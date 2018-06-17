Участь чемпионов. Окрыленная Мексика и сенсация в «Лужниках»

17 июня 2018, 21:30

Чемпионы мира в XXI веке традиционно проваливают следующие турниры после триумфов, вот и Германия сделала шаг в этом направлении. «Соккер.ру» - о яркой победе мексиканцев.

Перед матчем

Пока что главный стадион чемпионата мира принимает только особенные матчи, которые завершаются неожиданно. Не то чтобы победа сборной России над Саудовской Аравией стала сенсацией, но счета 5:0 точно никто не ожидал. А вот успех Мексики в игре с Германией – это если не чудо, то немаленький шок, особенно с учетом того, как складывалась игра. Йоахим Лёв и Хуан Карлос Осорио не удивили друг друга схемами, обе команды с первых минут применили тактику 4-2-3-1, а вот одно кадровое решение удивило. За несколько часов до матча стало ясно, что левый защитник Йонас Хектор не сможет помочь сборной Германии, и Лёв выпустил вместо него Марвина Платтенхардта. Это первое из ряда неудачных решений герра Йоахима, которые привели Бундестим к итоговому результату.

Мексика: плотность, прессинг, шикарный выход в атаку

Сборная Мексики показала, как можно играть против фаворита смело и ответственно одновременно. Стратегический подход у обеих команд был схожим: проворные игроки группы атаки нацеливались на поиски свободного пространства у чужих ворот, в стартовых составах обошлось без больших форвардов. Но если у Мексики получилось задуманное, то немцы напоролись на заграждение из кактусов с длинными иглами. Прессингуя Хедиру, Крооса и Озила, мексиканцы сделали сборную Германии машиной, которая может ехать только по прямой линии, без поворотов. На последней трети «Эль Три» создали атмосферу ужаса для немцев, не давая тем времени на размышления, между тем, сами молниеносно выходили в атаку, делая это просто и эффективно. Обычно следовала передача на Чичарито, Хавьер либо бежал за спину большим защитникам, либо оттягивался под пас в недодачу, после чего разворачивался и бросал партнеров в прорывы по флангам. Собственно, один из таких прорывов и привел к голу Лосано, который завершил типичную атаку Мексики в этом матче.

Германия: наивность, индивидуальные провалы, отсутствие плана «Б»

Изначально Германия отнеслась к Мексике без должного уважения, и в этом главная проблема. Немцы шли вперед большими силами, но не было качественного заполнения зон на чужой половине поля, поэтому встречные атаки мексиканцев были намного опаснее, пусть и проводились малыми силами. Команда Хуана Карлоса Осорио подобрала правильный баланс, в отличие от своих противников, действовавших авантюрно и недальновидно, Эррера и Гуардадо хозяйничали в центре поля, где отвратительно сыграл Хедира, связавший своим бездействием Крооса с Озилом. Дракслер и Вернер пытались искать свободные зоны впереди, но им некуда было растаскивать оборону мексиканцев, к тому же пасующих игроков накрывали очень качественно. Неуверенность Платтенхардта на левом фланге тоже сказывалась, ведь очевидный свал на сторону Киммиха делал Германию предсказуемой и плоской. А когда настало время вносить коррективы, оказалось, что достойной альтернативы изначальному плану у Йоахима Лёва попросту нет. Впрочем, об этом нужно сказать отдельно.

Тренерская дуэль. Лёв со свистом проиграл Осорио

Если на табло счет 1:0 в пользу Мексики, то в тренерском противостоянии разгром. Лёв либо вообще не реагировал на события на поле, либо делал это с отставанием от Осорио. Сборная Германии могла набрать очки в этой встрече не благодаря работе главного тренера, а только лишь из-за высокого индивидуального класса или вследствие банального навала, в котором тактика не нужна. Германия пропустила гол от Лосано на 35-й минуте после типичной контратаки с участием Чичарито, который разбежался и выдал голевой пас. Это был уже шестой или седьмой подобный выпад Мексики в первом тайме. Лёв не предпринял никаких решительных мер, чтобы свести к минимуму риск таких атак на ворота Нойера. Во втором тайме инициатива полностью перешла к немцам, но будет справедливо подчеркнуть, что мексиканцы были не против такого развития игры. Они еще добавили плотности в обороне.

Но как только наметилось преимущество Германии в центре поля, Осорио выпустил в опорную зону свежего Эдсона Альвареса, передвинув «наевшегося» Эктора Эрреру чуть выше. Позже колумбийский тренер еще раз освежит стратегически важный рубеж «юношей» Рафаэлем Маркесом, чей опыт помог в концовке. Между тем, Лёв снимал с игры неудачно действовавших Хедиру и Платтенхардта, а самой удачной заменой едва не стала вынужденная перестановка: Юлиан Брандт, сменивший получившего мышечное повреждение Вернера, мог принести немцам ничью плотным ударом из-за пределов штрафной площади. Йоахим заставил свою команду больше атаковать, но мексиканский ребус он так и не решил. Во втором тайме сборная Германии могла забить, но скорее вследствие подачи в штрафную площадь или дальнего удара Крооса, нежели после осмысленного розыгрыша мяча.

Не спешите хоронить Германию

Несмотря на поражение и массу вопросов по игре, не станем спешить с выводами. Скажем, те же испанцы в 2010 году начали чемпионат мира с поражения от Швейцарии, что не помешало им выиграть турнир. Наверняка, и на немцев неудача в «Лужниках» подействует отрезвляющим образом. Плюс, есть еще хитрости с пиком кондиций. Ведущие сборные часто закладывают максимум возможностей футболистов на плей-офф. Это рискованно, но так делают. Может быть, и немцы имеют в виду нечто подобное, потому что Мексике они уступили в движении, что симптоматично. Но впереди еще два матча группового этапа против Швеции и Южной Кореи, есть возможность исправиться за поражение в первом туре, выйти из группы и начать в плей-офф все сначала. А пока немцы проиграли в статусе чемпионов мира. И хорошо, что так. Каким скучным был бы футбол без сенсаций!