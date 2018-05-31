Зидан ушёл. И это круче трёх побед в Лиге чемпионов

Неожиданная новость прилетела из Мадрида: Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала». «Соккер.ру» восхищен крутостью Зизу и его решением.

Флорентино Перес: «Я хочу поблагодарить Зидана за его любовь, преданность, за все то, что он сделал для „Мадрида“. И не думайте, что это прощание, мы скоро увидимся. Если Зинедину нужен отдых, то он его заслужил. Это стало для нас неожиданностью, я узнал об этом после финала Лиги чемпионов, хотел переубедить Зидана, но вы знаете, каково это… В любом случае, мы все должны уважать его решение».

Зинедин Зидан: «То, чего мы добились вместе, это какое-то сумасшествие. Я невероятно горжусь тем, что стал частью истории „Реала“, не мог даже мечтать о таком. Сейчас я принял решение, что не должен быть главным тренером „Мадрида“ в следующем сезоне. Знаю, что эта команда должна продолжать выигрывать, а для этого ей нужны изменения, новые тренерские идеи и решения. Благодарю президента за представленную возможность, моих фантастических парней и всех тех, кто нас поддерживал».

Почему Зидан ушёл?

Простой вопрос, которым сейчас задаются десятки миллионов людей по всему миру. Как можно покинуть команду, с которой ты трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а в следующем сезоне можешь замахнуться на четвертую победу? Это вообще законно?! Таков Зизу человек, умеет он уходить красиво, если вы понимаете, о чем я. Причин такого решения может быть несколько, а самая простая и, вероятно, истинная прозвучала в прощальном спиче Зидана. Он просто понял, что достиг максимума в нынешней роли, не сможет дать «Реалу» ничего больше сверх того, что уже дал. Как у футболистов бывает пик, так и у тренеров. Возможно, Зинедин почувствовал недостаток мотивации, представив новый подход, либо решил, что является не лучшим командиром перестройки, которая грядет в «Мадриде» летом. Не стоит исключать, что у Зидана и Переса разные планы на формирование команды, могли разойтись на этом фоне. Скажем так, вопрос с контрактом Роналду стоит ребром, и если тренер занял позицию игрока и потребовал удовлетворить финансовые аппетиты Криштиану, а клуб отказывается это делать, то здесь получаем вполне очевидный повод для разрыва.

Но вообще как-то не очень хочется верить в наличие безвыходного конфликта, ставшего причиной завершения успешного сотрудничества. Приятнее думать, что Зидан – настолько особенный тренер, что не потерял связи с реальностью после трех побед подряд в Лиге чемпионов (что довольно легко!) , он по-прежнему здраво оценивает свои способности. Утверждение о том, что Зизу – в большей степени наставник, чем тренер, имеет под собой почву. Он сумел объединить сильных футболистов на большие дела, объединял их вокруг своего авторитета, мотивировал, следил за микроклиматом, но в игровом плане у «Реала» куча недочетов, а в отдельных матчах «сливочные» выглядели просто ужасно. Изнутри проблемы видно еще лучше, а если не находятся способы их устранения, и у тебя хватает ума это признать, то уход – мощное и заслуживающее уважения решение. Победитель вправе так поступать.

Что будет делать Зидан без «Реала»?

Предположу два варианта развития карьеры Зидана. Во-первых, он не будет задействован в ближайшем европейском клубном сезоне. Ему нужна пауза, каждодневная работа утомляла, триумфы приелись, да и некому сейчас предложить внятный вызов французскому тренеру. ПСЖ мог бы, но уже назначил Тухеля. Или «Бавария», но и там уже назначили Нико Ковача. Впрочем, можно перебрать хоть все большие клубы, но Зидана там этим летом не будет. Следующим – возможно, но не сейчас. Зинедин либо возьмет паузу, либо подхватит сборную Франции после чемпионата мира, если «трехцветные» там выступят неудачно.

К Дидье Дешаму накопилось много вопросов, он может уйти даже вне зависимости от результатов ЧМ-2018, а приход нового тренера снимет напряжение и «баны» за былые проступки, французские болельщики снова смогут насладиться игрой Карима Бензема, например. Сейчас, как известно, один из лучших нападающих Франции, а также автор гола в финале Лиги чемпионов не вызывается в сборную. Давно и упорно. Выиграть крупный международный турнир со сборной Франции – это замечательная мотивация для Зидана, да и работа не такая энергозатратная, как в клубе.

Что будет делать «Реал» без Зидана?

Ответ на этот вопрос прост: «Реал» будет искать тренера. Конечно же, у Переса есть не просто кандидаты на примете, он уже и собеседования провел с ними. Плох тот президент, который начинает искать нового тренера только после прощания со старым. Известно, что дон Флорентино высокого мнения о наставнике сборной Германии Йоахиме Леве, в начале года даже ходили слухи о том, что Йогги покинет Бундесманшафт после чемпионата мира, чтобы сменить Зидана в «Реале». Сейчас главным кандидатом считается Маурисио Почеттино, который недавно продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года, так что «сливочным» нужно не только заручиться согласием аргентинца, но и выкупить его контракт у хитрого Даниэля Леви. Заодно можно обсудить трансфер Харри Кейна.

Вероятно, кто-то из них и станет тренером «Реала», но можно еще рассмотреть итальянские варианты: перехватить Сарри у «Челси», дать работу Конте, выманить из «Ювентуса» Аллегри. Если же искать нового тренера в недрах клуба, то ближе всех к заветному креслу Сантьяго Солари, который в двух последних сезонах руководил «Кастильей», но успехов со второй командой не добился. Перес будет искать известного тренера с опытом, харизмой и свежими успехами (прости нас, дорогой Арсен Венгер). А кого бы вы назначили главным тренером «Реала» после ухода Зидана?