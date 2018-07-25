Головин - в «Монако»: все в выигрыше

25 июля 2018, 22:00

«Монако» еще зубаст и убедителен. В борьбе с «Челси» и «Ювентусом» за Александра Головина монегаски преуспели. «Соккер.ру» считает это благом для всех.

Одна из главных трансферных саг нынешнего лета подошла к концу. Стремительная развязка настигла дело Александра Головина, который уезжал-уезжал из ЦСКА и уехал. Причем пунктом назначения стали не «Челси» или «Ювентус», которые несколько месяцев обхаживали полузащитника, а «Монако». И этот выбор кажется логичным сразу с нескольких аспектов. Для их разъяснения обратимся к словам вице-президента монегасков Вадима Васильева, который как всегда без обиняков и двусмысленностей расставил все точки над i и, собственно, подтвердил сделку.

Контракт 22-летнего Головина с «Монако» рассчитан на пять лет. Это стандартный срок для монегасков, которые подписывают на такую продолжительность молодых и перспективных игроков, на которых рассчитывают в будущем. Причем с точки зрения перепродажи за более солидные деньги. Уже само это говорит о том, что в Головине «Монако» усматривает огромный потенциал роста, который можно раскрыть за пару лет, чтобы перепродать в более амбициозный и перспективный с точки зрения титулов клуб. Тот же «Челси» или «Ювентус». Васильев этого не скрывал:

«Челси» – это топ-клуб, к которому я отношусь с большим уважением. Однако линия полузащиты у английской команды перегружена. На мой взгляд, Александр обязательно будет играть в любом из ведущих клубов мира. Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап. Таким трамплином может стать для Головина как раз «Монако».

Не стал он юлить и в вопросе интересов к Головину со стороны других клубов, раскрыв все карты. Подтвердился и интерес со стороны «Челси», и заинтересованность «Ювентуса», который в какой-то момент был серьезно настроен, однако туринцев наверняка сбило подписание Криштиану Роналду. По позиции это не одно и то же, но финансовые аспекты и маркетинговые пришлось туринцам наверняка перестраивать.

Немного не до Головина. Это ощутил и сам Александр с ЦСКА - переговоры с «Ювентусом» застопорились. После этого сам футболист очень хотел перейти в «Челси». И тут как раз пригодились таланты Васильева и боссов «Монако», которые умеют грамотно провести переговоры. Они убедили Головина в том, что в «Челси» ему рановато, а вот в «Монако» все будет в самый раз. И время на адаптацию в Европе получит, и гарантированную практику, и отличную зарплату.

ЦСКА же был убежден финансовым аспектом. Поговаривают о 30 миллионах евро, которые «Челси» при всей его топовости и связях с армейцами все же не хотел платить за Головина. А «Монако» рискнул и вложился, делая ставку на то, что сможет повысить стоимость Александра. Ставка смелая, однако монегаски могут себе позволить такую самонадеянность, поскольку в последние годы нараскрывали массу талантов и напродавали на многие десятки миллионов евро. И даже на сотни.

Уверенности добавляет и то, что тренерский штаб «Монако» остается неизменным, а это гарантирует тому же Головину практику и рост, гарантирует клубу понятную качественную игру, высокую организацию и дисциплину. На фоне «Челси» монегаски, хоть и не выглядят такими грандами, но все же в данный момент времени кажутся более стабильными и надежными. Слишком много в Лондоне перемен и напряжения в атмосфере было в последнее время. Нелучшая обстановка для адаптации россиянина в условиях высокой конкуренции.

А в «Монако» она снизится. Жоау Моутинью своей верой и правдой отслужил и отправился в «Вулверхэмптон». Именно на его позицию по смыслу и наполнению отправится Головин. К тому же у «Монако» всегда возможно дополнительное прореживание до конца лета - мало ли кому пригодятся талантливые и вечно ценящиеся высоко игроки монегасков. Так что Головину можно не переживать именно за игровые минуты. Они у него будут. А дальше - все в его руках.

Французский чемпионат еще и сам по себе подходит Головину. «Монако» играет в атакующий комбинационный футбол, действует быстро, находит пространство, разрывает построения соперника, так что у Александра будет прекрасная возможность проявить свои диспетчерские способности и прорекламировать себя достойно. Футбол в Лиге 1 не такой убойно-интенсивный, как в Англии, что для россиян в общем-то в диковинку. И не настолько заточенный на тактических изысках, как итальянский. Он в меру силовой, боевой и при этом достаточно техничный, уровень защиты команд не такой уж и высокий - вскрывать можно довольно легко и со вкусом. К тому же «Монако» и Головин смогут себя проявить в Лиге чемпионов уже в ближайшем сезоне.

Стоит отметить, что в «Монако» не привыкли передерживать игроков, и это тоже привлекло Головина. Если монегаски получают хорошее предложение, и сам футболист хочет уйти, никаких преград перед ним не строится. Васильев и компания прекрасно понимают рынок, не идут на конфликт. Эта адекватная позиция тоже подкупает. Если у Головина не получится в «Монако», то разве получилось бы в «Ювентусе» или «Челси»? Вряд ли. А если получится, то «Челси» и «Ювентус» с другими еще прибегут к «Монако» за Александром.