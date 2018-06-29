Вылет Германии и другие события третьего тура ЧМ-18

Групповой раунд мундиаля завершен, половина команд отправилась по домам. «Соккер.ру» подводит итоги заключительного тура, в котором вершились судьбы.

Только цифры

- Впервые в истории чемпионатов мира каждый участник забил как минимум два мяча. Откровенных «пассажиров» в России не было.

- Рекордная серия без нулевых ничьих растянулась на 37 встреч (предыдущий рекорд – 26), а оборвалась из-за сборных Франции и Дании, выдавших унылейшее зрелище.

- 2500-й гол в истории мундиалей забит в Саранске, а его автором стал тунисский форвард Фахреддин Бен-Юссеф.

- 100-й гол ЧМ-2018 забил Лионель Месси в ворота Нигерии.

- В 16-ти матчах третьего тура забито 37 голов. Таким образом, заключительный раунд группового этапа получился самым слабым по результативности: в первом туре было 38 голов, во втором – 47.

- Вратарь сборной Египта установил рекорд чемпионатов мира, выйдя на поле в возрасте 45 лет и 161 дня. Эссам Аль-Хадари почти на два с половиной года перекрыл достижение Фарида Мондрагона, которым колумбиец владел четыре года (43 года и 6 дней). В матче с Саудовской Аравией Аль-Хадари не просто появился на поле, но еще и пенальти отбил!

- Еще один рекорд, установленный на ЧМ-2018: на мундиале в России забито уже 7 автоголов, и ведь впереди еще все матчи на выбывание!

Сенсация тура. Вылет сборной Германии

Скорее ждали, что Аргентина с Лионелем Месси после разгрома от Хорватии и бурления внутри коллектива не сумеет выиграть у нигерийцев и бесславно покинет турнир, но действующий вице-чемпион продлил пребывание в России, в отличие от чемпиона. Сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть первый раунд ЧМ и потерпела в рамках одного группового турнира два поражения. А ведь казалось, что поздний гол Тони Крооса в ворота Швеции воодушевит немцев, но Бундесманшафт проиграла Южной Корее и уже уехала домой. Грандиозный провал для команды статуса и возможностей Германии, впрочем, не все так однозначно.

Неприятность тура. Крупное поражение сборной России

После уверенных побед над Египтом и Саудовской Аравией уругвайцы вернули команду Станислава Черчесова с небес на землю. «Селесте» не просто выиграли, а обыграли наших парней с разгромным счетом, в то время как сборная России напомнила саму себя старых недобрых образцов контрольных матчей. Теперь вопрос в том, как подействует это фиаско на команду: отрезвляюще или удручающе? Перед стартом плей-офф разница принципиальная.

Полезное поражение. Спасибо Уругваю за урок

Разочарование тура. Унылые матчи

Игра сборных Франции и Дании – гимн скуке, эти команды устраивала ничья, вот они и сыграли без забитых мячей. Япония, зная о том, как складывается параллельная встреча, стремилась скорее не пропустить второй мяч от Польши, нежели сравнять счет. «Самураи» вышли в плей-офф, превзойдя Сенегал по параметру фэйр-плей – получили меньше желтых карточек. Дурацкий способ выбирать участника плей-офф. ФИФА нужно крепко подумать о том, как мотивировать команды на игру в футбол в последнем туре группового этапа, потому что не всем это было нужно.

Очарование тура. Развязки в группах «B», «D» и «F»

К счастью, Франция против Дании – это скорее исключение, утонувшее в позитивных эмоциях, которые подарили другие команды. Испания и Португалия до последнего сохраняли интригу в борьбе за первую строчку (кстати, определялся соперник сборной России). Португальцы вели в счете, Криштиану не реализовал пенальти, а в концовке Иран сравнял счет «с точки», что отодвинуло Роналду и Ко на второе место, ведь в это же самое время Испания ушла от поражения в матче с Марокко. Аргентине помог поздний гол экс-спартаковца Рохо, до которого «Альбиселесте» не попадали в плей-офф, но даже после этого успеха мог сработать иной сценарий, забей исландцы Хорватии при счете 1:1, однако викинги наоборот пропустили. В группе «F» никто не ожидал, что Мексика будет крупно проигрывать Швеции, и забей Германия в параллельной игре Южной Корее, «Эль Три» отправились бы домой после лихого старта на мундиале. Но все вышло еще куда интереснее.

Матч тура. Аргентина – Нигерия (2:1)

Тут было все. Изначальная интрига: вылетит или не вылетит Аргентина? Гол Лионеля Месси, пенальти в исполнении нигерийцев, поставивший «Альбиселесте» на грань катастрофы, беснующийся Диего Марадона в вип-ложе, а потом победный мяч левоногого защитника с правой ноги и буря эмоций. Мощно получилось!

Игрок тура. Иско (Испания)

«Красная Фурия» не выиграла, но Иско провел изумительный матч – 9.7 балла оценка «Whoscored». Испанский полузащитник забил, отдал 92% точных передач, даром что постоянно ищет варианты для обостряющих пасов, удачно шел в дриблинг и шесть раз выводил партнеров на ударные позиции. Ох, как же нелегко придется игрокам сборной России против этого парня с отличным видением поля и кошачьими движениями при работе с мячом. Иско проводит очень сильный турнир и претендует на то, чтобы стать одним из героев чемпионата мира – тут уже зависит от успехов всей сборной Испании.

Символическая сборная 3-го тура

Вратарь: Чо Хен-У (Южная Корея).

Защитники: Адвинкула (Перу), Мина (Колумбия), Гранквист (Швеция), Рохо (Аргентина).

Полузащитники: Бадель (Хорватия), Коутиньо (Бразилия), Иско (Испания).

Нападающие: Месси (Аргентина), Неймар (Бразилия), Суарес (Уругвай).

Тренер: Шин Тэ-Йон (Южная Корея).

Запас: Аль-Хадари (Египет), Бейранванд (Иран), Пепе (Португалия), Тиаго Силва (Бразилия), Ад-Даусари (Саудовская Аравия), Кавани (Уругвай), Герреро (Перу).

Красота трибун