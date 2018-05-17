Реакция соцсетей на победу «Атлетико» в Лиге Европы

«Атлетико» завоевал Кубок УЕФА, этот успех не стал неожиданностью, от чего у «матрасников» и всех причастных радости не убавилось. «Соккер.ру» искал эмоции в соцсетях.

«Атлетико» в своем официальном аккаунте опубликовал командный снимок с кубком. Подпись гласит: «Фото, которого мы все ждали. Это уже история!»

А дальше на страничке «матрасников» появилось еще несколько десятков «фото, которых ждали» - каждый футболист засветился с Кубком УЕФА, а Антуан Гризманн еще и с наградой лучшему игроку финала. Отдельного внимания заслуживает празднование команды с болельщиками. Как красиво поют, а?

Работники пресс-службы «Атлетико» не забыли напомнить о том, что завоеванный Кубок УЕФА стал шестым трофеем для Диего Симеоне у руля мадридского клуба, по этому показателю аргентинец сравнялся с другой легендой – Луисом Арагонесом. Ну а на конкурсе праздничных снимков побеждает веселый Диего Коста, испортивший фотографию двум вратарям.





Отдельного внимания заслуживает тот факт, что этот Кубок УЕФА стал первым трофеем, который Фернандо Торрес завоевал со своим родным клубом. Форвард очень тепло поприветствовал «Атлетико» и поблагодарил товарищей, болельщиков и клуб за свалившееся на него счастье:

«Горжусь этой командой, которой принадлежит мое сердце, а также этими фанатами. „Атлетико“, вы заслуживаете покорить мир! Я не могу быть счастливее».





#forzaatleti Публикация от ғᴇʀɴᴀɴᴅᴏ ᴛᴏʀʀᴇs (@fernandotorres) 16 Май 2018 в 8:24 PDT

А еще Фернандо Торрес пел вместе с фанатами и заряжал с помощью мегафона знаменитую песню «Te quiero Atleti» («Я люблю тебя, „Атлетико“»).

Отдельно нужно отметить вот этих ребят. Если кто не узнал их в счастливых улыбках, это Гамейро и Витоло. Виктор неспроста показывает четыре пальца на фоне Кубка УЕФА, потому что для них с Кевином это четвертая победа в Лиге Европы, трижды они побеждали в этом турнире с «Севильей».

В завершение этого блока постов полюбуйтесь еще раз на MVP финального матча. Заодно узнаете, как выглядит награда лучшему игроку главного матча Лиги Европы.

Что касается «Марселя», то СММ-менеджер проигравшего клуба перестал обновлять аккаунт в Инстаграме после сообщения о счете 0:1, а в конце матча «Олимпик» просто послал «мерси» всем, кто поддерживал команду в этот вечер. 0:3 – это жестокий удар, в такие дни болельщики стараются ограничить себя от лишних напоминаний о произошедшем.

Зато не стесняются выражать своей радости фанаты «Атлетико». Даже самые маленькие. Нария сообщает: «Хороший денек для „красно-белых“!»

Раздел карикатур открывает полотно по мотивам знаменитой фотографии с флагом над Иводзимой. Футболисты «Атлетико» тоже вознесли свое знамя над Европой в очередной раз, выиграв еврокубок.

#nomore #atleti #grandpa Публикация от Punkonan (@punkonan) 17 Май 2018 в 12:24 PDT

Вот такая интерпретация триумфа. Качок Гризманн несет Диего Симеоне, который несет Кубок УЕФА.

Антуан Гризманн, конечно же, вошел в историю «Атлетико». Француз стал героем финала и забил два мяча. В победных финалах «матрасников» 2010-го и 2012-го тоже находились футболисты, оформлявшие дубли: Диего Форлан и Радамель Фалькао.

Grizi writes his name into Atleti history 🔴⚪ pic.twitter.com/KLQKIKJm2W — B/R Football (@brfootball) 16 мая 2018 г.

Вспомнились и поражения «Атлетико» в финалах Лиги чемпионов от мадридского «Реала». В Лиге Европы никто не смог остановить мадридцев.

Atleti finally get back into the European winners’ club 🏆 pic.twitter.com/5unDuUVTjK — B/R Football (@brfootball) 16 мая 2018 г.

Кстати, испанские клубы выиграли 12 из 13 последних еврокубковых финалов. И в решающей схватке Лиги чемпионов «Реал» сразится с «Ливерпулем». То есть можем увидеть испанское, даже точнее – мадридское, соперничество за Суперкубок УЕФА.

К слову, «Реал» поздравил соседей с победой в Лиге Европы.

Поздравим «Атлетико» и мы! Команда Диего Симеоне вызывает симпатию и уважение. Победы «матрасников» мало у кого вызывают негатив, потому что успешность сегодняшнего «Атлетико» построена не на деньгах и не на чужих несчастьях, а на кропотливой работе, характере и духе.

The Europa League belongs to Atleti 💃 pic.twitter.com/7Eid1v8EgV — B/R Football (@brfootball) 17 мая 2018 г.

P. S. «И продолжайте мечтать…», - так подписала свой пост эта болельщица «Атлетико».