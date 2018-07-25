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Головин - в «Монако»: все в выигрыше

25 июля 2018, 22:00

«Монако» еще зубаст и убедителен. В борьбе с «Челси» и «Ювентусом» за Александра Головина монегаски преуспели. «Соккер.ру» считает это благом для всех.

Одна из главных трансферных саг нынешнего лета подошла к концу. Стремительная развязка настигла дело Александра Головина, который уезжал-уезжал из ЦСКА и уехал. Причем пунктом назначения стали не «Челси» или «Ювентус», которые несколько месяцев обхаживали полузащитника, а «Монако». И этот выбор кажется логичным сразу с нескольких аспектов. Для их разъяснения обратимся к словам вице-президента монегасков Вадима Васильева, который как всегда без обиняков и двусмысленностей расставил все точки над i и, собственно, подтвердил сделку.

Контракт 22-летнего Головина с «Монако» рассчитан на пять лет. Это стандартный срок для монегасков, которые подписывают на такую продолжительность молодых и перспективных игроков, на которых рассчитывают в будущем. Причем с точки зрения перепродажи за более солидные деньги. Уже само это говорит о том, что в Головине «Монако» усматривает огромный потенциал роста, который можно раскрыть за пару лет, чтобы перепродать в более амбициозный и перспективный с точки зрения титулов клуб. Тот же «Челси» или «Ювентус». Васильев этого не скрывал:

«Челси» – это топ-клуб, к которому я отношусь с большим уважением. Однако линия полузащиты у английской команды перегружена. На мой взгляд, Александр обязательно будет играть в любом из ведущих клубов мира. Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап. Таким трамплином может стать для Головина как раз «Монако».

Не стал он юлить и в вопросе интересов к Головину со стороны других клубов, раскрыв все карты. Подтвердился и интерес со стороны «Челси», и заинтересованность «Ювентуса», который в какой-то момент был серьезно настроен, однако туринцев наверняка сбило подписание Криштиану Роналду. По позиции это не одно и то же, но финансовые аспекты и маркетинговые пришлось туринцам наверняка перестраивать.

Немного не до Головина. Это ощутил и сам Александр с ЦСКА - переговоры с «Ювентусом» застопорились. После этого сам футболист очень хотел перейти в «Челси». И тут как раз пригодились таланты Васильева и боссов «Монако», которые умеют грамотно провести переговоры. Они убедили Головина в том, что в «Челси» ему рановато, а вот в «Монако» все будет в самый раз. И время на адаптацию в Европе получит, и гарантированную практику, и отличную зарплату.

ЦСКА же был убежден финансовым аспектом. Поговаривают о 30 миллионах евро, которые «Челси» при всей его топовости и связях с армейцами все же не хотел платить за Головина. А «Монако» рискнул и вложился, делая ставку на то, что сможет повысить стоимость Александра. Ставка смелая, однако монегаски могут себе позволить такую самонадеянность, поскольку в последние годы нараскрывали массу талантов и напродавали на многие десятки миллионов евро. И даже на сотни.

Уверенности добавляет и то, что тренерский штаб «Монако» остается неизменным, а это гарантирует тому же Головину практику и рост, гарантирует клубу понятную качественную игру, высокую организацию и дисциплину. На фоне «Челси» монегаски, хоть и не выглядят такими грандами, но все же в данный момент времени кажутся более стабильными и надежными. Слишком много в Лондоне перемен и напряжения в атмосфере было в последнее время. Нелучшая обстановка для адаптации россиянина в условиях высокой конкуренции.

А в «Монако» она снизится. Жоау Моутинью своей верой и правдой отслужил и отправился в «Вулверхэмптон». Именно на его позицию по смыслу и наполнению отправится Головин. К тому же у «Монако» всегда возможно дополнительное прореживание до конца лета - мало ли кому пригодятся талантливые и вечно ценящиеся высоко игроки монегасков. Так что Головину можно не переживать именно за игровые минуты. Они у него будут. А дальше - все в его руках.

Французский чемпионат еще и сам по себе подходит Головину. «Монако» играет в атакующий комбинационный футбол, действует быстро, находит пространство, разрывает построения соперника, так что у Александра будет прекрасная возможность проявить свои диспетчерские способности и прорекламировать себя достойно. Футбол в Лиге 1 не такой убойно-интенсивный, как в Англии, что для россиян в общем-то в диковинку. И не настолько заточенный на тактических изысках, как итальянский. Он в меру силовой, боевой и при этом достаточно техничный, уровень защиты команд не такой уж и высокий - вскрывать можно довольно легко и со вкусом. К тому же «Монако» и Головин смогут себя проявить в Лиге чемпионов уже в ближайшем сезоне.

Стоит отметить, что в «Монако» не привыкли передерживать игроков, и это тоже привлекло Головина. Если монегаски получают хорошее предложение, и сам футболист хочет уйти, никаких преград перед ним не строится. Васильев и компания прекрасно понимают рынок, не идут на конфликт. Эта адекватная позиция тоже подкупает. Если у Головина не получится в «Монако», то разве получилось бы в «Ювентусе» или «Челси»? Вряд ли. А если получится, то «Челси» и «Ювентус» с другими еще прибегут к «Монако» за Александром.

Приятна и реакция французских любителей футбола. Большинство из них с радостью воспринимает появление Головина в «Монако», в основном отмечая его яркую игру на ЧМ-2018. Считают это усиление качественным, хотя некоторые сомневаются в том, что стоило платить именно 30 миллионов евро, полагая, что 20-25 миллионов вполне хватило бы. Однако, вероятно, именно эта разница и дала «Монако» преимущество перед «Челси» в глазах ЦСКА. Позитивных аспектов у этой сделки полно. Посмотрим, как все сложится на футбольном поле.

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ОлегаТэ
ОлегаТэ
26 июля в 23:01
ОлегаТэ ОлегаТэ 21 июля в 08:03
Если не очередная "уточка" - было бы неплохо. В Монако у Сани больше шансов заиграть в "основе" и адаптироваться в Европе.
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Где-то так... ;)
Raamtvall
Raamtvall
26 июля в 18:59
prayforspecialone:
сейчас бы сравнивать чемпионат Франции с АПЛ... смысл вести трансфер игрока за 30 лямов 1,5 месяца, чтобы он грел банку
Пфффф, на каталонских посмотрите - у них там под 60 лимонов стабильно на банке (Гомеш и Алькасер). Дембеле на очереди (прошлый сезон всё-таки травма была серьёзная, ну и то мариновали, когда выздоровел). А 30 лимонов Монако может выкинуть на что угодно - у них ещё после Хамеса бабки не особо закончились, а тут ещё Фабиньо с Моутинью сплавили.
И я не сравнивал именно чемпы, я сравнивал гипотетическую судьбу игрока. Павлюк же вон играл и в АПЛ и шпорам он был реально нужен первое время. Трансфер Жиркова же изначально был странным и только благодаря Абрамовичу.
Шишанутый
Шишанутый
26 июля в 17:41
Beekeeper:
тебе прямым текстом так и написали, что переход Головина в ювентус сорвался именно из-за роналду, денюшки кончились.
Я думаю им и до трансфера Рона не интересовались это просто был слушок для росийской пресы и пиар игрока. Юве вели переговоры с настоящими футболистами и купили лучшего из них! А Головин посмотрим что в Монако покажет. Я думаю не чего не покажет.
ФК_БОГОТОЛ
ФК_БОГОТОЛ
26 июля в 17:04
Ну вот теперь будем и за французским чемпионатом следить! Надо больше российских футболистов в сильные европейские чемпионаты. Надоели уже эти Месси и Роналду! Александру удачи!
ckori
ckori
26 июля в 15:08
Ragnar_Lodbrok:
Ивича Олич удачно выступал за Баварию после ЦСКА
Не пойму какие претензии к конюшне?Самый стабильный и приличный клуб,уж на Зенитку не похож и ничего не заявляет,а выступает каждый сезон достойно!Мне жаль что Головин ушёл,как сложится его судьба?Но радовал бы нас играл и играл!
ckori
ckori
26 июля в 15:05
Ещё ничего не понятно,а всем всё выгодно?!Не перестаю удивляться-чему радуемся?А дома то кого будем смотреть папуасов,честно они уж надоели.
ckori
ckori
26 июля в 15:03
ekliziast:
Если уберут лимит , то в сборной будут играть ребята из ФНЛ , а этого допустить никак нельзя.
Это правильно-Москва никого не подпустит!
ekliziast
ekliziast
26 июля в 14:35
moralesoul:
УРА!!! Если "товарищ" Мутко ещё и уберёт БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ, то возможно много наших талантливых ребят отправятся в европейские клубы и будут нормально развиваться. В нашей стране условия для развития есть практически только в Москве =( УДАЧИ САШЕ!
Если уберут лимит , то в сборной будут играть ребята из ФНЛ , а этого допустить никак нельзя.
ekliziast
ekliziast
26 июля в 14:29
Ragnar_Lodbrok:
Из Монако можно далеко шагнуть
Например в московское Динамо.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
26 июля в 13:09
spartach n1:
Обычно из конюшни быстро спотыкаются,всякие красичи,хонды,жо вообще спился на радостях что сбежал ))
Ивича Олич удачно выступал за Баварию после ЦСКА
prayforspecialone
prayforspecialone
26 июля в 12:53
Raamtvall:
Можно подумать, у него в Монако будет стабильная практика. Будет жирковский лондонский сценарий - попылит немного и выкинут, потому что там таких своих хватает, только 30 лимонов абы на что выкинули.
сейчас бы сравнивать чемпионат Франции с АПЛ...

смысл вести трансфер игрока за 30 лямов 1,5 месяца, чтобы он грел банку
Великолепный
Великолепный
26 июля в 12:52
Serg_Diamond:
Согласен, но я думаю, что ЦСКА сейчас покупать полузащитника вместо Головина не стоит. Потому что весной поправится Кучаев, а до этого неплохо бы взять на сезон какого-нибудь опытного игрока в аренду. А Кучаев имеет все задатки со временем пойти по стопам Головина, он уже в свои 20 лет имеет хороший опыт ЛЧ, став практически игроком основы ЦСКА.
В октябре можно взять Романа Еременко!
Bolshoy
Bolshoy
26 июля в 11:54
Каa:
Гагарина так в космос всей страной не отправляли, как отправляют головина в хоть какой-нибудь зарубежный клуб.
О том, что Гагарина в космос отправляют, знали единицы. Учите историю))))
Raamtvall
Raamtvall
26 июля в 11:08
Можно подумать, у него в Монако будет стабильная практика. Будет жирковский лондонский сценарий - попылит немного и выкинут, потому что там таких своих хватает, только 30 лимонов абы на что выкинули.
Don trambon
Don trambon
26 июля в 10:35
    Don trambon
    Don trambon
    26 июля в 10:34
    Осталось дождаться когда русский месси из спартака перейдёт за то миллионов в реал
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    26 июля в 10:16
    novaka1n:
    Поздравляю Головина, Александр сделал правильный выбор в пользу Монако, потому что в условных Челси и Ювентусе было бы гораздо сложнее не то что пробиться в основу, а хотя бы получать постоянную игровую практику, мог бы повторить лондонский вояж Жиркова, а монегаски умеют работать с молодежью, конкуренция в клубе не такая сильная и в конце, что не мало важно, это не последний клуб в Европе. И главное, что Саша ушел вовремя, так как по ЦСКА сейчас больше вопросов, чем ответов, совершенно не понятно, что из себя будет представлять команда в новом сезоне, поэтому через год такого предложения Головин может и не получить. А нам остается лишь надеяться, что заработанные деньги Гинер потратит на приобретение сильных игроков, а не еще 2-х, 3-х 18 летних пацанов на перспективу. Молодежь это конечно хорошо, но перед глазами сразу всплывает участь Динамо, не повторить бы...
    Согласен, но я думаю, что ЦСКА сейчас покупать полузащитника вместо Головина не стоит. Потому что весной поправится Кучаев, а до этого неплохо бы взять на сезон какого-нибудь опытного игрока в аренду. А Кучаев имеет все задатки со временем пойти по стопам Головина, он уже в свои 20 лет имеет хороший опыт ЛЧ, став практически игроком основы ЦСКА.
    Roger Young
    Roger Young
    26 июля в 10:08
    Полностью согласен. Хорошая статья. Удачи Александру.
    novaka1n
    novaka1n
    26 июля в 09:57
    Поздравляю Головина, Александр сделал правильный выбор в пользу Монако, потому что в условных Челси и Ювентусе было бы гораздо сложнее не то что пробиться в основу, а хотя бы получать постоянную игровую практику, мог бы повторить лондонский вояж Жиркова, а монегаски умеют работать с молодежью, конкуренция в клубе не такая сильная и в конце, что не мало важно, это не последний клуб в Европе. И главное, что Саша ушел вовремя, так как по ЦСКА сейчас больше вопросов, чем ответов, совершенно не понятно, что из себя будет представлять команда в новом сезоне, поэтому через год такого предложения Головин может и не получить.

    А нам остается лишь надеяться, что заработанные деньги Гинер потратит на приобретение сильных игроков, а не еще 2-х, 3-х 18 летних пацанов на перспективу. Молодежь это конечно хорошо, но перед глазами сразу всплывает участь Динамо, не повторить бы...
    Klaus-S
    Klaus-S
    26 июля в 09:45
    Ну и правильное решение. Монако - крепкий европейский середнячок. Игру в топ-клубе он пока не потянет. А в Монако есть шанс себя показать и в дальнейшем уйти в клуб посолиднее.
    rawer
    rawer
    26 июля в 09:43
    а кто у ЦСКА играть то будет в сезоне? Акинфеев, Дзагоев, Фернандес, Щенников, Васин, Набабкин и Чалов? остальные в ЦСКА меньше сезона провели. Судя по всему еще Фернандес может уйти учитывая как он провел ЧМ на него должен быть спрос
    denmig
    denmig
    26 июля в 09:39
    Удачи голове! - в монаке он будет играть, а не сидеть на скамейке в топклупах!
    борька
    борька
    26 июля в 09:28
    Логически выверено до мм. Теперь все в руках Головина!
    Пожелаю трудолюбия и здоровья! Успехов! С Богом!
    Jum13
    Jum13
    26 июля в 09:13
    AntiherQ1488:
    через год - аренда в конюшню.
    Еще один огарок )))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    26 июля в 09:11
    через год - аренда в конюшню.
    DXTK
    DXTK
    26 июля в 09:04
    Так его уже продали или еще нет?
    Каa
    Каa
    26 июля в 08:50
    Гагарина так в космос всей страной не отправляли, как отправляют головина в хоть какой-нибудь зарубежный клуб.
    D.vil
    D.vil
    26 июля в 08:48
    Теперь у ЦСКА на 10 защитников хватит;)
    OLESOCC
    OLESOCC
    26 июля в 08:36
    А раздули, раздули!.. Посмотрим, что на выходе получится ...
    Тіпа Тралі-Валі
    Тіпа Тралі-Валі
    26 июля в 08:12
    В выигрыше пока агенты.
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