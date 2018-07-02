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На пределе возможностей

вчера, 11:17
На пределе возможностей

Не берусь говорить что полностью заслужили победы, но не заслужили её и Испанцы. Монотонные пасы на задней линии, попытка проникающих прострелов и индивидуальные качества каждого из игроков Испании, казалось бы и есть основа этой сборной. «Тики-така» во всей красе. Конечно, у основы данного стиля глубокие корни, но от той Испании, что когда то блистала в 2008, 2010 и 2012 годах, осталось относительно немного. Иньеста, Хави и в какой то мере Бускетс, в своё время создавали стиль игры, основу для будущих атак. 


Сейчас же все немного по другому. Хави к сожалению уже завершил карьеру, Иньеста вероятно сыграл свой последний матч в сборной, Бускетс неизменно поддерживал атаку, и играл «столба». Единственный кто порадовал меня в этом матче, это был Иско. 120 минут он пытался растягивать нашу оборону, индивидуально продвигаясь один в один и в зачастую подвергаясь фолам со стороны наших игроков. Огромное количество забросов в штрафную сборной России, казалось бы выглядели несвойственно для некогда доминирующей на всех частях поля «Красной Фурии». Но другого выбора к счастью мы им так и не дали. 

До начала матча очень часто слышал от фанатов нашей сборной недоумении по поводу решения выставить в основу 37-летнего Сергея Игнашевича. В какой то мере я был тоже немного удивлен. Но все мои сомнения рассеялись уже к концу первого тайма. Глобальный опыт Сергея и умение оказаться заранее в той точке, куда полетит мяч, достойны всяких похвал. Он показал всему миру, что даже в таком возрасте, даже против такой Испании, можно без особых проблем отыграть все 120 минут!  Аплодирую Игнашевичу отдельно.

Но особняком в нашей защите выступила пара Фернандес - Кутепов. Если же Илья полностью забирал весь воздух в штрафной, то Мануэль «зацементировал» основной фланг сборной Испании, и практически идеально отыграл все те же 120 минут. Кстати игра корпусом у Фернандеса будет еще не раз сниться в страшном сне игрокам Испании.

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Полностью отбросим первый гол. Фактор невезения пришелся именно на наши ворота. Если же некоторая часть фанатов нашей сборной опустили руки, то я продолжал неизменно верить. Я знал что любой стандарт может принести нам успех. Так и случилось в случае с рукой Пике. Баланс везения в этом матче вновь сравнялся. Осталось без нервов реализовать пенальти. Дзюба, 11 метров, разбег - 1:1!

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Как и ожидалось, во втором тайме, да и практически до конца дополнительного времени, Испания полностью доминировала на поле. О чем говорят и статистические показатели матча. 74% владения мячом и сумасшедшие 1200 пасов! Каждое приближение Испанцев к воротам, сулило нам огромные проблемы. Нервы были на пределе. Но мы дотерпели, хоть и не самым практичным способом. 

Наступило время лотереи - послематчевые пенальти. Нелогичный конец матча, но весьма ожидаемый. За все 120 минут матча, Игорю удалось набраться небывалой уверенности, заряд трибун и негодование Испанцев, по поводу того, каким образом они вообще оказались на этой стадии матча. Но чему быть, тому не миновать. Я наверняка знал, что в составе Испании, хладнокровные и опытные исполнители. А тот фактор, что первыми исполняли удар как раз таки они, меня пугало еще больше. 


И да! Чудо, а иначе это никак не назовешь, Игорь берет первый удар. Эмоции зашкаливают. Половина позади. Осталось реализовать еще 2 удара. Но по иронии, хватило одного. 

Браво Игорь, браво Россия, браво Черчесов. С победой друзья!!!

#РоссияИспания

GeniyGR
АВТОР
GeniyGR
Начинающий журналист
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Начинающий журналист
Источник: Soccer.RuФото: fifa.com
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Все комментарии
vastudio
vastudio ответил Kyon
сегодня в 00:43
Kyon:
Почему серию пенальти называют лотереей ? Пенальти - игра нервов и бесстрашия. Наша сборная стояла до конца и логично, что у испанцев начали шалить нервишки, чем Игорь и воспользовался, сохраняя спокойствие на протяжении всего матча, вот испанцы и дрогнули, выполняя 11-метровые перед ним.
Расскажешь то же самое, когда уже проиграете по пенальти))))))
Kyon
Kyon
вчера в 19:13
Почему серию пенальти называют лотереей ? Пенальти - игра нервов и бесстрашия. Наша сборная стояла до конца и логично, что у испанцев начали шалить нервишки, чем Игорь и воспользовался, сохраняя спокойствие на протяжении всего матча, вот испанцы и дрогнули, выполняя 11-метровые перед ним.
Germann
Germann
вчера в 16:24
Пределы / за пределы возможностей можно показывать только в одном случае, когда сошлись все необходимые для этого компоненты - а они на сей раз у нас - сошлись!!! Последний раз сходились в 2008... Но сейчас мы пошли дальше, мы убедились что это могут делать не только кудесники старой советской школы - как например Лобановский, Романцев или зарубежные специалисты - например Хиддинк и доступно это только им... - но нет - могут все делать и представители нашего тренерского цеха, нынешнего поколения - пожалуйста Черчесов...!!! Так же считаю что на нечто подобное способны и Бердыев и Слуцкий..., а если посмотреть на плеяду которая на подходе - так там очень перспективно - Карпин, Хохлов, Аленичев, Семак, Евсеев... Так что в этом (с тренерами) у нас и в настоящем и будущем - все в порядке...!!! Теперь о игроках... Сколько было, не по стесняюсь сказать "вони" - что у нас их и вовсе нет... Особенно во времена Капелло... А ларчик то просто открывается - вот какие есть - с такими и нужно играть - и оказывается это возможно...!!! А уж как сделать что бы заиграли - это уже другой вопрос, вот у Хиддинка и Черчесова - заиграли, а у Капелло и Адвоката - нет... Да уровень игроков у нас пока не так высок как у некоторых сборных, но положительная динамика есть, уровень чемпионата растет, а значит вырастет и уровень игроков...!!! Всех с победой!!! Россия вперед!!! Мы современники нашей истории - и это счастье...!!! Наше русское счастье...!!!
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