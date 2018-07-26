Головин и трансферные рекорды россиян

26 июля 2018, 12:30

Хавбек ЦСКА в двадцать два года вышел на первое место в рейтинге, а «Соккер.ру» вспоминает остальных звезд, которых Александр подвинул, выбрав «Монако».

Любопытные факты о трансферах российских игроков

- первое место по суммарной стоимости в мире занимает Неймар – за два его трансфера заплатили 320 млн евро. В российском случае рекорд у Жиркова. Почти 48 млн евро, почти в 7 раз скромнее;

- самый дорогой российский вратарь в истории – Габулов. При переходе в «Динамо» за Владимира заплатили около 7 млн евро, на втором месте Крицюк – 4 млн евро, а третья строчка снова у Габулова, когда подписывал соглашение с «Анжи»;

- именно с «Динамо» и «Анжи» связаны самые дорогие внутренние переходы футбольных россиян в истории. Когда Денисов и Кокорин оказались сначала в Махачкале, а потом в Москве, то попали в списки самых дорогостоящих;

- «Спартак», как учит история, никогда не ценил российских игроков высоко. Самым дорогим подписанием является Глушаков за 8 млн евро, причем это даже по меркам «Локомотива» не рекорд, ведь они вернули в Россию спартаковского Павлюченко за 9 млн евро;

- Аленичев ушел в «Рому» за 7 млн в пересчете на евро. Черышев во столько же обошелся «Вильярреалу». Самедова «Локомотив» подписал за те же деньги, что и «Фиорентина», когда забрала себе Канчельскиса – 8 млн евро. «Эвертон» заплатил за Андрея 7.5 млн евро, а через двадцать лет «Динамо» отдало 8 млн, чтобы подписать Кержакова;

- формально на восьмом месте в топ-10 в истории отечественного футбола покупка ЦСКА – крайний защитник Фернандес. Но в России он оказался как гражданин Бразилии. Вот и получается, что самый дорогой защитник в истории российского футбола – Смольников, за которого «Зенит» отдал 6 млн евро «Краснодару»;

- закрытость РПЛ подчеркивает факт, что до Головина рекорды ставили в основном благодаря волне после Евро-2008. А до этого первые строчки принадлежали игрокам из девяностых. Теперь первое место занимает 22-летний парень, сыгравший на ЧМ через десять лет после успехов Павлюченко и Аршавина;

Пояснение к рейтингу. Кокорин, Денисов и Жирков играли за «Анжи», а после уходили, когда проект развалился. У каждого по два ценных трансфера, часто по одинаковой цене. Чтобы собрать список именно из десяти фамилий и личных историй, эти переходы учитывать не будем – в зачет пойдут самые дорогие трансферы для конкретного игрока.

10 место. Владимир Быстров

Когда, откуда и куда? 2009 год, из «Спартака» в «Зенит».

Сумма трансфера: 9 млн евро.

Открывает список скандальное возвращение Быстрова. Когда Владимир перешел в «Спартак», то в Санкт-Петербурге его возненавидели. А вот когда Федуна вежливо убедили отдать Быстрова, откуда взяли – градус «обожания» местного «Иуды» возрос еще сильнее. В клубе из Москвы правый хавбек набрал форму и смотрелся прилично, так что «Зенит» скорее ослабил конкурента, чем усилил свой состав. Стать Данни с другого фланга Быстров после возвращения не смог.

9 место. Динияр Билялетдинов

Когда, откуда и куда? 2009 год, из «Локомотива» в «Эвертон».

Сумма трансфера: 10 млн евро.

О Динияре в Англии отзывались положительно. У него были удачные матчи за «Эвертон». Но Билялетдинову не хватило характера и здоровья, чтобы стать для «ирисок» незаменимым основным лидером, который много лет показывал хорошие результаты. Позже у одаренного хавбека, который словно останавливался в матчах на последнем шаге, тоже были проблемы с настырностью и желанием оказаться непременно первым. Сейчас заканчивает карьеру в Литве в клубе «Тракай».

8 место. Александр Бухаров

Когда, откуда и куда? 2010 год, из «Рубина» в «Зенит».

Сумма трансфера: 12 млн евро.

Бродили слухи, что «Зенит» отвалил клубу Бердыева 20 млн евро. Потом проскакивали 18 млн, но известный портал Transfermarkt засчитал петербуржцам попытку в 12 млн евро. Бухаров подходил «Рубину» по стилю, а в Санкт-Петербурге его не могли контролировать. На поле мазал, за полем встревал в различные истории и захаживал в различные заведения. Бухаров несерьезно относился к шансу заиграть в «Зените». И если бы не Бердыев, вряд ли изменил бы подход в «Ростове». Вчера официально вернулся в «Рубин».

7 место. Игорь Шалимов

Когда, откуда и куда? 1992 год, из «Фоджи» в «Интер».

Сумма трансфера: 12 млн евро.

Когда Шалимов из «Фоджи» переходил в «Интер», никаких евро еще не было. Но в пересчете на новую валюту получилась сумма, которая позволяет ему быть в десятке самых дорогих даже спустя двадцать шесть лет после того трансфера. Шалимов и за «Фоджу» хорошо начал – стал лучшим легионером Серии А, и в «Интере» забивал голы, даже дважды «Ювентусу». Но позже в Милан приехали Бергкамп и Йонк, а хавбека из России не поддержали. Выступал в разных клубах из Италии, играл в Германии и Швейцарии, а завершил карьеру в Неаполе.

6 место. Игорь Денисов

Когда, откуда и куда? 2013 год, из «Зенита» в «Анжи». А потом сразу в «Динамо».

Сумма трансфера: 15 млн евро.

Как видите, российские клубы местных игроков никогда особо не ценили. За легионеров частенько платили много, но за местных, как принято в Англии, даже лимит не заставил переплачивать. Вот и Денисова «Анжи» оценил всего в 15 млн евро. А «Зенит» согласился отдать Гарика, ведь сосуществовать с ним стало непросто. Позже из Махачкалы Денисов уехал за те же 15 млн евро, что не очень удивительно, ведь между подписанием и продажей прошло полтора месяца.

5 место. Андрей Аршавин

Когда, откуда и куда? 2009 год, из «Зенита» в «Арсенал».

Сумма трансфера: 16.5 млн евро.

Как и Кержаков в случае с уходом в «Севилью», Аршавин так желал уйти в «Арсенал», что «Зенит» даже не смог на нем хорошенько заработать. Игрок с его раскруткой и мастерством мог обойтись «канонирам» в куда большую сумму, чем 16.5 млн евро. И это ведь окончательная сумма, изначально считали, что трансфер стоит всего 13.5 млн евро. В любом случае, место Аршавина в списке не удивляет. А вот что огорчает – завершение карьеры Андрея в Лондоне. Разочаровал «Арсенал» загулами и отношением, а ведь начал с покера в ворота «Ливерпуля». Теперь доигрывает в Казахстане.

4 место. Роман Павлюченко

Когда, откуда и куда? 2008 год, из «Спартака» в «Тоттенхэм».

Сумма трансфера: 17.4 млн евро.

За год до отъезда Жиркова другой герой Евро-2008 отправился покорять Англию и Лондон. В «Тоттенхэме» Романа прозвали «Спящим гигантом», поскольку и спал, и радовал порой хлесткими ударами – как в случае с голом «Рубину» в еврокубках. Но чаще не получалось, чем получалось, поэтому это еще один неудачный для нового клуба переход российского игрока. Павлюченко не отличался стабильностью, хотя был очень одаренным форвардом. И ценным, даже в «Локомотив» вернулся за 9 млн евро.

3 место. Александр Кокорин

Когда, откуда и куда? 2013 год, из «Динамо» в «Анжи» и обратно.

Сумма трансфера: 19 млн евро.

Как быстро летит время – прошло пять лет со времен, когда Кокорин ходил в «Анжи». Потом вернулся в Москву за те же деньги. Что не помешало позже «Зениту» получить форварда за копейки. Раньше Кокорина ценили сильнее, хотя играл хуже, чем в первой части прошлого сезона. Понятно, что «Анжи» переоценивал всех, кого покупал – брали без особого разбору, но с учетом лимита. Кокорин редко играл как футболист за 19 млн евро по ценам 2013 года. Может, у Семака обретет стабильность?

2 место. Юрий Жирков

Когда, откуда и куда? 2009 год, из ЦСКА в «Челси».

Сумма трансфера: 21 млн евро.

Девять лет держался рекорд Жиркова. Не нашлось за это время никого из россиян, оцененного дороже. Даже среди тех, кто переходил из клуба в клуб в России. 21 миллион в пересчете на евро получил ЦСКА в прошлый раз от «Челси». Теперь Гинер снова мог заключить сделку с Абрамовичем, ведь Сарри давно знал о существовании Головина, поэтому был бы рад с ним поработать. Но у Жардима и Васильева нашлись правильные слова для молодого хавбека. А вот Жиркова в Лондоне не поддержали – Юрий неудачно съездил в АПЛ , не было ему места в основе того «Челси». Может, поэтому сейчас Генич так скептичен в адрес будущего нового «армейца»?

1 место. Александр Головин

Когда, откуда и куда? 2018 год, из ЦСКА в «Монако».

Сумма трансфера: 30 млн евро.

За Головина отдали 30 млн евро, а также еще обещали бонусы. Даже когда ЦСКА получит хотя бы 25 млн евро от клуба Рыболовлева, то именно этот «армеец» станет первым. Теперь Головин делит третье место с Данни в истории РПЛ по сумме трансфера – «Зенит» заплатил «Динамо» за португальца 30 млн евро десять лет назад. Разумеется, если учесть инфляцию, то Мигель по сути чуть дороже. Но говорим о россиянах, а среди них почти за три десятилетия не было никого, оцененного новым клубом дороже.

Головин открывает свою страницу в истории российского футбола, не стоит гадать о его будущем на примере старших коллег, которые в топ-5 не заиграли стабильно и ярко. Пусть у Александра сложится карьера в Лиге 1 и «Монако», ведь речь об уникальном примере в истории российского футбола. За молодого игрока заплатили рекордные деньги.