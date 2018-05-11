«28 + 7». Черчесов и его команда для ЧМ-2018

РФС опубликовал расширенный состав сборной России для участия в чемпионате мира. «Соккер.ру» определил его горячие точки и проходится по ним.

«28 + 7». Список «A» и список «Б»

Многих удивил формат опубликованного списка кадровых намерений тренерского штаба сборной России на мундиаль. Напомню, что в окончательную заявку на турнир войдут 23 человека: три вратаря и два десятка полевых игроков. Таким образом, 28 человек из списка «A» - это уже расширенный список. Еще семь фамилий, выделенных отдельно, это уже расширение расширенного списка, отдаленный резерв. То есть получается, что 28 футболистов приедут на сбор перед чемпионатом мира и начнут подготовку, в день подачи заявки пятеро отправятся по домам, а вот те семеро, что в списке «Б», получат шанс выступить на домашнем мундиале только в случае какого-то форс-мажора. По большому счету, Черчесов выписал Гильерме, Игнатьеву, Комбарову, Глушакову, Швецу, Полозу и Заболотному утешительные призы, назвав их фамилии. Эти игроки уже не имеют возможности доказать свою состоятельность, но при этом должны пребывать в дежурном режиме на всякий случай. Сомнительное удовольствие.

Как Глушаков и Комбаров в немилость попали

Самое удивительное, конечно, это то, как Станислав Черчесов безжалостно, по сути, отцепил от сборной Дениса Глушакова (одного из вице-капитанов) и Дмитрия Комбарова. Хочется понять логику этого решения. Станислав Саламович не раз в стремлении подчеркнуть свою принципиальность и объективность взглядов утверждал, что следит за футболистами на длительном отрезке, знает возможности каждого и не собирается перетряхивать состав сборной условно после каждого тура РФПЛ. Глушаков и Комбаров на протяжении почти двух лет работы Черчесова в сборной России входили в костяк команды, постоянно появлялись на поле. На финише чемпионата России у них возник то ли конфликт с Массимо Каррерой в «Спартаке», то ли спад функциональной готовности, и Станислав Саламович одним росчерком пера, по сути, вычеркнул обоих из числа участников чемпионата мира. «Своих не бросаем?» Ну-ну. И да, вполне возможно, что Глушаков и Комбаров не помощники сборной, и глобально это верное решение, но почему Черчесов принял его только после того, как на игровые недочеты своих подопечных обратил внимание Каррера? Что послужило сигналом для тренера сборной?

Вратарская бригада

Понятно, что Акинфеев и Лунев – первый и второй номера сборной соответственно, а третьего голкипера бывший вратарь Черчесов выбирает по собственному усмотрению. Вероятно, это будет его добрый друг и тоже осетин Владимир Габулов. Или еще один осетин Сослан Джанаев. Какое слово встретилось дважды в предыдущих предложениях? Селихов получил травму ахилла и пропустит несколько месяцев, Беленов игнорируется принципиально, как и Синицын из «Краснодара», а чемпион России Гильерме в списке «Б». Такие дела.

Центральные защитники

Джикия и Васин травмированы. Третий оставшийся от прежней бригады Черчесова центрбек – Кудряшов, приедет в сборную с двумя партнерами по клубу, Камболовым и Гранатом. То есть можно выстроить тройку сплошь из игроков «Рубина» (желательно еще позвать Курбана Бекиевича для консультаций). Впрочем, есть еще Нойштедтер, Кутепов и Семенов, в расширенном списке шесть центральных защитников. И на самом деле нет понимания, как будет выглядеть конечная тройка. Думаю, нет этого понимания и у Черчесова. Авось что-нибудь получится.

Латерали

Справа – Самедов, Смольников, Фернандес, слева – Рауш и Жирков, плюс, возможно, Черышев. Здесь все более чем предсказуемо. Вполне возможно, Самедов сменит позицию в сборной и будет играть ближе к атаке, а всю правую бровку должен закрывать Фернандес. Когда он в форме, то самый сильный игрок на этой позиции. Левый фланг вызывает больше вопросов, ведь там ветеран Жирков и Рауш, который не оставляет однозначного впечатления по матчам в составе «Динамо», зато, наверное, помогает Черчесову не забывать немецкий язык. А если серьезно, то есть смысл попробовать на этом месте универсального Зобнина, который, как серый скотч в американских фильмах про крутых парней, может решить проблему любой сложности.

Полузащитники

Игоря Денисова главный тренер сборной России замечать отказывается, а Дениса Глушакова отцепил в последний момент, но качественные полузащитники у нас есть, именно эта зона в кадровом плане укомплектована лучше остальных. Газинский, Головин, Зобнин, Дзагоев, Ерохин, Кузяев, братья Миранчуки – можно составить и треугольник, и ромб на любой вкус. Здесь без неожиданностей.

Нападение

Заранее была известна только одна фамилия – Федор Смолов. От Черчесова можно было ожидать чего угодно, хоть Заболотного, но здесь восторжествовал здравый смысл, и к чемпионату мира будут готовиться нападающие, которые сейчас забивают: Смолов, Чалов и Дзюба, который отказывался верить в свой вызов в сборную России до официального подтверждения. У Артема есть опыт и отличная от Смолова фактура, а Чалова нужно пробовать, он молодой, дерзкий, умеет слушаться и готов на любые роли ради возможности поехать на чемпионат мира.

Всё начать сначала

После изучения состава сборной России перед чемпионатом мира чувства абсолютно те же, что и после публикации любого другого состава на товарищеские матчи во время правления Черчесова. У сборной России нет костяка, сформировавшегося скелета, нет основного состава. Хороши или плохи Глушаков и Комбаров, но они были частью основы, а Денис еще и одним из лидеров раздевалки, теперь – вычеркнуты и забыты. И такое случается не впервые. Тот же Дзюба очень мало времени провел в сборной при Черчесове, хотя сейчас и получил шанс. Чалов, Ташаев, Черышев – это попытка вытащить козырь из новой колоды. Впрочем, максимум один из трех войдет в окончательный список. Уже в марте было ясно, что Джикия и Васин не сыграют на ЧМ, но никто, включая самого Черчесова, не знает, кто сыграет в защите. Можно назвать три фамилии игроков стартового состава, не боясь ошибиться: Акинфеев, Головин, Смолов. Добавлю четвертую – Зобнин, но с пометкой, что позиция Романа не определена. В этом хаосе трудно разобраться, у сборной России по-прежнему нет строгих очертаний, хотя Черчесов обещал упорно строгать полено и сделать из него играющего в футбол мальчика к чемпионату мира.