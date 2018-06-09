Германия: играют все, а побеждает она

Действующий чемпион мира и лидер рейтинга ФИФА. Будущее сборной Германии на ЧМ-2018 кажется безоблачным. Но «Соккер.ру» не уверен в этом.

Сборная Германии

Лучший результат на чемпионатах мира: чемпион – 1954, 1974, 1990, 2014.

Место в рейтинге ФИФА: 1.

Капитан: Мануэль Нойер.

Тренер: Йоахим Лев (Германия).

Соперники по группе: Мексика, Швеция, Корея.

Сыграет в городах: Москва, Сочи, Казань.

Путь на ЧМ-2018. Кто-то сомневается в том, что дорога на чемпионат мира у Германии была легка и непринужденна? Правильно делаете, что не сомневаетесь. Немцы просто прогулялись по группе, катком прокатились, не заметив никакого сопротивления. Сборные Норвегии, Чехии, Северной Ирландии, Сан-Марино и Азербайджана были смяты. Все свои матчи в отборе Германия выиграла, причем в семи из десяти встреч одержала разгромные победы. Действующие чемпионы мира показали, что находятся просто в невероятной форме. А вот непосредственно перед чемпионатом мира в подготовительных матчах выглядели не самым лучшим образом, экспериментируя. Проиграли Австрии и победили Саудовскую Аравию лишь со счетом 2:1. Но все понимают, что это не настоящая сила немцев.

Любопытные факты

- сборная Германии является действующим победителем Кубка Конфедераций;

- Германия не проигрывает 15 официальных турнирных матчей подряд, имея на этой дистанции всего одну ничью;

- из действующих игроков сборной Германии только Томас Мюллер входит в десятку лучших бомбардиров в истории команды, занимая девятое место;

- с 2010 года сборная Германии не покидает первую пятерку рейтинга ФИФА, а за пределами первой десятки не была с 2006 года.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Нойер («Бавария»), тер Штеген («Барселона»), Трапп (ПСЖ).

Защитники: Боатенг («Бавария»), Гинтер («Боруссия» М), Хектор («Кельн»), Хуммельс («Бавария»), Платтенхардт («Герта»), Киммих («Бавария»), Рюдигер («Челси»), Зюле («Бавария»).

Полузащитники/нападающие: Брандт («Байер»), Дракслер (ПСЖ), Горецка («Шальке»), Гюндоган («Ман Сити»), Хедира («Ювентус»), Кроос («Реал»), Мюллер («Бавария»), Озил («Арсенал»), Ройс («Боруссия» Д), Руди («Бавария»), Гомес («Штутгарт»), Вернер («РБ Лейпциг»).

Потери. Говоря о сборной Германии, сложно найти человека, чья потеря для этой команды будет критической. До последнего были опасения, что Нойер не сыграет после травмы, полученной еще осенью прошлого года. Но он постарался и восстановился как раз к чемпионату мира, хотя его право на основной состав многими оспаривается, а тер Штеген и вовсе может обидеться. Так с натяжкой потерями из-за неладов со здоровьем можно назвать отсутствие Штиндля и Джана, хотя тот тоже вроде восстановился. К слову, потерей называют отсутствие полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, которого Лев отцепил от окончательного состава сборной, удивив очень многих. Кто-то называет это большой ошибкой, поскольку Сане провел изумительный сезон в составе «горожан». Но тренеру, как всегда, виднее.

Лидеры. Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Тони Кроос. В Германии хватает харизматичных ярких игроков.

Тактика. Лев использует классическую и универсальную схему 4-2-3-1, которая может легко трансформироваться в зависимости от ситуации на поле. А чаще всего это атакующий мощный вариант с прессингом по всему фронту, чтобы соперник не мог поднять головы и был изрешечен мячами.

Ориентировочный состав: Нойер – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор – Кроос, Хедира – Мюллер, Озил, Ройс – Вернер.

Сила. Преимущества сборной Германии всегда были чем-то потусторонним для других команд. Поэтому-то появилась поговорка о том, что в футбол играют все, а побеждают все равно немцы. Германия умеет находить путь из самых сложных ситуаций за счет самоотдачи, дисциплины, трудоспособности. Когда к этим природным свойствам добавляется талант отдельных исполнителей, индивидуальное мастерство, приправленное тренерским умением заставить синергично работать все эти элементы, получается чемпион мира. И когда все это работает, равных Германии нет.

Слабость. Довольно смешно пытаться найти слабые места у лидера мирового футбольного рейтинга. Но если придираться, то потенциальные тонкие зоны есть. И речь не об игроках в первую очередь и их мастерстве, а о психологии. Верно отметил Юрген Клинсманн, заявивший, что даже самым талантливым сборным почти не удавалось выигрывать дважды подряд чемпионаты мира. И не потому, что они становились слабее по составу или технически, а потому, что они не могли отыскать нужный футбольный голод, страсть, которая привела их к титулу в первый раз. Ведь победитель чемпионата мира всегда выкладывается более чем на сто процентов, он делает не только то, на что способен, но даже большее. И когда ты уже все выиграл, тебе сложнее заставить себя это вытворять. Еще, если уж придираться конкретно по игре, можно подумать, что в обороне вдруг ни с чего возникнут проблемы, поскольку Хуммельс порой не очень надежен, Боатенг иногда ломается, а Нойер не имел долго игровой практики.

Модный разговор

Сборная Германии основным комплектом формы отдает дань истории, поскольку на груди выполнен геометрический узор, который был на форме сборной ФРГ в конце 1980-х годов. Он выполнен в черном цвете, тогда как весь комплект сам белый. Гостевой комплект отличается оригинальным сине-зеленым цветом, а также геометрическими узорами по всей поверхности.

Главный тренер. Йоахим Лев (Германия)

Многие топ-клубы с нетерпением ждут, когда же уже Лев наиграется со сборной и обратит внимание на клубный футбол. Там он точно не потеряется и сразу станет нарасхват. А пока Лев доволен тем, что у него получается в сборной Германии и продолжает оттачивать свой перфекционизм, штурмуя высоту чемпионата мира в очередной уже раз. Ведь именно с его именем связан весь подъем футбола сборной Германии в новейшей истории. С 2004 года он в системе, где два года был ассистентом главного тренера Клинсманна, а после его ухода по окончании домашнего ЧМ-2006 Лев возглавил команду и до сих пор развлекается только продлением контракта. Новый подписал уже до 2022 года. Кажется, ему все нравится.

Главная звезда. Томас Мюллер

В Германии собраны сплошные звезды, но все же выделим Мюллера, если кого-то и вычленять из этой блистательной компании. Можно было бы назвать Крооса, но он держится скромнее, а вот Мюллер включает зачастую режим предводителя и заводит команду своими действиями. Это очень важный элемент команды не только технически, тактически, но и энергетически, морально. Настоящий символ современного мощного и одновременно с тем техничного немецкого футбола, даром что фамилия довольно типичная для Германии.

За кем следить в сборной Германии?

Подразумевается, что последить следует за теми, кто способен совершить неожиданный прорыв. Конечно, тут обращает на себя внимание Горецка, за которым охотятся уже топ-клубы. Этот чемпионат мира может стать моментом славы для Леона и подтолкнуть его на новые высоты. Прорыв может случиться и у Киммиха, хотя защитник «Баварии» и так достаточно заметная фигура. Следует обратить внимание и на Вернера, который водрузит на себя статус главного центрфорварда сборной. Посмотрим, как он с этим справится, и как тот же Брандт будет ему помогать, ведь именно в его пользу отказался от Сане Лев, как сам признался.

Где можно увидеть сборную Германии?

База. Подмосковье, Ватутинки.

Матчи группового этапа

17 июня. Москва, «Лужники». Мексика.

23 июня. Сочи. Швеция.

27 июня. Казань. Корея.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Сборная Германии рассматривает только один вариант развития событий – где она становится снова чемпионом мира. Лидер мирового рейтинга ФИФА может позволить себе строить такие планы и ставить такие цели. В принципе ничего невероятного в таких задачах нет. Можно мысленно построить путь немецкой команды по плей-офф, куда она непременно выйдет. Если будет обходиться без сенсаций в других группах и парах, то в 1/8 финала может ждать Швейцария или Сербия. А если бразильцы оступятся в соседнем квартете или сами немцы станут вторыми в своем, то полуфинал ЧМ-2014 может повториться сразу. Так что многое зависит от ответственности команд еще на групповой стадии.

Прогноз «Соккер.ру». Достаточно сложно пытаться угадать, до какой стадии дойдет одна из сильнейших команд турнира. Хотя многие из вас наверняка уже занимаются этим, участвуя в «Соккермании». Если нет – самое время исправить это недоразумение – спешите! При правильном отношении к делу Германия избежит встреч с сильными противниками до полуфинала. А там уже начнется еще более жесткая мясорубка, в которой немцы вполне могут и не выжить, обидно уступив. Согласимся с Клинсманном – выиграть второй раз подряд ЧМ будет тяжело.