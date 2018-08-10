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14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:3 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси - - -
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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Идет второй тайм, 77’ Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
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Транжиры АПЛ. Сколько потратили и заработали?

вчера, 15:30

Английская Премьер-Лига стартует сегодня, а трансферное окно закрылось вчера, чтобы избежать подтасовок составов на старте сезона. «Соккер.ру» считает чужие деньги.

Общий оборот АПЛ за летнее трансферное окно составил 1.4 миллиарда евро. Это общая стоимость сделок «на вход». Если же говорить о продажах, то тут получаем гораздо более скромную цифру – 342 миллиона евро. Становится очевидным, что доля покупок из других чемпионатов гораздо больше объема внутренних сделок, впрочем, нужно помнить о Чемпионшипе и других лигах, куда тоже «спускаются» деньги. Так или иначе, АПЛ суммарно примерно на миллиард евро проспонсировала команды из Испании, Германии, Италии, Франции и других стран. И ведь не скажешь, что англичане собрали под своими знаменами лучших игроков в мировом футболе: Роналду перешел в «Ювентус», а не в МЮ, например, Месси по-прежнему в «Барселоне», Гризманн остается в «Атлетико», а Мбаппе с Неймаром в Париже. Более того, АПЛ лишалась одного из сильнейших вратарей планеты: Тибо Куртуа перебрался в «Реал». Но разговор сейчас не о конкретных сделках, а о том, кто и сколько потратил на трансферы. Или заработал – встречаются и такие уникумы.

Команды в рейтинге расставляются согласно графе «потрачено».

20. «Тоттенхэм»

Потрачено: 0. Заработано: 0. Баланс: 0.

«Тоттенхэм» - первый клуб АПЛ с 2003 года, не подписавший летом ни одного игрока. У «шпор» вообще нет сделок, но нужно напомнить, что с 9 августа английским клубам нельзя подписывать новых футболистов, а продавать – на здоровье.

19. «Кристал Пэлас»

Потрачено: 10.7 млн евро. Заработано: 0. Баланс: - 10.7.

Единственная денежная сделка «орлов» - подписания Шейку Куяте из «Вест Хэма» за 10.7 миллиона евро. Вся остальная активность «Кристал Пэлас» на рынке была связана с арендами или бесплатными футболистами. В статусе свободного агента клуб из Лондона подписал немецкого таланта Макса Майера – большая удача.

18. «Уотфорд»

Потрачено: 25.05 млн евро. Заработано: 50. Баланс: + 24.95.

У «Тоттенхэма» в графе баланса логичный 0 при отсутствии сделок, а двум клубам АПЛ удалось закончить летнее трансферное окно с прибылью. «Уотфорд» - один из них. «Шмелям» помогла удачная продажа Ришарлисона в «Эвертон» почти за 40 миллионов евро, причем всего за сезон этот бразилец подорожал втрое. Еще «десятка» добавилась со сделок по Амрабату и Сарате. Половину из вырученных средств «Уотфорд» пустил на усиление состава, и самым ярким приобретением стал Жерар Деулофеу из «Барселоны».

17. «Кардифф»

Потрачено: 30.75 млн евро. Заработано: 0. Баланс: - 30.75.

Новичок АПЛ вложился в усиление состава, но новичков в основном призывал оттуда же, откуда вышел сам, - из Чемпионшипа. Все тридцать с хвостиком миллионов ушли на четырех ребят, чьи предыдущие клубы продолжат выступление во втором по силе английском дивизионе: Мерфи из «Норвича», Рид из «Бристоля», Каннингем из «Престона» и Смитис из КПР.

16. «Бёрнли»

Потрачено: 33 млн евро. Заработано: 0. Баланс: - 33.

Пробившийся по итогам прошлого сезона в Лигу Европы «Бернли» потратил 33 миллиона евро, чтобы не ударить в грязь лицом. Эти затраты в неравных пропорциях распределились между подписаниями трех новичков: Бена Гибсона и Матея Выдры (гости из Чемпиошипа) и Джо Харта.

15. «Ньюкасл»

Потрачено: 34.63 млн евро. Заработано: 46.99. Баланс: + 12.36.

Второй после «Уотфорда» и последний клуб в этом списке с плюсовым сальдо. «Ньюкасл» получил 20 миллионов евро от «Фулхэма» за Александара Митровича, который предыдущий сезон отыграл за «дачников» на правах аренды. Крупных сделок не было, но по мелочи набралось и покупок, и продаж.

14. «Хаддерсфилд»

Потрачено: 46.5 млн евро. Заработано: 11.53. Баланс: - 34.94.

Большая часть потраченных «терьерами» денег отправилась в казну «Монако» - 30 миллионов евро за Теренса Конголо и Адама Диакаби. Из значимых потерь уход Тома Инса в «Сток Сити».

13. «Борнмут»

Потрачено: 51.3 млн евро. Заработано: 20.2. Баланс: - 31.1.

Первый в нашем рейтинге клуб, чьи затраты на приобретение новых игроков превысили 50 миллионов евро. Больше половины этой суммы – 28 миллионов евро, ушли на приобретение полузащитника Джефферсона Лерма у «Леванте».

12. «Саутгемптон»

Потрачено: 62.25 млн евро. Заработано: 11.4. Баланс: - 50.85.

По итогам прошлого сезона «святые» чуть не вылетели из АПЛ, поэтому старались обойтись без потерь, хотя Душана Тадича в «Аякс» все же отпустили. Зато вывалили 25 миллионов за центрального защитника гладбахской «Боруссии» Янника Вестергора и еще 18 за Мохамеда Эльюнусси из «Базеля».

11. «Брайтон&Хоув»

Потрачено: 69.90 млн евро. Заработано: 9.5. Баланс: - 60.4.

«Чайки» распределили футболистов, которые не дают команде прогрессировать, по низшим английским дивизионам и шотландской лиге, а взамен пригласили игроков из Испании, Голландии, Франции и Германии. С таким усилением «Брайтон» должен финишировать выше 15-го места, которое облюбовал в предыдущем сезоне. Можно даже за попадание в десятку побиться.

10. «Вулверхэмптон»

Потрачено: 70 млн евро. Заработано: 18.6. Баланс: - 51.4.

По общему количеству сделок «Вулверхэмптон» всем в АПЛ даст фору: 20 подписаний, 22 расставания. «Волки» серьезно усилились перед стартом в элитном дивизионе, куда попали из Чемпиошипа. Самый дорогой трансфер – Адама Траоре за 20 млн из «Мидлсбро», а самый значимый, возможно, Жоао Моутиньо, перебравшийся в «Вулвз» из «Монако» всего лишь за 5.6 млн евро, да и Руй Патрисиу за бесплатно – тоже отлично. Португальская диаспора под руководством Нуну Эшпириту Санту разрослась.

9. «Манчестер Сити»

Потрачено: 71.19 млн евро. Заработано: 18.2. Баланс: - 52.99.

Очень скромное «окошко» в исполнении «горожан», но это объяснимо: необходимый состав Гвардиола уже набрал в предыдущие трансферные периоды, летом «Манчестер Сити» сделал всего одно значимое приобретение: Рияд Марез пришел из «Лестера» в обмен на почти 68 миллионов евро.

8. «Арсенал»

Потрачено: 79 млн евро. Заработано: 6.4. Баланс: - 72.6.

Конечно, никто не собирался давать Унаи Эмери 200 миллионов на трансферы, испанец и так должен быть доволен, что получил игроков в каждую линию, кроме атаки, которая солидно укомплектована. Главные новички лета: Бернд Лено, Лукас Торрейра и Сократис.

7. «Манчестер Юнайтед»

Потрачено: 82.7 млн евро. Заработано: 23.35. Баланс: - 59.35.

Моуриньо остался недоволен, ведь «Манчестер Юнайтед» так и не подписал центрального защитника, как того хотел португалец. Таким образом, состав МЮ за лето усилили Фред из «Шахтера» и Диого Далот из «Порту», обошлись они в 59 и 22 миллиона евро соответственно.

6. «Эвертон»

Потрачено: 91.9 млн евро. Заработано: 23.8. Баланс: - 68.1.

Самое дорогое приобретение «ирисок» - тот самый Ришарлисон из «Уотфорда», а в последние дни трансферного окна «Эвертон» сосредоточился на «Барселоне», у которой купил Йерри Мину и Люка Диня, а Андре Гомеша взял в аренду.

5. «Вест Хэм»

Потрачено: 103.85 млн евро. Заработано: 13.5. Баланс: - 90.35.

Топ-5 открывает клуб, чьи расходы превысили 100 миллионов евро. «Вест Хэм» активно провел лето и явно собирается пошуметь в будущем сезоне. Джек Уилшир достался «молотобойцам» бесплатно, а три самых дорогих трансфера потянули в сумме на 83 миллиона евро: Фелипе Андерсон («Лацио», 38 млн), Исса Диоп («Тулуза», 25) и Андрей Ярмоленко («Боруссия» Дортмунд, 20).

4. «Фулхэм»

Потрачено: 114.15 млн евро. Заработано: 4.5. Баланс: - 109.65.

Не знаю, получится ли триумфальным по результатам возвращение «Фулхэма» в АПЛ, но по трансферам уже получилось. Четвертое место по потраченной сумме, второе худшее сальдо после «Ливерпуля» - «дачники» ни в чем себе не отказывали! Два тридцатимиллионных подписания из Франции – Сери и Замбо-Ангисса, выкуп трансфера Митровича, вот уже 80 миллионов. А вы думали, что «сотку» сложно потратить?

3. «Лестер»

Потрачено: 114.6 млн евро. Заработано: 84.3. Баланс: - 30.3.

«Лестер» вложил в укрепление состава деньги, вырученные от продажи Рияда Мареза в «Манчестер Сити», и добавил еще 30 миллионов. Любопытно, что самая дорогостоящая покупка – Джеймс Мэддисон за 25 млн евро, из Чемпионшипа. Такие уж сейчас цены.

2. «Челси»

Потрачено: 137 млн евро. Заработано: 36. Баланс: - 101.

На самом деле, всего два трансфера за деньги. Жоржиньо из «Наполи» за 57 миллионов евро – плановая покупка, человек нового главного тренера Маурицио Сарри. А вот Кепу Аррисабалагу «синие» сделали самым дорогим вратарем планеты (80 миллионов евро) в ходе панической атаки, когда стало ясно, что Тибо Куртуа не удержать и он уходит в «Реал». С Вилли Кабальеро в качестве первого номера оставаться было страшно. И кто обвинит «Челси» в этом?

1. «Ливерпуль»

Потрачено: 182.2 млн евро. Заработано: 14. Баланс: - 168.2.

После столь мощной трансферной кампании «Ливерпуль» нарекают главным претендентом на титул наравне с «Манчестер Сити». «Красные» смогли прикупить мощного вратаря, решив главную проблему состава, помимо Алиссона состав «Ливерпуля» пополнили Наби Кейта, Фабиньо и Джердан Шакири. Почти 200 миллионов евро – и они ваши.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответил Kirill Erokhin
сегодня в 15:58
Kirill Erokhin:
Здесь я, как понимаю, не учитывалось, что команды АПЛ на рекламе и трансляциях заработали около 100, а некоторые и 100+, плюс Ливерпуль за ЛЧ много заработал прибавьте это и у Ливерпуля будет +. Специально для Anzway данные с официального сайта Ливерпуля.
Здесь, как я понял, сравнивается именно разница между покупками и продажей футболистов, и именно в летнее трансферное окно
Верг
Верг
сегодня в 12:23
Тотенхему даже по грозе панам не сделали предложений! там лучший игрок кореец, что чм и доказал
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 11:50
Ливерпуль до этого лет 5 тратил всего лишь по лямов 20 чистыми, а при Клоппе даже в плюс один год выходил. Имеют право. Самое посмешище это конечно олдтраффордские. В этом году опомнились и не дали переводчику закопать очередные 200 лямов. Прокормить это депо становится всё накладней)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил anyway
сегодня в 00:30
anyway:
это не троллинг, это факты, причем основанные на данных трансфермаркета)
денежный мешок БЕЗ ИСТОРИИ это не троллинг? или ты реально так думаешь? тогда у меня для тебя плохие новости)
dzvinka
dzvinka ответил Kirill Erokhin
сегодня в 00:28
Kirill Erokhin:
Здесь я, как понимаю, не учитывалось, что команды АПЛ на рекламе и трансляциях заработали около 100, а некоторые и 100+, плюс Ливерпуль за ЛЧ много заработал прибавьте это и у Ливерпуля будет +. Специально для Anzway данные с официального сайта Ливерпуля.
да и жирная продажа коута была, с которой осталось даже после покупки ВВД.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 22:20
Здесь я, как понимаю, не учитывалось, что команды АПЛ на рекламе и трансляциях заработали около 100, а некоторые и 100+, плюс Ливерпуль за ЛЧ много заработал прибавьте это и у Ливерпуля будет +. Специально для Anzway данные с официального сайта Ливерпуля.
Artuom
Artuom ответил El Dassory
вчера в 21:40
El Dassory:
Ну так то Кейта прошлое летнее трансферное окно куплен, да и бонусы тоже не только у Коутиньо есть. 120+40 бонусов. Ну ты ещё вспомни про Стерлинга, Ливерпуль пока тратит столько, сколько заработал на трансферах, надеюсь в ближайшее будущее ещё больше потратит, т.к. без трат в современном футболе ничего не выиграешь.
Да нет :) Была произведена официальная договорённость о том что Ливерпуль обязан купить игрока - Ливерпуль это специально сделал чтобы никакой другой клуб не перекупил. А деньги заплачены и сам игрок перешёл именно этим летом.
Igo0rek
Igo0rek ответил anyway
вчера в 21:13
anyway:
у сквозеров худшее сальдо не только в англии, но и в европе в целом. Забавно наблюдать как денежные мешки без истории типа ливерпуля, псж и сити пытаются стать в один ряд с топ-клубами))
Ей богу, лучше бы ты молчал...
Шишанутый
Шишанутый ответил Martini1987
вчера в 21:08
Martini1987:
У бедных болел немощестер автобусинайтед знатное бомболейо по этому поводу, ибо вечно ноющая португальская мовринья при всей именитости его состава никак не может сделать этот сброд командой...
Не мощет сделать говориш? А чего же тогда они вас в таблице опредили?
Шишанутый
Шишанутый ответил заDOOMчивый
вчера в 21:04
заDOOMчивый:
кроме рефери,на игроков уже нет денег. Даже зарплату нечем платить,то и Кристи свалил и Модрич тоже не хочет,да и денег видать на покупку ЛЕ только остаются.
Что рефери чтоли помешал твоему Ливеру финал у Мадрида выйграть? Все видели что Реал был силней. Судья может помочь в одном каком то отделно взятом матче но когда команда выигрывает три раза подряд турнир говорить о судействе просто глупо.
anyway
anyway ответил Y.N.W.A.
вчера в 20:45
Y.N.W.A.:
Дешёвый троллинг, как раз твоего уровня. Дизлайк, фас!
это не троллинг, это факты, причем основанные на данных трансфермаркета)
El Dassory
El Dassory ответил Artuom
вчера в 20:38
Ну так то Кейта прошлое летнее трансферное окно куплен, да и бонусы тоже не только у Коутиньо есть. 120+40 бонусов. Ну ты ещё вспомни про Стерлинга, Ливерпуль пока тратит столько, сколько заработал на трансферах, надеюсь в ближайшее будущее ещё больше потратит, т.к. без трат в современном футболе ничего не выиграешь.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил anyway
вчера в 20:33
anyway:
у сквозеров худшее сальдо не только в англии, но и в европе в целом. Забавно наблюдать как денежные мешки без истории типа ливерпуля, псж и сити пытаются стать в один ряд с топ-клубами))
Дешёвый троллинг, как раз твоего уровня. Дизлайк, фас!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:26
Ливерпуль до этих покупок ещё зимой продал Коутиньо Барсе за 140млн. Так что всего -28млн. Это я объяснил глорам, чей клуб отпустил своего воспитанника бесплатно, а потом вернули обратно за сотку.
Artuom
Artuom ответил El Dassory
вчера в 20:24
El Dassory:
Ну если убрать 160 с продажи Коутиньо, и ещё 20 с Ингса, то Ливерпуль в плюсе.
Коут из предыдущего окна трансфер. И не 160, а 120. Да и сразу из этой суммы нужно вычесть покупку Ван Дейка.
В любом случае в минусе.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил anyway
вчера в 20:12
По титулам Ливерпуль немного отстаёт от автобуса, а по еврокубках му до Ливерпуля, как до Луны.
El Dassory
El Dassory
вчера в 20:02
Ну если убрать 160 с продажи Коутиньо, и ещё 20 с Ингса, то Ливерпуль в плюсе.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:27
А смысл если у Ман Сити опять конкурентов нет
DXTK
DXTK
вчера в 18:18
Ну хоть где-то Ливерпуль первый.............)))))))

И я рад, что Тоттенхэм никого не купил, и так хватило в прошлые разы бревна в виде Янссена и Льоренте.

PS У них есть уже сыгранная команда, Тоттенхэм будет в 4-ке.

ВХ опять понабрал всего, а толку, раньше чтобы быть на верху хватало своих воспитанников, не поверю что молотобойцы не могут вырастить новых Лэмпардов Коулов Фердинандов и тд.

PS Рассчитываю увидеть ВХ в 10-ке.

Саутгемптон умеет работать на трансферном рынке даже продав лидеров, хотя в прошлом сезоне чуть не вылетели из-за своей не понятной политики.

PS Ну выше 14 места вряд ли поднимуться.
Martini1987
Martini1987
вчера в 18:13
У бедных болел немощестер автобусинайтед знатное бомболейо по этому поводу, ибо вечно ноющая португальская мовринья при всей именитости его состава никак не может сделать этот сброд командой...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Igo0rek
вчера в 18:11
Igo0rek:
Фулхэм на 114 лямов закупился, ничего себе))
"дачники" приличного рассады купили,скоро взойдут плоды и продадут их всяким Механикам.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 18:10
Ragnar_Lodbrok:
А МЮ не мешок чтоли? Ахахаха. Можно вспомнить французский бревенчатый сруб, купленный в 2016 году. Что касается истории: у Ливерпуля так то тех же кубков ЛЧ больше, чем у МЮ.
там ещё армяшку купили и выкинули,в обмен на Санчеса, скоро и чилиец будет проситься на выход из Броневика. Погба требует повышения з-п, т к на стрижки много тратит.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Шишанутый
вчера в 18:08
Шишанутый:
Английские мешки. Реал уже который год почти не кого не покупает а резултатом стал три титула ЛЧ.
кроме рефери,на игроков уже нет денег. Даже зарплату нечем платить,то и Кристи свалил и Модрич тоже не хочет,да и денег видать на покупку ЛЕ только остаются.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:06
за Кейту уплатили деньги в том сезоне,вроде бы. Шакири - вообще не деньги и для топ клуба. Алиссон,да после нового бой-кипера Челси - вообще по дешману. Уверен,что Алиссон и Шакири - оправданные покупки,остальные посмотрим,Кейта вроде бы в центре поля не плох,хотя Бундес я не смотрел,только ЛЕ. Фабиньо- не знаю,что за перец,посмотрим.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:08
Английские мешки. Реал уже который год почти не кого не покупает а резултатом стал три титула ЛЧ.
yudin_duda
yudin_duda ответил anyway
вчера в 17:05
Эх, жаль новость непопулярная, иначе горе-защитники устроили бы тут🤣🤣
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 17:02
монако тоже покупал себе травмированного Головина
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил anyway
вчера в 16:40
anyway:
у сквозеров худшее сальдо не только в англии, но и в европе в целом. Забавно наблюдать как денежные мешки без истории типа ливерпуля, псж и сити пытаются стать в один ряд с топ-клубами))
А МЮ не мешок чтоли? Ахахаха. Можно вспомнить французский бревенчатый сруб, купленный в 2016 году. Что касается истории: у Ливерпуля так то тех же кубков ЛЧ больше, чем у МЮ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил anyway
вчера в 16:27
anyway:
у сквозеров худшее сальдо не только в англии, но и в европе в целом. Забавно наблюдать как денежные мешки без истории типа ливерпуля, псж и сити пытаются стать в один ряд с топ-клубами))
В семерке европейских клубов по тратам ВХЮ и "Фулхэм") Бизнес-модель АПЛ в действии.
anyway
anyway
вчера в 16:13
у сквозеров худшее сальдо не только в англии, но и в европе в целом. Забавно наблюдать как денежные мешки без истории типа ливерпуля, псж и сити пытаются стать в один ряд с топ-клубами))
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