Левандовски от «А» до «Я». Роберту – 30 лет! 

вчера, 17:27

«Соккер.ру» присоединяется к «Баварии», которая поздравила своего голеадора с юбилеем. Рассказываем истории об одном из самых опасных форвардов планеты.

Анчелотти. В «Баварии» у Карлетто возникли проблемы с взаимопониманием с рядом лидеров, в числе недовольных назывался и Левандовски. Но, что характерно, после увольнения Анчелотти Роберт написал на своей странице в «Твиттере» слова благодарности итальянцу: «Спасибо за все, мистер Анчелотти!»

«Бавария». За «Баварию» Роберт отыграл уже четыре сезона и забил 150 голов в 191-м матче. Выиграл за это время восемь трофеев, причем с Левандовски в составе мюнхенцы неизменно берут чемпионства в Бундеслиге из года в год.

Варшава. Левандовски – уроженец польской столицы, однако его карьера на родине прошла за пределами Варшавы, так как в «Легии» будущего лучшего бомбардира в истории сборной Польши не рассмотрели, забраковали и списали со счетов, даже не дав шанса в главной команде.

Гонки. У Роберта выраженная страсть к автомобилям и высоким скоростям. Форвард признавался, что в юношестве регулярно угонял машину своей матери, чтобы полихачить на дорогах, а позже не раз принимал участие в нелегальных гонках, теперь же Левандовски получает адреналин на гоночной трассе. Даже похвастался рекордом скорости – 320 километров в час!

Дортмунд. Говорят, «Боруссия» - любимый клуб Роберта даже после перехода в «Баварию». Под руководством Юргена Клоппа в составе «шмелей» поляк дважды побеждал в чемпионате Германии, брал Кубок и Суперкубок, а также проигрывал «Баварии» в финале Лиги чемпионов. И то поражение до сих пор не может забыть. Статистика в Дортмунде: 102 гола в 184 матчах.

Евро-2012 и Евро-2016. Роберт выступил на двух чемпионатах Европы, на каждом из турниров забил по голу. В 2012-м отметился в матче с Грецией, но Польша не вышла из группы на домашнем Евро. Четыре года спустя Левандовски «молчал» до четвертьфинала, где поразил ворота португальцев, будущих чемпионов Европы, которым «Кадра» уступили в серии пенальти, где форвард не промазал.

Жена. Со своей супругой Роберт вместе уже больше десяти лет. Анна Левандовски (в девичестве – Стахурска) тоже профессиональная спортсменка, имеет черный пояс по дисциплине традиционного карате.

«Знич». После того, как Левандовски забраковали в «Легии», он отправился в четвертый польский дивизион, где выступал клуб «Знич». На первой тренировке Роберт не попадал по мячу и не смог реализовать ни один из полдесятка моментов, однако потом поставил мозги себе на место и забил 36 голов в 59 матчах за клуб из Прушкова, заслужив шанс проявить себя в «Лехе».

Инвестиции. Левандовски задумывается о безбедной старости, и деньги, заработанные в футболе, инвестирует в интернет-проекты и недвижимость.

Курение. Тинейджер Роберт доставлял немало проблем своим поведением. Однажды во время сборов в спортшколе, которую посещал Левандовски, его застукали за курением. В наказание Роберта на полгода назначили ответственным за огнетушитель: юный футболист должен был проверять состояние и охранять средство пожаротушения.

«Лех». В этой команде из Познани Левандовски запустил свою карьеру на высшем уровне. В «Легии» таланты Роберта не рассмотрели, и он спустя пару лет оказался в составе принципиальных соперников варшавян, с которыми выиграл чемпионат Польши.

Марио Манджукич. Приход Левандовски в «Баварию» вынудил хорватского форварда, с которым мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов, разругаться с Гвардиолой и покинуть «Баварию». Роберт Лигу чемпионов с «Баварией» до сих пор не выиграл.

Ноги. В юности у Левандовски из-за возрастных отклонений в развитии организма одна нога была короче другой. Из-за этого над Робертом потешались, называли «кривым» и «неумехой».

Однофамильцы. Роберт носит весьма распространенную фамилию: среди однофамильцев Левандовски советский спортсмен-тяжелоатлет, немецкий композитор, революционер, русский живописец, а еще известные спортсмены, политики, врачи и военные.

Пента-трик. Три года назад Левандовски установил рекорд на все времена, забив пять мячей в ворота «Вольфсбурга» за 9 минут. Еще раз: пента-трик за 9 минут!

Родители. Роберт из спортивной семьи. Его отец Кшиштоф играл в футбол во второй лиге и выигрывал чемпионат Польши по дзюдо, а мать Ивона успешно играла в волейбол.

Салфетка. Пять лет назад Левандовски оформил покер в ворота мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, а Флорентино Перес на салфетке в ресторане набросал Роберту условия контракта. Трансфер, впрочем, не состоялся.

Трансфер. Казалось, что этим летом Левандовски может покинуть «Баварию». Роберт заявил, что не собирается всю карьеру играть в одном чемпионате, его агент вещал о том, как полезно будет сменить обстановку. Поляк добивался трансфера, не переходя грани приличий, однако мюнхенцы заняли «бронированную» позицию.

Учителя. В школе Роберт учился так себе. Да еще и имел репутацию хулигана. Однажды он набросился с кулаками на учителя биологии, который несправедливо, по мнению Левандовски, оценил его знания. Одноклассники оттащили буйного подростка, избавив его от больших неприятностей.

Франтишек Смуда. Однажды этот известный польский специалист вместе со своим другом-скаутом отправился посмотреть на юного Роберта, выступавшего в ту пору в третьем польском дивизионе. Через 15 минут Франтишек безапелляционно сказал своему товарищу: «Ты мне должен деньги за бензин. Таких деревьев полно в лесу». Спустя некоторое время Левандовски все-таки оказался в «Лехе», который возглавлял Смуда, и работал под началом этого тренера в сборной Польши. После неудачного выступления на Евро-2012 Роберт назначил Франтишека главным виновником: «Он давал слишком жесткие тренировки, а перед игрой с Россией поменял тактику прямо в подтрибунном тоннеле. Считаю, наше фиаско – полностью вина Смуды».

Хосеп Гвардиола. Левандовски признавался, что Гвардиола всегда поражал его своим тактическим фанатизмом и сумел расширить представления о футболе. В свою очередь, Пеп называл Роберта самым профессиональным игроком, с которым ему доводилось работать.

ЦСКА и «Зенит». В 2008-м году ЦСКА играл в Кубке УЕФА против «Леха» с Робертом Левандовски в составе, и селекционеры армейцев что-то увидели в тонконогом нападающем, однако договориться с ним не смогли. «Зенит» рассчитывал подписать поляка и позже, когда тот уже играл за «Боруссию», и шансов было еще меньше. Так или иначе, у Левандовски были шансы оказаться в России, хотя он говорит, что это «старые истории».

Чемпионат мира. Левандовски стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ -2018 в зоне УЕФА , а вот в финальной части турнира ничем себя не проявил. И не постеснялся пожурить за это партнеров: «Я не смог проявить себя в атаке, но форварду нужны передачи и помощь товарищей, а я все время оставался один и без мяча».

«Шахтёр». Роберт был в шаге от перехода в «Шахтер» десять лет назад. Об этом рассказал его друг и однофамилец Мариуш Левандовски, выступавший в то время за «горняков»: «Роберт был очень близок к подписанию контракта с „Шахтером“, мы очень много об этом разговаривали. Чуть-чуть не хватило».

Эмиль. Псевдоним Левандовски в общественных местах. В одном из интервью Роберт признался, что на публике друзья не называют его Робертом или Леви, он для всех – Эмиль. Это позволяет избавить себя от нежелательного внимания.

Юрген Клопп. Левандовски в своей карьере поработал со многими знаменитыми тренерами: Анчелотти, Гвардиолой, Хайнкесом, но Клоппа поляк выделяет до сих пор, ведь именно благодаря немецкому специалисту Роберт стал настоящий звездой, а еще форвард высочайшего мнения о человеческих качествах Клоппа: «Юрген – он как отец и лучший друг в одном флаконе. Я могу позвонить ему в пять утра и сказать, что у меня проблема, он всегда выслушает и поможет».

«Я хочу большего», - девиз Левандовски по жизни. Желаем не отказываться от своей философии, Роберт. С днем рождения!