Повод для свиста болельщиков

Не только феериями запомнится групповой этап ЧМ-2018. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко видит поводы для праведного гнева болельщиков в ряде матчей.

Всем хорош нынешний чемпионат мира. Прекрасная организация, красивые стадионы, яркие болельщики, интересные команды, эффектный футбол. Но всегда есть небольшая частица дегтя. Групповой этап завершился, и можно назвать, наверное, несколько таких пунктов по его итогам. Кто-то скажет про не самое совершенное использование системы видеоповторов, кто-то найдет другие поводы.

Но самыми громкими, конечно, стали те, которые вызывали свист болельщиков прямо на стадионах. Без позорных моментов не обошлось. И виноваты в этом сами команды, которые увлеклись решением турнирных задач в последнем туре группового раунда и перестали придерживаться собственно футбольных принципов.

Конечно, самым вопиющим стал матч между Японией и Польшей. Японцы уступали по ходу поединка со счетом 0:1, но в параллельной игре сложилась ситуация, при которой этот проигрыш устраивал азиатов – они выходили дальше в плей-офф, оставляя за бортом Сенегал по принципу фэйр-плей, по меньшему количеству желтых карточек.

Спорный метод определения лучшего, но более разумного при равенстве голевых показателей, видимо, пока нет. Как только в параллельном матче Колумбия повела со счетом 1:0 у Сенегала, а это случилось после середины второго тайма, японцы просто остановились. С 75-й минуты встреча с Польшей превратилась в одно из самых убогих зрелищ, что когда-либо видели чемпионаты мира. Японцы просто катали мяч на своей половине поля.

И это не образное выражение, которое обычно применяют, когда какая-то команда действует осторожно и подолгу готовит атаку. Нет. Япония натурально просто возила мяч на своей территории и даже не собиралась атаковать. Поляки же, которые пробили на этом чемпионате мира все возможные донья, тоже не упорствовали.

Ведь они вели в счете, а для победы достаточно и одного гола. То есть у Польши не было желания как можно громче хлопнуть дверью. Вот есть сборная Кореи, которая до последней секунды билась, зная, что уже вылетает, а есть сборная Польши, которая тоже остановилась, довольствуясь малым. Все равно чемпионат мира уже провален.

Можно сказать, что после 70-й минуты этой встречи обе команды расписались в том, что предают футбол официально. Конечно, каждый может сказать, что любой бы поступил на их месте так же. Но ведь этот результат сам по себе им ничего не гарантировал. Какая мотивация у поляков бездействовать? Потому что устали и ничего не хотят?

Посмотрите на корейцев, на тунисцев, на другие сборные, которые досрочно вылетели. Вот за такое отношение к делу по ходу всего турнира Польша и была наказана. Футбол нельзя предавать и делать из болельщиков посмешище. А японцы могли вылететь и при такой своей игре. Если бы Сенегал забил Колумбии в конце своего поединка.

Было бы интересно посмотреть тогда на посиневшее лицо главного тренера сборной Японии и на тот позор, которым бы его облили с ног до головы. Но ему и так достается за этот в самом прямом, а не часто используемом для красного словца, смысле антифутбол. То, что делали поляки и японцы, не имеет ничего общего с игрой.

И нет ничего удивительного в том, что у Кейсуке Хонды проснулась совесть, он попросил прощения за такие действия команды. Извинился и главный тренер японцев Акиро Нисино, который бил себя в грудь перед турниром и обещал, что Япония всегда будет показывать атакующий футбол:

«Очень сложное решение. Я не рад, что мы играли так. Удержание мяча не входило в наши изначальные планы. Но сложилась очень сложная и рискованная ситуация. Если бы мы пропустили еще один гол и счет стал 0:2, мы бы вылетели из группы. Я не хотел раскрываться и решил, что мы попробуем положиться на параллельный матч Колумбии и Сенегала. Да, это был риск, потому что ситуация там тоже могла поменяться».

Он может сколько угодно извиняться, конечно, но громогласный свист болельщиков в Волгограде, которые установили рекорд посещаемости арены, кстати, еще долго должен стоять в ушах Нисино и его команды, которая вышла в плей-офф по принципу фэйр-плей, но не показала честного отношения к игре.

Впрочем, были еще прецеденты. Например, единственная пока ничья со счетом 0:0 тоже вызывала свист болельщиков. Речь об игре между Францией и Данией. Ничья устраивала обе команды для выхода в плей-офф.

И если французы, пусть и с несколько экспериментальным составом, пытались как-то атаковать, что-то придумывать, хотя они-то как раз первое место в таком случае занимали в группе, то датчане всеми правдами и неправдами убивали время и демонстрировали готовность стоять в стиле японцев до финального свистка.

Бывали моменты, когда они просто реально останавливались, вызывая гневный гул и свист фанатов. Если бы французы повели себя как поляки позднее, то и этот матч стал бы полным безобразием без ударов и моментов. Поскольку датчане бегали вперед, когда их вынуждали к этому французы, ощущавшие, я надеюсь, стыд и дискомфорт за свое поведение. Тут, кстати, довольно показательна игра России и Уругвая.

Можно сколько угодно в чем угодно обвинять российскую команду, но она с уругвайцами выдала честную игру в плане приверженности футбольным ценностям. Обе сборные, гарантировавшие себе участие в плей-офф, боролись, атаковали, создавали моменты, не было ощущения, что команды отбывают номер. В совершенно аналогичной ситуации оказались Бельгия и Англия, которые разыгрывали первое место в группе.

И поначалу у обеих команд был соблазн сгонять что-то не сильно напрягающее. Однако недовольный свист фанатов в первом тайме заставил все же их шевелиться и в итоге не заклеймить себя японско-польско-датским позором. Радует, что таких матчей, как эти, на нынешнем чемпионате мира больше не повторится.