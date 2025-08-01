Лидер «Локо» так и не уехал в «Валенсию», выбирает между Турцией и Францией. Капитан нужен Галактионову

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01 августа 2025, 21:53

Не готовы отпускать.

Дмитрий Баринов – один из сильнейших футболистов на своей позиции с российским паспортом. Он всю профессиональную карьеру провёл в «Локомотиве», разговоры о переезде в Европу заходили – в 2022-м даже писали о переходе в «Валенсию» (футболист подтверждал). Но трансфера так и не происходит. Текущим летом опять ходят слухи об интересе к полузащитнику.

«Бешикташу» нужна замена для Жедсона

У «Бешикташа» серьёзный спад. С сезона-2020/21 «чёрные орлы» не могут взять титул – причём на этом отрезке трижды команда даже не заходила в тройку, а один раз финишировала вне топ-5. И Оле-Гуннар Сульшер принимал «чёрно-белых», когда те шли на шестом месте в турнирной таблице. В таком положении «Бешикташ» летом ещё и допустил ряд кадровых потерь в центре поля. Ключевая – Жедсона Фернандеша переманил «Спартак».

Хавбек провёл в «Бешикташе» три сезона, в минувшем выбил семь голов за 34 матча чемпионата, регулярно выходил в стартовом составе – это ощутимая потеря для нестабильного проекта, который хочет вернуть прежние позиции. Вдобавок есть вероятность расставания с Амиром Хаджиахметовичем, Али Эль-Мусрати и Жаном Онана.

«Чёрным орлам» нужна альтернатива в опорную зону. Сообщается, что представитель Баринова связывался с президентом турецкого клуба. Баринов – футболист с характером и способен выдерживать высокий уровень единоборств. В случае потери трёх опорников подписанием Дмитрия «Бешикташ» закрыл бы позицию – появился бы основной выбор, в конкуренции с которым будет прогрессировать 20-летний Демир Эге Тикназ, а Картал Йылмаз подошёл бы для подстраховки.

Да и для самого Баринова это отличный вариант – еврокубки, борьба за чемпионство, более высокая интенсивность и опыт работы с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед».

Был ещё один вариант в Турции

Помимо «Бешикташа» полузащитника «Локомотива» связывают с «Истанбулом». Наиболее успешный отрезок клуба остался во второй половине 2010-х – титул, два вице-чемпионства и третье место. За предыдущие пять лет «Истанбул» только дважды отбирался в еврокубки, а минувший сезон завершил на пятой строчке без шансов на борьбу за чемпионство.

Состав стамбульцев в целом соответствует последним результатам – «Трабзонспор», «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» дороже по совокупной стоимости игроков. На руку Дмитрию Баринову сыграло бы то, что нет стопроцентного первого номера на его позицию – Эден Карцев, которого когда-то хотело «Динамо», не показывает достаточной надёжности, Онур Эргюн – ветеран, больше подходящий для ротации. В такой обстановке именно Баринов стал бы игроком стартового состава.

По последним данным, руководство стамбульского клуба выходило на связь с «Локомотивом» на предмет трансфера. «Железнодорожники» ожидают официального предложения, «Истанбул», как сообщается, готов заплатить два миллиона евро.

Франция подходит для работоспособного хавбека

Баринов – зубодробящий опорник, который не даёт спуску соперникам. Довольно жёсткая манера игры позволяет держать опорную зону под контролем. Когда рядом раскрылся Артём Карпукас, для «Локо» вообще отпала необходимость в приобретении опорного полузащитника топ-уровня. Качества Дмитрия позволили бы ему быстро адаптироваться, например, к футболу Лиги 1, где тоже всё решает физика, где высокий уровень единоборств. Достаточно вспомнить, что футболист-анекдот из «Спартака» Кофрие именно во Франции выдал вполне убедительный отрезок, отлично вписавшись в «Клермон». Середняк Лиги 1 даже выкупил Максимилиано (как ни иронично, после этого вылетел).

Как раз оттуда появился интерес – Баринова в качестве усиления рассматривает «Мец». Команда-лифт мечется между Лигой 1 и Лигой 2, а в прошлом сезоне снова отобралась в элиту. Отмечается, что французы оценивают сделку в три миллиона евро, тогда как «красно-зелёные» настроены заработать на своём лидере минимум 5 млн. Также, по слухам, «Мец» готов платить хавбеку 700 тысяч евро за сезон и выписать подписной бонус в 500 тысяч. Также у селекционеров есть альтернативный вариант – готовы довериться более возрастному Далеру Кузяеву, который уже адаптирован к реалиям чемпионата Франции.

«Окошко» для Баринова закрывается, отъезд крайне маловероятен

Из всех вариантов потенциально Дмитрию может быть интересен только первый – «Бешикташ» всё же с наибольшей вероятностью претендует на еврокубки. «Истанбул» – сомнительный проект, так и не выросший в топ-клуб, а «Мец» – команда-лифт и аутсайдер предстоящего сезона.

Говорить о переходе с перспективой последующего повышения не приходится – Дмитрию уже не 20 лет, он не может бросить всё и бороться за место в топ-чемпионате. Появились обязательства. Да и в Москве вкус жизни почувствовал. В «Локомотиве» Баринов – лидер на поле и в раздевалке с неприкасаемым авторитетом. Достаточно вспомнить, как трясло молодую команду против «Крыльев Советов». Не оказалось дядьки-наставника, который бы удержал молодёжь в узде, и отхватили 1:5 в Самаре. Капитан нужен Галактионову. Так что причин остаться в «Локомотиве» гораздо больше.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2026 года. При этом клуб приступил к переговорам о продлении. Параллельно пытаются договориться с Лантратовым и Фассоном. Так что Дмитрию в «Локо» всецело доверяют. Вряд ли 28-летний футболист предаст это доверие.