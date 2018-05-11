Главные интриги РФПЛ за тур до финиша

Чемпион определен, но это еще не всё: в 30-м туре решатся судьбы многих команд, «Соккер.ру» понравился сезон в РФПЛ, а ведь окончательная развязка наступит только в воскресенье.

На второй-третий рассчитайсь!

Чемпион и обладатель одной прямой путевки в основную сетку Лиги чемпионов известен, но с этого сезона у РФПЛ три пропуска в главный турнир Старого Света – два прямых и один через отбор. Следовательно, второе место от третьего существенно отличается, так как квалификация не обязательно улыбнется, несмотря на отсутствие в соперниках клубов из ведущих чемпионатов.

Да и после чемпионата мира «Спартаку» и ЦСКА точно не нужны лишние матчи летом, в самом начале нового сезона, игроки сборных ведь не железные. Попадание в групповой этап Лиги чемпионов – это и гарантированные деньги от УЕФА, и возможность завоевать призовые за шесть матчей, три из которых будут домашними (повод собрать аншлаги), в то время как квалификация – это всего лишь туманное обещание.

Так что это действительно принципиально важно, какое место занять – второе или третье. Претендентов осталось двое – «Спартак» и ЦСКА. У «красно-белых» на одно очко больше (56 против 55) и преимущество по личным встречам при равенстве, которое может наступить в случае поражения команды Массимо Карреры и ничьей ЦСКА. «Спартак» держит свою судьбу в своих руках, армейцам нужна осечка заклятых товарищей.

Определяющие матчи: «Спартак» - «Динамо», ЦСКА – «Анжи».

Ставка «Соккер.ру»: «Спартак» своего не упустит. Вот вообще нет сомнений в победе ЦСКА, а «красно-белым» придется помучиться с «Динамо», которое из принципа упрется в дерби. Тем не менее, команда Карреры преобразилась в последних турах и должна вырывать три очка, которые гарантируют «Спартаку» второе место.

«Краснодар» зацепится за третье место?

«Краснодар» формально все еще претендует на попадание в Лигу чемпионов, но «быки» могут обойти только ЦСКА и занять третье место, потому что даже если сравняются по очкам со «Спартаком» (сейчас разрыв составляет три балла), то будут ниже по личным встречам. При этом армейцы окажутся на недосягаемом расстоянии от «Краснодара» даже в случае ничьей в матче с «Анжи». Если бы в недавней очной встрече с ЦСКА, где «быки» вели в счете, им удалось хотя бы сыграть вничью, сейчас расклад выглядел бы совершенно иначе, а так нужна победа аутсайдера над ЦСКА в гостях и собственный успех «Краснодара» в игре с «Рубином».

Определяющие матчи: ЦСКА – «Анжи», «Краснодар» - «Рубин».

Ставка «Соккер.ру»: как уже говорилось выше, уверенная победа ЦСКА над «Анжи» выглядит как нечто само собой разумеющееся, так что «Краснодар» в пятый раз подряд пробьется в Лигу Европы.

«Зенит» останется на пятом месте?

Учитывая то, что обладатель Кубка России «Тосно» не прошел процедуру лицензирования и кубковая путевка перешла в РФПЛ, разница между четвертым и пятым местом теперь тоже заметная. Команда с четвертой строчки застолбит за собой право сыграть на групповой стадии Лиги Европы, а пятый клуб РФПЛ должен будет пробиться в основную сетку ЛЕ через сито квалификации. Сейчас «Краснодар» опережает «Зенит» на три очка (53 против 50), но у питерцев еще есть шанс опередить южан: в случае равенства «Зенит» будет выше из-за преимущества в личных встречах. Таким образом, «сине-бело-голубых» устраивает только один расклад в последнем туре: собственная победа на фоне поражения «Краснодара».

Определяющие матчи: «Краснодар» - «Рубин», «Зенит» - «СКА-Хабаровск».

Ставка «Соккер.ру»: у последней команды чемпионата «Зенит» точно выиграет, наверное, даже Антон Заболотный забьет. Но, думаю, и «Краснодар» не проиграет «Рубину» на своем поле. «Зенит» останется на пятой строчке.

Кто займёт шестое место?

После того как выяснилось, что выигравший Кубок России «Тосно» не сможет представлять Россию в еврокубках, вопрос о шестом месте в РФПЛ вновь встал ребром. И именно эта интрига делает 30-й тур чемпионата России интересным глобально, а не локально, потому что на шестую строчку претендуют четыре команды! У кого-то шансы бодренькие и рабочие, другим нужно сложить непростые пасьянсы из нескольких результатов, но так или иначе – четыре команды борются за последнюю путевку в Лигу Европы!

«Уфа» - 40 очков; «Арсенал» - 39; «Ахмат» - 38; «Динамо» - 37.

По 37 очков в турнирной таблице РФПЛ еще у «Рубина» с «Уралом», но казанцы и уральцы ни при одном раскладе не выходят на шестое место по дополнительным показателям. В отличие от «Динамо», у которого остаются математические шансы и на Лигу Европы, и на стыковые матчи за право остаться в РФПЛ перед последним туром. В обоих случаях должно сойтись немало результатов в пользу или против «бело-голубых».

Определяющие матчи: «Уфа» - «Тосно», «Арсенал» - «Локомотив», «Амкар» - «Ахмат», «Спартак» - «Динамо».

Ставка «Соккер.ру»: несколько необычный прогноз – ставим на Тулу! Год назад «Арсенал» громил чемпиона в последнем туре, чтобы спастись, теперь должен выиграть, чтобы попасть в Лигу Европы. А «Тосно» зацепит очки в игре с «Уфой», ведь на кону выживание обладателя Кубка России. Возможно, выживание в прямом смысле.

Кто вылетит напрямую вместе со «СКА-Хабаровском»?

Претендентов двое – «Тосно» и «Анжи», у обеих команд по 24 набранных очка, но махачкалинцы расположились выше благодаря преимуществу по личным встречам. Таким образом, «Тосно» нужно сыграть лучше «Анжи» по результату в последнем туре.

Определяющие матчи: «Уфа» - «Тосно», ЦСКА – «Анжи».

Ставка «Соккер.ру»: у «Анжи» мало шансов обзавестись баллами в игре с мотивированными армейцами, а вот «Тосно» должен костьми ложиться в матче с «Уфой», где, вполне вероятно, хватит ничьей. Поверим в успех подопечных Дмитрия Парфенова, воодушевленных завоеванием Кубка России, а вот Вадим Скрипченко может второй год подряд вывести команду в ФНЛ – «Анжи» вслед за «Крыльями Советов».

Кто займёт вакантное место в стыках?

«СКА-Хабаровск» вылетел, «Анжи» и «Тосно» разыграют вторую путевку в Пердив, а счастливчик будет сохранять прописку в элите через «стыки», а вот судьба 13-й строчки, которую никто не хочет занимать, не определена. Главные претенденты – «Амкар» и «Ростов», но сложные расклады с подсчетом дополнительных показателей могут включить сюда «Урал», «Динамо» и «Рубин». Возможно даже, что пять клубов наберут 37 очков, тогда будет составлена мини-таблица матчей между ними, худший клуб окажется на 13-м месте. То же самое для случаев, когда равенство будет между тремя или четырьмя командами.

«Амкар» - 34 очка; «Ростов» - 34; «Урал», «Динамо», «Рубин» - 37.

Определяющие матчи: «Ростов» - «Урал», «Амкар» - «Ахмат», «Краснодар» - «Рубин», «Спартак» - «Динамо».

Ставка «Соккер.ру»: если случится нечто невообразимое, мы этим восхитимся, а пока выбираем сугубо рабочий, стандартный и наиболее вероятный исход: 13-м окажется «Амкар».