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А как же деньги? Команда самых дорогих футболистов РФПЛ

03 июня 2018, 12:32

Выбираем, пока не разъехались! «Соккер.ру», вооружившись данными «Трансфермаркта», соорудил фентезийную дружину самых дорогостоящих игроков чемпионата России.

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА; Россия; 32 года) – 10 миллионов евро

Акинфеев – потенциально самый дорогостоящий вратарь РФПЛ уже больше десяти лет. Игорь не молодеет, но догнать его пока никто не может. «Трансфермаркт» оценивает Андрея Лунева в 7 миллионов евро и Александра Беленова – в 6. Это ближайшие «конкуренты» капитана ЦСКА, который привык быть везде первым. Пик стоимости Акинфеева миновал: в декабре 2009-го и в 2013-2014 годах на него вешали ценник в 20 миллионов.

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА; Россия/Бразилия; 27 лет) – 16 миллионов евро

Фернандес выигрывает забег на своей позиции не только на футбольном поле. Самый высокий по уровню правый защитник чемпионата России более чем вдвое превосходит ближайшего коллегу – Игорь Смольников оценен в 7.5 миллионов евро. При этом три года назад Марио был еще немножко дороже – 18 млн евро. Вот бы сыграл на чемпионате мира за сборную России «на все деньги»!

Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина; 22 года) – 10 миллионов евро

Молодой перспективный защитник произвел, пожалуй, лучшее впечатление из всех аргентинцев, «понаехавших» в Санкт-Петербург прошлым летом играть в футбол. Жаль, что получил тяжелую травму, некстати эта вынужденная пауза в карьере, но мы ждем Эммануэля на поле более сильным, чем прежде. Год назад «Зенит» заплатил за Мамману 16 миллионов евро при оценочной стоимости в 7 млн. Трансфер за такую сумму и уверенная игра в первой половине сезона РФПЛ обеспечили аргентинцу прибавку «+3».

Никола Максимович («Спартак»; Сербия; 26 лет) – 9 миллионов евро

Четырехмесячное сотрудничество «Спартака» и сербского защитника не вышло плодотворным. «Красно-белые» рассчитывали в лице Максимовича получить надежного оборонца, который поможет справиться с отсутствием Джикии, а Никола через игровую практику в РФПЛ надеялся обеспечить себе поездку на чемпионат мира. В итоге защитник с хорошими физическими данными через раз ошибался в передачах при выходе из обороны и подводил всю команду, которая не смогла по весне добиться поставленных целей. Сам Никола тоже в пролете – будет смотреть мундиаль по телевизору. Но в чемпионате России он входит в двойку самых дорогих защитников. Да что там! «Наполи» его приобретение влетело в копеечку – 25 миллионов евро в общей сложности.

Доменико Кришито («Зенит»; Италия; 31 год) – 5 миллионов евро

Третий по стоимости центральный защитник – Соломон Кверквелия (5.8 млн), а слева в обороне сразу двух игроков оценили в «пятерочку». Причем они были одноклубниками в весенней части сезона. Это Доменико Кришито и Эльмир Набиуллин. Для нашей сборной выбираем, конечно же, итальянца, который не дал молодому россиянину ни шанса заиграть в основе. У Эльмира будет возможность в новом сезоне, ведь Миммо возвращается на родину. Кстати, пять лет назад «Трансфермаркт» давал за Кришито 16 миллионов евро.

Полузащитники

Фернандо («Спартак»; Бразилия; 26 лет) – 14 миллионов евро

Мастер штрафных ударов и любитель вкусно покушать из центра спартаковской полузащиты. Классный игрок и большой мастер, но у Фернандо периодически возникают проблемы то ли с формой, то ли с мотивацией. Но даже несмотря на неудачные отрезки, свой трансфер двухгодичной давности за 12.5 млн евро бразилец полностью оправдывает. В чемпионском сезоне он был ключевой фигурой «Спартака».

Леандро Паредес («Зенит»; Аргентина; 23 года) – 18 миллионов евро

«Зенит» заплатил за Паредеса 23 миллиона евро прошлым летом, но аргентинец вряд ли потерял в цене, если дело дойдет до нового трансфера. На Лео есть спрос в Европе, клубы из серьезных чемпионатов готовы потратить на аргентинца около 30 миллионов евро. Если говорить об оценочной стоимости, то Паредес сейчас на собственном пике и должен продолжать расти.

Алан Дзагоев (ЦСКА; Россия; 27 лет) – 15 миллионов евро

Российский полузащитник котируется традиционно высоко, ниже планки в 15 миллионов евро Дзагоев не опускается на протяжении последних шести лет, а после яркого выступления на Евро-2012 его акции взлетели до максимума – 25 миллионов евро предлагал тогда «Трансфермаркт» заплатить за Алана. Но то ли покупателей не нашлось, то ли сам Дзагоев побоялся уезжать, только за рубежом он так и не поиграл. О чем, похоже, иногда жалеет.

Нападающие

Ахмед Муса (ЦСКА; Нигерия; 25 лет) – 15 миллионов евро

В этот раз Муса здесь проездом: по окончании срока аренды вернется обратно в «Лестер». Когда Ахмед только пришел в ЦСКА шесть с половиной лет назад, он стоил 5 миллионов, армейцы холили и лелеяли форварда и довели его стоимость до 18 миллионов. Отсутствие игровой практики в «Лестере» сказалось понятным образом, но в чемпионате России Муса по-прежнему в топе.

Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды; 26 лет) – 22 миллиона евро

Бессменно самый дорогостоящий игрок чемпионата России после отъезда Халка в Китай. Выступая за «Спартак», Квинси «прокачался» с 6.5 млн до 22 млн евро – выдающееся достижение для игрока, решившего прогрессировать в РФПЛ. У Промеса есть потенциал и для дальнейшего роста, но для этого голландцу нужно сменить чемпионат и заявить о себе в среде с более высокой конкуренцией. 

Фёдор Смолов («Краснодар»; Россия; 28 лет) – 15 миллионов евро

Если бы Федор раньше бросил потешать футбольный люд и начал бы впечатлять забитыми голами, то сейчас, глядишь, играл бы в топ-лиге и стоил раза в два дороже. Но в любом случае Смолов – красавец, как Мюнхгаузен вытащил себя за волосы в люди. Напомню, на момент свободного трансфера из «Динамо» (да-да, Федя достался «Краснодару» бесплатно) оценочная стоимость форварда составляла 2.5 млн евро. Сейчас – в шесть раз больше. 

Итоги

- общая стоимость «самой дорогой команды РФПЛ» составила 149 миллионов евро.

- в составе четыре россиянина, включая Марио Фернандеса, два аргентинца, серб, итальянец, бразилец, нигериец и голландец. Счет в пользу легионеров 7:4.

- нет ни одного представителя свежеиспеченного чемпиона «Локомотива»! У железнодорожников нет такой позиции, где бы в прошедшем сезоне играл самый дорогой игрок лиги.

- клубное представительство: четыре игрока ЦСКА, по три футболиста «Спартака» и «Зенита» и Федор Смолов из «Краснодара».

Второй состав

Вратарь:

Андрей Лунёв («Зенит»; Россия; 26 лет) – 7 миллионов евро

Защитники:

Игорь Смольников («Зенит»; Россия; 29 лет) – 7.5 миллиона евро

Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия; 26 лет) – 5.8 миллиона евро

Миха Мевля («Зенит»; Словения; 27 лет) – 5 миллионов евро

Эльмир Набиуллин («Зенит»; Россия; 23 года) – 5 миллионов евро

Полузащитники:

Александр Головин (ЦСКА; Россия; 22 года) – 10 миллионов евро

Алексей Миранчук («Локомотив»; Россия; 22 года) – 10 миллионов евро

Олег Шатов («Зенит»/«Краснодар»; Россия; 27 лет) – 9.5 миллиона евро

Нападающие:

Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина; 22 года) – 12 миллионов евро

Александр Кокорин («Зенит»; Россия; 27 лет) – 11 миллионов евро

Сердар Азмун («Рубин»; Иран; 23 года) – 9 миллионов евро

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Все комментарии
KURUM
KURUM
13 июня в 22:16
Кто мусу сюда включил, его стоимость сто тыщ в базарный день..
fanatcska94
fanatcska94
13 июня в 06:54
Жора Щенников по трансфермаркту оценивается в 5 миллионов евро, но об этом ни одного слова в статье.
Давуд
Давуд
08 июня в 00:45
Получается как одна нога Месси или КрИстинки
kingoffam
kingoffam
05 июня в 23:24
Nikola45:
Сколько сколько Промес? ))) Конечно может 7-0 и желает столько получить но кто же столько даст? )) 5 от силы! Чел даже на ЧМ не поедет ))
Вроде взрослый человек,а повторяешь за малолетками всякую чушь.
scikuni
scikuni
04 июня в 14:50
самые дорогие игроки почему-то играют в госклубах причем даже паспортисты деревянные
Антон Куцый
Антон Куцый
04 июня в 12:49
Ну так себе цены, если честно. Промес и правда самый доогой я думаю. А вот дзагоев переоценен по моему. Тот же Фернандеш по моему по дороже должен быть, учитывая постоянные травмы Алана.
Nikola45
Nikola45
04 июня в 11:25
Сколько сколько Промес? )))
Конечно может 7-0 и желает столько получить но кто же столько даст? ))
5 от силы! Чел даже на ЧМ не поедет ))
blitz
blitz
03 июня в 20:30
Pozitivs:
А где хоть один российский пупсик?
ЗА ПУПСИКОВ ОПЯТЬ СТЫДНО
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
03 июня в 18:43
Все прекрасно видели, что из себя представляют Смолов на международном уровне и промес в играх с топ клубами Европы
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
03 июня в 18:20
Это же зимние ценники. Статья либо сильно запоздала, либо немного опережает события. После ЧМ цены могут существенно измениться.
mikysss
mikysss
03 июня в 16:03
Что что? вы ищете пупсиков? а что аргентосы уже российское гражданство получили? всем срочно мыться
Правдин Семён
Правдин Семён
03 июня в 15:54
Заменить одного легионера россиянином-и эта сборная впишется в лимит!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
03 июня в 15:36
на трансфермаркте угорают, выставляя такой ценник бесполезным семинулевым пупсикам
praporchik zadov
praporchik zadov
03 июня в 15:35
Lazurny:
За промеску придумывают цену почти как за Мессии, ну смешно.
Практически одно и тоже Месси 200 лямов и Промес 22.....дружок ты удосужься хотя бы узнать сколько стоит Лео....
bbb370
bbb370
03 июня в 15:25
Промеса пора продавать. Дальше цена будет только падать.
mugik1973
mugik1973
03 июня в 14:37
Слова про дырофеева догнать его пока не может и привык всегда быть первым повеселить
Omaxa
Omaxa
03 июня в 14:12
А где глушаков, еще недавно пупсики его хотели продать в Реал за 15 миллионов?
Begemott
Begemott
03 июня в 14:09
После 7-0 пупсики стоят в семь раз дешевле.
Литейный 4
Литейный 4
03 июня в 14:02
В Европе за пупсика губошлепа, после известного матча в Ливерпуле, ломаного гроша не дадут. Гыгыгы
orbit22rus
orbit22rus
03 июня в 13:53
MAUS:
Если учесть, что зенит-проект выгреб весь ЧР, то стыдно за зенит!
За зенит всегда стыдно. Да и за конявых тоже.
MAUS
MAUS
03 июня в 13:49
Если учесть, что зенит-проект выгреб весь ЧР, то стыдно за зенит!
Фата лист
Фата лист
03 июня в 13:47
juchok:
а Чорлука даже дешевле Мевли?
Чорлука уже старик, который из-за травмы пропустил целый сезон, естественно это отразилось на его трансферной стоимости.
Павел Амурский
Павел Амурский
03 июня в 13:35
Максимович хорошо хоть надумал удрать от пупсиков, а то будет стоить 3 копейки на тарасовском рынке.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 июня в 13:33
Миллионы, миллионы, а на выходе НОЛЬ.)
Ruzzik
Ruzzik
03 июня в 13:33
juchok:
а Чорлука даже дешевле Мевли?
Они одинаково бездарны.
orbit22rus
orbit22rus
03 июня в 13:32
Соккер пытается не отстать от спортбокса?
Pozitivs
Pozitivs
03 июня в 13:30
А где хоть один российский пупсик?
Lazurny
Lazurny
03 июня в 13:26
За промеску придумывают цену почти как за Мессии, ну смешно.
Hypnoz
Hypnoz
03 июня в 12:56
А рекордсмен чего так дорого ? Пятерочка, красная цена, да и за столько никто не берет )))
juchok
juchok
03 июня в 12:50
а Чорлука даже дешевле Мевли?
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