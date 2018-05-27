«Габулов бы отбил». Пресса и соцсети - о Рамосе, Кариусе и финале ЛЧ

«Соккер.ру» собирает веселые, точные и запоминающиеся реакции на финал в Киеве, ведь «Реал» с «Ливерпулем» подарили колоритное зрелище, а также дали повод для споров.

Мнение о финале иностранных СМИ

Marca. Испанские фанаты «Реала» написали на обложке «INVENC13LES!», обыграв 13-й титул «сливочных» в престижном кубке и слово «непобедимость».

Разумеется, в текстах лишь патока, словно пишут не о «Реале», а о диктаторе, который казнит, если не похвалишь: «Бесконечная легенда „Лос Блакос“. Три подряд победы, четыре за пять лет, в самую конкурентную эпоху Лиги чемпионов с Месси и многими другими звездами на передовой… Этот „Реал“ заслужил право не только на победы, но и на статус лучшего в истории клуба.

Новая коронация в Киеве переносит его на вершину. Соперники делают их еще более великими: ПСЖ, „Ювентус“, „Бавария“ и неожиданный „Ливерпуль“. Сколько игроков из этого состава являются лучшими на своих позициях в истории „сливочных“? Карвахаль, Рамос, Марсело, Модрич, Криштиану… Как минимум половина команды. Не ставя под сомнение величие исторических эпох, мы, несомненно, столкнулись с лучшей командой в истории „Мадрида“».

Sport. А теперь посмотрим, как каталонцы отреагировали на новый триумф «Реала». Конечно же, они поместили на обложку не команду с кубком, а Роналду с надписью: «Бомба Криштиану!» А дальше цитата португальца о том, что ему было хорошо в Мадриде. Огорченному Кариусу нашлось место лишь в углу. Но что написали в Каталонии о победе «Реала»? Почти ничего, больше сконцентрировались на проблемах.

«Не только Криштиану Роналду не поддержал праздничный настрой „Реала“ и Флорентино Переса после тринадцатой победы в кубке чемпионов над „Ливерпулем“ в Киеве. Валлиец Гарет Бэйл – главный герой финала с двумя голами, тоже сказал, что в ближайшие дни он обсудит свое будущее с агентом и представителями клуба.

По мнению британских СМИ, причиной ухода Бэйла станет потеря места в стартовом составе, а также выбор в пользу Иско в финале ЛЧ. Гарет, забивший в падении через себя, признался, что был разочарован тем, что начал финал на скамейке. „Мне нужно играть каждую неделю, чего в этом сезоне не было“, - добавил Бэйл».

La Gazzetta dello Sport. Итальянцы вышли с англоязычным заголовком: «BALE SHOW, CR7 SHOCK». Перевод не требуется – Гарет устроил шоу, а Криштиану шокировал после матча намеком на уход. А вот что они думают о финале и конкретно о герое матча Бэйле:

«Случилось невероятное: потратив несколько секунд на поле, валлиец впервые коснулся мяча, взмыв в небеса после навеса Марсело, сделал счет 2:1, подорвав со своих мест болельщиков в белом на „Олимпийском“. Какой голешник. „Чилена“ („удар ножницами“ - прим. редакции) для неземной команды.

Голешник, ребята. Конец? Нет, Мане возродил веру „красных“ в то, что у них девять жизней. Но Кариус разом использовал все девять благодаря второму идиотизму за вечер – неряшливость вратаря позволила Бэйлу сделать счет 3:1. Дубль валлийца, вечер благодати, между талантом и удачей. Тринадцатый кубок принес везение. Даже тем, кто в нем не нуждается».

L’Equipe. Переносимся на родину Зидана, Варана и Бензема. Что о финале написали во Франции? Конечно же, отметили всю тройку и вспомнили историю французских голов в финалах.

«Автор первого гола финала на 51-й минуте Бензема стал четвертым французом, забивавшим в решающей игре в эпоху Лиги чемпионов после Базиля Боли (1993), Марселя Десайи (1994) и Зинедина Зидана (2002). В конце матча бывший игрок „Лиона“ праздновал исторический момент вместе с друзьями на поле. Как и в каждом предыдущем финале, но в этот раз с чем-то большим за душой.

Бензема не подвел Зидана, который всегда его поддерживает. После дубля в полуфинале против „Баварии“ Карим вышел в старте и воспользовался катастрофической ошибкой Кариуса. Французский форвард определенно умеет огорчать немецких вратарей, как после подарка Ульрайха в полуфинале. 56-й гол в 104 матчах в ЛЧ позволил Бензема догнать Руда ван Нистелроя, а также стать четвертым бомбардиром в истории престижного европейского кубка».

The Guardian. Британцы, конечно же, отметили вклад Бэйла в финал, а также другие ключевые истории матча в Киеве: «Это была эпическая ночь, наполненная множеством сюжетных линий. К сожалению, для вратаря „Ливерпуля“ Кариуса, теперь ему придется жить с пониманием, что его роль запомнится надолго. Быть может, ее будут помнить дольше, чем эффектный удар Бэйла в падении через себя или слезы Салаха.

Для Бэйла это был личный триумф с двумя голами и наградой лучшему игроку финала. Его акробатический выстрел всего через две минуты после появления на поле войдет в список самых значимых голов в финалах Лиги чемпионов, он принес „Мадриду“ 13-й триумф на пути к великим „Аяксу“ и „Баварии“ 70-х – испанцы завоевали третью победу подряд».

Слова поддержки и шутки о Кариусе

Переходим к соцсетям, ведь они субъективнее, поэтому интереснее. Ошибки Лориса настолько дурацкие и необъяснимые, что немца чаще жалеют, чем пинают. И «Наполи», и «Интер» выступили с одинаковыми словами поддержки.

«Не плачь, Кариус. Плохой вечер может случиться у всех. Мужества, чемпион. Обнимаем, „Наполи“»:

Non piangere @LorisKarius, una serata storta può capitare a tutti. Coraggio campione. Un abbraccio dal @sscnapoli. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 26 мая 2018 г.

💪 | @LorisKarius a bad night can happen to anyone, other successes are waiting for you in life! A hug from all of us at #FCIM — Inter (@Inter_en) 26 мая 2018 г.

А вот в Англии вспомнили, что «Ливерпуль» уже терял шанс на большой трофей из-за необъяснимых ошибок, а также обыграли ситуацию с Лорисом, Каримом и кубком чемпионов:



Фанат «Челси» и знаменитый телеведущий Джереми Кларксон поиздевался над несчастным Кариусом, предложив себя в качестве голкипера «Ливерпуля»:

Dear Liverpool. I’m available Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) 26 Май 2018 в 2:31 PDT

Также много гифок о том, как Кариус ловит мячи и на кого в этот момент похож. Классика из «Друзей» - очень в тему:

Локальная шутка о главном вратаре Бельгии и любимчике Станислава Черчесова будет понятна только в России, но она ловкая, как и другие ехидные замечания шутников из Твиттера:

Габулов бы отбил — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 26 мая 2018 г.

Кариус - ливерпульский Филимонов — Ofnews (@okolofnews) 26 мая 2018 г.

- Как вас зовут?

- Лорис Кариус

- Так, Артём Ребров, тебе срочно нужно сыграть за нас в финале — Загнивающий Запад (@gniloywest) 26 мая 2018 г.

Мужик, выбежавший на поле, спас Ливерпуль от большего количества пропущенных, чем Кариус. — #ВГИК (@vgikofficial) 26 мая 2018 г.

Реакция на игру Рамоса в финале

Вчера был день, когда даже «Барселона» поздравила «сливочных»: «Поздравляем „Реал“ с титулом в Лиге чемпионов 2017/18». Хотя это всего лишь строчка, а тысячи сообщений были посвящены скорее Рамосу, чем даже Бэйлу, Салаху или Кариусу. Впрочем, кое-кто сумел объединить все события вместе:

А когда Салах со слезами на глазах покидал поле, Рамос улыбался, перебрасываясь фразами с арбитром. Вряд ли эпизоды связаны, но телевизионщики отработали шикарно:



Look at Sergio Ramos laughing as Mo Salah goes off!



This is a Disgrace! Despicable!#UCLFinal pic.twitter.com/A3aMK4aUDA — فاضل (@fadhel) 26 мая 2018 г.

Как писали сразу после матча – Салах отчасти сам подставился, ведь оказался за спиной Рамоса, но хотел выиграть позицию и протиснул свою руку под конечность более габаритного испанца, изобразив захват. А дальше было то, что все видели, хотя рассматриваем сам эпизод под всеми углами:

Stop blaming RAMOS. Watch replay then you know MO SALLAH started the race he can't finish. Though I wish the Egyptian Talisman quick recovery. #Halamadrid #UCLfinal pic.twitter.com/WLF3NPuAr9 — 🇳🇬 BLESSED NIGERIAN (@DejiAdesogan) 27 мая 2018 г.

Также многие отметили, что Серхио врезался в Кариуса до того, как тот отдал голевую передачу на Бензема. Если Лорис получил по голове, если ему стало плохо – должен был сообщить тренерам и врачам «Ливерпуля». А само поведение Рамоса – наглая провокация, испанец сознательно пошел локтем в голкипера, ведь эпизод был без мяча:

Check out what Ramos does pic.twitter.com/df1OqTGlih — Billy Liddell (@Liddellpool) 27 мая 2018 г.

Но Рамосу без разницы, что о нем говорят. Как и после победы над Италией на Евро-2012 в Киеве, Серхио изображал после матча с «Ливерпулем» тореадора, а позже копировал знаменитый в сети жест турецкого повара в его компании:

Sergio Ramos rubbing salt into the wound herepic.twitter.com/BvzwvfOuLF — Coral (@Coral) 27 мая 2018 г.

Кариус ошибся, Бэйл взлетел до небес, тринадцатый титул «Реала», а поведение Рамоса не помешало Зидану завоевать третью победу в Лиге чемпионов из трех возможных. Определенно, такой финал не скоро забудут.