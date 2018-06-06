«Думай и Богатей». Немецкий стиль

06 июня 2018, 19:10

Прогресс – понятие не сиюминутное. Звездные игроки не вырастают как грибы после дождя. Балансы клубов не восполняются сами по себе, а зрители не тянутся на стадионы, если игра не представляет ни малейшего интереса. Бундеслига в этом плане сама по себе довольно показательна, ведь она как давала, так и дает каждый год новые имена, преподносит сюрпризы (за исключением, пожалуй, гегемонии «Баварии») и порой демонстрирует образцово-показательные примеры того, каким должен быть менеджмент в клубах.

Хочется сразу заметить о том, что автор не считает, что ранее немецкий футбол был слабее. Речь идет о росте за счет поступательного развития, а не за счет резкого притока инвестиций, когда клубы переходят во владение шейхов или же азиатских миллиардеров. В этом плане Бундеслигу сложно с кем-то сравнивать – всего 4 клуба спонсируются не из карманов немецких предпринимателей, компаний и промышленников. Речь идет о «РБ Лейпциге», живущем на средства от продажи энергетиков «Ред Булл», офис компании которой находится в Австрии, о «Шальке-04», на чей баланс финансы поступают от «Газпрома», об «Айнтрахте», чьим титульным спонсором является Интернет-ресурс «Indeed» (размещение и поиск вакансий; головной офис находится в Америке). И наконец, «Гамбург», на счет которого поступали деньги от пресловутого авиаперевозчика «Fly Emirates» (головной офис - Дубаи), что не помешало «динозаврам» вылететь во вторую Бундеслигу. Впрочем, о причинах такого провала мы уже говорили и не будем повторяться. Стоит отметить, что приток иностранных инвестиций ограничен в первую очередь за счет немецкого законодательства, согласно которому иностранные инвесторы не могут иметь более 50 процентов доли в клубе.

Однако, говоря о футбольном прогрессе, нельзя врать самим себе – многие клубы в Бундеслиге заканчивают сезоны с отрицательным балансом. На фоне «Баварии» остальные клубы просто не могут предлагать такие же контрактные условия. Посему большинство клубов, грубо говоря, живет в убыток.

Купились?

А вот немецкий футбольный союз считает несколько иначе. Разумеется, в 2012 году тот же «Шальке», о котором шла речь, к примеру «похвастался» отрицательным сальдо с оглушительным минусом (75 миллионов евро). Однако ветер перемен сместил векторы. Наверное, в первую очередь это связано с успехами немецкого футбола на европейской арене? Не будем судить по одной «Баварии» и сборной Германии - «Боруссия» тоже добиралась до финала Лиги чемпионов, а «Шальке» играл в полуфинале – успехи клубов на международной арене показательны, но не так существенны, тем более что не все играют в ЛЕ, не говоря уже о ЛЧ.

К тому же по такой логике испанские клубы просто обязаны богатеть и множиться, но это так не работает. Тем более что добрая половина немецких клубов входит в спортивные сообщества, а не существует как самостоятельная единица. Также выносим за рамки «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» - они входят в доходные и расходные статьи своих концернов-спонсоров, потому пока люди покупают «Фольксвагены» и пьют энергетики, этим клубам нечего бояться.

Официально в феврале 2018 года Немецкая Футбольная Лига задекларировала доход в 4 миллиарда евро. Согласно всем отчетам, с отрицательным сальдо закончили год только два клуба. Они, собственно, и вылетели. Одной из доходных статей, разумеется, является продажа прав на ТВ-трансляцию, которая приносит в год до 1,16 млрд евро. С 2016 по 2021 год новый контракт принесет в общей сложности 4 миллиарда евро, что позволило тому же «Дармштадту» заработать для себя на маркетинговых доходах и правах на трансляцию 41 миллион евро – рекорд всех времен для клуба.

К слову: а как распределяются доходы за сезон от телетрансляции? Тут уже, конечно, играет роль итоговый успех на внутренней арене. Начинается с того, что клуб подписывает договор с DFL и телевидением. В итоге в таблицу попадает 36 клубов (Первая и Вторая Бундеслиги). За занятое место клуб получает определенное количество баллов (1-е место = 36 баллов, 2-е место = 35 баллов, и т.д.). После чего сумма баллов умножается на коэффициент. Коэффициент соответствует нумерации года. В 2012 году баллы умножались на 2, в 2013-м – на 3 и т.д. После чего таблица корректируется, исходя из итоговых подсчетов. И уже по этой таблице, на основе контрактов, клубы получают отчисления.

Выросла и посещаемость стадионов. Даже на стадионы аутсайдеров люди ходят и заполняют трибуны. Впрочем, это общие слова. Посещаемость осталась на уровне прошлого года, когда среднее арифметическое составило 41 528. На секундочку, многие финансовые аспекты в Бундеслиге тщательно контролируются, потому бюджеты клубов пополняются за счет доступности билетов и абонементов, а не их высокой стоимости. Речь уже даже не идет о трансферных продажах. Разумеется, многомиллионные продажи не каждому клубу удается осуществить, но цифры гораздо лучше по сравнению с концом нулевых. Немного о заполняемости стадионов. А вы знаете, что Бундеслига - это единственная европейская лига, где каждая команда раз в сезон имеет аншлаг на собственном стадионе? Хотя все настолько относительно, что даже порой смешно. Например, у «Фрайбурга» посещаемость в среднем 99 процентов, а у «Герты» - 66. Но не торопитесь делать выводы. При этом на «Фрайбург» ходит около 24 тысяч, а на «Герту»- около 47 тысяч. А разгадка проста. «Фрайбург» играет на очень небольшом по немецким меркам «Шварцвальд-Штадионе», чей максимум - как раз 24 тысячи. К слову, первый в Германии стадион, установивший солнечные батареи.

А где же играет «Die Alte Dame»? Официальным домашним стадионом берлинцев является «Олимпиаштадион» - 74 тысячи зрителей. Разумеется, довольно сложно заполнить такую арену. Хотя, подождите. Какая там вместимость у «Сигнал Идуна Парк»? 84 264 зрителя? А какая заполняемость? 99.4 процента. Соседи из Гельзенкирхена не отстают. Хотя «Фелтинс Арена» рассчитана всего на 62 тысячи зрителей, но заполняемость составляет 98 процентов стабильно. О 75-тысячной «Альянц Арене», которая заполняется в среднем на 100 процентов, даже заикаться не стоит.

И наконец, говоря о контрактах со спонсорами, стоит отметить нововведение в минувшем сезоне. Если ранее размещение спонсоров на рукавах формы в Бундеслиге носило унифицированный характер, то с сезона-17/18 клубам была дарована вольница, что, например, позволило «Баварии» срубить дополнительных 10 миллионов за размещение на рукавах рекламы «Hamad International Airport» - компании, занимающейся транспортом и грузоперевозками. В целом суммы незначительные, разумеется. Однако, не исключен дальнейший рост контрактной стоимости.

Рост заработков клубов не мог не сказываться на их внутренних успехах и трансферной деятельности. Чтобы отследить, как изменялся рынок Бундеслиги, давайте совершим экскурс в не такое давнее, но уже достаточно далекое прошлое, чтобы проследить, как линейно развивается рынок. 10-летнего отрывка вполне хватит.

Сезон-2008/2009

Начнем с основного. Тогда под руководством Феликса Магата чемпионом стал «Вольфсбург», а «Бавария» сменила Клинсманна на маэстро Хайнкеса, что помогло втащить мюнхенцев на второе место. В свою очередь лигу покинули «Энерги», «Карлсруэ» и «Арминия». Лучшим бомбардиром стал Графите из «Вольфсбурга», наколотивший 28 голов. Вслед за ним последовали одноклубник Графите Эдин Джеко (знаете такого, да?) и Марио Гомес с 26 и 24 голами соответственно.

В финансовом отношении есть несколько любопытных деталей. Во-первых, совокупная стоимость игроков составляла всего 1.46 миллиарда евро. Разница между самой дорогой командой («Бавария», 238.90 млн евро) и самой дешевой («Энерги» 29.45 млн) составляет около 209,45 млн. Чемпион страны, между прочим, по совокупной стоимости оценивался всего лишь в 84.55 млн евро.

«Бавария» в то время еще не начала выдергивать любого, кто ей был нужен, вне зависимости от клуба и контракта. Более того сама теряла игроков (продажа Марселя Янсена в «Гамбург» за 8 миллионов евро). Однако именно «Вольфсбург» в том сезоне пошумел на трансферном рынке, осуществив самую дорогую покупку сезона – Андреа Барцальи за 14 миллионов евро из «Палермо». Добавьте Кристиана Дзаккардо за 7 миллионов (оттуда же), плюс Каюби, Мисимович и Гентнер за 2.5 миллиона каждый, японца Окубо за 2 миллиона и словака Пекарика за 850 тыс. и еще несколько небольших сделок – получите потраченных 33 миллиона евро.

Вторая по стоимости сделка, к слову, - покупка «Шальке» Фарфана из ПСВ за 10 миллионов. Но больше всех потратил в том сезоне «Гамбург» (Тиаго Невес, Марсель Янсен за 9 и 8 миллионов, Петрич за 7 миллионов, Алекс Силва за 4 и Таварес с Аого за 1.5 миллиона каждый – в итоге вышло 34 с половиной млн евро).

Сезон-2009/2010

Сезон ознаменовался возвращением позиций «Баварии», выигравшей чемпионство под руководством ван Гала. С другой стороны – «Бохум» и «Герта» покинули высший дивизион. Лучший бомбардир – Эдин Джеко (22 мяча). Вслед за ним финишировали леверкузенец Кисслинг (21 мяч) и Лукас Барриос (БД) – 19 мячей.

По совокупности команды дорожают. «Бавария» продолжает лидировать по стоимости игроков с суммой в 283.25 млн. Следом идут «Вольфсбург» (155.88 млн), «Гамбург», «Вердер», «Штутгарт», «Шальке» и «Байер». Общая стоимость игроков лиги – 1.72 миллиарда евро. Напротив – самая дешевая команда Бундеслиги оценивается по игрокам в 31.58 млн – и это «Фрайбург».

Теперь обратим внимание на трансферный рынок. Безоговорочный лидер по статье расходов - «Бавария». Тут тебе и Роббен за 24 миллиона, и Марио Гомес за 30 миллионов, и Тимощук за 11. Нельзя не отметить появление Ивицы Олича как свободного агента и перевод Мюллера из второй команды в основу - в совокупности более 74 миллионов потратил мюнхенский клуб. Остальные клубы не позволяют себе отдать больше 10 миллионов за игрока (Обафеми Мартинс в «Вольфсбург», Подольски в «Кельн», Маркус Берг в «Гамбург» и т.д.)

Сезон-2010/2011

«Боруссия» - чемпион. Стоит отдельно отметить «Баварию» - 81 забитый гол. И 40 пропущенных. 28 голов наколотил Марио Гомес, ниже расположились Паписс Сиссе из «Фрайбурга» и Миливойе Новакович из «Кельна» - 22 и 17 голов. Рост суммарной стоимости игроков Бундеслиги продолжает (простите за тавтологию) расти – 1.81 миллиарда евро. Стоимость «Баварии» не изменилась, а вот «Вольфсбург» достиг отметки 210.73 млн. Количество команд, чья стоимость превышает 100 миллионов евро, достигло 8.

Обратимся к трансферному рынку. И хочется сделать пару отдельных ремарок – знаете, за сколько Дортмунду удалось выдернуть Роберта Левандовски? Смешных 4.75 миллиона евро. Знали ли тогда в «Лехе», что за монстр вырастет из юного поляка? Вряд ли. Отмечаем так же переход Кагавы – свободный агент.

В очередной раз внутренний рынок потрясла «Бавария», которая выдернула блиставшего тогда в «Хоффенхайме» Луиса Густаво за 17 миллионов евро. Также летним трансферным окном рвал и метал «Шальке» - 25 миллионов за Хунтелара и Хурадо (14 и 11 соответственно). Добавьте Эскудеро, Дяка, Пападопулоса, Аннана и Утиду, за каждого из которых было отдано от 2 до 3 миллионов + более дешевые покупки. На выходе получается 36 миллионов евро, которые позволил себе «Шальке». При этом позволив продать себе трех лидеров – Рафинью, Вестерманна и Ракитича. Причем уход Ивана в «Севилью» обошелся андалусийцам в смешные 2.5 миллиона евро. Как тут не расхохотаться.

И больше всего потративший «Вольфсбург» - о нем нельзя не сказать. Из бюджета клуба были потрачены: 15 миллионов за Диего, 12 миллионов за Кьяера, 7 – за Манджукича, 5 – за Патрика Хельмеса, а также переходы Шанлы, Бен Халифа, Полака, Ку Джа Чхоля, Фридриха (совокупно 18 миллионов евро), и др. В общей сложности – 55 миллионов евро. Однако если бы не «Манчестер Сити», дорвавшийся до нефтедолларов, то не покрыть бы «волкам» расходы. И все же отъезд Джеко в Англию за 37 миллионов евро с лихвой компенсировал большую часть потерь. Добавьте продажу Мартинса в «Рубин» за 9 миллионов, Мисимовича в «Галатасарай» за 8 и другие незначительные трансферы – 59 миллионов денежного притока позволили клубу закончить в плюс по итогам ТО.

Из других трансферов отметим отъезд Хедиры в «Реал», принесший «Штутгарту» 14 миллионов евро. По тому же маршруту последовал Месут Озил, что позволило «Вердеру» обогатиться на 18 миллионов евро. «Гамбург» потерял за 12 миллионов Джерома Боатенга, ставшего жертвой экспансии трансферного рынка «горожанами». И просто невозможно не упомянуть самый провальный трансфер в истории казанского «Рубина». Карлос Эдуардо, 20 миллионов евро – если бы Бердыев знал, какой кот Шреддингера в мешке к нему едет…

Сезон-2011/2012

«Боруссии» удалось закрепить успех, защитив чемпионский титул. «Бавария» снова финишировала второй. Хунтелар, Гомес и Левандовски по итогам наколотили 29, 26 и 22 гола соответственно. В совокупной стоимости Бундеслига оценивается в 1.82 миллиарда евро – рост незначительный, зато «Бавария» совершила достаточно приличный прорыв – рост с 282 млн до 335.60 млн. Стоит отметить рост «Боруссии» - Дортмунд взлетел до 158 миллионов в течение сезона, но кроме «Баварии» теперь нет команд, переваливающих за 200 миллионов – «Вольфсбург» рухнул до 122 миллионов. На том конце расположился «Аугсбург» с 34 миллионами, однако горечь вылета вкусили «Кайзерслаутерн» (50 миллионов) и «Кельн» (69 миллионов).

А что на трансферном рынке? А там сотрясение, нанесенное «Баварией» и шок, причиненный всем болельщикам «Шальке», как и 30 миллионов, отправившихся в Гельзенкирхен в уплату за будущего капитана Нойера. Попутно мюнхенцы выцепили Боатенга, не прижившегося в Англии за 13 с половиной миллионов и Рафинью из «Дженоа» за 5 миллионов евро. Также интересна фигура Нильса Петерсена, за которого «Бавария» отдала «Энерги» 2 миллиона евро и которого мы можем летом увидеть на российских полях в составе сборной Германии, однако уже как игрока «Фрайбурга» (поправка: во время написания статьи Йоахим Лев огласил окончательную заявку сборной, так что – не увидим).

Таким образом, с барского плеча «Бавария» позволила себе потратить 52 миллиона евро. У чемпиона все прошло гораздо спокойнее, однако как не упомянуть переходы Гюндогана и Перишича, за каждого из которых дортмундцы отдали смешные 5.5 миллионов, что позволило спокойно пережить отъезд Нури Шахина в «Реал» за 10 миллионов.

Из остальных трансферов интерес представляют переход Видаля в «Ювентус», за который «Байер» получил 12.5 миллионов. «Вердер» благословил оборону «Арсенала» Мертезакером, за что и получил 11 миллионов евро. Также неплохо поднялся скромный «Фрайбург», которого обогатил «Ньюкасл» на 12 миллионов за Паписса Сиссе. «Гамбург» позволил себе отпустить Элджеро Элиа в «Ювентус» за 9 миллионов. Достаточно знаковый внутренний трансфер – «Вольфсбург» выдернул у «Штутгарта» Кристиана Треша за 9 миллионов. И завершим все тоже достаточно интересным «внутряком» - покупка «Байером» Андре Шюррле из «Майнца» за 8.5 миллионов.

Сезон-2012/2013

Начинается гегемония «Баварии». За один сезон мюнхенцы побили все возможные рекорды, набрав невероятное количество очков – 91 и забив 98 голов при пропущенных 18. Параллельно «Бавария» достигла суммарной стоимости игроков в 400 миллионов евро. Темп роста всей Бундеслиги суммарно, тем не менее, не подскочил, остановившись возле отметки 1.89 миллиарда евро. «Боруссия» преодолела по стоимости отметку «200», остановившись на 227 миллионах евро. Следом остановился «Шальке» на 171 миллионе. С противоположного полюса расположились «Гройтер Фюрт» и «Фортуна» (34 и 31 миллион; собственно они и покинули Бундеслигу по итогам). В списке лучших бомбардиров лидируют леверкузенец Кисслинг (25 голов), пока еще дортмундец Левандовски (24) и Манджукич с 15 голами.

Также «Бавария» продолжает бить трансферные рекорды, выплатив 40 миллионов «Атлетику» за Хави Мартинеса и попутно выдернув Манджукича за 14 миллионов у «Вольфсбурга». Не менее интересным трансфером кажется покупка Шакири у «Базеля» за 11 миллионов и трансфер Данте, который принес менхенгладбахской «Боруссии» 4 миллиона. Итого – 70 миллионов евро.

Круто поработали на трансферном рынке в Дортмунде. И пускай вас не смущают потери Барриоса («Гуанчжоу», 8 миллионов), Кагавы («Манчестер Юнайтед», 16 миллионов) и Перишича (8 миллионов, «Вольфсбург»), зато удалось выдернуть один из главных бриллиантов немецкого футбола – Марко Ройса, за которого пришлось отдать 17 миллионов другой «Боруссии».

«Поднял бабла» и «Тоттенхем», наваривший на продаже ван дер Варта в «Гамбург» 13 миллионов. Неплохо отреагировала менхенгладбахская «Боруссия» в ответ на продажу двух лидеров, приобретя Люка де Йонга за 12 миллионов, Гранита Джаку за 8 миллионов и Альваро Домингеса за 8 миллионов. Стоит отметить появление в основе Амина Юнеса, на которого нынче облизываются клубы топ-5, однако сам Юнес блистает уже в составе амстердамского «Аякса». И еще пара интересных трансферов по проторенной дорожке в АПЛ – Марко Марин принес своей продажей в «Челси» 8 миллионов «Бременским музыкантам», а Гильфи Сигурдссон отправился покорять сердца болельщиков «Тоттенхема», которому «Хоффенхайм» подарил такую возможность за 10 миллионов евро.

Сезон-2013/2014

Второй год доминирования «Баварии». Лучшими бомбардирами стали Левандовски (20 голов), Манджукич (18 голов) и Йосип Дрмич (представитель «Нюрнберга» с 17 голами).

Наконец-то суммарная стоимость перевалила за 2 миллиарда (2.14 млрд). «Бавария» достигла 483 миллионов общей стоимости, следом идут «Боруссия» Дортмунд с 285 миллионами и «Шальке» (186 миллионов). Противоположными «успехами» могут похвастать брауншвейгский «Айнтрахт» - смешные 30 миллионов евро (шутки о более дорогой левой ноге Месси прилагаются) и «Аугсбург» с 43 миллионами, который избежал вылета, в отличие от ранее упомянутого «Айнтрахта» и «Нюрнберга».

ТО. «Бавария» продолжает кошмарить конкурентов, выдернув главную звезду Дортмунда – Марио Гетце за 37 миллионов, попутно привезя из «Барселоны» Тиаго Алькантару за смешные 25 миллионов евро (теперь охочим до бразило-испанца придется раскошеливаться на не менее чем 70 миллионов евро, если не больше). Компенсировать расходы в Мюнхене решили, расчищая место под Левандовски, продав Гомеса за 13 миллионов в «Фиорентину».

Следом последовал Луис Густаво в «Вольфсбург» за 15 миллионов, Нильс Петерсен в «Вердер» за 3 миллиона и, возможно, одна из главных ошибок менеджмента Мюнхена – Эмре Джан в «Байер» за 5 миллионов. Для сравнения – нынешнюю стоимость опорника «transfermarkt» оценивает в 30 миллионов. Параллельно дортмундская «Боруссия» не отстает, привезя Мхитаряна за 27.5 млн, Обамеянга за 13 миллионов и укрепив оборону Сократисом, что принесло «Вердеру» 9 миллионов евро.

Помимо этого стоит отметить трансферную деятельность «Байера», продавшего Шюррле в «Челси» за 22 миллиона евро и Карвахаля в «Реал» за 6 миллионов, вместе с этим, «задонатившего» «Гамбургу» 10 миллионов в обмен на Сон Хонг Мина. «Шальке» потратил 18 миллионов на Кевина-Принса Боатенга и Адама Салаи – в остальном ничего интересного (возможно, кроме продажи Хурадо в «Спартак» за 3 миллиона). Ну и нельзя не отметить одну из знаковых покупок – Кевина Де Брюйне, за которого «Вольфсбург» уплатил 22 миллиона в казну «Челси».

Надеюсь, дорогие читатели, вы уже заметили, как меняется трансферная активность клубов даже по росту разделов описания трансферных кампаний клубов.

Сезон-2014/2015

С чемпионством все понятно, хотя по сравнению с двумя предыдущими сезонами «Бавария» сбавила обороты, но и имеющихся хватило «мюнхенской машине». Лучшими бомбардирами стали Майер, Левандовски и Роббен (19,17 и 17 голов соответственно). Суммарная стоимость игроков Бундеслиги достигла 2.4 миллиарда евро. Стоимость «Баварии» перевалила за 500 миллионов евро, игроки Дортмунда совокупно стоят 329 миллионов (мощный скачок). И наконец, «Шальке» впервые перевалил за границу 200 миллионов (остановившись на отметке 213 миллионов). Нельзя не отметить попадание «Хоффенхайма» в «Клуб 100 миллионов».

А что там с трансферами?

Я сознательно не упомянул клубную принадлежность лучших бомбардиров, ибо в том сезоне Левандовски колотил голы уже в роли игрока «Баварии», причем – переход в качестве свободного агента (да, болельщикам Дортмунда есть за что не любить гегемона немецкого футбола). Наряду с Левандовски, в Мюнхене укрепили тылы Мехди Бенатиа за 28 миллионов и Хуаном Бернатом за 10 миллионов и разбавили центр поля опытнейшим Хаби Алонсо, за которого «Реал» получил 9 миллионов евро. Вратарскую конкуренцию подстегнул приход Пепе Рейны за 3 миллиона. Вместе с этим «Бавария» потеряла гениальнейшего Тони Крооса, за которого «Реал» отвалил 25 миллионов евро. Параллельно не пожелал сидеть на скамье под Левандовски Манджукич, отправившийся за Кроосом тоже в Мадрид, только в «Атлетико», за 22 миллиона.

«Боруссия» попыталась компенсировать потерю Роберта трансфером Чиро Иммобиле за 18 миллионов и укрепить ряды атаки Кевином Камплем и оборону - Матиасом Гинтером (12 и 10 миллионов). Стоит отметить возвращенцев Шахина и Кагаву (8 и 7 миллионов).

Неплохо блеснул и «Байер», оперативно уведя Чалханоглу у «Гамбурга» за 14 миллионов и Тина Йедвая у «Ромы» за 7 миллионов и отправив по великому трансферному маршруту «Германия – Англия» Эмре Джана в «Ливерпуль», получив за это 12 миллионов. Взорвал бомбу и «Вольфсбург», вернув на историческую родину Андреа Шюррле, обогатив «Челси» на 32 миллиона.

Менхенгладбахская «Боруссия» - и та пошумела, получив 12 миллионов за трансфер тер Штегена в «Барсу» и подписав не менее качественного Зоммера за 9 миллионов из «Базеля». «Аугсбург» - и тот позволил себе Тима Матавжа за 4 миллиона (не самого плохого форварда, к слову, хотя и не заигравшего в Германии).

Отдельно отмечаем качественную работу «Герты» на продажу – трансферы Лассоги в «Гамбург» и Рамоса в «Боруссию» принесли клубу с кличкой, вполне напоминающей прозвище «Ювентуса», - «Die Alte Dame» - 17 миллионов евро. Даже скромный «Фрайбург» позволил себе раскошелиться на Адмира Мехмеди, чей трансфер хотя бы принес киевскому «Динамо» 6 миллионов. Правда, ранее команду покинули Гинтер (10 миллионов в «Боруссию» и кипер Бауманн, за которого «Хоффенхайм» обогатил «Фрайбург» на 5 миллионов).

Сезон-2015/2016

Да-да, снова «Бавария» на коне. На сей раз стяжать лавры чемпиона команде помогли Левандовски и Томас Мюллер (29 и 20 голов). Неплохо блеснул Обамеянг (25 голов за БД). Бундеслига продолжает держаться на отметке 2.5 миллиарда. 600 миллионов из этого – вклад «Баварии», 311 – «Боруссии». И отмечаем сразу три команды, чья стоимость перевалила за 200 миллионов – «Вольфсбург», «Шальке» и «Байер» (265, 209 и 200 миллионов соответственно). На том конце побивший исторический минимум нулевых «Дармштадт» (19 миллионов евро!) и «Ингольштадт» (24 миллиона). Что только усиливает позор, который навлекли на себя вылетевшие «Штутгарт» и «Ганновер», которые стоили 82 и 73 миллиона.

Перейдем к трансферному рынку.

Разумеется, первым делом, речь пойдет о «Баварии», чьи расходы снова побили рекорды. 37 миллионов за Видаля, 30 миллионов за Дугласа Косту, 8 миллионов за Йозуа Киммиха, 7 миллионов за аренду Кингсли Комана и на сладкое – 3 миллиона за Свена Ульрайха, успешно подменившего в последнем сезоне сломанного Нойера. Вместе с этим, команду покинул ее символ – Швайнштайгер, которого судьба понесла в «Манчестер Юнайтед» (9 миллионов) и Джердан Шакири, за которого «Интер» перевел в Мюнхен 15 миллионов + Данте в «Вольфсбург» за 4 миллиона и Рейна в «Наполи» за 2 миллиона. Совокупность затрат – 89 миллионов. Доходов – 33 миллиона.

Однако больший шумовой эффект произвел переход Дракслера в «Вольфсбург» за сумму, приближенную к 43 миллионам (37+ бонусы). Однако позволили бы себе «волки» так разориться, не будь еще более громкого трансфера – перехода Де Брюйне в «Ман Сити» за 76 миллионов евро? На десерт, команду покинули Перишич («Интер», 20 миллионов) и Тим Клозе («Норвич», 11 миллионов). Даже в Менхенгладбахе позволили себе пошиковать под общий шумок на 38 миллионов евро (Дрмич, Азар и Хоффманн – 10, 8 и 8 миллионов).

Леверкузен тоже не отставал, привезя Чарльза Арангиса из бразильского «Интера» за 13 миллионов и Чичарито, который не нуждается в представлении, за смешные 11 миллионов. А ведь еще пришли Кампль (11 миллионов), Мехмеди (8 миллионов), Джонатан Та (7 миллионов) и Пападопулос (6 миллионов) – итого 58 миллионов. Правда, до этого «Тоттенхэм» за 30 миллионов евро увел Сон Хонг Мина, а дортмундская «Боруссия» - Гонсало Кастро за 11.

Сезон-2016/2017

«„Бавария“, что ты делаешь, а-ха-ха-ха, перестань».

По-другому не опишешь. Лидерство в списках бомбардиров привычно занимают Обамеянг и Левандовски с 31 и 30 голами. В этот раз к ним присоединился Антони Модест, накидавший оппонентам «Кельна» 25 мячей. Как же не упомянуть успех самого ненавистного дебютанта Бундеслиги «РБ Лейпцига» - сходу второе место и попадание в групповой этап ЛЧ. Мюнхенцы продолжают удерживать планку, почти достигнув отметки «600», остановившись в районе 595 миллионов. Далее следует «БД» со своим 321 миллионом. «Байер» обогнал «Шальке» и занимает третье место, будучи оцененным в 244.5 миллиона. Покинувшие Бундеслигу по итогу «Ингольштадт» и «Дармштадт» оценивались в 36 и 32 миллиона. А вот состав команды из Лейпцига оценивался в скромные 69 миллионов. Суммарно стоимость игроков Бундеслиги не превысила 2.58 миллиарда.

На трансферном рынке тоже есть на что посмотреть. Разумеется, «Бавария» громыхнула, вернув Хуммельса за 35 миллионов и переманив блеснувшую на Евро юную звездочку Португалии Ренату Санчеша.

«Боруссия» в ответ на такие действия со стороны мюнхенцев, принялась прямо-таки палить из всех орудий: Шюррле за 30 миллионов, вернула под свои знамена перебежчика Гетце за 22 миллиона. Дальше просто игроки и суммы в миллионах: Дембеле (15), Роде (12), Геррейру (12), Мор (10), Исак и Бартра (по 9 миллионов) – рекордный 121 миллион. При этом Дортмунд потерял помимо Хуммельса двух лидеров центра поля – Мхитаряна и Гюндогана, которые оказались по разные стороны баррикад в Манчестере (35 и 27 миллионов евро). И даже ветерана Блашчиковски клуб предпочел отпустить за 5 миллионов евро.

«Байер», например, отвалил за Фолланда, Драговича и Бэйли в совокупности 51 миллион евро. И это на фоне потери Кристофера Крамера, которого сманила менхенгладбахская «Боруссия». А БМ в свою очередь оказалась в крутом плюсе после продажи Гранита Джаки в «Арсенал» за 45 миллионов. Однако круче всех стрельнул «Шальке», отпустив в тот же «Ман Сити» Лероя Сане за 50 миллионов евро! На фоне этого покупка Бриля Эмболо за 22 «мульта» кажется сущим пустяком. В крутом плюсе остался и «Вольфсбург», потеряв сразу четверых лидеров – Дракслера, Шюррле, Макса Крузе и Баса Доста, но обогатившись на 90 миллионов. Из этого 81 миллион был потрачен на футболистов, к слову, ни один из которых не сумел равноценно заменить ушедших, что заметно по тому, где закончили сезон «волки» - в стыках.

И конечно, нельзя не упомянуть траты дебютанта «Лейпцига». Наби Кейта за 33 миллиона, Оливер Берк за 15 миллионов, Вернер и Упамекано за 14 и 10 миллионов соответственно.

Сезон-2017/2018

Шутки про чемпионство «Баварии» закончились. Левандовски опять наколотил сумасшедшее количество голов (29). Вслед за ним следует Нильс Петерсен, некогда числившийся в «Баварии», но раззабивавшийся во «Фрайбурге» и сподобившийся на 15 голов. Замыкает тройку целая группа игроков, настрелявших по 13 голов (Фюллкруг, Ут, Фолланд). Наконец-то совокупная стоимость игроков Бундеслиги перевалила за 3 миллиарда (3.6 млрд.). 789 миллионов приходится на долю «Баварии». Выделяем сразу три команды, чья стоимость перевалила за 300 миллионов – «Боруссия Д» (391 млн), невероятно скакнувший «Лейпциг» до 361 млн, и «Байер», удельная доля которого составляет 319 миллионов. Всего среди участников «Бундеслиги» сразу 12 команд, чья стоимость – свыше 100 миллионов. Замыкает таблицу «Гамбург», достигший исторического минимума (в нулевых) – жалкие 62 миллиона.

Обратимся к трансферной активности:

«Бавария» ограничилась всего лишь 116 миллионами расходов (*SARCASM*). Главным трансфером стал переход Корентена Толиссо за 40 миллионов, хотя покупки Комана и Зюле за 21 и 20 млн выглядят не менее любопытно. Завершают круг Сандро Вагнер, аренда Хамеса и Гнабри, за которого «Хоффенхайм», «Реал» и «Вердер» получили 13,13 и 8 «лямов» соответственно. Куда уж скромнее… При этом из расходов – продажа Бенатиа за 17 миллионов и арендованные «Суонси» Санчеш и «Ювентусом» Дуглас Коста (8 и 6 миллионов).

«Лейпциг» ограничился покупкой Кампля за 20 миллионов и добротными Огюстеном, Брумой и Лаймером (16,13,7 миллионов). Главная потеря «РБ» - Оливер Берк, уехавший покорять сердца фанатов «Вест Бромвича» в обмен на 15 миллионов.

Зато «Дортмунд» опять потерял несколько лидеров. Тут вам и рекордный трансфер Дембеле за 115 миллионов, и уход Обамеянга в «Арсенал», принесший немцам 64 миллиона, Маттиас Гинтер, который отправился бегать за менхенгладбахскую тезку Дортмунда в обмен на 17 миллионов. Даже Эмре Мор и Бартра отправились на заработки в Испанию, что обошлось «Сельте» и «Бетису» в 13 и 10 «мультов». Наконец, даже Свен Бендер не выдержал и отправился в компанию к брату в Леверкузен (13 миллионов). Об уходе Суботича свободным агентом не стоит и вспоминать (к сожалению, концовка карьеры в Германии у серба не сложилась).

При том – куплен из любопытных имен лишь Ярмоленко, которого таки сподобился отпустить Суркис за 25 миллионов. У Топрака травма скомкала сезон, но можно надеяться, что Дортмунд отвалил за него 12 миллионов не просто так. А Дахуд и Филипп, при всем уважении, не тянут пока на роли лидеров, хотя каждый обошелся «Боруссии» в 20 миллионов.

Даже вылетевший «Кельн» - и тот сподобился заплатить 17 миллионов за колумбийца Кордобу «Майнцу». Правда, чем это в итоге обернулось? У «Шальке» два самых дорогих трансфера – Бенталеб и Коноплянка (19 и 12 миллионов). А вот «Байер», окромя Свена Бендера, приобрел Лукаса Аларио, обогатив «Ривер Плейт» на 24 миллиона и Панайотиса Рецоса, отвалив «Олимпиакосу» 17 миллионов. «Вольфсбург», и тот не остался в стороне, выудив из «Герты» центрбека Джона Энтони Брукса за 17 миллионов.

Продолжение следует....

Хотя пищу для размышлений нам уже подают. Так, «Шальке» успел бесплатно отпустить двух юных дарований – Майера и Горецку. Причем, если Горецка оказался жертвой трансферной всесильности «Баварии», которая уболтала Леона не продлевать контракт, то отпуская Майера – руководство «плутов» элементарно не стало вступать в игры разума с агентом Макса, который требовал невероятных условий контракта. В свою очередь «Бавария» распрощалась с Дугласом Костой, который осядет в «Ювентусе» за 40 миллионов. «Хоффенхайм» забрал у «Кельна» Биттенкурта за 6 миллионов и привез вечно талантливого Бельфодиля. А «Байер» выцепил талантливого бразильца Паулиньо у «Васку де Гама» за 27 миллионов.

В конце не хочется быть многословным. Финансовая модель Бундеслиги и прогресс экономики Германии оказываются на поверку весьма эффективными. Грамотно выстроенная вертикаль воспитания футболистов позволяет каждый год выводить «в люди» новые интересные имена. И даже не самые озолоченные клубы периодически раскошеливаются на приличные суммы. Разумеется, пока что между «Баварией» и остальными клубами остается пропасть, но не Марианская впадина, коей ее можно было считать еще несколько лет назад. А учитывая притоки инвестиций в хорошо зарекомендовавший себя немецкий футбол и цикличность истории, в ближайшем будущем мы наверняка еще увидим новые успехи и повороты в динамичной, развивающейся и богатеющей Бундеслиге.