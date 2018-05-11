Главные интриги РФПЛ за тур до финиша

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Германия. Бундеслига 2017/2018, 34 тур1X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.158.713.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д2.24.153.05
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.217.311
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья2.553.62.55
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал3.53.652
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.73.12.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.368
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.148.316
Россия. ФНЛ 2017/2018, 38 тур1X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь1.673.74.7
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник2.13.253.35
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь2.33.32.95
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов2.153.33.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 3:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель5.0541.63
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен1.73.94.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн1.266.19.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион64.551.48

Главные интриги РФПЛ за тур до финиша

вчера, 13:06
Главные интриги РФПЛ за тур до финиша

Чемпион определен, но это еще не всё: в 30-м туре решатся судьбы многих команд, «Соккер.ру» понравился сезон в РФПЛ, а ведь окончательная развязка наступит только в воскресенье.

На второй-третий рассчитайсь!

Чемпион и обладатель одной прямой путевки в основную сетку Лиги чемпионов известен, но с этого сезона у РФПЛ три пропуска в главный турнир Старого Света – два прямых и один через отбор. Следовательно, второе место от третьего существенно отличается, так как квалификация не обязательно улыбнется, несмотря на отсутствие в соперниках клубов из ведущих чемпионатов.

Да и после чемпионата мира «Спартаку» и ЦСКА точно не нужны лишние матчи летом, в самом начале нового сезона, игроки сборных ведь не железные. Попадание в групповой этап Лиги чемпионов – это и гарантированные деньги от УЕФА, и возможность завоевать призовые за шесть матчей, три из которых будут домашними (повод собрать аншлаги), в то время как квалификация – это всего лишь туманное обещание.

Так что это действительно принципиально важно, какое место занять – второе или третье. Претендентов осталось двое – «Спартак» и ЦСКА. У «красно-белых» на одно очко больше (56 против 55) и преимущество по личным встречам при равенстве, которое может наступить в случае поражения команды Массимо Карреры и ничьей ЦСКА. «Спартак» держит свою судьбу в своих руках, армейцам нужна осечка заклятых товарищей.

Определяющие матчи: «Спартак» - «Динамо», ЦСКА – «Анжи».

Ставка «Соккер.ру»: «Спартак» своего не упустит. Вот вообще нет сомнений в победе ЦСКА, а «красно-белым» придется помучиться с «Динамо», которое из принципа упрется в дерби. Тем не менее, команда Карреры преобразилась в последних турах и должна вырывать три очка, которые гарантируют «Спартаку» второе место.

«Краснодар» зацепится за третье место?

«Краснодар» формально все еще претендует на попадание в Лигу чемпионов, но «быки» могут обойти только ЦСКА и занять третье место, потому что даже если сравняются по очкам со «Спартаком» (сейчас разрыв составляет три балла), то будут ниже по личным встречам. При этом армейцы окажутся на недосягаемом расстоянии от «Краснодара» даже в случае ничьей в матче с «Анжи». Если бы в недавней очной встрече с ЦСКА, где «быки» вели в счете, им удалось хотя бы сыграть вничью, сейчас расклад выглядел бы совершенно иначе, а так нужна победа аутсайдера над ЦСКА в гостях и собственный успех «Краснодара» в игре с «Рубином».

Определяющие матчи: ЦСКА – «Анжи», «Краснодар» - «Рубин».

Ставка «Соккер.ру»: как уже говорилось выше, уверенная победа ЦСКА над «Анжи» выглядит как нечто само собой разумеющееся, так что «Краснодар» в пятый раз подряд пробьется в Лигу Европы.

«Зенит» останется на пятом месте?

Учитывая то, что обладатель Кубка России «Тосно» не прошел процедуру лицензирования и кубковая путевка перешла в РФПЛ, разница между четвертым и пятым местом теперь тоже заметная. Команда с четвертой строчки застолбит за собой право сыграть на групповой стадии Лиги Европы, а пятый клуб РФПЛ должен будет пробиться в основную сетку ЛЕ через сито квалификации. Сейчас «Краснодар» опережает «Зенит» на три очка (53 против 50), но у питерцев еще есть шанс опередить южан: в случае равенства «Зенит» будет выше из-за преимущества в личных встречах. Таким образом, «сине-бело-голубых» устраивает только один расклад в последнем туре: собственная победа на фоне поражения «Краснодара».

Определяющие матчи: «Краснодар» - «Рубин», «Зенит» - «СКА-Хабаровск».

Ставка «Соккер.ру»: у последней команды чемпионата «Зенит» точно выиграет, наверное, даже Антон Заболотный забьет. Но, думаю, и «Краснодар» не проиграет «Рубину» на своем поле. «Зенит» останется на пятой строчке.

Кто займёт шестое место?

После того как выяснилось, что выигравший Кубок России «Тосно» не сможет представлять Россию в еврокубках, вопрос о шестом месте в РФПЛ вновь встал ребром. И именно эта интрига делает 30-й тур чемпионата России интересным глобально, а не локально, потому что на шестую строчку претендуют четыре команды! У кого-то шансы бодренькие и рабочие, другим нужно сложить непростые пасьянсы из нескольких результатов, но так или иначе – четыре команды борются за последнюю путевку в Лигу Европы!

«Уфа» - 40 очков; «Арсенал» - 39; «Ахмат» - 38; «Динамо» - 37.

По 37 очков в турнирной таблице РФПЛ еще у «Рубина» с «Уралом», но казанцы и уральцы ни при одном раскладе не выходят на шестое место по дополнительным показателям. В отличие от «Динамо», у которого остаются математические шансы и на Лигу Европы, и на стыковые матчи за право остаться в РФПЛ перед последним туром. В обоих случаях должно сойтись немало результатов в пользу или против «бело-голубых».

Определяющие матчи: «Уфа» - «Тосно», «Арсенал» - «Локомотив», «Амкар» - «Ахмат», «Спартак» - «Динамо».

Ставка «Соккер.ру»: несколько необычный прогноз – ставим на Тулу! Год назад «Арсенал» громил чемпиона в последнем туре, чтобы спастись, теперь должен выиграть, чтобы попасть в Лигу Европы. А «Тосно» зацепит очки в игре с «Уфой», ведь на кону выживание обладателя Кубка России. Возможно, выживание в прямом смысле.

Кто вылетит напрямую вместе со «СКА-Хабаровском»?

Претендентов двое – «Тосно» и «Анжи», у обеих команд по 24 набранных очка, но махачкалинцы расположились выше благодаря преимуществу по личным встречам. Таким образом, «Тосно» нужно сыграть лучше «Анжи» по результату в последнем туре.

Определяющие матчи: «Уфа» - «Тосно», ЦСКА – «Анжи».

Ставка «Соккер.ру»: у «Анжи» мало шансов обзавестись баллами в игре с мотивированными армейцами, а вот «Тосно» должен костьми ложиться в матче с «Уфой», где, вполне вероятно, хватит ничьей. Поверим в успех подопечных Дмитрия Парфенова, воодушевленных завоеванием Кубка России, а вот Вадим Скрипченко может второй год подряд вывести команду в ФНЛ – «Анжи» вслед за «Крыльями Советов».

Кто займёт вакантное место в стыках?

«СКА-Хабаровск» вылетел, «Анжи» и «Тосно» разыграют вторую путевку в Пердив, а счастливчик будет сохранять прописку в элите через «стыки», а вот судьба 13-й строчки, которую никто не хочет занимать, не определена. Главные претенденты – «Амкар» и «Ростов», но сложные расклады с подсчетом дополнительных показателей могут включить сюда «Урал», «Динамо» и «Рубин». Возможно даже, что пять клубов наберут 37 очков, тогда будет составлена мини-таблица матчей между ними, худший клуб окажется на 13-м месте. То же самое для случаев, когда равенство будет между тремя или четырьмя командами.

«Амкар» - 34 очка; «Ростов» - 34; «Урал», «Динамо», «Рубин» - 37.

Определяющие матчи: «Ростов» - «Урал», «Амкар» - «Ахмат», «Краснодар» - «Рубин», «Спартак» - «Динамо».

Ставка «Соккер.ру»: если случится нечто невообразимое, мы этим восхитимся, а пока выбираем сугубо рабочий, стандартный и наиболее вероятный исход: 13-м окажется «Амкар».

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Все комментарии
борька
борька
вчера в 19:37
Удачи Ростову и Краснодару!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:34
Только не Амкар в стыках!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 17:54
Амкар без проблем расправится с Тамбовом в стыках.
bbb370
bbb370 ответил Jum13
вчера в 17:29
Jum13:
Не спеши так - уже немного осталось, подожди )))
Ждём-с.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 17:21
Из перечисленных только клоуны в кр-бел. цветах могут очередной шапито устроить. Там до футбола дело только у кареры. Остальные сыграют прогнозируемо.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 15:10
Тут и раскладывать по-моему не надо, чтобы предположить, что может произойти в свете бывших событий. Не буду повторяться, просто проверю свой внутренний голос.
mikysss
mikysss
вчера в 14:57
однодневка сольется семаку - плата за слив бомжам, Анжуйцы в пердив, Быкам победы, но не даст она ничего т.к кони анжи сметут, КБ не страдать ...ерней и второе место брать, менты врядли в фнл окажутся а бомжевик 5-е место это их уровень
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:52
Какая бы из команд не оказалась на 13-ом месте она должна размазать тамбовский окорок в стыках...а вот нынешней Енисей разберется хоть с Анжи, хоть с Тосно...
scikuni
scikuni
вчера в 14:48
им удалось хотя бы сыграть вничью, сейчас расклад выглядел бы совершенно

спасибо чистякову и гинеру
амурец
амурец
вчера в 14:18
наверное надо что бы поросята были вторые, а кони третьи, у Спартака комплекс квалификации, а кони его пройдут легко, на а быкам надо ещё потренироваться в ЛЕ, ну и справедливее было бы в ЛЕ включить Тосно, как ни крути а у них кубок России
Jum13
Jum13 ответил bbb370
вчера в 14:13
bbb370:
1. Локомотив; 2. Спартак; 3. ЦСКА; 4. Краснодар; 5. Зенит; 6. Уфа; ...... 13. Амкар; 14. Анжи; 15. Тосно; 16. СКА Хабаровск.
Не спеши так - уже немного осталось, подожди )))
Казанский
Казанский
вчера в 13:51
Вазгенка знатный малохольный стукачек)))
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 13:44
игроки сборных ведь не железные
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1048522
Вот и не надо нашим выступать на Мире. Надо готовиться ... а то вдруг 3 место и отбор???
Думаю игроки ЦСКА правильно решат!!!
bbb370
bbb370
вчера в 13:32
1. Локомотив; 2. Спартак; 3. ЦСКА; 4. Краснодар; 5. Зенит; 6. Уфа; ...... 13. Амкар; 14. Анжи; 15. Тосно; 16. СКА Хабаровск.
lejnin
lejnin
вчера в 13:20
Всё по делу...единственно, с чем не согласен, с 6 местом - мотивированная Уфа дома всё же должна обыгрывать Тосно при любых раскладах. Как мне кажется, КР для Тосно уже успех сезона, а от того, вылетит она из РФПЛ или останется, ничего не поменяется, команда уже труп в финансовом плане. Даже больше - финансироваться и лицензироваться в ФНЛ им будет попроще, если и дальше собираются существовать, а значит им даже выгоднее вылетать
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 13:19
казанское будет болеть за Краснодар против Рубина, чтобы у Краснодара были шансы выбить ЦСКА из топ-3.
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