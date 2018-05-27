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«Габулов бы отбил». Пресса и соцсети - о Рамосе, Кариусе и финале ЛЧ

вчера, 13:00
«Габулов бы отбил». Пресса и соцсети - о Рамосе, Кариусе и финале ЛЧ

«Соккер.ру» собирает веселые, точные и запоминающиеся реакции на финал в Киеве, ведь «Реал» с «Ливерпулем» подарили колоритное зрелище, а также дали повод для споров. 

Мнение о финале иностранных СМИ

Marca. Испанские фанаты «Реала» написали на обложке «INVENC13LES!», обыграв 13-й титул «сливочных» в престижном кубке и слово «непобедимость». 

Разумеется, в текстах лишь патока, словно пишут не о «Реале», а о диктаторе, который казнит, если не похвалишь: «Бесконечная легенда „Лос Блакос“. Три подряд победы, четыре за пять лет, в самую конкурентную эпоху Лиги чемпионов с Месси и многими другими звездами на передовой… Этот „Реал“ заслужил право не только на победы, но и на статус лучшего в истории клуба. 

Новая коронация в Киеве переносит его на вершину. Соперники делают их еще более великими: ПСЖ, „Ювентус“, „Бавария“ и неожиданный „Ливерпуль“. Сколько игроков из этого состава являются лучшими на своих позициях в истории „сливочных“? Карвахаль, Рамос, Марсело, Модрич, Криштиану… Как минимум половина команды. Не ставя под сомнение величие исторических эпох, мы, несомненно, столкнулись с лучшей командой в истории „Мадрида“».

Sport. А теперь посмотрим, как каталонцы отреагировали на новый триумф «Реала». Конечно же, они поместили на обложку не команду с кубком, а Роналду с надписью: «Бомба Криштиану!» А дальше цитата португальца о том, что ему было хорошо в Мадриде. Огорченному Кариусу нашлось место лишь в углу. Но что написали в Каталонии о победе «Реала»? Почти ничего, больше сконцентрировались на проблемах. 

«Не только Криштиану Роналду не поддержал праздничный настрой „Реала“ и Флорентино Переса после тринадцатой победы в кубке чемпионов над „Ливерпулем“ в Киеве. Валлиец Гарет Бэйл – главный герой финала с двумя голами, тоже сказал, что в ближайшие дни он обсудит свое будущее с агентом и представителями клуба. 

По мнению британских СМИ, причиной ухода Бэйла станет потеря места в стартовом составе, а также выбор в пользу Иско в финале ЛЧ. Гарет, забивший в падении через себя, признался, что был разочарован тем, что начал финал на скамейке. „Мне нужно играть каждую неделю, чего в этом сезоне не было“, - добавил Бэйл». 

La Gazzetta dello Sport. Итальянцы вышли с англоязычным заголовком: «BALE SHOW, CR7 SHOCK». Перевод не требуется – Гарет устроил шоу, а Криштиану шокировал после матча намеком на уход. А вот что они думают о финале и конкретно о герое матча Бэйле: 

«Случилось невероятное: потратив несколько секунд на поле, валлиец впервые коснулся мяча, взмыв в небеса после навеса Марсело, сделал счет 2:1, подорвав со своих мест болельщиков в белом на „Олимпийском“. Какой голешник. „Чилена“ („удар ножницами“ - прим. редакции) для неземной команды. 

Голешник, ребята. Конец? Нет, Мане возродил веру „красных“ в то, что у них девять жизней. Но Кариус разом использовал все девять благодаря второму идиотизму за вечер – неряшливость вратаря позволила Бэйлу сделать счет 3:1. Дубль валлийца, вечер благодати, между талантом и удачей. Тринадцатый кубок принес везение. Даже тем, кто в нем не нуждается».  

L’Equipe. Переносимся на родину Зидана, Варана и Бензема. Что о финале написали во Франции? Конечно же, отметили всю тройку и вспомнили историю французских голов в финалах. 

«Автор первого гола финала на 51-й минуте Бензема стал четвертым французом, забивавшим в решающей игре в эпоху Лиги чемпионов после Базиля Боли (1993), Марселя Десайи (1994) и Зинедина Зидана (2002). В конце матча бывший игрок „Лиона“ праздновал исторический момент вместе с друзьями на поле. Как и в каждом предыдущем финале, но в этот раз с чем-то большим за душой. 

Бензема не подвел Зидана, который всегда его поддерживает. После дубля в полуфинале против „Баварии“ Карим вышел в старте и воспользовался катастрофической ошибкой Кариуса. Французский форвард определенно умеет огорчать немецких вратарей, как после подарка Ульрайха в полуфинале. 56-й гол в 104 матчах в ЛЧ позволил Бензема догнать Руда ван Нистелроя, а также стать четвертым бомбардиром в истории престижного европейского кубка». 

The Guardian. Британцы, конечно же, отметили вклад Бэйла в финал, а также другие ключевые истории матча в Киеве: «Это была эпическая ночь, наполненная множеством сюжетных линий. К сожалению, для вратаря „Ливерпуля“ Кариуса, теперь ему придется жить с пониманием, что его роль запомнится надолго. Быть может, ее будут помнить дольше, чем эффектный удар Бэйла в падении через себя или слезы Салаха. 

Для Бэйла это был личный триумф с двумя голами и наградой лучшему игроку финала. Его акробатический выстрел всего через две минуты после появления на поле войдет в список самых значимых голов в финалах Лиги чемпионов, он принес „Мадриду“ 13-й триумф на пути к великим „Аяксу“ и „Баварии“ 70-х – испанцы завоевали третью победу подряд». 

Слова поддержки и шутки о Кариусе

Переходим к соцсетям, ведь они субъективнее, поэтому интереснее. Ошибки Лориса настолько дурацкие и необъяснимые, что немца чаще жалеют, чем пинают. И «Наполи», и «Интер» выступили с одинаковыми словами поддержки.

«Не плачь, Кариус. Плохой вечер может случиться у всех. Мужества, чемпион. Обнимаем, „Наполи“»: 

А вот в Англии вспомнили, что «Ливерпуль» уже терял шанс на большой трофей из-за необъяснимых ошибок, а также обыграли ситуацию с Лорисом, Каримом и кубком чемпионов: 

Фанат «Челси» и знаменитый телеведущий Джереми Кларксон поиздевался над несчастным Кариусом, предложив себя в качестве голкипера «Ливерпуля»: 
 

Dear Liverpool. I’m available

Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1)

Также много гифок о том, как Кариус ловит мячи и на кого в этот момент похож. Классика из «Друзей» - очень в тему: 
Локальная шутка о главном вратаре Бельгии и любимчике Станислава Черчесова будет понятна только в России, но она ловкая, как и другие ехидные замечания шутников из Твиттера: 

Реакция на игру Рамоса в финале

Вчера был день, когда даже «Барселона» поздравила «сливочных»: «Поздравляем „Реал“ с титулом в Лиге чемпионов 2017/18». Хотя это всего лишь строчка, а тысячи сообщений были посвящены скорее Рамосу, чем даже Бэйлу, Салаху или Кариусу. Впрочем, кое-кто сумел объединить все события вместе: 

А когда Салах со слезами на глазах покидал поле, Рамос улыбался, перебрасываясь фразами с арбитром. Вряд ли эпизоды связаны, но телевизионщики отработали шикарно: 

Как писали сразу после матча – Салах отчасти сам подставился, ведь оказался за спиной Рамоса, но хотел выиграть позицию и протиснул свою руку под конечность более габаритного испанца, изобразив захват. А дальше было то, что все видели, хотя рассматриваем сам эпизод под всеми углами: 
Также многие отметили, что Серхио врезался в Кариуса до того, как тот отдал голевую передачу на Бензема. Если Лорис получил по голове, если ему стало плохо – должен был сообщить тренерам и врачам «Ливерпуля». А само поведение Рамоса – наглая провокация, испанец сознательно пошел локтем в голкипера, ведь эпизод был без мяча: 
Но Рамосу без разницы, что о нем говорят. Как и после победы над Италией на Евро-2012 в Киеве, Серхио изображал после матча с «Ливерпулем» тореадора, а позже копировал знаменитый в сети жест турецкого повара в его компании: 
Кариус ошибся, Бэйл взлетел до небес, тринадцатый титул «Реала», а поведение Рамоса не помешало Зидану завоевать третью победу в Лиге чемпионов из трех возможных. Определенно, такой финал не скоро забудут. 

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Все комментарии
Bars kg
Bars kg
сегодня в 09:04
Исходя из последних абзацов все более утверждаюсь во мнении, что Рамос это есть один из тройки гиен из мультфильма Симба
DVoxNN
DVoxNN ответил Hamman
сегодня в 06:22
Hamman:
Чуть меньше чем Буффону.
И чуть больше, чем Ульрайху.
Hamman
Hamman ответил An Jo
сегодня в 03:15
An Jo:
Интересно. Сколько бабок заплатили Кариусу?
Чуть меньше чем Буффону.
viv
viv
вчера в 22:05
Кариус - Ливерпульский Филимонов
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан
вчера в 21:40
Такие мячи регулярно пропускает один знакомый грек Юрий.
An Jo
An Jo
вчера в 21:08
Интересно. Сколько бабок заплатили Кариусу?
DXTK
DXTK
вчера в 20:32
Одно радует, что в воротах сборной германии не будет стаять этот Кариес.
MAUS
MAUS ответил piercman вернулся
вчера в 19:39
piercman вернулся:
Пропускает Кариус, а стыдно за Спартак
Вот, вот и я о том же!
Совсем не стыдно за пятое место ЧР и его обладателя))))))
ибо зенит уже привык быть ЛЧ))))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 18:09
считал Рамоса величайшим кэпом современности. считал.
piercman вернулся
piercman вернулся
вчера в 17:15
Пропускает Кариус, а стыдно за Спартак
Apex Predator
Apex Predator ответил spartach n1
вчера в 17:08
Реброва забыли
Миклухо Маклаевич
Миклухо Маклаевич
вчера в 14:43
Может Ливерпульлю Акинфеева купить? Пропускать меньше не будет, зато все пятиклассницы будут 29 кипятком от одного его появления)))
Любитель настоящего ФУТБОЛА
Любитель настоящего ФУТБОЛА ответил Владимир_Спартак
вчера в 14:28
Владимир_Спартак:
Жалко вратаря не его день был. Перегорел наверное перед матчем. Бывает.
Он был в шоке, от такой грязной игры.
Буллитт
Буллитт ответил spartach n1
вчера в 13:43
spartach n1:
Сюда же можно добавить денежную дыру на Крестовском острове.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:39
Жалко вратаря не его день был. Перегорел наверное перед матчем. Бывает.
spartach091
spartach091 ответил spartach n1
вчера в 13:37
игааааарь даст фору кариусу))
D.vil
D.vil
вчера в 13:24
Реал красавчики!) А у Салаха только расстяжение) К ЧМ будет готов;)
uncle Charlie
uncle Charlie
вчера в 13:17
А Игорь?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:15
И великие вратари совершают ляпы. Кариус не исключение.
Реал - сила!, Команда с подбором многих выдающихся игроков и Тренера.
spartach n1
spartach n1
вчера в 13:07
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