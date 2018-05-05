Кем ты стал? От Варана до Неутона

Продолжаем разбирать, как складывается карьера у игроков, которые должны были стать в обозримом будущем звездами мирового футбола по версии разработчиков «Football Manager» от 2012 года. В прошлой части мы рассматривали карьеры голкиперов, а теперь настала очередь центральных защитников.

Сразу стоит упомянуть, что этот список включает в себя ни много ни мало – 49 человек! Чтобы упростить задачу, мы разобьем их на две группы и последовательно расскажем о них.

Группа 1:

Фил Джонс (Англия, 19 лет, «Манчестер Юнайтед»)

Себастьян Коатес (Уругвай, 20 лет, «Ливерпуль»)

Матео Мусаккьо (Аргентина, 20 лет, «Вильярреал»)

Мамаду Сако (Франция, 21 год, ПСЖ)

Кирякос Пападопулос (Греция, 19 лет, «Шальке»)

Стефан Савич (20 лет, Черногория, «Манчестер Сити»)

Жоэль Матип (19 лет, Камерун, «Шальке-04»)

Рафаэль Варан (18 лет, Франция, «Реал»)

Брено (21 год, Бразилия, «Бавария»)

Крис Смоллинг (21 год, Англия, «Манчестер Юнайтед»)

Николя Н’Кулу (21 год, Камерун, «Марсель»)

Жорди Амат (19 лет, Испания, «Эспаньол»)

Эсекьель Муньос (20 лет, Аргентина, «Палермо»)

Дедрик Боята (20 лет, Бельгия, «Манчестер Сити»)

Грант Хэнли (19 лет, Шотландия, «Блэкберн»)

Киран Кларк (21 год, Ирландия, «Астон Вилла»)

Мартин Келли (21 год, Англия, «Ливерпуль»)

Йон Ортенече (19 лет, Испания, «Атлетик» Бильбао)

Неутон (21 год, Бразилия, «Удинезе»)

И сразу же противоречия – Фил Джонс, безусловно, талантливый центрбек, которому пророчили славу Фердинанда. Однако вряд ли кто-то сейчас сочтет его основополагающим игроком в МЮ. Всему виной – мелкие травмы, отсутствие стабильности как на тренерском мостике, так и внутри команды, постоянные обновления состава. В последнее время разговоры вокруг него строятся как вокруг игрока, которого Моуриньо летом «попросит» из команды. То же касается и Криса Смоллинга, которого в течение карьеры регулярно пихали то направо, то поднимали выше. Хотя у Жозе он играет довольно часто, но слухи о том, что «Особенный» им недоволен не меньше, чем Джонсом, появляются не реже.

Себа Коатес уже давненько не является игроком «Ливерпуля». Талантливый уругваец приходил на «Энфилд» под протекцию Кенни Даглиша. Ушел он уже при Роджерсе. Годик еще отыграл за «Сандерленд», после чего на постоянную основу перебрался в «Спортинг», где является железным игроком основы у Жезуша и в этом году засветился в Лиге Европы, где в 1/4 финала сражался против финалиста этого розыгрыша «Атлетико».

Что касается Матео Мусаккьо, сложно сказать, складывается ли успешно его карьера. Он пережил вместе с «желтой субмариной» падение в Сегунду, подъем оттуда, несколько успешных сезонов, тяжелую травму, предметный интерес «Барселоны» - и наконец, переход в «Милан», который принес «Вильярреалу» крупную сумму, но не такую, каковой она могла бы быть несколько лет назад. В «Милане» Мусаккьо чаще сидит на скамье, нежели играет, в особенности при Гаттузо. Это ли называть уделом звезды мирового футбола? Увы.

Мамаду Сако тоже не стал яблоком раздора между топ-клубами Европы. Хотя в «Ливерпуле» он демонстрировал приличную игру, но сначала схлопотал дисквалификацию из-за приема жиросжигающих препаратов, из-за которой Дешам не взял его на домашнее Евро. Затем француз умудрился поругаться с Юргеном Клоппом. В итоге Сако был продан в «Кристал Пэлас», где составляет пару с еще одним персонажем нашей статьи – Мартином Келли. Правда, его Ливерпуль списал со счетов еще в 2014 году. За «Кристал Пэлас» Мартин уже наиграл под сотню матчей. Не о таком они оба мечтали, верно?

Кирякос Пападопулос – пример того, как травмы могут скосить карьеру. А еще в 2013 году на него облизывались клубы АПЛ. Затем травма левого колена – и Кирякос начал терять форму, а вместе с этим – и интерес топ-клубов. «Шальке» тоже перестал держаться за игрока и сбагрил грека в «Байер», однако травмы преследовали бедолагу и там. Затем последовали аренды в «РБ Лейпциг», где игрок в очередной раз получил несколько травм, сыграв лишь 1 официальный матч, и в «Гамбург», где, казалось бы, Кирякос обрел себя, забив несколько голов и зацементировав оборону «динозавров», что спасло клуб от вылета. В этом сезоне Кирякос не спасает, а «Гамбург» идет в зоне вылета. Что будет дальше с некогда талантливым греческим игроком – большой вопрос. А фанатам «Зенита» остается радоваться, что их клуб в свое время не стал вести переговоры по этому Пападопулосу.

Стефану Савичу повезло намного больше. Сначала «Ман Сити» отдал за черногорца 10 миллионов, затем предпочел им же и расплатиться за Настасича с «Фиорентиной». В итоге Савич наиграл под сотню матчей в составе «фиалок» за три года и в 2015 году уехал в «Атлетико» Мадрид, где является игроком основы. Что ж, это действительно пример приличной футбольной карьеры.

Жоэль Матип тоже не может жаловаться на жизнь, в отличие от бывшего одноклубника Пападопулоса. Несколько лет он провел в «Шальке», где успел стать важной частью команды. В 2016 году перебрался в «Ливерпуль», где является не менее важным игроком в обороне (учитывая, что в центре обороны ему составляют конкуренцию Ловрен и Клаван). К сожалению, в финале Лиги Чемпионов в этом году ему сыграть не доведется из-за травмы бедра.

Что касается Рафаэля Варана – основной игрок «Реала» и сборной Франции, к 25 годам – трехкратный победитель ЛЧ и Суперкубка УЕФА, двукратный чемпион Испании. Здесь слова излишни.

Говоря о Брено, тоже не стоит быть многословным. Оказался не нужен в «Баварии», поджег собственный дом, отсидел около 3 лет в тюрьме. С тех пор не заиграл в «Сан-Паулу», а в начале года оказался в «Васку да Гама», где игровой практики фактически не получает. Трудно представить, что звезда Брено еще ярко блеснет в мировом футболе.

Николя Н’Кулу выдающуюся карьеру также не заимел, хотя выступал и за «Марсель», и за «Лион». То ли дело в доминировании двух других клубов в чемпионате Франции, то ли в несерьезности подхода Николя к игре. Но из «Марселя» его отпустили свободным агентом, а «Лион» не преминул с ним расстаться, как только «Торино» начал искать варианты усиления после ухода Максимовича. В Италии он является игроком основы. Зная особенности итальянского рынка, можно рассчитывать на то, что в ближайшие пару лет Николя ожидает повышение.

Некогда Жорди Амат считался восходящей звездой каталонского футбола. Фанаты «Эспаньола» прочили ему игру в основе, именитые соседи облизывались и зазывали его в молодежку. Однако остановившись в профессиональном росте, Амат внезапно перестал быть востребованным. Съездив в аренду в «Райо Вальекано» (к слову отыграв там довольно прилично), был отдан в 2013 году в «Суонси» за 3 миллиона евро. Отыграв там несколько лет, оказался в 2017 году не нужен и был отдан в аренду в «Бетис», где обзавелся статусом игрока основы.

Эсекьель Муньос тоже не смог перерасти статус перспективного игрока, посему без сожалений был продан в «Дженоа» в 2015 году, а оттуда – новичку Ла Лиги «Леганесу», где аргентинец не является игроком основы, а периодически подменяет испанца Бустинсу и грека Сиоваса. Очевидно, что стать новым Бурдиссо или Вальтером Самуэлем ему не удалось и вряд ли удастся.

Дедрик Боята был знаком любителям английского футбола, но стать основным игроком «Ман Сити» у него не вышло. Два раза съездив в аренды – в «Твенте» и «Болтон», в 2015 году перешел в «Селтик», где является основным. Трудно сказать, о таком ли мечтал Дедрик. И вряд ли это предполагали разработчики, выдавая ему авансы.

Грант Хэнли. Этого футболиста можно встретить преимущественно в Чемпионшипе – его ареале обитания. Отыграв в «Блэкберне» 6 лет, перебрался в «Ньюкасл», чтобы помочь Бенитесу вывести «сорок» в АПЛ. За собой Бенитес его забирать не захотел, в результате чего Хэнли был продан в «Норвич», который в этом году не сумел попасть в АПЛ. На защитника мирового уровня это слабо похоже, увы.

Кириан Кларк, в отличие от Хэнли, в «Ньюкасле» остался, куда перешел в 2016 году, покинув «Астон Виллу» после 159 матчей, сыгранных за бирмингемцев. Однако основным у Бенитеса он не является. К слову, оба – основные игроки своих сборных, однако звездами футбола оба так и не стали.

Что касается Йона Ортенече, казалось бы, это типичная история баскского талантливого футболиста. Однако «Атлетик» его отпустил бесплатно после того, как Йон поездил по арендам. Два года Ортенече провел в клубах Сегунды В. В 2017 году победитель Евро-2011 среди молодежи до 21 года подписал контракт с шотландским «Данди». Не такого карьерного роста от него ожидали.

А вот по-настоящему удивившая автора история. Неутон Серхио Пикколи никогда не считался сверхперспективным, но в FM 2012 разработчики наградили его и высокими скиллами, и зверским потенциалом. А что на деле? В 2011 «Удинезе» выцепило его из «Гремио» за смехотворные 800 тысяч евро. Позже Неутон поскитался по арендам между «Уотфордом», «Удинезе» и «Гранадой» (почему именно между этими клубам, думаю, понимают все), заглянул в «Шапекоэнсе» и «Альбасете» и, наконец, в 2016 году оказался в «Пистойезе» (Серия D), откуда перебрался на Кипр в «Доксу». В марте перешел в «Жувентуде» (бразильская Серия B). Хорошим центрбеком он остался, к сожалению, лишь в «Football Manager».

Как видите, действительно выдающихся примеров не так много, как того хотелось бы. О том, оправдали ли ожидания другие перспективные (на тот момент) центральные защитники, вы совсем скоро узнаете из продолжения.