На пределе возможностей

Не берусь говорить что полностью заслужили победы, но не заслужили её и Испанцы. Монотонные пасы на задней линии, попытка проникающих прострелов и индивидуальные качества каждого из игроков Испании, казалось бы и есть основа этой сборной. «Тики-така» во всей красе. Конечно, у основы данного стиля глубокие корни, но от той Испании, что когда то блистала в 2008, 2010 и 2012 годах, осталось относительно немного. Иньеста, Хави и в какой то мере Бускетс, в своё время создавали стиль игры, основу для будущих атак.



Сейчас же все немного по другому. Хави к сожалению уже завершил карьеру, Иньеста вероятно сыграл свой последний матч в сборной, Бускетс неизменно поддерживал атаку, и играл «столба». Единственный кто порадовал меня в этом матче, это был Иско. 120 минут он пытался растягивать нашу оборону, индивидуально продвигаясь один в один и в зачастую подвергаясь фолам со стороны наших игроков. Огромное количество забросов в штрафную сборной России, казалось бы выглядели несвойственно для некогда доминирующей на всех частях поля «Красной Фурии». Но другого выбора к счастью мы им так и не дали.



До начала матча очень часто слышал от фанатов нашей сборной недоумении по поводу решения выставить в основу 37-летнего Сергея Игнашевича. В какой то мере я был тоже немного удивлен. Но все мои сомнения рассеялись уже к концу первого тайма. Глобальный опыт Сергея и умение оказаться заранее в той точке, куда полетит мяч, достойны всяких похвал. Он показал всему миру, что даже в таком возрасте, даже против такой Испании, можно без особых проблем отыграть все 120 минут! Аплодирую Игнашевичу отдельно.

Но особняком в нашей защите выступила пара Фернандес - Кутепов. Если же Илья полностью забирал весь воздух в штрафной, то Мануэль «зацементировал» основной фланг сборной Испании, и практически идеально отыграл все те же 120 минут. Кстати игра корпусом у Фернандеса будет еще не раз сниться в страшном сне игрокам Испании.



Полностью отбросим первый гол. Фактор невезения пришелся именно на наши ворота. Если же некоторая часть фанатов нашей сборной опустили руки, то я продолжал неизменно верить. Я знал что любой стандарт может принести нам успех. Так и случилось в случае с рукой Пике. Баланс везения в этом матче вновь сравнялся. Осталось без нервов реализовать пенальти. Дзюба, 11 метров, разбег - 1:1!



Как и ожидалось, во втором тайме, да и практически до конца дополнительного времени, Испания полностью доминировала на поле. О чем говорят и статистические показатели матча. 74% владения мячом и сумасшедшие 1200 пасов! Каждое приближение Испанцев к воротам, сулило нам огромные проблемы. Нервы были на пределе. Но мы дотерпели, хоть и не самым практичным способом.



Наступило время лотереи - послематчевые пенальти. Нелогичный конец матча, но весьма ожидаемый. За все 120 минут матча, Игорю удалось набраться небывалой уверенности, заряд трибун и негодование Испанцев, по поводу того, каким образом они вообще оказались на этой стадии матча. Но чему быть, тому не миновать. Я наверняка знал, что в составе Испании, хладнокровные и опытные исполнители. А тот фактор, что первыми исполняли удар как раз таки они, меня пугало еще больше.



И да! Чудо, а иначе это никак не назовешь, Игорь берет первый удар. Эмоции зашкаливают. Половина позади. Осталось реализовать еще 2 удара. Но по иронии, хватило одного.



Браво Игорь, браво Россия, браво Черчесов. С победой друзья!!!



#РоссияИспания