«Габулов бы отбил». Пресса и соцсети - о Рамосе, Кариусе и финале ЛЧ

«Соккер.ру» собирает веселые, точные и запоминающиеся реакции на финал в Киеве, ведь «Реал» с «Ливерпулем» подарили колоритное зрелище, а также дали повод для споров.
Мнение о финале иностранных СМИ
Marca. Испанские фанаты «Реала» написали на обложке «INVENC13LES!», обыграв 13-й титул «сливочных» в престижном кубке и слово «непобедимость».
Разумеется, в текстах лишь патока, словно пишут не о «Реале», а о диктаторе, который казнит, если не похвалишь: «Бесконечная легенда „Лос Блакос“. Три подряд победы, четыре за пять лет, в самую конкурентную эпоху Лиги чемпионов с Месси и многими другими звездами на передовой… Этот „Реал“ заслужил право не только на победы, но и на статус лучшего в истории клуба.
Новая коронация в Киеве переносит его на вершину. Соперники делают их еще более великими: ПСЖ, „Ювентус“, „Бавария“ и неожиданный „Ливерпуль“. Сколько игроков из этого состава являются лучшими на своих позициях в истории „сливочных“? Карвахаль, Рамос, Марсело, Модрич, Криштиану… Как минимум половина команды. Не ставя под сомнение величие исторических эпох, мы, несомненно, столкнулись с лучшей командой в истории „Мадрида“».
Sport. А теперь посмотрим, как каталонцы отреагировали на новый триумф «Реала». Конечно же, они поместили на обложку не команду с кубком, а Роналду с надписью: «Бомба Криштиану!» А дальше цитата португальца о том, что ему было хорошо в Мадриде. Огорченному Кариусу нашлось место лишь в углу. Но что написали в Каталонии о победе «Реала»? Почти ничего, больше сконцентрировались на проблемах.
«Не только Криштиану Роналду не поддержал праздничный настрой „Реала“ и Флорентино Переса после тринадцатой победы в кубке чемпионов над „Ливерпулем“ в Киеве. Валлиец Гарет Бэйл – главный герой финала с двумя голами, тоже сказал, что в ближайшие дни он обсудит свое будущее с агентом и представителями клуба.
По мнению британских СМИ, причиной ухода Бэйла станет потеря места в стартовом составе, а также выбор в пользу Иско в финале ЛЧ. Гарет, забивший в падении через себя, признался, что был разочарован тем, что начал финал на скамейке. „Мне нужно играть каждую неделю, чего в этом сезоне не было“, - добавил Бэйл».
La Gazzetta dello Sport. Итальянцы вышли с англоязычным заголовком: «BALE SHOW, CR7 SHOCK». Перевод не требуется – Гарет устроил шоу, а Криштиану шокировал после матча намеком на уход. А вот что они думают о финале и конкретно о герое матча Бэйле:
«Случилось невероятное: потратив несколько секунд на поле, валлиец впервые коснулся мяча, взмыв в небеса после навеса Марсело, сделал счет 2:1, подорвав со своих мест болельщиков в белом на „Олимпийском“. Какой голешник. „Чилена“ („удар ножницами“ - прим. редакции) для неземной команды.
Голешник, ребята. Конец? Нет, Мане возродил веру „красных“ в то, что у них девять жизней. Но Кариус разом использовал все девять благодаря второму идиотизму за вечер – неряшливость вратаря позволила Бэйлу сделать счет 3:1. Дубль валлийца, вечер благодати, между талантом и удачей. Тринадцатый кубок принес везение. Даже тем, кто в нем не нуждается».
L’Equipe. Переносимся на родину Зидана, Варана и Бензема. Что о финале написали во Франции? Конечно же, отметили всю тройку и вспомнили историю французских голов в финалах.
«Автор первого гола финала на 51-й минуте Бензема стал четвертым французом, забивавшим в решающей игре в эпоху Лиги чемпионов после Базиля Боли (1993), Марселя Десайи (1994) и Зинедина Зидана (2002). В конце матча бывший игрок „Лиона“ праздновал исторический момент вместе с друзьями на поле. Как и в каждом предыдущем финале, но в этот раз с чем-то большим за душой.
Бензема не подвел Зидана, который всегда его поддерживает. После дубля в полуфинале против „Баварии“ Карим вышел в старте и воспользовался катастрофической ошибкой Кариуса. Французский форвард определенно умеет огорчать немецких вратарей, как после подарка Ульрайха в полуфинале. 56-й гол в 104 матчах в ЛЧ позволил Бензема догнать Руда ван Нистелроя, а также стать четвертым бомбардиром в истории престижного европейского кубка».
The Guardian. Британцы, конечно же, отметили вклад Бэйла в финал, а также другие ключевые истории матча в Киеве: «Это была эпическая ночь, наполненная множеством сюжетных линий. К сожалению, для вратаря „Ливерпуля“ Кариуса, теперь ему придется жить с пониманием, что его роль запомнится надолго. Быть может, ее будут помнить дольше, чем эффектный удар Бэйла в падении через себя или слезы Салаха.
Для Бэйла это был личный триумф с двумя голами и наградой лучшему игроку финала. Его акробатический выстрел всего через две минуты после появления на поле войдет в список самых значимых голов в финалах Лиги чемпионов, он принес „Мадриду“ 13-й триумф на пути к великим „Аяксу“ и „Баварии“ 70-х – испанцы завоевали третью победу подряд».
Слова поддержки и шутки о Кариусе
Переходим к соцсетям, ведь они субъективнее, поэтому интереснее. Ошибки Лориса настолько дурацкие и необъяснимые, что немца чаще жалеют, чем пинают. И «Наполи», и «Интер» выступили с одинаковыми словами поддержки.
«Не плачь, Кариус. Плохой вечер может случиться у всех. Мужества, чемпион. Обнимаем, „Наполи“»:
А вот в Англии вспомнили, что «Ливерпуль» уже терял шанс на большой трофей из-за необъяснимых ошибок, а также обыграли ситуацию с Лорисом, Каримом и кубком чемпионов:
Также много гифок о том, как Кариус ловит мячи и на кого в этот момент похож. Классика из «Друзей» - очень в тему:
Локальная шутка о главном вратаре Бельгии и любимчике Станислава Черчесова будет понятна только в России, но она ловкая, как и другие ехидные замечания шутников из Твиттера:
Реакция на игру Рамоса в финале
Вчера был день, когда даже «Барселона» поздравила «сливочных»: «Поздравляем „Реал“ с титулом в Лиге чемпионов 2017/18». Хотя это всего лишь строчка, а тысячи сообщений были посвящены скорее Рамосу, чем даже Бэйлу, Салаху или Кариусу. Впрочем, кое-кто сумел объединить все события вместе:
А когда Салах со слезами на глазах покидал поле, Рамос улыбался, перебрасываясь фразами с арбитром. Вряд ли эпизоды связаны, но телевизионщики отработали шикарно:
Также многие отметили, что Серхио врезался в Кариуса до того, как тот отдал голевую передачу на Бензема. Если Лорис получил по голове, если ему стало плохо – должен был сообщить тренерам и врачам «Ливерпуля». А само поведение Рамоса – наглая провокация, испанец сознательно пошел локтем в голкипера, ведь эпизод был без мяча:
Но Рамосу без разницы, что о нем говорят. Как и после победы над Италией на Евро-2012 в Киеве, Серхио изображал после матча с «Ливерпулем» тореадора, а позже копировал знаменитый в сети жест турецкого повара в его компании:
Кариус ошибся, Бэйл взлетел до небес, тринадцатый титул «Реала», а поведение Рамоса не помешало Зидану завоевать третью победу в Лиге чемпионов из трех возможных. Определенно, такой финал не скоро забудут.
Реал - сила!, Команда с подбором многих выдающихся игроков и Тренера.
Реал - сила!, Команда с подбором многих выдающихся игроков и Тренера.