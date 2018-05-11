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Германия. Бундеслига 2017/2018, 34 тур1X2
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16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.217.311
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
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Россия. ФНЛ 2017/2018, 38 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
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«28 + 7». Черчесов и его команда для ЧМ-2018

вчера, 15:07
«28 + 7». Черчесов и его команда для ЧМ-2018

РФС опубликовал расширенный состав сборной России для участия в чемпионате мира. «Соккер.ру» определил его горячие точки и проходится по ним.

«28 + 7». Список «A» и список «Б»

Многих удивил формат опубликованного списка кадровых намерений тренерского штаба сборной России на мундиаль. Напомню, что в окончательную заявку на турнир войдут 23 человека: три вратаря и два десятка полевых игроков. Таким образом, 28 человек из списка «A» - это уже расширенный список. Еще семь фамилий, выделенных отдельно, это уже расширение расширенного списка, отдаленный резерв. То есть получается, что 28 футболистов приедут на сбор перед чемпионатом мира и начнут подготовку, в день подачи заявки пятеро отправятся по домам, а вот те семеро, что в списке «Б», получат шанс выступить на домашнем мундиале только в случае какого-то форс-мажора. По большому счету, Черчесов выписал Гильерме, Игнатьеву, Комбарову, Глушакову, Швецу, Полозу и Заболотному утешительные призы, назвав их фамилии. Эти игроки уже не имеют возможности доказать свою состоятельность, но при этом должны пребывать в дежурном режиме на всякий случай. Сомнительное удовольствие.

Как Глушаков и Комбаров в немилость попали

Самое удивительное, конечно, это то, как Станислав Черчесов безжалостно, по сути, отцепил от сборной Дениса Глушакова (одного из вице-капитанов) и Дмитрия Комбарова. Хочется понять логику этого решения. Станислав Саламович не раз в стремлении подчеркнуть свою принципиальность и объективность взглядов утверждал, что следит за футболистами на длительном отрезке, знает возможности каждого и не собирается перетряхивать состав сборной условно после каждого тура РФПЛ. Глушаков и Комбаров на протяжении почти двух лет работы Черчесова в сборной России входили в костяк команды, постоянно появлялись на поле. На финише чемпионата России у них возник то ли конфликт с Массимо Каррерой в «Спартаке», то ли спад функциональной готовности, и Станислав Саламович одним росчерком пера, по сути, вычеркнул обоих из числа участников чемпионата мира. «Своих не бросаем?» Ну-ну. И да, вполне возможно, что Глушаков и Комбаров не помощники сборной, и глобально это верное решение, но почему Черчесов принял его только после того, как на игровые недочеты своих подопечных обратил внимание Каррера? Что послужило сигналом для тренера сборной?

Вратарская бригада

Понятно, что Акинфеев и Лунев – первый и второй номера сборной соответственно, а третьего голкипера бывший вратарь Черчесов выбирает по собственному усмотрению. Вероятно, это будет его добрый друг и тоже осетин Владимир Габулов. Или еще один осетин Сослан Джанаев. Какое слово встретилось дважды в предыдущих предложениях? Селихов получил травму ахилла и пропустит несколько месяцев, Беленов игнорируется принципиально, как и Синицын из «Краснодара», а чемпион России Гильерме в списке «Б». Такие дела.

Центральные защитники

Джикия и Васин травмированы. Третий оставшийся от прежней бригады Черчесова центрбек – Кудряшов, приедет в сборную с двумя партнерами по клубу, Камболовым и Гранатом. То есть можно выстроить тройку сплошь из игроков «Рубина» (желательно еще позвать Курбана Бекиевича для консультаций). Впрочем, есть еще Нойштедтер, Кутепов и Семенов, в расширенном списке шесть центральных защитников. И на самом деле нет понимания, как будет выглядеть конечная тройка. Думаю, нет этого понимания и у Черчесова. Авось что-нибудь получится.

Латерали

Справа – Самедов, Смольников, Фернандес, слева – Рауш и Жирков, плюс, возможно, Черышев. Здесь все более чем предсказуемо. Вполне возможно, Самедов сменит позицию в сборной и будет играть ближе к атаке, а всю правую бровку должен закрывать Фернандес. Когда он в форме, то самый сильный игрок на этой позиции. Левый фланг вызывает больше вопросов, ведь там ветеран Жирков и Рауш, который не оставляет однозначного впечатления по матчам в составе «Динамо», зато, наверное, помогает Черчесову не забывать немецкий язык. А если серьезно, то есть смысл попробовать на этом месте универсального Зобнина, который, как серый скотч в американских фильмах про крутых парней, может решить проблему любой сложности.

Полузащитники

Игоря Денисова главный тренер сборной России замечать отказывается, а Дениса Глушакова отцепил в последний момент, но качественные полузащитники у нас есть, именно эта зона в кадровом плане укомплектована лучше остальных. Газинский, Головин, Зобнин, Дзагоев, Ерохин, Кузяев, братья Миранчуки – можно составить и треугольник, и ромб на любой вкус. Здесь без неожиданностей.

Нападение

Заранее была известна только одна фамилия – Федор Смолов. От Черчесова можно было ожидать чего угодно, хоть Заболотного, но здесь восторжествовал здравый смысл, и к чемпионату мира будут готовиться нападающие, которые сейчас забивают: Смолов, Чалов и Дзюба, который отказывался верить в свой вызов в сборную России до официального подтверждения. У Артема есть опыт и отличная от Смолова фактура, а Чалова нужно пробовать, он молодой, дерзкий, умеет слушаться и готов на любые роли ради возможности поехать на чемпионат мира.

Всё начать сначала

После изучения состава сборной России перед чемпионатом мира чувства абсолютно те же, что и после публикации любого другого состава на товарищеские матчи во время правления Черчесова. У сборной России нет костяка, сформировавшегося скелета, нет основного состава. Хороши или плохи Глушаков и Комбаров, но они были частью основы, а Денис еще и одним из лидеров раздевалки, теперь – вычеркнуты и забыты. И такое случается не впервые. Тот же Дзюба очень мало времени провел в сборной при Черчесове, хотя сейчас и получил шанс. Чалов, Ташаев, Черышев – это попытка вытащить козырь из новой колоды. Впрочем, максимум один из трех войдет в окончательный список. Уже в марте было ясно, что Джикия и Васин не сыграют на ЧМ, но никто, включая самого Черчесова, не знает, кто сыграет в защите. Можно назвать три фамилии игроков стартового состава, не боясь ошибиться: Акинфеев, Головин, Смолов. Добавлю четвертую – Зобнин, но с пометкой, что позиция Романа не определена. В этом хаосе трудно разобраться, у сборной России по-прежнему нет строгих очертаний, хотя Черчесов обещал упорно строгать полено и сделать из него играющего в футбол мальчика к чемпионату мира.

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Все комментарии
ndedov
ndedov
сегодня в 07:36
Интересно поставили сборной план минимальный и оптимальный. А то как оценивать тренера и команду.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 00:56
ну новость про Дзюбу в сборной и последнее предложение этой статьи видимо не совпадение))
dargo
dargo
вчера в 23:05
я бы хотел увидеть Денисова и Аршавина
ekliziast
ekliziast ответил Denfard
вчера в 20:53
Denfard:
На носу ЧМ, а у России нет нападающих не с чего выбирать, состав до того слаб и мы с такой силой идём на ЧМ по футболу это же не серьёзно РФС, а вы что молчите РФ всех порвёт и Бразилию и Испанию и Германию если и вы дали добро то нам зрителям остаётся только болеть за наших футболистов. Да когда вы расширите РФПЛ до 20 команд Мудко обещал в 2018 г почему молчит РФС как будто в рот воды набрал повышать так повышайте вздумаете понижать так понижайте не сидите сложа руки делайте хоть что нибудь, что бы наш футбол пошёл в гору.
Фурсенко сказал, будем чемпионами , значит будем. Кому как не ему верить?
ekliziast
ekliziast ответил itujan
вчера в 20:50
itujan:
Зачем в сборной Самедов трудно понять.
Ну любит его Черчесов , что привязался?
SanitarForest
SanitarForest
вчера в 20:32
Удивительно... Черчесов так и не смог создать за 2 года хотя бы какое-то подобие команды...
Еще месяц до ЧМ,время построить команду есть... Вы серьёзно???))
настойчивый
настойчивый
вчера в 20:07
Самедов и Габулов - о чем это? Чем они лучше других игроков на этих позициях?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:57
Талисман наш Волк Забивака...уж много смыслов у слова "забить"
Alexander87akk
Alexander87akk
вчера в 19:53
Сборную ждет позорный провал . Дома. При всей стране. Черчесов со своим личными пристрастиями ничего со сборной не выйграет. Яркий пример Денисов. Да,есть конфликт. Но это ЧМ мира,должны сильнейшие играть а не сброд . Половина из них вообще не нужны,и не сыгрют . Очень сомневаюсь в Усатом как в тренере. Это не с тиролем чемпионат австрии выйграть. Хотя у нас наверно даже топ тренеры не смогли ничего сделать.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил kinderpingui
вчера в 19:13
Если Россия выиграет у Египта, буду рад этому чуду. Неравные соперники.
Я вообще сомневаюсь, как бы мы очки с Саудовской Аравией не потеряли...
kinderpingui
kinderpingui ответил Димон Булыкин
вчера в 19:08
Ага, особенно 50 летний вратарь!
Gahi
Gahi
вчера в 18:57
Нужно всем успокоиться и дать возможность Черчесову в оставшийся месяц до Ч/М готовится с теми кого он выбрал а по результату уже судить о его работе. Каждый кто высказался по своему прав, но нужно быть реалистами что есть то есть другого не будет. Единственное хочется пожелать УДАЧИ и выглядеть достойно на этом празднике ФУТБОЛА.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил sir-5
вчера в 18:51
Думаю, Египет и без Саллаха фаворит против донной сборной России) игроки у египтян качественные.
sir-5
sir-5 ответил Димон Булыкин
вчера в 18:31
Димон Булыкин:
Половина пассажиров в сборной. Что, например, делает в ней престарелый и никогда себя особо не проявлявший Самедов - непонятно. Ждём игру Саллаха против этих ногомячистов)
У Салаха не будет партнёров из "Ливерпуля".Не будет и его...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил cevin cigan
вчера в 18:11
Конечно Денисов не Миссия. Но и те кто в Сборной смогут сыграть в группе не плохо, если у них самоотдача будет как у Сборной Исландии.
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 17:52
Все зависит от того, забьет нам Салах или нет, подходы и атаки в любом случае будут, а значит Салах может использовать и полумомент. Поэтому вероятность выйти из группы низковата
Sunchees
Sunchees
вчера в 17:42
Состав более-менее адекватный, разве что выбор вратарей странноватый и старая "болезнь" Черчесова - отсутствие Денисова, который сейчас на своей позиции вне конкуренции.

Но в любом случае, будь состав трижды адекватный, выход из группы нам, к сожалению, не светит, как мне кажется. И тут не в тренере дело, и не в игроках. А дело в том, что вся наша сборная не имеет опыта игры против европейских команд.
Что нападающим типа Салаха или Суареса наша защита? Они постоянно "накручивают" защитников куда серьезнее. Что наши нападающие смогут сделать с защитой соперников? Да особо ничего, они привыкли играть с куда менее классными командами, классом ниже, чем сборные в нашей группе.

Спасибо лимиту. Впрочем, как я думаю, после провала на ЧМ лимит еще более ужесточат, мотивируя тем, что надо еще закрутить гайки, чтобы все работало. А если же каким-то чудом наша команда покажет достойную игру и выйдет из группы, лимит также ужесточат. Мотивируя уже тем, что "работает".

Сорри за пессимизм.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 17:42
Защиты нет, фланги так себе, нападение - это у нас нападание, а на мире может и не зафартить. Полузащита внушает надежду. Много молодых, жадных, талантливых. Если и вылезем из группы, то напряжно, в натяг. Но и свинского позора тоже не будет. Салах в одиночку семь не закатит, не смогёт в одиночку. А больше в группе гениев и нет. Нас если победят, то натужно. Ну и мы разгромно никого не раскатаем. Если выползем из группы, а должны, судьи тащить будут. Хозяева всёж. Может сыграются и в плейофф кого обойдут. Но это все, предел. Лишь бы не пришлось по ночам всей стране взявшись за руки повторять: "Мы 62о."
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 17:41
Ни одного опорника в сборной, ну и Самедов зачем? Автор записал Зобнина в основу? Этим четвертым будет Кузяев, хотя он ничего не показывает с организованной обороной, на примере матча с Локо.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 17:36
с этим чуркой у сборной нет шансов
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 17:28
Тайна раскрыта. Черчесов дал команду ужасно играть, а на ЧМ показать весь свой макчимум, чтоб народ русский офигел от игры смолинью,дзюбинью, головиньо и т.д.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 17:10
Верю, что выйдем из группы, а дальше как поаезет
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 17:07
Опозоримся на весь мир. Хотя нам не привыкать. За все существование РФ только и делаем, что позоримся.
Lazurny
Lazurny
вчера в 16:49
Спортивный принцип отбора в сборную подменен кумовством и личными симпатиями.
FILL3286
FILL3286
вчера в 16:48
От бомжей одни беды!
Что делает осетин здесь?
Опять будет сопли жевать и поле заплюет)))
yeychanin23
yeychanin23
вчера в 16:48
Ну, что есть, то и будем есть, приятного аппетита, т.е. "боления"...)
itujan
itujan
вчера в 16:48
Зачем в сборной Самедов трудно понять.
cevin cigan
cevin cigan ответил Владимир_Спартак
вчера в 16:43
Владимир_Спартак:
Ты пишишь половина пассажиров, а кого кроме Денисова ещё можно привлечь в Сборную???
Да и того назвать "миссией" язык не повернётся. Типичный разрушитель и не более(а может и привезти),а смуту ввести сможет за секунду!
Denfard
Denfard
вчера в 16:17
На носу ЧМ, а у России нет нападающих не с чего выбирать, состав до того слаб и мы с такой силой идём на ЧМ по футболу это же не серьёзно РФС, а вы что молчите РФ всех порвёт и Бразилию и Испанию и Германию если и вы дали добро то нам зрителям остаётся только болеть за наших футболистов. Да когда вы расширите РФПЛ до 20 команд Мудко обещал в 2018 г почему молчит РФС как будто в рот воды набрал повышать так повышайте вздумаете понижать так понижайте не сидите сложа руки делайте хоть что нибудь, что бы наш футбол пошёл в гору.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Димон Булыкин
вчера в 16:16
Ты пишишь половина пассажиров, а кого кроме Денисова ещё можно привлечь в Сборную???
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