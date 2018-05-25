Лидер в тени

Будущий игрок мадридского «Реала» родился в небольшом городке Куртис, расположенном на северо-востоке Испании. Он начинал постигать футбольное искусство в одноименной академии. Он с детство, как его отец болел за «Реал». Лукас фанател от Рауля, и, как и все мальчишки мечтал в скором будущем оказаться в составе любимого клуба. Через несколько лет ему было суждено оказаться в «Урале», но не екатеринбургский, а из Ла-Коруньи. После которого его заметил селекционный отдел «сливочных» и пригласил к себе в академию.

Вот так в 16 лет Васкес сделал очень важный шаг к своей мечте. Тогда в составе академии клуба он сыграл 24 матча и забил 4 гола. И уже через год, после сезона в третий команде мадридского куба, Лукас оказался в «Кастильи». Из той самой, из которой многие игроки в последующем попадают в основу «Реала». Но вот на этом этапе Васкес притормозил. Он забивал голы и раздавал результативные передачи. Делал все, чтобы его заметили, и дали шанс проявить себя в основной команде. Но по мнению тренеров «Кастильи» Лукас был еще не готов играть в главной команде. А ему было уже 23 года, но он так и не сыграл не одного матча в ЛА лиге. Любой бы на его месте уже отчаялся, и возможно подумывал о завершении, и так не начавшийся карьеры. Однако «Реал» нашел выход, и отдал его в аренду в «Эспаньол».

Где Васкес сразу же стал своим. В первом же своем сезоне во взрослом футболе он забил 4 гола и отдал 6 голевых передач в 33 матчах. И о Васкесе заговорили в Испании. Он стал не только открытием сезона, но и кандидатом в сборную страны. Каталонский клуб сразу начал искать деньги, чтобы выкупить контракт талантливого испанца. Сам Васкес был не против перейти в «Эспаньол», прекрасно понимая, что у него вряд ли получиться вытеснить из состава «Реала» звездных игроков. Поэтому в конце сезона, он за смешные 500 тысяч евро покинул свой родной мадридский дом и подписал с каталонским клубом 4-х летний контракт. Но видно с «Реалом» Васкеса связала не просто удача, а судьба. Буквально спустя несколько дней, как Лукас стал игроком другой команды, в мадридском коллективе произошли тренерские перестановки. Новым тренером «сливочных» стал Рафаэль Бенитес. Итальянец сразу потребовал от боссов «Реала» вернуть Васкеса и сохранить Иско. И Васкес вернулся домой.

«Я болею за „Мадрид“ с самого детства. Мой отец и дядя — мадридисты, это они привили мне мадридистскую кровь. Главной звездой в те дни был Рауль, он — настоящий кумир. Раньше я смотрел игры на „Бернабеу“ и говорил: „Надеюсь, однажды я смогу оказаться там“»

В первом же своем сезоне после возвращения он отыграл в 33 матчах в Ла лиги, из них 21 раз выйдя на поле после замены. Но этого времени ему вполне хватило, чтобы внести свой вклад в победу в чемпионате, забив 2 гола и отдав 8 голевых передач. Этот год он уже начал, как игрок стартового состава, выиграв конкуренцию у Гарэта Бэйла. Сейчас на счету 7 голов и 8 голевых передач.

По системе гол + пас лучший только, кто бы в этом сомневался, Криштиану Роналду, но если бы не Васкес, не было бы сумасшедшей статистики португальца. Потому что нельзя не отметить, значение связки Васкес-Роналду в этом сезоне. Ведь после того, как Зидан доверил правый фланг атаки Васкесу, и тот начал снабжать португальца передачами, тот Криштиану снова начал забивать, и уже мало кто вспомнит, что Роналду до недавнего времени даже не входил в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Испании. Но и португалец в свою очередь не забыл тоже внести свою лепту в результативность Васкеса. Потому что 2 гола в этом сезоне атакующий полузащитник забил за счет передач КриРо.

Но в 2018 году, 17-й номер «Реала» в большей степени запомнился в матче с «Ювентусом», в котором именно после его падения в штрафной, Майкл Оливер поставил пенальти, который в один миг разрушил все шансы туринцев на выход в следующую стадию ЛЧ.

Тогда многие обвинили его в симуляции. Но сам футболист так не считает. «Пенальти был. Криштиану отдал мне в районе одиннадцатиметровой, а центральный защитник (Бенатия) сбил меня, настигнув сзади, когда я собирался завершить атаку. Бесспорно» - заявил футболист.

И сейчас у этого парня, который и недавно мечтать о током не мог, есть шанс выиграть в 3-й раз Лигу чемпионов и в свои 26 лет поехать на свой первый Чемпионат Мира. А пока он остается лидером «Реала» в тени звездных игроков королевского клуба.