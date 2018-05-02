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«Рома» - «Ливерпуль»: волчий камбэк или волчий билет

вчера, 17:00
«Рома» - «Ливерпуль»: волчий камбэк или волчий билет

По ходу матча в Ливерпуле «Рома» уступала 0:5, но смогла создать интригу. Вдруг удастся повторить трюк из дуэли с «Барсой»? «Соккер.ру» не верит в чудо, но держит его в уме.

Что произошло в Ливерпуле?

По большому счету, причиной итогового крупного поражения «Ромы» стал тот факт, что команда Эусебио Ди Франческо сыграла на «Энфилде» слишком наивно. На этот раз не оправдала себя схема с тремя центральными защитниками, а именно – выбранная модификация 3-4-3, предполагавшая комбинационную и осмысленную игру впереди. С точки зрения максимально выгодного результата на выезде «Роме» нужно было играть строго от обороны и не давать «Ливерпулю» пространства для разгона молниеносных контратак. Понятно, почему под мерсисайдские лезвия подставился «Манчестер Сити» - у Гвардиолы свой стиль, он ему следует, но «Роме», которая забралась в полуфинал Лиги чемпионов на правах андердога можно и нужно было играть проще, надежнее и с оглядкой на свои ворота. А так «волки» продержались полчаса и в концовке первого тайма дважды пропустили от Салаха, но это было только начало.

Тот же Мохамед отметился двумя результативными передачами после перерыва, а еще один гол товарищи соорудили без его участия. В итоге 5:0 к середине второго тайма. На этом соревнование за выход в финал можно было заканчивать и отдавать путевку «Ливерпулю» - победа с явным преимуществом, однако после 80-й минуты Джеко и Перотти забили по голу. Теперь «Роме» хватит для выхода в финал того же счета 3:0, которого никто не ждал в их ответной игре против «Барселоны». Команда Юргена Клоппа в концовке домашнего матча подсела физически – следствие энергозатратной игры с рывками и прессингом, да и концентрация почти всегда уступает место расслабленности, когда ведешь 5:0. Так или иначе, у «Ливерпуля» грандиозный задел перед ответной игрой, а также урок «Барселоны» в голове. 

В чём «Ливерпуль» превзошёл «Рому»?

В первую очередь, в качестве созданных моментов и их реализации. «Ливерпуль» даже чуть меньше владел мячом – 49% на 51%, но при этом нанес в полтора раза больше ударов по воротам (21–14) и в два раза чаще попадал в створ (12–6). Точность передач у обеих команд в районе 75%, что не является высоким показателем, но нужно учитывать стилистику: неделю назад на «Энфилде» гости и хозяева стремились играть в быстрый футбол, было много вертикальных передач, во время исполнения которых риск допустить ошибку выше. «Волки» лучше проявили себя в верховых единоборствах (30-17), отборах (18-15) и даже дриблинге (13-7), но в конечном итоге снова приходится констатировать, что итальянцы поплатились за то, что пытались переиграть «Ливерпуль» в его футбол, хотя должны были мешать команде Клоппа и всеми способами выбивать соперника из зоны комфорта. В открытом, даже в условно открытом футболе против «красных» шансов нет, их даже не будет, нужны свежие тактические решения и хитроумные ловушки для Салаха и Ко.

Расклады

«Рому» устроит любая победа крупнее чем в три мяча, а также результаты 3:0 и 4:1. Если «волкам» удастся выиграть в основное время 5:2, то будет назначен овертайм. Любой другой результат – в пользу «Ливерпуля». «Рома» уже отыгрывалась после поражения 1:4 от «Барселоны», сейчас ситуация даже чуточку лучше, ведь на выезде забиты два мяча, но возможно ли такое чудо в исполнении одной команды в двух раундах Лиги чемпионов кряду? Сейчас кажется, что даже у молнии больше шансов дважды ударить точно в одно место.

Только факты

- «Ливерпуль» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не потерпел ни одного поражения: 7 побед и 4 ничьи в основной сетке (с учетом квалификационных матчей против «Хоффенхайма» - 9 побед и 4 ничьи). 
- «Рома» не пропускает в домашних матчах в этой Лиге чемпионов. Ворота «волков» на «Олимпико» не смогли распечатать «Атлетико», «Челси», «Карабах», «Шахтер» и «Барселона».
- Но если кто и должен забить в Риме, так это «Ливерпуль» - самая результативная команда розыгрыша – 38 мячей в основной сетке (за 11 матчей) и 44 гола с учетом квалификации (13 встреч).

Выбор состава и тактики

Значимые потери «Ромы» - это Перотти и Стротман, которые получили травмы в первой игре. Их нет даже в заявке, то есть участие в сегодняшней встрече этих игроков исключено. Думаю, Ди Франческо не станет играть в прятки и еще раз сыграет на повышение ставок – такая уж безумная получается Лига чемпионов. Например, тренер «Ромы» может модифицировать атаку, выстроив схему не 3-4-2-1, а 3-4-1-2 с двумя мощными форвардами – Джеко и Шиком, на острие. В общем-то, такое решение будет логичным: если не получается опередить «Ливерпуль» за счет быстроты движения и мышления, нужно попытаться перебороть и перепрыгать его. 

Ориентировочный состав «Ромы» (3-4-1-2): Алиссон – Фасио, Манолас, Жуан – Флоренци, Де Росси, Наингголан, Коларов – Эль-Шаарави – Шик, Джеко. 

Либо классические 3-5-2, как в матче с «Барселоной», тогда вместо Эль-Шаарави выйдет Пеллегрини. Что касается «Ливерпуля», то Юрген Клопп не может рассчитывать на Матипа, Окслейда-Чемберлена, Джана и Джо Гомеса – серьезные потери. Впрочем, схема 4-3-3 останется прежней, поменяются только некоторые детали, а Вейналдум точно выйдет в основе. 

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Кариус – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Милнер, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино.

Что сказали тренеры?

Эусебио Ди Франческо, главный тренер «Ромы»: «Мы будем жаждать этой победы, выложимся на 100%. Надо совершить подвиг. Мы должны верить и постараться сотворить еще одно чудо за счет нашего характера, болельщиков и страсти вокруг команды. Рад, что мы прошли так далеко, но не хочу довольствоваться этим. Нашей целью должна стать путевка в Киев».

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Моя команда здесь, чтобы сражаться за свои мечты и завоевать путевку в финал. Многие думают, что „Роме“ достаточно всего-то выиграть 3:0, но это все же солидный результат. Напомню, что мы тоже будем на поле, оставаться в раздевалке не собираемся! „Ливерпуль“ в Риме - это богатая история, но никто из нас не думает, что победа наших дедов на „Олимпико“ как-то сильно нам поможет. Это просто игра на прекрасном стадионе, в отличном городе и против очень сильной команды. Если ты действительно хочешь победить, то должен понимать, что можешь и проиграть. Для этого требуется большая смелость».

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Все комментарии
Martini1987
Martini1987 ответил заDOOMчивый
вчера в 21:21
заDOOMчивый:
если не будут с волками играть с позиции силы,то могут пропустить парочку,ну а дальше есть место паники,Ливерпуль очень эммоциональная команда,если игра пошла,то снесёт всех на пути,а если игра не пошла - то будет Сток Сити и Вест Бромвичи...
если...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Martini1987
вчера в 21:05
Martini1987:
не будет ни камбеков, ни абрэков, успокойтесь уже.
если не будут с волками играть с позиции силы,то могут пропустить парочку,ну а дальше есть место паники,Ливерпуль очень эммоциональная команда,если игра пошла,то снесёт всех на пути,а если игра не пошла - то будет Сток Сити и Вест Бромвичи...
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 20:23
Игра будет сложной, но я надеюсь на хороший результат для Ливерпуля, пусть будет даже ничья, но команде нужно сконцентрироваться и не думать о удержании преимущества а выйти на игру с чистого листа, тогда у нас всё получится
dimagas1
dimagas1
вчера в 19:42
"Волчары позорные", еще есть эпитет к этому матчу.Но ,надеюсь, будет интрига))
SweetJack
SweetJack
вчера в 19:28
Как знать?Барса тоже не собиралась в раздевалке оставаться,а кто ее спрашивал?Закрыли на ключ пока они к игре готовились и выпустили только после третьего))Зря Юрген с волками шутишь,ох зря..
Красная шапочка даже в сказке с трудом победила☝
Deville
Deville
вчера в 19:09
кто бы не вышел их будет ждать Реал который и победит.
saha100
saha100
вчера в 19:08
Рома сегодня победит со счетом как против коней
борька
борька
вчера в 19:07
Прав тренер, что зашли слишком далеко, и нужна помощь, и Клопп ее предоставит!
Голов будет много, но ливер идет дальше!
saha100
saha100
вчера в 19:05
Если бы у ромы было бы еще полчаса и на энфилде случился камбэк. Вспомните как хаканчивался матч.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:04
Роме главное рано не забивать три ,иначе рискуют нарваться на обвал и пропущенные,надо заставить Ливерпуль осторожничать и ошибаться как в начале и конце первого матча
DXTK
DXTK
вчера в 18:23
После 3-0 в ответке, перед матчем с МС все тоже думали щас будет камбек, даже когда Сити забили на второй минуте, поверили в это. Ливерпуль проигрывая спокойно играл, не думая о счете и снова победил. В этой игре надо также играть в свою игру это пускай Рома ломает башку, как им забить и не пропустить в ответ.

вот что мне нравиться, Клопп перед играми дает всегда адекватные комментарии.

PS в футболе можно за один тайм сделать камбек, а за одну игру добиться и большего.
Martini1987
Martini1987 ответил MALOVAR
вчера в 18:12
MALOVAR:
Верю в камбэк,но первый тайм хотябы 1:0 надо закончить.ну и судья чую напортачит ,опять,понятно в чью сторону
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 17:46
    Осталось не долго, надеюсь в финале в Киеве будем мы.
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 17:30
    Верю в камбэк,но первый тайм хотябы 1:0 надо закончить.ну и судья чую напортачит ,опять,понятно в чью сторону
    Groove000
    Groove000
    вчера в 17:10
    Сомневаюсь в камбэке. Тогда, в четвертьфинале, вместо Барсы вышли дофига уверенные в себе после первого матча парни, которые, к сожалению, и поплатились за свою самоуверенность. Вряд ли Ливер допустит такое
    Martini1987
    Martini1987
    вчера в 17:08
    не будет ни камбеков, ни абрэков, успокойтесь уже.
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