше шансов дважды ударить точно в одно место.

Только факты

- «Ливерпуль» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не потерпел ни одного поражения: 7 побед и 4 ничьи в основной сетке (с учетом квалификационных матчей против «Хоффенхайма» - 9 побед и 4 ничьи).

- «Рома» не пропускает в домашних матчах в этой Лиге чемпионов. Ворота «волков» на «Олимпико» не смогли распечатать «Атлетико», «Челси», «Карабах», «Шахтер» и «Барселона».

- Но если кто и должен забить в Риме, так это «Ливерпуль» - самая результативная команда розыгрыша – 38 мячей в основной сетке (за 11 матчей) и 44 гола с учетом квалификации (13 встреч).

Выбор состава и тактики

Значимые потери «Ромы» - это Перотти и Стротман, которые получили травмы в первой игре. Их нет даже в заявке, то есть участие в сегодняшней встрече этих игроков исключено. Думаю, Ди Франческо не станет играть в прятки и еще раз сыграет на повышение ставок – такая уж безумная получается Лига чемпионов. Например, тренер «Ромы» может модифицировать атаку, выстроив схему не 3-4-2-1, а 3-4-1-2 с двумя мощными форвардами – Джеко и Шиком, на острие. В общем-то, такое решение будет логичным: если не получается опередить «Ливерпуль» за счет быстроты движения и мышления, нужно попытаться перебороть и перепрыгать его.

Ориентировочный состав «Ромы» (3-4-1-2): Алиссон – Фасио, Манолас, Жуан – Флоренци, Де Росси, Наингголан, Коларов – Эль-Шаарави – Шик, Джеко.

Либо классические 3-5-2, как в матче с «Барселоной», тогда вместо Эль-Шаарави выйдет Пеллегрини. Что касается «Ливерпуля», то Юрген Клопп не может рассчитывать на Матипа, Окслейда-Чемберлена, Джана и Джо Гомеса – серьезные потери. Впрочем, схема 4-3-3 останется прежней, поменяются только некоторые детали, а Вейналдум точно выйдет в основе.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Кариус – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Милнер, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино.

Что сказали тренеры?

Эусебио Ди Франческо, главный тренер «Ромы»: «Мы будем жаждать этой победы, выложимся на 100%. Надо совершить подвиг. Мы должны верить и постараться сотворить еще одно чудо за счет нашего характера, болельщиков и страсти вокруг команды. Рад, что мы прошли так далеко, но не хочу довольствоваться этим. Нашей целью должна стать путевка в Киев».

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Моя команда здесь, чтобы сражаться за свои мечты и завоевать путевку в финал. Многие думают, что „Роме“ достаточно всего-то выиграть 3:0, но это все же солидный результат. Напомню, что мы тоже будем на поле, оставаться в раздевалке не собираемся! „Ливерпуль“ в Риме - это богатая история, но никто из нас не думает, что победа наших дедов на „Олимпико“ как-то сильно нам поможет. Это просто игра на прекрасном стадионе, в отличном городе и против очень сильной команды. Если ты действительно хочешь победить, то должен понимать, что можешь и проиграть. Для этого требуется большая смелость».