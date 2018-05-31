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Зидан ушёл. И это круче трёх побед в Лиге чемпионов

вчера, 16:00
Зидан ушёл. И это круче трёх побед в Лиге чемпионов

Неожиданная новость прилетела из Мадрида: Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала». «Соккер.ру» восхищен крутостью Зизу и его решением. 

Флорентино Перес: «Я хочу поблагодарить Зидана за его любовь, преданность, за все то, что он сделал для „Мадрида“. И не думайте, что это прощание, мы скоро увидимся. Если Зинедину нужен отдых, то он его заслужил. Это стало для нас неожиданностью, я узнал об этом после финала Лиги чемпионов, хотел переубедить Зидана, но вы знаете, каково это… В любом случае, мы все должны уважать его решение».

Зинедин Зидан: «То, чего мы добились вместе, это какое-то сумасшествие. Я невероятно горжусь тем, что стал частью истории „Реала“, не мог даже мечтать о таком. Сейчас я принял решение, что не должен быть главным тренером „Мадрида“ в следующем сезоне. Знаю, что эта команда должна продолжать выигрывать, а для этого ей нужны изменения, новые тренерские идеи и решения. Благодарю президента за представленную возможность, моих фантастических парней и всех тех, кто нас поддерживал». 

Почему Зидан ушёл?

Простой вопрос, которым сейчас задаются десятки миллионов людей по всему миру. Как можно покинуть команду, с которой ты трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а в следующем сезоне можешь замахнуться на четвертую победу? Это вообще законно?! Таков Зизу человек, умеет он уходить красиво, если вы понимаете, о чем я. Причин такого решения может быть несколько, а самая простая и, вероятно, истинная прозвучала в прощальном спиче Зидана. Он просто понял, что достиг максимума в нынешней роли, не сможет дать «Реалу» ничего больше сверх того, что уже дал. Как у футболистов бывает пик, так и у тренеров. Возможно, Зинедин почувствовал недостаток мотивации, представив новый подход, либо решил, что является не лучшим командиром перестройки, которая грядет в «Мадриде» летом. Не стоит исключать, что у Зидана и Переса разные планы на формирование команды, могли разойтись на этом фоне. Скажем так, вопрос с контрактом Роналду стоит ребром, и если тренер занял позицию игрока и потребовал удовлетворить финансовые аппетиты Криштиану, а клуб отказывается это делать, то здесь получаем вполне очевидный повод для разрыва. 

Но вообще как-то не очень хочется верить в наличие безвыходного конфликта, ставшего причиной завершения успешного сотрудничества. Приятнее думать, что Зидан – настолько особенный тренер, что не потерял связи с реальностью после трех побед подряд в Лиге чемпионов (что довольно легко!) , он по-прежнему здраво оценивает свои способности. Утверждение о том, что Зизу – в большей степени наставник, чем тренер, имеет под собой почву. Он сумел объединить сильных футболистов на большие дела, объединял их вокруг своего авторитета, мотивировал, следил за микроклиматом, но в игровом плане у «Реала» куча недочетов, а в отдельных матчах «сливочные» выглядели просто ужасно. Изнутри проблемы видно еще лучше, а если не находятся способы их устранения, и у тебя хватает ума это признать, то уход – мощное и заслуживающее уважения решение. Победитель вправе так поступать. 

Что будет делать Зидан без «Реала»?

Предположу два варианта развития карьеры Зидана. Во-первых, он не будет задействован в ближайшем европейском клубном сезоне. Ему нужна пауза, каждодневная работа утомляла, триумфы приелись, да и некому сейчас предложить внятный вызов французскому тренеру. ПСЖ мог бы, но уже назначил Тухеля. Или «Бавария», но и там уже назначили Нико Ковача. Впрочем, можно перебрать хоть все большие клубы, но Зидана там этим летом не будет. Следующим – возможно, но не сейчас. Зинедин либо возьмет паузу, либо подхватит сборную Франции после чемпионата мира, если «трехцветные» там выступят неудачно. 

К Дидье Дешаму накопилось много вопросов, он может уйти даже вне зависимости от результатов ЧМ-2018, а приход нового тренера снимет напряжение и «баны» за былые проступки, французские болельщики снова смогут насладиться игрой Карима Бензема, например. Сейчас, как известно, один из лучших нападающих Франции, а также автор гола в финале Лиги чемпионов не вызывается в сборную. Давно и упорно. Выиграть крупный международный турнир со сборной Франции – это замечательная мотивация для Зидана, да и работа не такая энергозатратная, как в клубе.

Что будет делать «Реал» без Зидана?

Ответ на этот вопрос прост: «Реал» будет искать тренера. Конечно же, у Переса есть не просто кандидаты на примете, он уже и собеседования провел с ними. Плох тот президент, который начинает искать нового тренера только после прощания со старым. Известно, что дон Флорентино высокого мнения о наставнике сборной Германии Йоахиме Леве, в начале года даже ходили слухи о том, что Йогги покинет Бундесманшафт после чемпионата мира, чтобы сменить Зидана в «Реале». Сейчас главным кандидатом считается Маурисио Почеттино, который недавно продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года, так что «сливочным» нужно не только заручиться согласием аргентинца, но и выкупить его контракт у хитрого Даниэля Леви. Заодно можно обсудить трансфер Харри Кейна. 

Вероятно, кто-то из них и станет тренером «Реала», но можно еще рассмотреть итальянские варианты: перехватить Сарри у «Челси», дать работу Конте, выманить из «Ювентуса» Аллегри. Если же искать нового тренера в недрах клуба, то ближе всех к заветному креслу Сантьяго Солари, который в двух последних сезонах руководил «Кастильей», но успехов со второй командой не добился. Перес будет искать известного тренера с опытом, харизмой и свежими успехами (прости нас, дорогой Арсен Венгер). А кого бы вы назначили главным тренером «Реала» после ухода Зидана? 

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 10:01
Миллиард евреев в год-и Зидан возглавит сборную РОссии
war4ar
war4ar
сегодня в 08:15
Если запретить венгеру управлять трансферами, то он бы подошёл реалу , игру как раз хорошую он поставит могёт
keyek
keyek
сегодня в 07:57
Понятное дело ,после провала в Ла Лиге и кубке короля ,одна лига чемпионов, этого мало для Реала,поэтому Зидан и ушел,поскольку в Лиге Чемпионов одинаковый вклад внес Перес и Зидан, только слепой мог не видеть как судьи тащили Реал в ЛЧ,причем второй год подряд,глоры Реала негодуют как так,ведь Зизу настолько великий тренер, что никто с помощью судей не брал 3 раза подряд ЛЧ))Браво Перес ,вот чьи заслуги действительно важны и ценны ,поэтому уходит слабое звено.)
ohana
ohana
сегодня в 07:20
Надеюсь мы еще не прощаемся ставшим Легендой в истории Реала - Зинедином. Хочу заглянуть вперед в будущее, где Зизу возможно сменит на посту Президента Реала Флорентина Переса. Думаю самый интересный вариант будет для всех.
y-ago
y-ago
сегодня в 02:26
Невероятно...Удручающе и восхитительно одновременно! Поступок настоящего мужчины и великого спортсмена! Тренировать звездный клуб, президентом которого является амбициозный, чванливый самодур - по зубам только избранным, уйти же добровольно из него - единицам. И он ушел. Ушел победителем, самым результативным тренером за всю историю Реала - ничего кроме восхищения этот поступок не вызывает!. Уход же отца-командира невосполнимая потеря для его солдат-футболистов. Праздник-траур...
Удачи ему, великому Зидану! Благодарность и низкий поклон!
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 01:58
Хотел бы что все это про ухода Зизу из реала оказалось ложью
Gerz
Gerz
сегодня в 00:32
Епт.... худшая новость, котурую я мог прочитать на соккере.... нас ждёт пора перемен в ближайшее время... ну а сегодня чувство какого то опустошения.

Удачи, Зизу!
Гальтара
Гальтара ответил Gahi
сегодня в 00:29
Gahi:
Великий ИГРОК, Великий ТРЕНЕР может так красиво уходит только ЗИНЕДИН ЗИДАН. Ждём красивого возвращения.
До грудака Месси не сможет нагнуться)
Гальтара
Гальтара ответил zayrchik
сегодня в 00:29
zayrchik:
Всё дело в том, что Зидан преданный человек.. и он не может просто так взять и выкинуть с команды тех, кого любит...с кем стал родным и выиграл 3 лч подряд..а Пересу всё равно, ему нужна свежесть и усиление состава...я думаю причина лишь в этом
Смог стать победителем всего, триумфатором, оставшись при этом человеком и другом. Уникальный профессионал.
kiendjin
kiendjin
вчера в 23:22
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 23:12
    А вот, кажется, самая невероятная статистика, ярко характеризующая работу Зидана в «Реале». Бывший сотрудник аналитического центра CIES Дэвид Кэппель сообщает, что за 2,5 года в Мадриде, при Пересе (!!), Зидан купил только трех игроков – Морату, Тео и Себальоса, – потратив какие-то 70,5 миллиона евро. Например, Шон Дайч в «Бернли» и Тони Пулис в «Вест Броме» потратили больше!
    Саня Петрашкевич
    Саня Петрашкевич ответил NGY
    вчера в 22:35
    NGY:
    Целый день, не заходил в интернет. Пришел домой, открываю соккер и просто остолбенел от новости об уходе Зидана. Такое ощущение, будто потерял дорогого человека, к которому уже проникся теплотой. Это какой-то шок, от которого до сих пор отойти не могу. В статье очень правильно было подмечено, что Зидан был наставником, чем тренером. А наставник, это даже больше , чем просто тренер. Зидан устал, очень устал. Работа в таком клубе как Реал, просто выжимает все соки из человека. И его уход будет полезен прежде всего ему самому и его семье. С этой точки зрения я даже рад за него. Я очень надеюсь, что отдохнув и набравшись сил, Зидан вернется на свой пост в Реал, через несколько лет. Спасибо Зидан тебе за все, огромное спасибо!
    Не Зидану а Перцу спасибо))
    castromen
    castromen
    вчера в 22:16
    Стал уважать после ответа 40у,,думал,что уже больше не удивлюсь поступкам Зидан. Нет. Умудрился взять три Ушастика подряд. Смог совместить трех непохожих по игре напов,создал,лучшую полузащиту Европы,навел порядок анархической защите,да и Кейлор начал показывать чудеса на раме. И,напоследок,ради своих игроков,ушел с богатого клуба. Опять удар. Только,по моему черепу.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 21:58
    Пусть в сборную идет тогда уже...
    3338989 .
    3338989 .
    вчера в 21:57
    Я почему то так и думал... что это произойдет...
    Ушел красиво, победителем.., спасибо ему за 3 отличных года у руля Реала!
    zayrchik
    zayrchik
    вчера в 21:34
    Всё дело в том, что Зидан преданный человек.. и он не может просто так взять и выкинуть с команды тех, кого любит...с кем стал родным и выиграл 3 лч подряд..а Пересу всё равно, ему нужна свежесть и усиление состава...я думаю причина лишь в этом
    dimagas1
    dimagas1 ответил DXTK
    вчера в 21:13
    DXTK:
    Куда уйдет Зидан? Челси как вариант. они искали тренера и вот шанс. Зидан Против Гвардиолы против Моуриньо Против Клоппа,.........Бомба сезона 2018/2019 в АПЛ.
    Думаю он в сборную после ЧМ.
    RoArt
    RoArt
    вчера в 20:54
    Как быстро пролетели эти три года...спасибо тебе Зизу за них...ты навсегда в наших сердцах!
    multazar
    multazar
    вчера в 19:50
    просто человек устал от позорно "выигранных" кубков.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:49
    Великий ИГРОК, Великий ТРЕНЕР может так красиво уходит только ЗИНЕДИН ЗИДАН. Ждём красивого возвращения.
    NGY
    NGY
    вчера в 19:34
    Целый день, не заходил в интернет. Пришел домой, открываю соккер и просто остолбенел от новости об уходе Зидана.
    Такое ощущение, будто потерял дорогого человека, к которому уже проникся теплотой.
    Это какой-то шок, от которого до сих пор отойти не могу.

    В статье очень правильно было подмечено, что Зидан был наставником, чем тренером. А наставник, это даже больше , чем просто тренер.

    Зидан устал, очень устал. Работа в таком клубе как Реал, просто выжимает все соки из человека. И его уход будет полезен прежде всего ему самому и его семье. С этой точки зрения я даже рад за него.

    Я очень надеюсь, что отдохнув и набравшись сил, Зидан вернется на свой пост в Реал, через несколько лет.

    Спасибо Зидан тебе за все, огромное спасибо!
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 19:29
    Просто всем нужно взять паузу. Зидан спокойно всё обдумает(без работы не останется),всем болелам(благо что ЧМ скоро),Перец точно что нибудь придумает. Перемены которые надвигались в Реале,были неизбежны! Так что.....наберёмся терпения друзьяVAMOS MADRID!!!
    FERIS
    FERIS
    вчера в 19:24
    Зидан вошёл в историю нового столетья и не только,взявший с одной командой три подряд ЛЧ!
    Такое вряд ли кому то удастся сделать в ближайшее время.
    Удачи тебе Зизу в твоей дальнейшей карьере!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил cannongun
    вчера в 19:19
    ахахаха
    Hamman
    Hamman
    вчера в 19:18
    В Реале летом грядут грандиозные перемены. Предстоит расставание с группой лидеров команды. Зидан не был для них наставником, он был для них старшим БРАТОМ! А это гораздо больше роднит! Зидан видимо решил что это должно произойти без его участия!
    Перевёрнута одна из ярчайших страниц в истории Королевского Клуба!
    Респект тебе Зизу!
    Удачи!
    И надеюсь, до скорого возвращения...
    BadST
    BadST
    вчера в 19:09
    Мне пассаж про Почеттино и Кейна понравился.... ДАЖЕ СЕЙЧАС в "мире футбола" нет таких денег, чтобы их можно было выкупить у Леви.
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 19:03
    uncle Charlie
    uncle Charlie
    вчера в 18:56
    жаль, Валера тоже занят
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 18:44
    Карусельник
    Карусельник ответил DXTK
    вчера в 18:37
    DXTK:
    Куда уйдет Зидан? Челси как вариант. они искали тренера и вот шанс. Зидан Против Гвардиолы против Моуриньо Против Клоппа,.........Бомба сезона 2018/2019 в АПЛ.
    Огненно получится)
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