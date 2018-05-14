Они сыграют в еврокубках

1.«Локомотив». Железнодорожники стали чемпионом спустя 14 лет, возвращаются в Лигу чемпионов. Подопечные Юрия Палыча Семина провели этот сезон на высоте, Вначале выиграв Чемпионат Москвы, («Локо» в этом сезоне не проиграл ни одного московского дерби), а затем и весь чемпионат. Из состава «Локомотива» можно выделить многих, кто являлся творцами этой победы: это и братья Миранчуки, португальский гений Фернандеш, возрастной бомбардир Фарфан¸ Гильерме, который провел в этом сезоне 18 сухих матчей, Игнатьев, который провел блестящий игровой год. Но главное, что было у «Локомотива» - это сплоченная команда, которая завоевав золото, получила прямую путевку в ЛЧ, и вмести с этим денежный бонус в размере 15-ти млн. евро.

2. ЦСКА. Армейский клуб, наш второй представитель в самом престижном клубном турнире мира. Он также как и его сосед сверху по турнирной таблицы, получил такие же дивиденды от УЕФА. Также ЦСКА установил рекорд России, так как «красно-синие» вышли в групповой этап Лиги чемпионов в шестой раз подряд. Но это серебро, армейцам не далось так легко. В начале сезона ЦСКА никак не мог набрать ход, просто раздавая очки. Но возможно та стабильность, которая присутствует в команде долгие годы, помогла команде собраться и уже в весенней части они проиграли только единожды (против «Динамо») и 2 раза сыграли вничью. Плюс осечка бывшего чемпиона тоже сыграла важную роль. И в итоге этот сезон ЦСКА может занести себе в копилку. Но это не значит, что все так хорошо. Вот, что заявил главный тренер клуба Виктор Гончаренко: «Мы понимаем, что костяк, который у нас был на протяжении многих лет... не то, что разваливается, просто многие сходят с дистанции. Уходит и Миланов. С остальными мы будем продолжать переговоры. Как только с кем-нибудь заключим контракт, сразу объявим. В любой случае нужны свежие игроки, чтобы держаться на плаву». Так, возможно мы в следующем сезоне увидим уже другой ЦСКА?

3. «Спартак». Этот сезон для «красно-белых» можно назвать ужасным, ведь «Спартак» умудрился проиграть все за месяц. Хотя еще до зимней паузы показывал добротный футбол, 18 матчей без поражений, и многие верили , что он способен догнать «Локо». Но вышло, как вышло. Клуб довольствуется только бронзой и сыграет в ЛЧ, но вначале ему предстоит сражение в 3-ем квалификационном раунде. А пройти его будет не просто. С этого сезона более усложненный формат попадания в групповой этап Лиги чемпионов.Теперь за 4 позиции в турнире будут бороться клубы от 11 места в рейтинге УЕФА и ниже. Но даже если «Спартак» оступиться в квалификации, то ему будет гарантировано место в Лиге Европы.

4.«Краснодар». Клуб Сергея Галицкого сыграет в групповом этапе ЛЕ. Благодаря клубу «Тосно», который не прошел лицензирование, и его лакомое место досталось «быкам». У клуба был неоднозначный сезон, с взлетами и падениями. Переломным моментом же стала отставка Шалимова, после которого клуб возглавил тренер «молодежки» краснодарского клуба Мусаев. При его руководстве, у команды словно открылась второе дыхание, Смолов снова начал забивать, а «Краснодар» начали снова побеждать. Возможно, это победное шествие продолжиться и в ЛЕ?

5.«Зенит». Но не только для «Спартака» все так ужасно закончилось в этом сезоне. Питерский клуб в 3 раз подряд не сыграет в ЛЧ, и довольствуется только Лигой Европы. А как все красиво начиналось. Приглашение именитого тренера, крупная трансферная политика, победа за победой, разгром «Спартака» 5:1! Однако «Зенит» недолго был на вершине. И белую полосу сменила черная полоса. Октябрь стал проклятым месяцем для Манчини. Не одной победы, только 2 забитого гола, и 6 пропущенных мячей. А после зимы ситуация стала еще хуже. И крупная победа над «СКА-Хабаровском» была лишь небольшой отдушиной. «Зенит» начнет свой путь с 3-го квалификационного раунда, но уже с новым тренером, имя которого пока неизвестно.

6.«Уфа». Ну а башкирский клуб можно назвать открытием этого сезона. Клуб, основанный с 2009 года, впервые сыграет в еврокубках, начиная со 2 раунда квалификации. Правда, вновь не обошлось без помощи «Тосно». Но это никак не снижает заслуг «Уфы и его тренера Сергея Семака. Клуб в этом сезоне отобрал очки у многих лидеров, а дома был и вовсе не победим и из 15–ти встреч на своей арене проиграли только 2. Так что, если клуб усилиться этим летом, то вполне может пофеерить в Европе.

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