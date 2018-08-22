«Победа не важна. Только она имеет значение». 25 лет Маркизио и «Юве»

Такие истории не должны оставаться без внимания: Клаудио Маркизио ушел из «Ювентуса» после 25 лет, проведенных в черно-белых цветах. «Соккер.ру» - о преданности.

Хронология новейших событий

17 августа «Ювентус» объявил о расторжении контракта с Клаудио Маркизио:

С того момента, как Клаудио впервые одел футболку с черными и белыми полосами, прошло 25 лет. Тогда ему было всего лишь семь лет, и он жаждал играть за «Ювентус», был одержим футболом и мечтал о карьере в «Юве». И мы мечтали вместе с ним. Шли вместе с Клаудио по этой тропе, видели, как воспитанник становится чемпионом. Это огромная честь и наслаждение.

22 августа Маркизио опубликовал трогательное письмо, которое выдавило не один литр слез из поклонников «Старой Синьоры»:

Я провел последние 25 лет своей жизни, представляя, кем я стал, и чего бы я мог достичь в качестве игрока «Ювентуса». Никогда не думал, что придется пережить такой момент, как этот. Неважно, что будет дальше: будь то следующий шаг в профессиональной карьере или личная жизнь после ухода из футбола, нет смысла отрицать, что в моем сердце и моем ДНК всегда будет только два цвета.

Впервые я надел футболку «Юве», когда мне было семь, и с того момента не снимал ее никогда, ни на секунду. Я рос, следуя философии «Ювентуса».

Сначала я впитывал ее, изучал, роднился, стал с ней единым целым, а после – носителем этой философии и послом. Я представляю ее как на поле, так и в повседневной жизни.

«В „Ювентусе“ победа не важна, это единственное, что имеет значение». Это знаменитая цитата Джампьеро Бониперти. За этими простыми, но и так любимыми нами, болельщиками (да, звучит странно, но теперь я являюсь таковым), словами скрывается смысл нашего понимания жизни во всей своей глубине.

Победа не важна, это единственное, что имеет значение.

Когда ты парнишка, у тебя, как и у всех остальных, есть мечта. Ты желаешь надеть эту футболку. И ты знаешь, для этого тебе придется стать великим и быть великим. Всегда.

Победа не важна, это единственное, что имеет значение.

Когда ты растешь, а твоя мечта медленно становится реальностью, однако ты еще далек от осознания этого. Ты усердно трудишься в тени своих кумиров. Ты трудишься каждый день, становясь лучше и лучше в этой футболке, потому что носить эти полосы – гордость, счастье и ответственность.

Победа не важна, это единственное, что имеет значение.

Наконец, приходит день, когда твои кумиры становятся твоими товарищами по команде. Тебе нужно оставаться сильным, даже когда колени трясутся только от мысли, что ты выйдешь с ними на поле в одной команде. С Дель Пьеро, Недведом, Буффоном, Трезеге, Каморанези и другими. В доказательство своего уважения футболке «Ювентуса» каждый игрок обязан выполнять уготованную роль. Это требование обязательно не только для игроков, но и для каждого болельщика. «Ювентус» побеждает благодаря тому, что у нас лучшая команда не только на поле, но и на трибунах.

Победа не важна, это единственное, что имеет значение.

Когда ты следуешь этому правилу, то делаешь все, что в твоих силах, лишь бы не огорчить болельщиков. Самых искренних и преданных во всем мире. Но когда ты осознаешь, что последние 25 лет жизни больше не являются твоим сегодняшним днем, остается только один способ побеждать дальше. Я хочу заверить вас, что никогда не забуду эти воспоминания, потому что они часть меня, и я всегда буду их частью. Где бы я ни был, и что бы ни случилось.

С наилучшими пожеланиями, Клаудио.